Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 16a Giornata, Basket Eurolega + altri eventi

Mercoledì 2 novembre, Eleven Sports lanciava gli ‘ELEVENDAYS’ per dare a tutti i tifosi l’accesso all’universo ELEVEN SPORTS ad un prezzo unico e irripetibile. L’abbonamento stagionale, infatti, valido fino al 30 giugno 2023 per tutte le competizioni trasmesse sulla piattaforma sarà disponibile a €49,99, anziché €79,99. L’offerta degli ‘ELEVENDAYS’ sarà ora disponibile per tutti gli appassionati fino al 30 novembre 2022.

L’universo ELEVEN, disponibile su pc, mobile, app e smart tv, fornisce un’offerta live e on-demand con contenuti premium.

Dalla scorsa stagione ha fatto il suo ingresso nel mondo del basket, diventandone a tutti gli effetti la casa, con l’acquisizione dei diritti LBA in esclusiva per le prossime tre stagioni. L’offerta basket è arricchita anche dagli eventi internazionali: Eurolega, Eurocup, Basketball Champions League e i match delle nazionali FIBA fino al 2025. Tra i contenuti premium, spazio anche alla Serie C di calcio e al rugby, con il campionato nazionale Peroni Top10.

La vastissima offerta di contenuti, invece, include il meglio della pallamano, con la Serie A Gold maschile e la Serie A1 femminile, la Champions League e la Bundesliga, la Serie A1 maschile e femminile di pallanuoto, la Jupiler Pro League (il massimo campionato di calcio belga), il campionato di Serie B femminile di calcio, gli eventi del circuito One Championship, gli appuntamenti del LIV Golf (la nuova Superlega del golf), il Sail GP di vela, il football americano con l’Italian Football League e la European League of Football e molto altro.

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

MARTEDI 29 NOVEMBRE 2022

ore 13:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Alessandria vs Olbia (diretta)

Telecronaca: Edoardo Cozza

Entrambe le formazioni non vincono da ormai tre partite consecutive, troppe per due squadre in lotta per la salvezza. Alessandria e Olbia devono reagire al più presto e per farlo serve trovare una vittoria in questo scontro diretto. Gli ultimi due precedenti sorridono ai padroni di casa, che hanno l'occasione di allungare ulteriormente sugli avversari. L'Olbia però vuole invertire la rotta e farà di tutto per espugnare il Moccagatta, superando così l'Alessandria in classifica.



Telecronaca: Edoardo Cozza Entrambe le formazioni non vincono da ormai tre partite consecutive, troppe per due squadre in lotta per la salvezza. Alessandria e Olbia devono reagire al più presto e per farlo serve trovare una vittoria in questo scontro diretto. Gli ultimi due precedenti sorridono ai padroni di casa, che hanno l'occasione di allungare ulteriormente sugli avversari. L'Olbia però vuole invertire la rotta e farà di tutto per espugnare il Moccagatta, superando così l'Alessandria in classifica. ore 17:30 Serie C 16a Giornata Girone B: Carrarese vs Ancona (diretta)

Telecronaca: Gabriele Noli

Entrambe le squadre hanno pareggiato l'ultima giornata di campionato. La Carrarese non è riuscita a superare l'ostacolo Siena, nella partita terminata 0-0. L'Ancona ha invece pareggiato 1-1 contro la Turris. Per le due formazioni, attualmente ad un solo punto di distanza, arriva ora l'occasione di migliorare la propria classifica, conquistando punti fondamentali per la lotta alla zona play off. Vedremo se l'Ancona riuscirà ad espugnare lo Stadio dei Marmi, sorpassando gli avversari in classifica, o se invece la Carrarese riuscirà a consolidare il suo 6° posto.



Telecronaca: Gabriele Noli Entrambe le squadre hanno pareggiato l'ultima giornata di campionato. La Carrarese non è riuscita a superare l'ostacolo Siena, nella partita terminata 0-0. L'Ancona ha invece pareggiato 1-1 contro la Turris. Per le due formazioni, attualmente ad un solo punto di distanza, arriva ora l'occasione di migliorare la propria classifica, conquistando punti fondamentali per la lotta alla zona play off. Vedremo se l'Ancona riuscirà ad espugnare lo Stadio dei Marmi, sorpassando gli avversari in classifica, o se invece la Carrarese riuscirà a consolidare il suo 6° posto. ore 17:30 Serie C 16a Giornata Girone B: Pontedera vs Virtus Entella (diretta)

Telecronaca: Alessandro Ferrari

Prosegue l'ottimo momento di forma del Pontedera, che nella scorsa giornata ha battuto l'Imolese 2-1, centrando così la sua seconda vittoria consecutiva. L'avversaria di questo nuovo impegno di campionato è la Virtus Entella, squadra attualmente terza in classifica, ad un solo punto di svantaggio dalla Reggiana capolista. Per gli ospiti è vietato sbagliare, le dirette avversarie vanno forte e vincere è l'unico modo per rimanere agganciati alla lotta per la vetta. L'ultimo incrocio sorride alla Virtus Entella, ma il Pontedera è pronto a difendere i propri colori, vincendo in casa contro la terza della classe.



