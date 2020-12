Serie B DAZN 12a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Al via la 12a giornata della Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] con l’anticipo tra Reggina e Venezia. Martedi 15 Dicembre si comincia con Reggiana-Frosinone alle 18.30 e poi tutte le gare alle 21. La capolista Salernitana se la vedrà col Lecce, per l’Ascoli invece c’è il Cosenza. Derby veneto tra Cittadella e L.R. Vicenza, la Cremonese va ad Empoli con Bisoli che ritrova il suo passato da calciatore. Il Monza sfida la Virtus Entella, il Pisa trova il Pescara. Brescia a caccia del bis dell’era Dionigi in casa del Pordenone, chiude il quadro Spal-ChievoVerona.

Su DAZN riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che farà rivivere agli appassionati tutte le emozioni delle partite del campionato cadetto dal primo all'ultimo minuto con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.

La Serie B targata DAZN sarà disponibile con anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 9 dei 10 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, per ogni partita di Serie BKT, proporrà agli appassionati, oltre alla diretta con il commento dai campi, un'analisi introduttiva del match e le interviste dal terreno di gioco, all'intervallo ("mini flash") e al triplice fischio finale ("super flash"). Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere "Zona Gol", per assistere live a tutto il meglio dei match della Serie B che si disputano in contemporanea .

DAZN SERIE B DIRETTA ESCLUSIVA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it



LUNEDI 14 DICEMBRE 2020

ore 21:00 Serie B 12a Giornata: Reggina vs Venezia (diretta) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Marco Calabresi

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Sette i precedenti ufficiali in Calabria fra le due squadre: 1 vittoria amaranto (1-0 nella serie A 1999/00), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1997/98) e 1 successo lagunare (2-0 nella serie B 1995/96). Di fronte due dei 3 giocatori più sostituiti della B 2020/21 dopo 11 giornate: il reggino Bellomo e il veneziano Aramu, 9 uscite anzitempo ciascuno, come il bresciano Spalek. Venezia squadra cadetta 2020/21 più prolifica, dopo 11 giornate, nei 15’ finali di primo tempo: 5 i gol lagunari fra 31’ e 45’ di gara, inclusi recuperi. Tra Domenico Toscano e Paolo Zanetti 4 incroci tecnici ufficiali: score di 1 vittoria del coach amaranto, 1 pareggio e 2 successi per il mister arancioneroverde, con formazioni di Toscano sempre in rete, 7 marcature totali.

MARTEDI 15 DICEMBRE 2020

ore 18:30 Serie B 12a Giornata: Reggiana vs Frosinone (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

​A Reggio Emilia arriva un Frosinone determinato a fare risultato e a riprendere la marcia verso la promozione. Primo confronto ufficiale fra le due squadre a Reggio Emilia. Reggiana in forma: 10 punti nelle ultime 5 giornate per la formazione emiliana (3 vittorie, 1 pareggio e il tonfo a Lecce, 1-7) e porta chiusa nelle ultime 2 partite, con successi 3-0 sul Monza in casa e 1-0 a Cosenza. Reggiana una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Brescia, Vicenza e Cremonese. Inedita la sfida tecnica fra Massimiliano Alvini ed Alessandro Nesta.



Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Alessandro Budel

Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Telecronaca: Giorgio Basile

Bordocampo ed interviste: Federica Partenza

​​La scorsa stagione le sfide tra Ascoli e Cosenza hanno visto vincenti i bianconeri sia nelle Marche che in Calabria. Nuova stagione, difficile fare pronostici: come finirà stavolta? Sono 9 i precedenti ufficiali nelle Marche con bilancio di 3 vittorie bianconere (ultima 3-2 nella serie B 2019/20), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2018/19) e 1 successo calabrese (2-1 nella coppa Italia 2015/16). Due punti nelle ultime 7 giornate per l’Ascoli, con 5 sconfitte subite: i marchigiani non vincono dal 20 ottobre scorso, 2-1 sulla Reggiana al Del Duca. Ascoli una delle 6 formazioni della Lega B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Cremonese, Lecce, Brescia, Vicenza e Reggiana. Bianconeri – invece – distratti nei 15’ finali del primo tempo, 4 gol subiti tra 31’ e 45’ inclusi recuperi, primato in solitario nel torneo. Ascoli formazione della B 2020/21 che, dopo 11 giornate, perde nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati del 45’: -7 il deficit bianconero. Inedito il confronto tecnico fra Delio Rossi e Roberto Occhiuzzi.



