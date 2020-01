Domenica Rai Sport, Palinsesto 19 Gennaio 2020 | Sci Alpino, Volley, Basket, Pallanuoto

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 19 Gennaio 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 11:55 - RAIDUE HD:

Rubrica - Settimana Ventura (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Ventura

Si avvicina l’appuntamento sanremese e a “Settimana Ventura”, nel salotto di Simona Ventura, in onda su Rai2 domenica 19 gennaio alle 12.00, parleranno della loro esperienza sul palco dell’Ariston Luisa Corna e Marina Fiordaliso. Entrambe si sottoporranno alla curiosità dei giovanissimi ‘opinionisti’ Mario Tricca, Cora E Marilù Fazzini (ex-studenti de “Il Collegio” 3 e 4). In studio, Amedeo Goria e Paolo Paganini parleranno della giornata calcistica e delle ultimissime del calciomercato. Francesca Sanipoli da Milano, seguirà Milan-Udinese mentre Saverio Montingelli, in collegamento da Lecce, si metterà sulle tracce di Antonio Conte coi consueti sacerdoti ‘tifosi’. Maria Barresi, per la gioia dei più piccoli, si avventurerà nel mondo di “Charlie e la fabbrica di cioccolato”. Mauro Perfetti, con la sua consueta classifica zodiacale, spiegherà quali sono i segni in ascesa, stazionari o in discesa.

ore 17:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - A Tutta Rete (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida

Il pomeriggio calcistico della domenica si aprirà alle 17.10 con "A tutta rete", la novità di questa stagione: condotto da Marco Lollobrigida, vivrà essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenza stampa post partita ma, come si evince dal titolo del programma, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social, ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva.

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

Conduce: Giovanna Carollo



ore 18:15 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale

Questi gli inviati Rai Sport: Lazio-Sampdoria (Gianni Bezzi); Sassuolo-Torino (Franco Lauro); Napoli-Fiorentina (Gianluigi Zamponi); Milan-Udinese (Angelo Oliveto, Francesca Sanipoli); Bologna-Hellas Verona (Giacomo Capuano, Tiziana Alla); Brescia-Cagliari (Luca De Capitani, Francesco Rocchi); Lecce-Inter (Stefano Bizzotto, Thomas Villa); Genoa-Roma (Saverio Montingelli); Juventus-Parma (Aurelio Capaldi); Atalanta-Spal (Federico Calcagno)

ore 23:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

Conduce: Paola Ferrari e Jacopo Volpi

Questi gli inviati Rai Sport: Lazio-Sampdoria (Gianni Bezzi); Sassuolo-Torino (Franco Lauro); Napoli-Fiorentina (Gianluigi Zamponi); Milan-Udinese (Angelo Oliveto, Francesca Sanipoli); Bologna-Hellas Verona (Giacomo Capuano, Tiziana Alla); Brescia-Cagliari (Luca De Capitani, Francesco Rocchi); Lecce-Inter (Stefano Bizzotto, Thomas Villa); Genoa-Roma (Saverio Montingelli); Juventus-Parma (Aurelio Capaldi); Atalanta-Spal (Federico Calcagno).



ore 01:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 Saxa Rubra di Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi

Tutti gli altri sport.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 19 Gennaio 2020

ore 06:30 Rubrica: TG Sport Notiziario (a ripetizione)

ore 08:00 Sci di Fondo: C. del Mondo 2019/20 15 km Maschile a tecnica Libera (replica del 18/1)

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Nove Mesto [Repubblica Ceca] Telecronaca: Franco Bragagna ore 08:55 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sestriere [Torino]

Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa

da Sestriere [Torino] Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa ore 09:10 Sci Alpino: C. del Mondo 2019/20 Slalom Parallelo Femminile - Qualificazioni (diretta)

da Sestriere [Torino]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Sestriere [Torino] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 10:05 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sestriere [Torino]

Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa

da Sestriere [Torino] Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa ore 10:10 Sci Alpino: C. del Mondo 2019/20 Slalom Maschile - prima manche (diretta)

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Wengen [Svizzera] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 11:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sestriere [Torino]

Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa

da Sestriere [Torino] Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa ore 11:40 Sci Alpino: C. del Mondo 2019/20 Slalom Parallelo Femminile - Finali (diretta)

da Sestriere [Torino]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

da Sestriere [Torino] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 13:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sestriere [Torino]

Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa

da Sestriere [Torino] Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa ore 13:10 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile seconda manche (diretta)

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Wengen [Svizzera] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 14:05 Rubrica: Studio Sci (diretta)

da Sestriere [Torino]

Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa

da Sestriere [Torino] Con: Luca Di Bella e Paolo De Chiesa ore 14:30 Pallanuoto Femminile: Camp. Europei 2020 5a giornata: Francia - ITALIA (differita)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini

(differita) da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini ore 15:55 Pallanuoto Femminile: Camp. Europei 2020 5a giornata: Spagna - Olanda (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini

da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini ore 17:20 Rubrica: Sportabilia (replica)

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 17:50 Pallavolo M: Super Lega Credem Banca 2019/20 #16: Top Volley Cisterna - Cucine Lube Civitanova (diretta)

dal Palasport di Cisterna [Latina]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

[In caso di chisura anticipata: Ski Trentino 2019/20 La Ciaspolada e Rubrica - L'Uomo e il Mare]

dal Palasport di Cisterna [Latina] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta [In caso di chisura anticipata: Ski Trentino 2019/20 La Ciaspolada e Rubrica - L'Uomo e il Mare] ore 20:30 Basket: C. Italiano 2019/20 #19: Germani Basket Brescia - AIX Armani Milano (diretta)

dal PalaLeonessa di Brescia

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

dal PalaLeonessa di Brescia Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini ore 22:45 Biliardo: 2' Prova C.ti Italiani Professionisti categ. Stecca 1a giornata (diretta)

da Gallipoli [Lecce]

Telecronaca: Gianni Cerqueti e Guggiola

da Gallipoli [Lecce] Telecronaca: Gianni Cerqueti e Guggiola ore 01:45 Ciclocross : Coppa del Mondo 2019/20 8a prova: Professioniste Donne (differita)

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati ore 02.15 Ciclocross : Coppa del Mondo 2019/20 8a prova: Professionisti Maschile (differita)

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati ore 03:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Slope Style Alpe di Siusi (replica)

ore 04:30 Pallavolo M: Super Lega Credem Banca 2019/20 #16: Top Volley Cisterna - Cucine Lube Civitanova (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 19 Gennaio 2019

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:15 Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 #20: Frosinone - Pordenone (replica del 17/1)

dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Agostinelli

Bordocampo ed interviste: Fabrizio Tumbarello

dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Agostinelli Bordocampo ed interviste: Fabrizio Tumbarello ore 04:05 Calcio Calcio: Coppa Italia 2019/20 - Ottavi di Finale: Milan - Spal (replica del 15/1)

dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano

Telecronaca: Federico Calcagno

Bordocampo ed interviste: Angelo Oliveto e Alessandra D'Angiò

dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano Telecronaca: Federico Calcagno Bordocampo ed interviste: Angelo Oliveto e Alessandra D'Angiò a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 11:05 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: C. del Mondo 2019/20 10 Km Inseguimento Femminile a tecnica Classica (diretta)

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Franco Bragagna



) da Nove Mesto [Repubblica Ceca] Telecronaca: Franco Bragagna ore 11:25 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Pallanuoto Femminile: Camp Europei 2020 5a giornata: Francia - ITALIA (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini



) da Budapest [Ungheria] Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca ed interviste: Arianna Secondini ore 12:55 - Rai Play Sport Web Canale 2 ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 15km Inseguimento Maschile a tecnica Classica (diretta)

da Nove Mesto [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Franco Bragagna



) da Nove Mesto [Repubblica Ceca] Telecronaca: Franco Bragagna ore 13:30 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Ciclocross : Coppa del Mondo 2019/20 8a prova: Professioniste Donne (diretta)

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati



) da Nommay Pays de Montbeliard [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati ore 15:00 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Ciclocross : Coppa del Mondo 2019/20 8a prova: Professionisti Uomini (diretta)

da Nommay Pays de Montbeliard [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati



) da Nommay Pays de Montbeliard [Francia] Telecronaca: Andrea De Luca e Davide Bramati ore 17:25 - Rai Play Sport Web Canale 1 ( www.raisport.rai.it )

Pallanuoto Femminile: Camp Europei 2020 5a giornata: Grecia - Russia (diretta)

da Budapest [Ungheria]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

LO SPORT ALLA RADIO:

Serie A e B, sci alpino, basket e pallavolo saranno invece al dentro di Domenica sport del 19 gennaio con Paolo Zauli al microfono. In apertura, alle 12.25, linea a Milano per l’anticipo di Serie A delle 12.30, Milan-Udinese (Massimo Barchiesi e Fulvio Collovati). Alle 13.30, la coppa del mondo di sci alpino a Wengen per seguire in diretta la seconda manche dello slalom maschile (Emilio Mancuso). Alle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto il calcio minuto per minuto. In scaletta, le partite del 20° turno di Serie A: Lecce-Inter (Giovanni Scaramuzzino), Bologna-Verona (Cristiano Piccinelli), Brescia-Cagliari (Manuel Codignoni) e i posticipi di B: Spezia-Cittadella (Rita Lucido) e Pescara-Salernitana (Antonio Monaco). Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, la moviola e i commenti di Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Ore 18.00, posticipo di A, Genoa-Roma (Giuseppe Bisantis). In contemporanea, la pallavolo con Perugia-Monza (Antonello Brughini) e la pallacanestro, con Pesaro-Sassari (Pierpaolo Rivalta). Alle 20.20 la presentazione del secondo posticipo di A, Juventus-Parma. Collegamento con Francesco Repice. Dalle 20.45 la cronaca della partita e, a seguire, la moviola e le interviste dagli spogliatoi. Alle 21.00 si inserirà il posticipo di B Benevento-Pisa (Luigi Carbone). Nell’ultima parte di trasmissione, fino alla chiusura alle 23.30, le telefonate degli ascoltatori, cui risponderanno Sergio Brio e Filippo Grassia. Lunedi 20 Gennaio alle 20:45 spazio al posticipo della 20a di Serie A Atalanta-Spal (Giuseppe Bisantis) e dalle 21 al posticipo della 20a di Serie B Cosenza-Crotone (Antonio Lopez) Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 14:30 Calcio Serie A: La Grande Giostra del Gol (diretta)

Conduce: Giovanna Carollo

Questi gli inviati Rai Sport: Anticipi del Sabato (Gianluigi Zamponi), Milan-Udinese (Angelo Oliveto), Bologna-Hellas Verona (Tiziana Alla), Brescia-Cagliari (Francesco Rocchi), Lecce-Inter (Stefano Bizzotto e Thomas Villa), Juventus-Parma (Alberto Rimedio)



Conduce: Giovanna Carollo Questi gli inviati Rai Sport: Anticipi del Sabato (Gianluigi Zamponi), Milan-Udinese (Angelo Oliveto), Bologna-Hellas Verona (Tiziana Alla), Brescia-Cagliari (Francesco Rocchi), Lecce-Inter (Stefano Bizzotto e Thomas Villa), Juventus-Parma (Alberto Rimedio) ore 15:00 Calcio Serie A: Lecce vs Inter (diretta)

dallo stadio Via del Mare di Lecce

Telecronaca: Stefano Bizzotto



dallo stadio Via del Mare di Lecce Telecronaca: Stefano Bizzotto ore 17:10 Rubrica - A Tutta Rete (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida



dallo studio TV3 Teulada - Roma Conduce: Marco Lollobrigida ore 18:15 Rubrica: 90° Minuto (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale



dallo studio TV3 Teulada - Roma Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale ore 19:45 Rubrica: 90° Minuto International (diretta)

dallo studio TV3 Teulada - Roma

Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale



dallo studio TV3 Teulada - Roma Conduce: Simona Rolandi ed Enrico Varriale ore 20:45 Calcio Serie A: Juventus vs Parma (diretta)

dallo stadio Allianz di Torino

Telecronaca: Alberto Rimedio

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog