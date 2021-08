Coppa Italia Serie C 2021/22 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti Eleven Sports

Per il settimo anno consecutivo Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C. Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire una stagione a dir poco entusiasmante. Una settimana prima dell’avvio del campionato è in calendario, infatti, l’appuntamento immancabile con la Coppa Italia tutto da vivere, come sempre in diretta su Eleven Sports. Una formula nuova per la competizione che torna protagonista dopo un anno di assenza. 56 le squadre subito impegnate e un tabellone che non concede seconde occasioni in quanto i primi quattro turni sono a gara unica con la doppia sfida andata/ritorno che scatterà solo dalle semifinali. In palio un posto privilegiato nei playoff promozione.

Un’occasione subito importante per pregustare lo stato di forma delle varie squadre ad appena sette giorni dalla prima giornata del campionato di Serie C 2021/22. Dopo il debutto di giovedì 19 agosto alle 20.45 con Pescara-Olbia, sabato 21 Agosto un vero e proprio assaggio di ciò che riserveranno i prossimi weekend con ben 19 partite in programma. Tra queste spiccano l’esordio del Palermo contro la matricola Picerno, Juve Stabia-Messina e il derby Bari-Fidelis Andria. Chiusura domenica con altri derby che tornano in Serie C dopo qualche stagione come Piacenza-Reggiana e Virtus Francavilla-Taranto.



Sarà anche l’esordio della Serie C sulla nuova piattaforma Eleven (www.elevensports.com e non più .it) e sulle nuove app per iOS e android appena lanciate. Tante le nuove funzionalità che saranno disponibili con l’avvio del campionato che renderanno più completa la fruizione delle partite per tutti i tifosi d’Italia. In particolare la presenza delle formazioni direttamente nel player, in modo da poter consultare i due schieramenti in qualsiasi momento della partita, e la possibilità di rivivere i momenti salienti del match in tempo reale. Durante il live infatti gli highlights con gol, occasioni, parate e cartellini rossi saranno sempre disponibili e a portata di clic per favorire anche lo zapping ma non restare mai indietro sullo svolgimento dei match.

Un campionato che parte con grandissime ambizioni e rappresenta già un unicum per la storia della Lega Pro. Le 60 formazioni ai nastri di partenza, infatti, rappresentano ben 19 delle 20 regioni italiane (solo la Valle d'Aosta non ha rappresentanti), visto il ritorno fra i professionisti del Campobasso e la retrocessione della Virtus Entella che hanno "riportato" il Molise e la Liguria nella geografia della Serie C.



1.140 partite di regular season, più la Coppa Italia e la post-season, anche quest’anno live su Eleven Sports che si conferma il punto di riferimento dei tifosi. È cambiato infatti il dominio, elevensports.com e non più elevensports.it ma non la passione nel raccontare la stagione di Serie C. Inoltre la nuova piattaforma di ELEVEN, oltre ad offrire una migliorata user experience, darà la possibilità di accedere a nuovi contenuti premium originali.

Oltre che tramite computer e chromecast, tutti i tifosi potranno accedere all’offerta ELEVEN anche attraverso i dispositivi mobili, scaricando la nuovissima app direttamente da app store e google play che consentirà una fruizione ancora più semplice con una UX davvero all’avanguardia.

L’offerta di Eleven, inoltre, offrirà agli utenti soluzioni di acquisto sempre più flessibili grazie alle partnership con importanti operatori leader sul mercato come Vodafone e Wind Tre.

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



GIOVEDI 19 AGOSTO 2021

Ore 20:45 Coppa Italia Serie C 1° Turno: Pescara vs Olbia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Principi

SABATO 21 AGOSTO 2021

Ore 16:00 Coppa Italia Serie C 1° Turno: Pro Vercelli vs Pergolettese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Daniele La Spina



Telecronaca: Elia Faggion



Telecronaca: Federico Pampanin



Telecronaca: Francesco Paolo Salviani



Telecronaca: Matteo Occhiuto



Telecronaca: Marco Capone



Telecronaca: Davide Maino



Telecronaca: Antonio Torretti



Telecronaca: Federico Principi



Telecronaca: Paolo Moneti



Telecronaca: Mario La Rocca



Telecronaca: Daniele Monacelli



Telecronaca: Walter Topan



Telecronaca: Gabriele Noli



Telecronaca: Luca Fiorino



Telecronaca: Fabio Frabetti



Telecronaca: Antonio Di Donna



Telecronaca: Davide Lattanzi



Telecronaca: Alfonso Maria Avagliano



Telecronaca: Luca Sardella

DOMENICA 22 AGOSTO 2021

Ore 17:30 Coppa Italia Serie C 1° Turno: Albinoleffe vs Lecco (diretta esclusiva)

Telecronaca: Angelo Taglieri



Telecronaca: Lorenzo Del Papa



Telecronaca: Andrea Calderoni



Telecronaca: Giovanni Poggi



Telecronaca: Francesco Guarino



Telecronaca: Andrea Voria



Telecronaca: Alfredo Ghionna