Telecronaca: Alessandro Ferrari Prosegue l'ottimo momento di forma del Pontedera, che nella scorsa giornata ha battuto l'Imolese 2-1, centrando così la sua seconda vittoria consecutiva. L'avversaria di questo nuovo impegno di campionato è la Virtus Entella, squadra attualmente terza in classifica, ad un solo punto di svantaggio dalla Reggiana capolista. Per gli ospiti è vietato sbagliare, le dirette avversarie vanno forte e vincere è l'unico modo per rimanere agganciati alla lotta per la vetta. L'ultimo incrocio sorride alla Virtus Entella, ma il Pontedera è pronto a difendere i propri colori, vincendo in casa contro la terza della classe. ore 17:30 Serie C 16a Giornata Girone B: Torres vs Fiorenzuola (diretta)

Telecronaca: Marcello Scano

Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio. La Torres non è riuscita a battere l'Ancona, nella partita terminata 1-1. Il Fiorenzuola invece ha fallito lo scontro contro l'Alessandria, pareggiando 0-0. Per entrambe è ora importante tornare a vincere. La lotta per la zona play off è sempre più intensa e ogni punto può fare la differenza. Vedremo se il Fiorenzuola riuscirà ad espugnare il Vanni Sanna di Sassari, o se saranno invece i padroni di casa a conquistare punti importanti per la classifica del Girone B.



Telecronaca: Marcello Scano Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio. La Torres non è riuscita a battere l'Ancona, nella partita terminata 1-1. Il Fiorenzuola invece ha fallito lo scontro contro l'Alessandria, pareggiando 0-0. Per entrambe è ora importante tornare a vincere. La lotta per la zona play off è sempre più intensa e ogni punto può fare la differenza. Vedremo se il Fiorenzuola riuscirà ad espugnare il Vanni Sanna di Sassari, o se saranno invece i padroni di casa a conquistare punti importanti per la classifica del Girone B. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Lucchese vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Maicol Cottini

La Lucchese ha perso le ultime 2 partite di campionato e deve tornare al più presto a vincere, per rientrare nella zona play off. L'avversario da affrontare è il Cesena, squadra attualmente quarta e a soli due punti di svantaggio dalla vetta. Gli avversari sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in casa dell'Olbia e cercano il secondo centro consecutivo. L'ultimo testa a testa finì con un pareggio. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a vincere al termine dei novanta minuti.



Telecronaca: Maicol Cottini La Lucchese ha perso le ultime 2 partite di campionato e deve tornare al più presto a vincere, per rientrare nella zona play off. L'avversario da affrontare è il Cesena, squadra attualmente quarta e a soli due punti di svantaggio dalla vetta. Gli avversari sono reduci dalla bella vittoria ottenuta in casa dell'Olbia e cercano il secondo centro consecutivo. L'ultimo testa a testa finì con un pareggio. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a vincere al termine dei novanta minuti. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Recanatese vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Andrea Verdolini

La Recanatese, dopo il pareggio contro il Montevarchi, è pronta a sfidare la prima della classe in questo nuovo turno di campionato. La Reggiana ha vinto le ultime due partite e cerca il terzo centro consecutivo, per consolidare il suo primo posto e per provare ad allungare sulle inseguitrici. Vedremo se la capolista riuscirà ad espugnare anche il Tubaldi, o se invece i padroni di casa porteranno a termine la loro impresa, battendo la prima in classifica davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Andrea Verdolini La Recanatese, dopo il pareggio contro il Montevarchi, è pronta a sfidare la prima della classe in questo nuovo turno di campionato. La Reggiana ha vinto le ultime due partite e cerca il terzo centro consecutivo, per consolidare il suo primo posto e per provare ad allungare sulle inseguitrici. Vedremo se la capolista riuscirà ad espugnare anche il Tubaldi, o se invece i padroni di casa porteranno a termine la loro impresa, battendo la prima in classifica davanti al proprio pubblico. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Rimini vs Imolese (diretta)

Telecronaca: Daniel Rizzo

Dopo la sconfitta della scorsa giornata in casa della capolista, il Rimini è pronto a sfidare l'Imolese. La squadra ospite non sta attraversando un buon momento di forma. Sono ben quattro le partite di campionato perse consecutivamente. La classifica vede attualmente i padroni di casa decimi, ad un solo punto di vantaggio dalla Lucchese undicesima. Vincere è quindi importantissimo, per continuare a restare nella zona play off. L'Imolese invece, attualmente al 15° posto, ha un disperato bisogno di punti, per poter allontanarsi dalla zona play out. Entrambe dunque si giocano molto, non possiamo che aspettarci un grande spettacolo.



