Domenica Rai Sport, 22 Maggio 2022 | diretta Ciclismo Giro Italia, Pallavolo, Basket, Calcio

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 22 Maggio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 14:00 - RAIDUE HD:

Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia -15a tappa: Rivarolo Canavese > Cogne (diretta)

da Cogne [Aosta]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

ore 17:15 - RAIDUE HD:

Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 15a Tappa: Processo alla Tappa (diretta)

da Cogne [Aosta]

a cura di Alessandro Fabretti

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica - 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR3 - Roma

In studio: Marco Lollobrigida, Giovanna Carollo, Gianfranco Teotino, Spillo Altobelli, Daniele Adani

ore 21:00 - RAIDUE HD:

Pallavolo Maschile: CEV Champions League 2021/22 Finalissima Itas Trentino vs Zaksa Kozle (diretta)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 23:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi, Alessandra D'Angiò, Marco Tardelli, Eraldo Pecci

ore 00:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - L'altra DS (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Cristina Caruso

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 22 Maggio 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Calcio: Serie C 2021/22 - Playoff Nazionale ritorno 2° turno Palermo - Virtus Entella (replica)

dallo stadio "Renzo Barbera" di Palermo

Telecronaca: Giuseppe Galati e Mario Somma

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

ore 10:00 Basket in Carrozzina: C. Italiano Finale Scudetto #2 Amicacci Giulianova - Unipolsai Briantea84 (replica)

da Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi

da Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi

ore 11:30 Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 15a Tappa: Aspettando il Giro (diretta)

da Cogne [Aosta]

Conduce: Tommaso Mecarozzi

da Cogne [Aosta]

Conduce: Tommaso Mecarozzi

ore 12:15 Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 15a tappa: Prima Diretta (diretta)

da Cogne [Aosta]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

da Cogne [Aosta]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

ore 14:00 Pallanuoto Femminile: Play off Camp. Italiano 2021/22 Finalissima #4 L'Ekipe Orizzonte Catania - Plebiscito Padova (diretta)

da Catania

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione e Nicola Sangiorgio

da Catania

Telecronaca: Dario Di Gennaro, Francesco Postiglione e Nicola Sangiorgio

ore 15:20 Basket in Carrozzina: C. Italiano Finale Scudetto #3 Amicacci Giulianova - Unipolsai Briantea84 (diretta)

da Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi

da Giulianova [Teramo]

Telecronaca: Lorenzo Roata e Fabio Raimondi

ore 17:20 Ippica: Derby Italiano del Galoppo (diretta)

da Roma

Telecronaca: Claudio Icardi

da Roma

Telecronaca: Claudio Icardi

ore 17:50 Pallavolo Femminile: CEV Champions 2021/22 Finalissima Imoco Conegliano - vakifsbank Istanbul (diretta)

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 20:20 Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 15a tappa: Arriva il Giro (sintesi)

ore 20:55 Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A Play Off Quarti #4: Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia (diretta)

da Sassari

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini

ore 22:45 Ciclismo 2022 Nove Colli (differita)

da Cesenatico [Forli/Cesena]

Telecroanca: Andrea De Luca

da Cesenatico [Forli/Cesena]

Telecroanca: Andrea De Luca

ore 23:30 Calcio Nazionale: Campionati Europei Under 17 3a giornata gruppo A: Lussemburgo - ITALIA (differita)

da Ramat Gan [Israele]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti

da Ramat Gan [Israele]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti

ore 01:00 Ciclismo - 105esimo Giro d'Italia - 15a tappa: Km 0 (replica integrale)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



ore 18:50 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Nazionale: Campionati Europei Under 17 3a giornata gruppo A: Lussemburgo - ITALIA (diretta)

da Ramat Gan [Israele]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 22 maggio sarà presentato da Nico Forletta e, dalle 17.00, Massimiliano Graziani. In apertura, linea a La Spezia per l’anticipo di Serie A delle 12.30, Spezia-Napoli (cronaca di Rita Lucido ed Enzo Melillo). Grande spazio alla 15a tappa del Giro d’Italia, da Rivarolo Canavese a Cogne, di 178 km. Ai microfoni Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto. Alle 15.00 protagonista la Formula1, con la partenza del Gran Premio di Spagna. Cronaca di Giacomo Prioreschi. Alle 18.00 il momento chiave del campionato: scendono in campo le milanesi, in palio lo scudetto 2021/2022: Sassuolo-Milan (radiocronaca di Francesco Repice) e Inter-Sampdoria (Giuseppe Bisantis). Dopo le 20.00 la festa scudetto con il collegamento dalle piazze e i commenti di Filippo Grassia, Fulvio Collovati e Beppe Dossena. Giorno di finali per la Champions League di volley. In campo due squadre italiane: inizieranno alle donne, alle 18.00 Conegliano contro Istanbul; alle 21.00 invece sarà Trento a provare a portare a casa il trofeo maschile, di fronte i polacchi del Kedzierzyn-Kozle. L'inviata a Lubiana sarà Manuela Collazzo. Ultime partite in Serie A, in palio la salvezza. Dalle 21.00 in campo Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. In contemporanea anche i playoff di Serie B, semifinale di ritorno: Monza-Brescia, con Marco Signorelli al microfono. Al termine delle partite, fino alla chiusura alle 23.30, la moviola e il commento di Filippo Grassia.

