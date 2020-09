DAZN Serie A 2a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti (Sky 209)

La nuova stagione di Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport

Soprattutto per quanto riguarda l'Inter, gli uomini di Antonio Conte saranno infatti subito grandi protagonisti della programmazione targata DAZN, che sabato 26 settembre alle 20:45 trasmetterà prima l'esordio stagionale dei nerazzurri contro la Fiorentina e poi domenica 4 ottobre alle 15.00 replicherà col big match dell'Olimpico contro la Lazio. Due gare delicate per Lukau & Co., chiamati subito a fare risultato e a dimostrare di essere ancora la principale antagonista della Juve per lo scudetto in attesa di altri rinforzi dal mercato.

Contro la Viola, sabato a San Siro i nerazzurri dovranno fare i conti con l'estro e la classe di Ribery, i cambi di passo di Chiesa e Bonaventura, le geometrie di Castrovilli e la voglia di far bene di Kouamé, Cutrone e Vlahovic. Giocatori da maneggiare con cura per i nerazzurri, che potranno comunque affidarsi alla "premiata ditta" Lukaku-Martinez in attacco, alla solidità di Barella e Brozovic in mediana e all'esperienza e alla velocità dei nuovi arrivati Kolarov, Hakimi e Vidal.

Arturo Vidal torna in Italia, con una maglia diversa ma sotto la guida dello stesso condottiero di un tempo: Antonio Conte, l'allenatore già tecnico della Juventus e ora dell'Inter, "colpevole" di aver portato il gioco del centrocampista cileno ad un livello altissimo rendendolo ancora più appetibile agli occhi di grandi club come il Barcellona, dove Vidal ha giocato fino a qualche giorno fa. Ma si sa, si torna sempre dove si è stati bene: di questo e molto altro parla Federico Balzaretti in "Vidal, quanto e come cambia l'Inter" , prima puntata di "Palla a Balza", nuovo format di DAZN per decifrare i segreti di questa Serie A inedita, già disponibile in piattaforma. Su DAZN il pre-partita vedrà protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti, mentre la telecronaca del match sarà affidata al duo Pardo-Guidolin.

Il weekend sulla piattaforma di streaming proseguirà poi domenica 27 settembre con altri due match di grande calcio: il lunch match delle 12:30 tra Spezia e Sassuolo con il commento di Callegari- Marcolin e Davide Bernardi da bordocampo, mentre alle 15:00 sarà la volta di Verona-Udinese con il commento di Mancini-Budel e Federica Zille da bordocampo.

Come seguire le partite su DAZN - Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole. Aderendo al servizio è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei device totali. E' possibile guardare DAZN con Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. Maggiori informazioni sui dispositivi disponibili sulla pagina dedicata del sito.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it