Telecronaca: Daniel Rizzo Dopo la sconfitta della scorsa giornata in casa della capolista, il Rimini è pronto a sfidare l'Imolese. La squadra ospite non sta attraversando un buon momento di forma. Sono ben quattro le partite di campionato perse consecutivamente. La classifica vede attualmente i padroni di casa decimi, ad un solo punto di vantaggio dalla Lucchese undicesima. Vincere è quindi importantissimo, per continuare a restare nella zona play off. L'Imolese invece, attualmente al 15° posto, ha un disperato bisogno di punti, per poter allontanarsi dalla zona play out. Entrambe dunque si giocano molto, non possiamo che aspettarci un grande spettacolo. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: San Donato Tavarnelle vs Montevarchi (diretta)

Telecronaca: Angelo Taglieri

Scontro salvezza quello tra San Donato e Montevarchi. I padroni di casa, attualmente ultimi in classifica, sono a quattro punti di svantaggio dagli avversari diciassettesimi. Una vittoria permetterebbe quindi al San Donato di accorciare sulle rivali, provando così ad uscire dalla zona retrocessione. Gli avversari hanno invece l'occasione di conquistare i punti necessari per tentare la fuga dalla zona play out. L'ultimo testa a testa si è concluso con un pareggio. Vedremo se, questa volta, ci sarà invece un vincitore al termine dei novanta minuti



Telecronaca: Angelo Taglieri Scontro salvezza quello tra San Donato e Montevarchi. I padroni di casa, attualmente ultimi in classifica, sono a quattro punti di svantaggio dagli avversari diciassettesimi. Una vittoria permetterebbe quindi al San Donato di accorciare sulle rivali, provando così ad uscire dalla zona retrocessione. Gli avversari hanno invece l'occasione di conquistare i punti necessari per tentare la fuga dalla zona play out. L'ultimo testa a testa si è concluso con un pareggio. Vedremo se, questa volta, ci sarà invece un vincitore al termine dei novanta minuti ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Siena vs Fermana (diretta)

Telecronaca: Fabio Frabetti

Il Siena ha pareggiato l'ultima partita contro la Carrarese ed è in cerca di punti utili a rimettere la squadra in lotta per le prime tre posizioni della classifica. L'avversaria di questa giornata è la Fermana, reduce dalla bella vittoria contro la Lucchese. Gli ospiti devono continuare a fare punti, per tentare la fuga dalla zona play out della classifica. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Fermana riuscirà ad espugnare il Franchi, o se invece sarà il Siena a vincere davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Fabio Frabetti Il Siena ha pareggiato l'ultima partita contro la Carrarese ed è in cerca di punti utili a rimettere la squadra in lotta per le prime tre posizioni della classifica. L'avversaria di questa giornata è la Fermana, reduce dalla bella vittoria contro la Lucchese. Gli ospiti devono continuare a fare punti, per tentare la fuga dalla zona play out della classifica. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Fermana riuscirà ad espugnare il Franchi, o se invece sarà il Siena a vincere davanti al proprio pubblico. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Gubbio (diretta)

Telecronaca: Federico Principi

La Vis Pesaro non vince da ormai otto giornate consecutive. La squadra di casa deve provare a reagire, se non vuole essere risucchiata nella zona play out della classifica. L'avversario di questa giornata è il Gubbio, squadra attualmente seconda e ad un solo punto di svantaggio dalla capolista. Gli avversari sono pronti ad espugnare il Tonino Benelli, per provare a conquistare la vetta del Girone B. La Vis Pesaro sa che per poter tornare alla vittoria servirà una grande prestazione.

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2022

ore 14:30 Serie C 16a Giornata Girone A: Pordenone vs Pro Patria (diretta)

Telecronaca: Walter Topan

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro la Pro Sesto, il Pordenone affronta la Pro Patria in questo turno infrasettimanale. I primi in classifica devono tornare subito a vincere, per continuare a tenere a distanza le inseguitrici. Per farlo, dovranno battere un avversario che ha vinto l'ultima partita contro l'Albinoleffe e che cerca il secondo centro consecutivo, per consolidare il suo posto nelle prime dieci posizioni della classifica. L'ultimo scontro diretto sorride al Pordenone, che farà di tutto per ripetere l'impresa e difendere la vetta della classifica del Girone A



Telecronaca: Walter Topan Dopo il pareggio nello scontro diretto contro la Pro Sesto, il Pordenone affronta la Pro Patria in questo turno infrasettimanale. I primi in classifica devono tornare subito a vincere, per continuare a tenere a distanza le inseguitrici. Per farlo, dovranno battere un avversario che ha vinto l'ultima partita contro l'Albinoleffe e che cerca il secondo centro consecutivo, per consolidare il suo posto nelle prime dieci posizioni della classifica. L'ultimo scontro diretto sorride al Pordenone, che farà di tutto per ripetere l'impresa e difendere la vetta della classifica del Girone A ore 14:30 Serie C 16a Giornata Girone C: Foggia vs Messina (diretta)

Telecronaca: Antonio Di Donna

Dopo il pareggio contro il Monterosi, il Foggia affronta il Messina in questo nuovo turno di campionato. La squadra ospite è attualmente ultima in classifica e non vince da 3 partite consecutive, troppe per una squadra in lotta per la salvezza. Il Foggia è invece 10° in classifica e ha bisogno di tornare a vincere, per conquistare punti importanti per restare nelle prime dieci della classifica. Vedremo chi uscirà trionfante dallo Zaccheria.



Telecronaca: Antonio Di Donna Dopo il pareggio contro il Monterosi, il Foggia affronta il Messina in questo nuovo turno di campionato. La squadra ospite è attualmente ultima in classifica e non vince da 3 partite consecutive, troppe per una squadra in lotta per la salvezza. Il Foggia è invece 10° in classifica e ha bisogno di tornare a vincere, per conquistare punti importanti per restare nelle prime dieci della classifica. Vedremo chi uscirà trionfante dallo Zaccheria. ore 14:30 Serie C 16a Giornata Girone C: Picerno vs Monterosi (diretta)

Telecronaca: Alfonso Avagliano

Dopo il pareggio contro la Gelbison nella scorsa giornata, il Picerno sfida il Monterosi in questo turno infrasettimanale di campionato. Gli avversari, attualmente al 12° posto, non vincono da quattro giornate consecutive. In caso di successo, il Picerno avrebbe la possibilità di superare il Monterosi in classifica e uscire dalla zona play out. La squadra ospite dovrà dunque giocare una grande partita per riuscire ad espugnare il Donato Curcio.



Telecronaca: Alfonso Avagliano Dopo il pareggio contro la Gelbison nella scorsa giornata, il Picerno sfida il Monterosi in questo turno infrasettimanale di campionato. Gli avversari, attualmente al 12° posto, non vincono da quattro giornate consecutive. In caso di successo, il Picerno avrebbe la possibilità di superare il Monterosi in classifica e uscire dalla zona play out. La squadra ospite dovrà dunque giocare una grande partita per riuscire ad espugnare il Donato Curcio. ore 17:30 Serie C 16a Giornata Girone C: Catanzaro vs Giugliano (diretta)

Telecronaca: Matteo Pirritano

Prosegue l'incredibile stagione del Catanzaro e, in questo turno infrasettimanale, i primi in classifica sono pronti ad affrontare il Giugliano. I padroni di casa sono reduci dalla grande vittoria contro il Pescara, nello scontro diretto per la vetta che si è giocato questo fine settimana. Fino ad ora, il Catanzaro non ha ancora mai perso ed è alla ricerca del quinto centro consecutivo. L'avversario invece, attualmente 4°, è reduce da una brutta sconfitta contro la Fidelis Andria. Per il Giugliano arriva l'occasione di interrompere la lunga striscia di successi del Catanzaro, conquistando punti fondamentali per la lotta alle prime posizioni della classifica. Vedremo quale squadra uscirà trionfante dal Nicola Ceravolo.



Telecronaca: Matteo Pirritano Prosegue l'incredibile stagione del Catanzaro e, in questo turno infrasettimanale, i primi in classifica sono pronti ad affrontare il Giugliano. I padroni di casa sono reduci dalla grande vittoria contro il Pescara, nello scontro diretto per la vetta che si è giocato questo fine settimana. Fino ad ora, il Catanzaro non ha ancora mai perso ed è alla ricerca del quinto centro consecutivo. L'avversario invece, attualmente 4°, è reduce da una brutta sconfitta contro la Fidelis Andria. Per il Giugliano arriva l'occasione di interrompere la lunga striscia di successi del Catanzaro, conquistando punti fondamentali per la lotta alle prime posizioni della classifica. Vedremo quale squadra uscirà trionfante dal Nicola Ceravolo. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Feralpisalò vs Juventus Next Gen (diretta)

Telecronaca: Davide Maino

La Feralpisalò ha vinto l'ultima partita contro il Trento ed è al momento quarta in classifica, a pari punti con il Renate secondo. I padroni di casa devono continuare a vincere, per restare in lotta con le altre per la vetta del Girone A. Per farlo devono però battere la Juve Next Gen. Gli avversari, reduci dal pareggio contro il Mantova nella partita giocata all'Allianz Stadium, vogliono tornare a vincere, per restare nelle prime dieci posizioni della classifica. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione, nella partita di Coppa Italia vinta dalla Juve Next Gen 5-2. Vedremo se i padroni di casa riusciranno a prendersi la loro rivincita.



Telecronaca: Davide Maino La Feralpisalò ha vinto l'ultima partita contro il Trento ed è al momento quarta in classifica, a pari punti con il Renate secondo. I padroni di casa devono continuare a vincere, per restare in lotta con le altre per la vetta del Girone A. Per farlo devono però battere la Juve Next Gen. Gli avversari, reduci dal pareggio contro il Mantova nella partita giocata all'Allianz Stadium, vogliono tornare a vincere, per restare nelle prime dieci posizioni della classifica. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione, nella partita di Coppa Italia vinta dalla Juve Next Gen 5-2. Vedremo se i padroni di casa riusciranno a prendersi la loro rivincita. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Lecco vs Renate (diretta)

Telecronaca: Antonio Torretti

Lecco vs Renate è il big match di questo turno infrasettimanale del Girone A. I padroni di casa, attualmente terzi, hanno gli stessi punti degli avversari secondi in classifica. Vincere è fondamentale, per allungare sulla diretta rivale e continuare a lottare per la vetta che dista al momento solo 3 punti. L'ultimo scontro tra le due sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, sarà invece il Renate ad uscire vittorioso dalla sfida del Rigamonti-Ceppi.