Telecronaca: Matteo Marceddu

Nei 10 incroci ufficiali del derby veneto al Tombolato: 4 vittorie granata (ultima 2-0 nella serie B 2016/17), 3 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2012/13) e 3 successi biancorossi (ultimo 1-0 nella serie B 2014/15). Cittadella squadra regina della B 2020/21, dopo 11 giornate, per reti con subentranti: 5 dei 18 gol totali granata messi a segno da calciatori entrati a partita in corso. Vicenza in serie positiva da 6 giornate in serie BKT 2020/21, con 2 successi e 4 pareggi; ultimo k.o. biancorosso datato 24 ottobre, 2-3 a Ferrara dalla Spal. Nelle ultime 11 gare ufficiali veneti sempre in rete, 20 gol totali ed ultimo digiuno nello 0-1 di Venezia, 26 settembre scorso, prima giornata della B 2020/21. Vicenza una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Brescia, Cremonese e Reggiana. Tra Roberto Venturato e Domenico Di Carlo 5 precedenti tecnici ufficiali: conduce per 2 vittorie ad 1 il coach biancorosso, 2 pareggi completano il bilancio.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Salvatore Marino

​​Le ambizioni di alta classifica dell'Empoli si scontrano contro una Cremonese alla caccia di punti. Come finirà al Castellani?Sono 14 i confronti ufficiali al Castellani tra le due squadre: score di 6 vittorie azzurre (ultima 3-2 nella coppa Italia 1987/88), 6 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2019/20) e 2 successi grigiorossi (ultimo 1-0 nella serie C 1955/56). Quella di 65 stagioni fa è stata l’unica vittoria lombarda sul campo ad Empoli, 1 aprile 1956, con rete di Sperotto. La prima vittoria grigiorossa in Toscana – infatti – era stata a tavolino, 2-0 il 18 settembre 1949 in B, per posizione irregolare di Calichio, giocatore empolese che aveva segnato – sul campo – il gol vittoria, 1-0 per gli azzurri. Empoli formazione cadetta che guadagna nelle riprese il maggior numero di punti rispetto ai risultati al 45’ dopo 11 giornate: +14 il saldo attivo degli azzurri toscani, che hanno segnato 3 reti nei primi tempi e ben 18 nelle riprese su 21 complessivi. Empoli scatenato dopo la pausa: 7 le reti segnate dagli emiliani tra 46’ e 60’ di gara, dopo 11 turni della Lega B 2020/21, primato in questa fase di gara condiviso con Spal e Lecce. Leonardo Mancuso, accanto a Massimo Coda (Lecce), è uno dei due giocatori più determinanti della B 2020/21: 9 i punti portati dai due attaccanti alle rispettive squadre con i loro gol decisivi. Marco Olivieri, Cristian Buonaiuto e Zan Celar sono tre dei 6 giocatori della B 2020/21 che, dopo 11 turni, sono subentrati più volte a partita in corso – 8 ciascuno – come Mastour (Reggina), De Luca (ChievoVerona) e Murgia (Spal). Cremonese regina del turn over della B 2020/21 dopo 11 giornate: 54 le sostituzioni decise da Bisoli su 55 a disposizione. Cremonese imbattuta da 4 giornate, striscia positiva record nella B 2020/21 per i grigiorossi, reduci da 1 successo e 3 pareggi. Ultimo k.o. dei lombardi datato 23 novembre scorso, 1-2 a Salerno. Cremonese una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Brescia, Vicenza e Reggiana. Alessio Dionisi e Pierpaolo Bisoli al primo incrocio ufficiale da allenatori.



