Rai Sport, Coppa Italia 2019/2020 Quarti - Programma e Telecronisti

Come da tradizione recente, le ultime due settimane di gennaio sono dedicate alla Coppa Italia, prima dell'irruzione sulle reti Rai della 70 edizione del Festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa league a partire da metà febbraio con cinque italiane ancora in corsa per un trofeo continentale.

Come già negli ottiavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Da martedì 21 Gennaio a mercoledi 29 Gennaio, dunque, saranno quattro le partite trasmesse in diretta, su Rai1, con telecronache tutte a cura di Raisport.

Per chi volesse seguire le partite su PC ci sara' la diretta streaming sul sito di Raisport o sul sito RaiPlay.it. Su smartphone e tablet invece lo streaming e' garantito dall'applicazione RaiPlay, scaricabile gratuitamente dal market. Al termine della partita, ampio post gara su Rai Sport + HD.

SUL SATELLITE SOLO CON TIVUSAT - Tutte le gare saranno accessibili via satellite solo sulla piattaforma gratuita satellitare tivùsat. Se, se hai la parabola già orientata sul satellite Hot Bird 13°est di Eutelsat occorrerà solo acquistare un decoder certificato tivùsat, la smartcard è in dotazione nella confezione del decoder o CAM certificati tivùsat. Se hai un decoder della pay TV satellitare (es. Sky) e decoder tivùsat, i due si possono collegare contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando uno splitter (sdoppiatore).

LA PROGRAMMAZIONE DEI QUARTI DI FINALE DELLA COPPA ITALIA SULLA RAI

Martedi 21 Gennaio 2020

ore 20:45 Napoli vs Lazio - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento Tecnico: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Fabrizio Tumbarello (panchina Napoli) e Lucio Michieli (panchina Lazio)

Prepartita dalle 19.45 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



Mercoledi 22 Gennaio 2020

ore 20:45 Juventus vs Roma - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento Tecnico: Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Aurelio Capaldi (panchina Juventus) e Alessandro Antinelli (panchina Roma)

Prepartita dalle 19.55 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



Martedi 28 Gennaio 2020

ore 20:45 Milan vs Torino - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Luca De Capitani - Commento Tecnico: Mario Somma

Bordocampo ed interviste: Francesco Rocchi (panchina Milan) e Amedeo Goria (panchina Torino)

Prepartita dalle 19.45 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



Mercoledi 29 Gennaio 2020

ore 20:45 Inter vs Fiorentina - Diretta Rai Uno

Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento Tecnico: Andrea Agostinelli

Bordocampo ed interviste: Thomas Villa (panchina Inter) e Andrea Riscassi (panchina Fiorentina)

Prepartita dalle 19.55 e postpartita dalle 23 su Rai Sport + HD