Telecronaca: Antonio Torretti Lecco vs Renate è il big match di questo turno infrasettimanale del Girone A. I padroni di casa, attualmente terzi, hanno gli stessi punti degli avversari secondi in classifica. Vincere è fondamentale, per allungare sulla diretta rivale e continuare a lottare per la vetta che dista al momento solo 3 punti. L'ultimo scontro tra le due sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, sarà invece il Renate ad uscire vittorioso dalla sfida del Rigamonti-Ceppi. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Mantova vs Albinoleffe (diretta)

Telecronaca: Andrea Gardina

Dopo il pareggio ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juve Next Gen, il Mantova è pronto ad affrontare l'Albinoleffe in questo nuovo impegno di campionato. Gli avversari hanno perso l'ultima partita contro la Pro Patria e non vincono da tre giornate consecutive. Per i padroni di casa, attualmente al 16° posto, arriva l'occasione di battere una diretta rivale e sorpassarla in classifica, lasciandosi così alle spalle la zona play out. L'ultimo scontro tra le due è finito con un pareggio. Vedremo se questa volta, al fischio finale, una formazione riuscirà ad uscire vittoriosa dal Danilo Martelli.



Telecronaca: Andrea Gardina Dopo il pareggio ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juve Next Gen, il Mantova è pronto ad affrontare l'Albinoleffe in questo nuovo impegno di campionato. Gli avversari hanno perso l'ultima partita contro la Pro Patria e non vincono da tre giornate consecutive. Per i padroni di casa, attualmente al 16° posto, arriva l'occasione di battere una diretta rivale e sorpassarla in classifica, lasciandosi così alle spalle la zona play out. L'ultimo scontro tra le due è finito con un pareggio. Vedremo se questa volta, al fischio finale, una formazione riuscirà ad uscire vittoriosa dal Danilo Martelli. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Pergolettese vs Novara (diretta)

Telecronaca: Matteo Sfolcini

Entrambe le squadre non vincono da due giornate consecutive. La Pergolettese ha perso 2-0 la partita contro la Virtus Verona nella scorsa giornata. Il Novara è invece reduce da un pareggio contro il Piacenza. Tornare a vincere è fondamentale per entrambe, per conquistare punti importanti per la lotta alle prime 10 posizioni della classifica. L'ultimo testa a testa è finito 0-0. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a battere la rivale e uscire dal Giuseppe Voltini con i tre punti conquistati.



Telecronaca: Matteo Sfolcini Entrambe le squadre non vincono da due giornate consecutive. La Pergolettese ha perso 2-0 la partita contro la Virtus Verona nella scorsa giornata. Il Novara è invece reduce da un pareggio contro il Piacenza. Tornare a vincere è fondamentale per entrambe, per conquistare punti importanti per la lotta alle prime 10 posizioni della classifica. L'ultimo testa a testa è finito 0-0. Vedremo se, questa volta, una delle due squadre riuscirà a battere la rivale e uscire dal Giuseppe Voltini con i tre punti conquistati. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Piacenza vs Triestina (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Scontro diretto in ottica salvezza quello tra Piacenza e Triestina. L'ultima in classifica ospita la penultima. In palio punti pesantissimi utili per uscire dalla zona retrocessione. L'ultimo testa a testa risale allo scorso febbraio e, in quell'occasione, a sorridere fu la Triestina. Vedremo se, questa volta, i padroni di casa riusciranno a prendersi la loro rivincita, tornando a trionfare proprio al Leonardo Garilli davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Scontro diretto in ottica salvezza quello tra Piacenza e Triestina. L'ultima in classifica ospita la penultima. In palio punti pesantissimi utili per uscire dalla zona retrocessione. L'ultimo testa a testa risale allo scorso febbraio e, in quell'occasione, a sorridere fu la Triestina. Vedremo se, questa volta, i padroni di casa riusciranno a prendersi la loro rivincita, tornando a trionfare proprio al Leonardo Garilli davanti al proprio pubblico. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Pro Sesto (diretta)

Telecronaca: Alberto Braioni

La Virtus Verona è reduce da due ottimi 2-0 contro Trento e Pergolettese e cerca il suo terzo centro consecutivo. L'avversaria da battere è la Pro Sesto, che ha pareggiato lo scontro contro il Pordenone primo in classifica ed è attualmente sesta, a -2 dal Renate secondo. L'ultimo incrocio è finito 1-0 per la squadra ospite, che farà di tutto per ripetere l'impresa e conquistare punti fondamentali per rilanciarsi nella lotta verso la vetta del Girone A.