Telecronaca: Edoardo Testoni

​​Il Monza ha iniziato a raccogliere i risultati a cui ambiva a inizio stagione. Vietato distrarsi però, con la Virtus Entella che arriva al Brianteo sognando il colpaccio. Come finirà? Tre i confronti ufficiali in Brianza fra le due compagini: 2 vittorie biancorosse (2-1 dopo overtime nella coppa Italia “dei grandi” 2010/11, bis per 3-0 nella coppa Italia maggiore 2013/14) e 1 pareggio (1-1 nella serie C 1966/67), con padroni di casa sempre in rete, 6 gol totali. Virtus Entella unica compagine ancora senza successi dopo 11 turni della B 2020/21: 5 pareggi e 6 sconfitte lo score dei biancocelesti liguri, che non vincono in categoria dal 17 luglio, 4-2 ad Empoli. Virtus Entella una delle 3 squadre cadette 2020/21 che segnano con meno giocatori, 4 in 11 giornate, come Cosenza ed Ascoli. Virtus Entella formazione cadetta 2020/21 più distratta in due precise fasi di gara: 8 le reti subite dai liguri fra 46’ e 60’ (inizio ripresa), 6 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, in entrambi i casi primato negativo solitario del torneo; di fatto 14 dei gol finora subiti dai biancocelesti sono arrivati in questi due momenti di partita, pari al 66,7% del totale, ossia due terzi. Un solo precedente tecnico ufficiale fra Cristian Brocchi e Vincenzo Vivarini: Latina-Brescia 1-1 della serie B 2016/17.



Telecronaca: Federico Zanon

​​Appuntamento all'Arena Garibaldi per un Pescara che spera di scalare la classifica. Come finirà? A Pisa i confronti ufficiali fra le due squadre sono 14 e ospiti mai vittoriosi: in bilancio 10 successi nerazzurri (ultimo 2-1 nella serie B dell’anno scorso) e 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1993/94), tra cui due incroci in serie A, 2-0 toscano nel 1987/88 ed 1-1 nel 1988/89. Pisa in rete, in casa, da 15 partite consecutive, per un totale di 21 gol, sempre nel 2020: ultimo stop nello 0-0 contro il Frosinone del 29 dicembre 2019. Pisa scatenato nei 15’ finali di gara: 7 le reti nerazzurre fra 76’ e 90’ inclusi recuperi, su 16 totali realizzate dopo 11 turni della B 2020/21. Pisa una delle 6 compagini cadette 2020/21 che, dopo 11 turni, hanno subito il maggior numero di espulsioni – 3 – come Ascoli, Cosenza, Reggina, Brescia e ChievoVerona. Luca D’Angelo e Roberto Breda al terzo incrocio tecnico ufficiale: reciproco successo casalingo per 1-0 nel doppio Pisa-Livorno della serie B dell’anno scorso, con Breda che venne esonerato dal sodalizio amaranto dopo il k.o. all’Arena, 7 marzo 2020.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

​​Prima sfida assoluta in campionato tra Pordenone e Brescia: tanta la curiosità per vedere chi se la porterà a casa. In Friuli primo confronto ufficiale fra le due squadre. Pordenone a digiuno da 212’: ultima rete friulana firmata Berra al 58’ del 2-0 a Pescara del 28 novembre scorso, da cui si sommano i 32’ residui di quella gara e le intere contro Empoli (0-0 in casa) ed a Pisa (0-1). Il Pordenone ha sempre pareggiato in casa nella B 2020/21: 5 su 5. Nicolas Spalek, accanto a Bellomo (Reggina) e Aramu (Venezia), è uno dei 3 giocatori più volte sostituiti in B 2020/21 dopo 11 giornate: 9 le uscite anzitempo di ciascuno di essi. Brescia squadra che fa meno turn over della B 2020/21 dopo 11 giornate: 39 le sostituzioni decise dai tecnici delle “rondinelle” sulle 55 a disposizione. Brescia una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Lecce, Cremonese, Vicenza e Reggiana. Brescia una delle 6 compagini cadette 2020/21 che, dopo 11 turni, hanno subito il maggior numero di espulsioni – 3 – come Ascoli, Cosenza, Reggina, Pisa e ChievoVerona. Brescia cooperativa del gol nella B 2020/21 dopo 11 giornate: 13 i marcatori diversi per le “rondinelle”. Da 17 trasferte ufficiali Brescia sempre a porta aperta, totale di 46 gol al passivo. Ultima porta inviolata datata 8 dicembre 2019, serie A, vittoria 1-0 a casa della Spal. Attilio Tesser mai vittorioso nei 2 precedenti tecnici ufficiali contro Davide Dionigi: bilancio di 1 pareggio e 1 successo del mister delle “rondinelle”.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

