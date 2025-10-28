Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Giorno Più Bello, Martedi 28 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si accende con una programmazione ricca di generi e atmosfere. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il giorno più bello, brillante commedia diretta da Andrea Zalone con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido. La storia ruota attorno a un wedding planner sommerso dai debiti che tenta di organizzare un matrimonio perfetto, ma una serie di imprevisti trasformerà la giornata in un turbine di caos ed equivoci. Più intenso e drammatico il tono su Sky Cinema Due (canale 302) con Red Snake, un film corale e potente che racconta il conflitto in Kurdistan attraverso lo sguardo di un gruppo di donne combattenti. Protagonista è una giovane yazida, venduta come schiava a un militante dell'Isis, che trova la forza di unirsi a una brigata di guerrigliere pronte a tutto per la libertà. L'azione si tinge di fantasy su Sky Cinema Collection (canale 303) con Hellboy, reboot firmato Neil Marshall del celebre fumetto di Mike Mignola, interpretato da David Harbour e Milla Jovovich. Il demone supereroe dovrà fermare una strega risorta dalle tenebre per portare il mondo verso l'apocalisse. Per le famiglie e gli amanti dell'avventura, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) torna Jumanji - The Next Level, sequel campione d'incassi con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, in cui il gruppo di amici si ritrova intrappolato di nuovo nel videogame, tra sfide inedite e pericoli sempre più imprevedibili.

Lo spettacolo visivo è assicurato anche su Sky Cinema Action (canale 305) con Moonfall, il disaster movie diretto da Roland Emmerich. Halle Berry e Patrick Wilson interpretano due astronauti impegnati in una missione disperata per impedire che la Luna precipiti sulla Terra, in un mix di fantascienza e adrenalina. Su Sky Cinema Suspense (canale 306), alle 21:00, French Connection porta lo spettatore nella Marsiglia degli anni Settanta tra pallottole, droga e corruzione. Jean Dujardin veste i panni di un giudice determinato a sgominare un potente boss della malavita, in un racconto di giustizia e ossessione. Sul fronte sentimentale, Sky Cinema Romance (canale 307) propone Shall We Dance?, una commedia elegante e romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Un uomo intrappolato nella monotonia quotidiana ritrova entusiasmo e passione grazie a un corso di ballo e a un incontro che cambierà la sua vita. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308), Ogni maledetta domenica di Oliver Stone mostra i retroscena del football americano con Al Pacino nel ruolo di un allenatore alle prese con una squadra allo sbando e con i propri demoni interiori, in uno dei film sportivi più iconici di sempre.Il sorriso torna protagonista su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Benvenuti in casa Esposito, divertente parodia sulla camorra tratta dal romanzo di Pino Imperatore. Giovanni Esposito interpreta Tonino, figlio di un boss che, dopo la morte del padre, cerca maldestramente di ereditarne il ruolo, finendo in una serie di situazioni comiche e surreali.

A chi si fosse perso i film dei giorni precedenti, Sky Cinema Uno +24 (canale 310) ripropone Eden, thriller psicologico con Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney ambientato nelle Galapagos degli anni Trenta, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna Il traditore, il capolavoro di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta.

Il giorno più bello

Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido in una commedia di Andrea Zalone. Un wedding planner indebitato deve organizzare un matrimonio impeccabile, ma nulla andrà come previsto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Red Snake

Un cast femminile per entrare nel cuore del conflitto in Kurdistan. Venduta come schiava del sesso a un combattente dell’Isis, una ragazza yazida si unisce a un gruppo di guerrigliere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hellboy

David Harbour e Milla Jovovich nel reboot del personaggio creato da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy affronta un'antica strega tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Moonfall

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

French Connection

Pallottole e droga nella Marsiglia degli anni 70 in un action con il premio Oscar Jean Dujardin. Un temerario giudice conduce un'ostinata battaglia contro un padrino della malavita

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Shall We Dance?

Commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Un uomo soffocato dalla routine quotidiana ritrova la gioia di vivere grazie a un'insegnante di ballo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ogni maledetta domenica

Oliver Stone dirige Al Pacino e un cast di star in un film sul mondo del football americano. Tony D'Amato è un allenatore in crisi alla guida di una squadra che non sa più vincere.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Benvenuti in casa Esposito

Dal romanzo di Pino Imperatore, una parodia sulla camorra con Giovanni Esposito e Antonia Truppo. Dopo la morte del padre boss, Tonino si cimenta in goffi tentativi di seguirne le orme.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Eden

Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney in un thriller tratto da una storia vera. Nelle Galapagos degli anni ’30, due coppie in fuga dalla civiltà vedono il loro equilibrio minacciato da una misteriosa baronessa

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)