Telecronaca: Alberto Braioni La Virtus Verona è reduce da due ottimi 2-0 contro Trento e Pergolettese e cerca il suo terzo centro consecutivo. L'avversaria da battere è la Pro Sesto, che ha pareggiato lo scontro contro il Pordenone primo in classifica ed è attualmente sesta, a -2 dal Renate secondo. L'ultimo incrocio è finito 1-0 per la squadra ospite, che farà di tutto per ripetere l'impresa e conquistare punti fondamentali per rilanciarsi nella lotta verso la vetta del Girone A. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Latina vs Monopoli (diretta)

Telecronaca: Davide Mancini

Il Latina non sta attraversando un buon momento di forma. La squadra di casa non vince da sei partite consecutive e rischia di uscire dalle prime dieci posizioni della classifica. L'occasione per riprendersi arriva in questa nuovo turno infrasettimanale. L'avversario è il Monopoli, attualmente a tre punti di vantaggio in classifica. Per i padroni di casa arriva dunque l'occasione di battere una diretta rivale, rubando punti importanti per la lotta alla zona play off. Vedremo se il Latina riuscirà a tornare a vincere proprio al Domenico Francioni davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Davide Mancini Il Latina non sta attraversando un buon momento di forma. La squadra di casa non vince da sei partite consecutive e rischia di uscire dalle prime dieci posizioni della classifica. L'occasione per riprendersi arriva in questa nuovo turno infrasettimanale. L'avversario è il Monopoli, attualmente a tre punti di vantaggio in classifica. Per i padroni di casa arriva dunque l'occasione di battere una diretta rivale, rubando punti importanti per la lotta alla zona play off. Vedremo se il Latina riuscirà a tornare a vincere proprio al Domenico Francioni davanti al proprio pubblico. ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Taranto vs Crotone (diretta)

Telecronaca: Alfredo Ghionna

Dopo la sconfitta contro l'Avellino nella scorsa giornata, per il Taranto è arrivato il momento di affrontare il Crotone. La squadra ospite ha approfittato dello scontro tra Pescara e Catanzaro per riprendersi il secondo posto in classifica. Dopo la vittoria contro il Latina, il Crotone è alla ricerca del terzo centro consecutivo, per restare attaccato al Catanzaro attualmente primo a +4. Vedremo se gli ospiti riusciranno ad espugnare l'Erasmo Iacovone, o se invece sarà il Taranto a tornare a vincere proprio davanti al proprio pubblico.



Telecronaca: Alfredo Ghionna Dopo la sconfitta contro l'Avellino nella scorsa giornata, per il Taranto è arrivato il momento di affrontare il Crotone. La squadra ospite ha approfittato dello scontro tra Pescara e Catanzaro per riprendersi il secondo posto in classifica. Dopo la vittoria contro il Latina, il Crotone è alla ricerca del terzo centro consecutivo, per restare attaccato al Catanzaro attualmente primo a +4. Vedremo se gli ospiti riusciranno ad espugnare l'Erasmo Iacovone, o se invece sarà il Taranto a tornare a vincere proprio davanti al proprio pubblico. ore 20:30 Serie C 16a Giornata Girone A: Sangiuliano vs Padova (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Il Sangiuliano non vince in campionato da ben sette partite consecutive, troppe per una squadra in lotta per la salvezza. L'obbiettivo è quello di tornare al più presto a fare punti, per non finire nella zona play out della classifica. Per farlo, i padroni di casa devono battere il Padova. La squadra avversaria è reduce da una sconfitta contro il Renate e, attualmente, occupa il 12° posto in classifica, con 3 punti di vantaggio sul Sangiuliano. Per i padroni di casa arriva dunque l'occasione di uscire dal momento negativo e di rubare punti fondamentali ad una diretta rivale. Vedremo come finirà lo scontro dell'Ernesto Breda.



Telecronaca: Alessio Colombo Il Sangiuliano non vince in campionato da ben sette partite consecutive, troppe per una squadra in lotta per la salvezza. L'obbiettivo è quello di tornare al più presto a fare punti, per non finire nella zona play out della classifica. Per farlo, i padroni di casa devono battere il Padova. La squadra avversaria è reduce da una sconfitta contro il Renate e, attualmente, occupa il 12° posto in classifica, con 3 punti di vantaggio sul Sangiuliano. Per i padroni di casa arriva dunque l'occasione di uscire dal momento negativo e di rubare punti fondamentali ad una diretta rivale. Vedremo come finirà lo scontro dell'Ernesto Breda. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Avellino vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Vito Coppola

L'Avellino è reduce dall'importante vittoria contro il Taranto e cerca il secondo centro consecutivo. L'avversaria di questa giornata è la Juve Stabia. La squadra ospite è reduce da due pareggi consecutivi e deve tornare subito a vincere, per conquistare punti fondamentali e continuare a lottare per le prime 10 posizioni della classifica. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Juve Stabia riuscirà a invertire la rotta, tornando a vincere proprio al Partenio-Lombardi.