​Sarà uno dei match-clou del turno infrasettimanale di Serie B: Salernitana e Lecce si giocano tantissimo. Chi vince può dare una forte scossa in alto alla classifica. Nei 30 confronti ufficiali in Campania bilancio di 13 vittorie granata (ultimo 2-1 nella I Divisione 2013/14), 10 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 1996/97) e 7 successi salentini (ultimo 2-1 nella serie B 2018/19). Nelle ultime 7 sfide a Salerno entrambe le squadre sempre in gol: 9 reti granata, 11 giallorosse. La Salernitana va a segno, in casa, da 23 partite di fila, per un totale di 44 marcature (escludendo il 3-0 a tavolino di Salernitana-Reggiana, serie B, lo scorso 31 ottobre). Ultimo stop nello 0-2 del 15 settembre 2019, in serie B, subito dal Benevento. Massimo Coda, accanto a Leonardo Mancuso (Empoli), è uno dei due giocatori più determinanti della B 2020/21: 9 i punti portati dai due attaccanti alle rispettive squadre con i loro gol decisivi. Lecce scatenato dopo la pausa: 7 le reti segnate dai salentini fra 46’ e 60’ di gara, dopo 11 turni della B 2020/21, primato in questa fase di gara condiviso con Empoli e Spal. Lecce anche una delle 6 formazioni della B 2020/21 che segnano, dopo 11 giornate, il maggior numero di reti nei 15’ iniziali di partita – 3 -,come Ascoli, Brescia, Cremonese, Vicenza e Reggiana. Lecce a segno da 9 partite ufficiali consecutive: 25 le reti giallorosse nel periodo, ultimo stop lo scorso 16 ottobre, 0-3 a Brescia in B. Fabrizio Castori mai vittorioso, da tecnico, contro Eugenio Corini: 3 incroci, di cui 2 pareggiati ed 1 perduto dal coach granata, con ambedue le squadre sempre a segno, 4 gol per le formazioni di Castori, 6 per quelle di Corini.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Gianluca Prudenti

​​La SPAL non perde contro il Chievo in casa addirittura dal lontano gennaio 1991: riusciranno i veneti a invertire la tendenza e a espugnare Ferrara? A Ferrara si contano 4 precedenti ufficiali tra le due squadre: 2 le vittorie estensi (ultima 1-0 nella serie C-1 1993/94) e 2 pareggi, sempre per 0-0 (ultimo nella serie A 2018/19). Chievo che ha segnato una sola rete al Mazza, nell’ 1-5 della C-1 1992/93, autore del punto gialloblu Gori su rigore al 57’, con digiuno che adesso ammonta a 303’. Spal scatenata dopo la pausa: 7 le reti segnate dagli emiliani tra 46’ e 60’ di gara, dopo 11 turni della B 2020/21, primato in questa fase di gara condiviso con Empoli e Lecce. Spal in casa reduce da 5 successi di fila in match ufficiali; ultima squadra uscita indenne dal Mazza il Cosenza, 1-1 in B lo scorso 3 ottobre. La porta estense è chiusa da 400’, ultima rete firmata Meggiorini al 50’ di Spal-Vicenza 3-2 del 24 ottobre scorso, da cui si contano i residui 40’ di quella gara e le intere vinte a spese di Salernitana, Pescara e Monza (triplo 2-0, i primi due in B, il terzo di coppa Italia) e Pisa (4-0 in B). Alessandro Murgia e Manuel De Luca sono due dei 6 giocatori della B 2020/21 che, dopo 11 turni, sono subentrati più volte a partita in corso – 8 ciascuno – come Mastour (Reggina), Olivieri (Empoli), Celar e Buonaiuto (Cremonese). Chievo in rete da 10 partite ufficiali consecutive, totale di 15 gol complessivi ed ultimo stop nello 0-0 a Pescara del 26 settembre scorso, prima giornata della Lega B 2020/21. Nei 5 precedenti tecnici ufficiali parità fra Pasquale Marino ed Alfredo Aglietti, con 1 successo per parte e 3 pareggi. Marino a caccia di rivincite: il “suo” Empoli, nell’estate 2020, fu estromesso dai playoff dal Chievo di Aglietti, turno preliminare, 1-1 al “Bentegodi” in gara secca, dopo l’overtime e Chievo avanti per miglior piazzamento in regular season.

