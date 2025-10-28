Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 10a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Palermo-Monza, 31 anni dopo. La Reggiana, imbattuta in casa, sfida il Modena mai sconfitto.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 10a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "100% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 20:30, la decima giornata di Serie B propone un turno infrasettimanale ricco di sfide decisive. A inaugurare la serata sarà il match tra Cesena e Carrarese, raccontato da Antonio Torretti. I romagnoli, terza forza del campionato, ospitano la formazione toscana con l'obiettivo di restare agganciati alle prime posizioni, ma dovranno fare i conti con un avversario in grande forma: la Carrarese è infatti imbattuta da cinque trasferte consecutive in Serie BKT, con una vittoria e quattro pareggi. Il Cesena, invece, non sta brillando al Manuzzi e rischia di registrare due sconfitte interne di fila per la prima volta dal 2014, quando cadde contro Spezia e Brescia. Sempre alle 20:30, all'Stadio Castellani, l'Empoli affronta la Sampdoria sotto la telecronaca di Federico Casna. I blucerchiati inseguono un successo esterno che manca da oltre un anno, dal 5-3 sul Cesena del 20 ottobre 2024, mentre i toscani, reduci dal ko con il Modena, vogliono evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato, evento che non si verifica da luglio 2020 contro Ascoli e Virtus Entella.

Al Benito Stirpe, il Frosinone ospita la Virtus Entella con la voce di Giampiero Foglia Manzillo. I liguri cercano la prima vittoria esterna in Serie BKT dal dicembre 2020, ma dovranno affrontare un Frosinone che ha perso solo una volta in casa quest'anno, proprio nell'ultima sfida contro il Monza. I ciociari non hanno mai perso contro l'Entella tra le mura amiche e vantano cinque confronti interni senza sconfitte. Tra i protagonisti più attesi c'è Andrea Tiritiello, difensore goleador in grande forma, già autore di quattro reti in stagione e tra i più prolifici d'Europa nel suo ruolo. Al Renzo Barbera, il Palermo di Mignani e il Monza di Nesta si affrontano in diretta con Alessandro Rimi alla telecronaca. È la prima sfida tra le due squadre in Serie B dopo oltre trentun anni: l'ultimo precedente risale al giugno 1994, con vittoria rosanero per 1-0. Il Palermo, reduce dal ko di Catanzaro, cerca riscatto davanti al proprio pubblico, mentre i brianzoli vogliono dare continuità ai risultati e puntano alla seconda vittoria esterna consecutiva per allungare il margine in classifica sugli avversari.

All'Adriatico, Pescara e Avellino tornano a incrociarsi in cadetteria dopo oltre sette anni, con la telecronaca di Gianluca Vigliotti. L'ultimo confronto in Serie B risale al marzo 2018 e terminò 2-2, ma i campani si presentano forti del successo ottenuto in Serie C nell'ultimo incrocio tra le due squadre. Una nuova vittoria li porterebbe a replicare un doppio successo contro gli abruzzesi che manca dai tempi della stagione 2002-2003. Chiude il martedì il derby emiliano tra Reggiana e Modena, seguito da Federico Marconi. I Canarini arrivano al Mapei Stadium da imbattuti, con sei vittorie e tre pareggi, primi in classifica e a caccia del miglior avvio di sempre in Serie BKT. La Reggiana, però, non ha ancora perso in casa e vuole mantenere intatto il proprio fortino. Il Modena, invece, punta a vincere almeno tre delle prime cinque gare interne stagionali per la prima volta dal 1997/98 e sogna una continuità che manca dal campionato 1995/96, chiuso con due vittorie e tre pareggi interni nelle prime cinque.

Mercoledì 29 ottobre 2025, ancora alle 20:30, la giornata prosegue con Mantova-Catanzaro, seguita da Pietro Scognamiglio. Dopo aver inflitto al Palermo la prima sconfitta stagionale, i calabresi cercano il bis per la prima volta da febbraio, quando superarono Cittadella e Spezia. Grande attenzione sul giovanissimo Alphadjo Cissè, classe 2006, autore di quattro gol in questo campionato e tra i più giovani marcatori tra Serie A e BKT. Il Mantova, invece, punta alla seconda vittoria stagionale e alla prima in casa dopo quella contro il Pescara di fine agosto. Al Picco, lo Spezia affronta il Padova con Andrea Di Staso alla telecronaca. I liguri, reduci da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, non vivono una serie simile in Serie B dal lontano 2007. Gli ospiti, invece, hanno costruito la loro forza difensiva lontano da casa, con tre gare esterne senza subire gol, un dato che eguaglia quello ottenuto nelle precedenti trentadue trasferte.

Chiude la decima giornata Venezia-Sudtirol, diretta da Matteo Gandini. I lagunari di Stroppa, seconda squadra del torneo per possesso palla con il 60%, ospitano gli altoatesini di Castori, che si distinguono invece per il minor controllo del gioco (36%). Il Venezia arriva da due vittorie nette al Penzo, 2-0 contro lo Spezia e 3-0 contro il Frosinone, e punta a centrare la terza consecutiva con clean sheet, un traguardo che manca dal 1997, quando sulla panchina arancioneroverde sedeva Walter Novellino.

La sfida Juve Stabia-Bari è posticipata a data da destinarsi.