Telecronaca: Vito Coppola L'Avellino è reduce dall'importante vittoria contro il Taranto e cerca il secondo centro consecutivo. L'avversaria di questa giornata è la Juve Stabia. La squadra ospite è reduce da due pareggi consecutivi e deve tornare subito a vincere, per conquistare punti fondamentali e continuare a lottare per le prime 10 posizioni della classifica. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Juve Stabia riuscirà a invertire la rotta, tornando a vincere proprio al Partenio-Lombardi. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Potenza vs Audace Cerignola (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Potenza ha pareggiato gli ultimi due scontri contro Messina e Juve Stabia e deve tornare subito a vincere, per non rischiare di finire in zona play out. L'avversario da battere è l'Audace Cerignola, attualmente al 5° posto e reduce dalla bella vittoria contro la Viterbese. Entrambe sanno quanto sia importante conquistare i tre punti ed entrambe faranno di tutto per vincere. Allo stadio Alfredo Viviani, si aspetta solo il fischio d'inizio di questo nuovo turno infrasettimanale di campionato.



Telecronaca: Pietro Scognamiglio Il Potenza ha pareggiato gli ultimi due scontri contro Messina e Juve Stabia e deve tornare subito a vincere, per non rischiare di finire in zona play out. L'avversario da battere è l'Audace Cerignola, attualmente al 5° posto e reduce dalla bella vittoria contro la Viterbese. Entrambe sanno quanto sia importante conquistare i tre punti ed entrambe faranno di tutto per vincere. Allo stadio Alfredo Viviani, si aspetta solo il fischio d'inizio di questo nuovo turno infrasettimanale di campionato. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Turris vs Fidelis Andria (diretta)

Telecronaca: Francesco Guarino

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato. La Turris ha battuto 1-0 il Messina. La Fidelis Andria invece è reduce dall'ottimo 2-0 contro il Giugliano. Per i padroni di casa, attualmente undicesimi, è fondamentale vincere, per provare a entrare nelle prime dieci posizioni della classifica. La Fidelis cerca invece il suo terzo centro consecutivo, per dare seguito al suo momento positivo e conquistare punti importanti per la salvezza. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Fidelis Andria riuscirà ad espugnare l'Amerigo Liguori.



Telecronaca: Francesco Guarino Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato. La Turris ha battuto 1-0 il Messina. La Fidelis Andria invece è reduce dall'ottimo 2-0 contro il Giugliano. Per i padroni di casa, attualmente undicesimi, è fondamentale vincere, per provare a entrare nelle prime dieci posizioni della classifica. La Fidelis cerca invece il suo terzo centro consecutivo, per dare seguito al suo momento positivo e conquistare punti importanti per la salvezza. L'ultimo precedente sorride ai padroni di casa. Vedremo se, questa volta, la Fidelis Andria riuscirà ad espugnare l'Amerigo Liguori. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Virtus Francavilla vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Luca Guerra

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta ed entrambe hanno bisogno di tornare al più presto a fare punti. La Virtus Francavilla ha perso l'ultima di campionato contro il Monopoli ed è attualmente quindicesima, appena fuori dalla zona play out. Il Pescara ha invece sprecato la possibilità di battere il Catanzaro ed è ora terzo in classifica, a -2 dal Crotone secondo. Vincere è dunque fondamentale per entrambe. Vedremo se, al termine dei novanta minuti, una delle due squadre uscirà trionfante dallo Stadio Giovanni Paolo II.



Telecronaca: Luca Guerra Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta ed entrambe hanno bisogno di tornare al più presto a fare punti. La Virtus Francavilla ha perso l'ultima di campionato contro il Monopoli ed è attualmente quindicesima, appena fuori dalla zona play out. Il Pescara ha invece sprecato la possibilità di battere il Catanzaro ed è ora terzo in classifica, a -2 dal Crotone secondo. Vincere è dunque fondamentale per entrambe. Vedremo se, al termine dei novanta minuti, una delle due squadre uscirà trionfante dallo Stadio Giovanni Paolo II. ore 21:00 Serie C 16a Giornata Girone C: Viterbese vs Gelbison (diretta)

Telecronaca: Luca Fiorino

Viterbese e Gelbison non vincono da due giornate consecutive. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite contro Crotone e Audace Cerignola. Gli avversari sono invece reduci dal pareggio contro il Picerno. Entrambe hanno bisogno di tornare subito al successo, per migliorare le rispettive posizioni in classifica. Attualmente infatti, la Viterbese è al 19° posto, a pari punti con il Messina ultimo. La Gelbison invece è al momento ottava e, in caso di mancato successo, rischierebbe di uscire dalle prime dieci posizioni e dunque dalla zona play off. Vedremo se, al fischio finale, la classifica del Girone C subirà delle variazioni.