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Cesena vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti

Anche la terza forza del campionato sarà impegnata nella serata di martedì: il Cesena, ospiterà la Carrarese sperando in un passo falso delle dirette concorrenti alle primissime posizioni. Tuttava, i toscani stanno vivendo la propria striscia record di match esterni da imbattuti in Serie BKT (cinque – 1V, 4N), mentre il rendimento interno dei bianconeri nel 2025 non brilla: solo vittorie in 12 gare casalinghe in cadetteria da inizio anno (7N, 3P) e il rischio di registrare due sconfitte interne di fila nel torneo per la prima volta da aprile 2014 (contro Spezia e Brescia in quel caso).



Telecronaca: Federico Casna

Uno dei sei match del martedì di Serie BKT vedrà di fronte Empoli e Sampdoria, con i blucerchiati che vanno alla ricerca di un successo esterno nella regular season del torneo che manca da oltre un anno (5-3 sul Cesena il 20 ottobre 2024), mentre i toscani – sconfitti 1-2 dal Modena nell’ultimo turno – cercheranno di evitare due sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da luglio 2020 (contro Ascoli e Virtus Entella in quel caso).



Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Dopo due match casalinghi consecutivi, la Virtus Entella farà visita al Frosinone, cercando di conquistare un successo esterno che in Serie BKT manca ai liguri dal 30 dicembre 2020. Dall’altra parte, invece, nell’ultimo match interno contro il Monza i ciociari hanno subito la loro prima sconfitta casalinga in campionato dal 25 gennaio scorso, ma contro gli avversari di giornata non hanno mai perso in cinque sfide davanti al proprio pubblico e solo solo contro Avellino, Pescara (sei entrambe) e Spezia (sette) contano più gare senza sconfitte al Benito Stirpe nel campionato cadetto. Occhi puntati su Andrea Tiritiello, a segno da due presenze di fila e che sta vivendo un gran momento di forma: insieme a Grimaldo del Bayer Leverkusen è il difensore con più gol segnati tra maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni (quattro entrambi).



Telecronaca: Alessandro Rimi

Con uno sguardo interessato sulla sfida di Reggio Emilia e protagoniste del big-match di giornata, Palermo e Monza si sfideranno in un match di Serie BKT per la prima volta a distanza di 31 anni e 145 giorni dall’ultima volta (1-0 interno per i rosanero, il 5 giugno 1994). I rosanero vorranno subito rialzarsi dopo la sconfitta di Catanzaro, mentre i brianzoli avranno l’opportunità di consolidare il sorpasso, cercando di conquistare la seconda vittoria esterna in questo campionato e di staccare gli avversari di giornata di quattro punti (attualmente a +1).



Telecronaca: Gianluca Vigliotti

Pescara e Avellino torneranno a sfidarsi in cadetteria per la prima volta dal pareggio per 2-2 del 18 marzo 2018. Tuttavia, considerando le prime tre divisioni italiane, i campani hanno vinto l’ultimo match tra le due formazioni in Serie C e potrebbero registrare due successi di fila contro gli abruzzesi in campionato solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (l’unico precedente risale al periodo tra novembre 2002 e marzo 2003 in C).



Telecronaca: Federico Marconi

Al Tricolore, invece, la Reggiana ospiterà il Modena, ancora imbattuto in questo campionato (6V, 3N), primo in classifica e a caccia di un risultato utile che le consentirebbe di stabilire la propria miglior partenza di sempre nella storia della Serie BKT, dal momento che i Canarini hanno sempre perso almeno una delle prime 10 gare stagionali giocate nel torneo. Tuttavia, in casa gli emiliani non hanno ancora perso in questo torneo cadetto (2V, 2N) e l'ultima volta che ha vinto almeno tre delle prime cinque gare interne in una singola edizione della competizione risale alla stagione 1997/98 (tre), mentre non resta senza sconfitte dal 1995/96 (2V, 3N).

MERCOLEDI 29 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Mantova vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Dopo aver inflitto al Palermo la sua prima sconfitta stagionale (1-0), il Catanzaro proverà a ripetersi e a conquistare due successi di fila per la prima volta dallo scorso febbraio (due 1-0 contro Cittadella e Spezia). I giallorossi si affideranno ancora una volta al talento di Alphadjo Cissè: già quattro gol in questo campionato per il classe 2006 (a parità di reti tra Serie A e Serie BKT, solo il 2007 Bohdan Popov è più giovane), che potrebbe andare a bersaglio in due presenze di fila per la prima volta in carriera in cadetteria. Il Mantova cerca la seconda vittoria in campionato e la seconda al Martelli dopo quella sul Pescara risalente addirittura a fine agosto.



Telecronaca: Andrea Di Staso

Lo Spezia, invece, dopo aver perso le ultime tre sfide interne di campionato – non fa peggio nel torneo cadetto dalla serie di cinque registrata tra maggio e settembre 2007 – ospiterà il Padova, che nelle ultime trasferte ha messo in mostra una grande solidità difensiva, registrando ben tre clean sheet, tanti qunti ne aveva colezionati nelle precedenti 32 gare esterne nel torneo cadetto.



Telecronaca: Matteo Gandini

Infine, l’ultimo match di questo turno infrasettimanale vedrà di fronte la seconda squadra per possesso palla del torneo (60% il Venezia) e quella che tiene di meno il pallone nel torneo (36% il Südtirol). Gli arancioneroverdi cercheranno di proseguire il proprio trend positivo al Penzo, che li ha visti battere 2-0 lo Spezia e 3-0 il Frosinone nelle ultime due gare casalinghe: l’ultima volta che i veneti hanno registrato tre successi casalinghi di fila con annesso clean sheet in Serie BKT risale al periodo tra agosto e novembre 1997 (cinque in quel caso, con Walter Novellino in panchina).

Posticipata a data da destinarsi Juve Stabia - Bari