GIOVEDI 1 DICEMBRE 2022

ore 18:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Arzignano vs Pro Vercelli (diretta)

Telecronaca: Dimitri Canello

Dopo aver perso il posticipo della scorsa giornata contro il Vicenza, l'Arzignano torna in campo in questo turno infrasettimanale. L'avversario da affrontare questa volta è la Pro Vercelli. La squadra ospite è reduce dalla vittoria contro il Sangiuliano ed è attualmente undicesima, a pari punti con l'Arzignano decimo. Vincere è quindi fondamentale, per allungare sulla diretta rivale e consolidare il proprio posto nelle prime dieci della classifica. Vedremo quale squadra uscirà con il sorriso dalla sfida del Tommaso Dal Molin.



Telecronaca: Dimitri Canello Dopo aver perso il posticipo della scorsa giornata contro il Vicenza, l'Arzignano torna in campo in questo turno infrasettimanale. L'avversario da affrontare questa volta è la Pro Vercelli. La squadra ospite è reduce dalla vittoria contro il Sangiuliano ed è attualmente undicesima, a pari punti con l'Arzignano decimo. Vincere è quindi fondamentale, per allungare sulla diretta rivale e consolidare il proprio posto nelle prime dieci della classifica. Vedremo quale squadra uscirà con il sorriso dalla sfida del Tommaso Dal Molin. ore 20:00 Serie C 16a Giornata Girone A: Trento vs Vicenza (diretta)

Telecronaca: Stefano Carta

Il Trento ha appena incassato la sua terza sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 contro la Feralpisalò nella scorsa giornata. La squadra di casa deve tornare al più presto a fare punti, se vuole provare ad uscire dalla zona play out della classifica. Per farlo deve però prima battere il Vicenza. La squadra ospite, attualmente quinta, è reduce dalla bella vittoria contro l'Arzignano ed è ad un solo punto di svantaggio dal Renate secondo. Vedremo se i biancorossi riusciranno ad espugnare lo Stadio Briamasco, o se invece sarà il Trento a trovare la vittoria al termine dei novanta minuti



GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Basket Eurocup 6^ Giornata 29-nov 18:30 Promitheas Patrasso vs Turk Telekom Ankara (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 29-nov 19:00 Hapoel Tel Aviv vs Buducnost (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 29-nov 20:15 Joventut Badalona vs JL Bourg en Bresse (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 29-nov 20:30 Brescia vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Mirko Fusi e Paolo Lepore

Telecronaca: Mirko Fusi e Paolo Lepore Basket Champions 4^ Giornata 29-nov 20:30 Sassari vs Paok Mateco (diretta)

Telecronaca: Sabino Palermo

Telecronaca: Sabino Palermo Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 18:00 Prometey Slobozhanske vs Ratiopharm Ulm (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 18:00 Bursaspor vs U-BT Cluj-Napoca (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 18:00 Lietkabelis Panevezys vs Olimpia Lubiana (diretta)

Pallamano Serie A femminile 7^ Giornata 30-nov 18:30 Salerno vs Padova (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 20:00 Trento vs Gran Canaria (diretta)

Telecronaca: Sandro Pugliese

Telecronaca: Sandro Pugliese Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 20:30 Paris Basketball vs Hamburg Towers (diretta)

Basket Eurocup 6^ Giornata 30-nov 20:30 London Lions vs Slask Wroclaw (diretta)

Pallamano Champions 8^ giornata 30-nov 20:45 Barcellona vs Kiel (diretta)

Telecronaca: Matteo Aldemonte

Telecronaca: Matteo Aldemonte Basket Eurolega 11^ Giornata 01-dic 18:30 Alba Berlino vs Barcellona (diretta)

Basket Eurolega 11^ Giornata 01-dic 18:30 Anadolu Efes vs Olympiacos (diretta)

Basket Eurolega 11^ Giornata 01-dic 20:00 Lyon-Villeurbanne vs Monaco (diretta)

Basket Eurolega 11^ Giornata 01-dic 20:30 Baskonia vs Milano (diretta)

Telecronaca: Mino Taveri

Telecronaca: Mino Taveri Basket Eurolega 11^ Giornata 01-dic 20:45 Partizan Belgrado vs Valencia (diretta)

Pallamano Champions 8^ giornata 01-dic 20:45 Nantes vs Aalborg (diretta)

Telecronaca: Alberto Braioni

Telecronaca: Alberto Braioni Basket Eurolega 11^ Giornata 02-dic 18:00 Stella Rossa Belgrado vs Bologna (diretta)

Telecronaca: Matteo Gandini

Telecronaca: Matteo Gandini Basket Eurolega 11^ Giornata 02-dic 18:45 Fenerbahce vs Real Madrid (diretta)

Telecronaca: Federico Botti

Telecronaca: Federico Botti Basket Eurolega 11^ Giornata 02-dic 19:00 Zalgiris Kaunas vs Panathinaikos (diretta)

Basket Eurolega 11^ Giornata 02-dic 20:30 Bayern Monaco vs Maccabi Tel Aviv (diretta)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog