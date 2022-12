Mondiali di Calcio Qatar 2 Dicembre 2022 - Palinsesto e Telecronisti Rai Sport - Rai 4K

Tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incon­tri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e Rai Sport HD ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport HD per i match che si giocheranno in contemporanea.

La formazione di Rai Sport - Il racconto in tv dell’intero Mondiale sarà affidato a telecronisti, commentatori, conduttori e inviati Rai Sport, tutti coordinati da Donatella Scarnati, team leader della Coppa del Mondo 2022 targata Rai. Nel dettaglio, i telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Da­rio Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro, invece, gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi. A loro spetterà il compito di arricchire il racconto delle partite, di scovare le curiosità, di portare il pubblico a casa “dentro” un Mondiale che, oltre a giocarsi per la prima volta in inverno, si disputa in un paese che, per cultura e tradizioni, è per certi versi ancora tutto da scoprire.

Il Circolo dei Mondiali - Dopo la fortunata esperienza dei Giochi Olimpici di Tokyo, torneranno ogni sera, dopo il match delle 20.00, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, ovvero il trio de “Il Circolo dei Mondiali”, spin-off calcistico de “Il Circolo degli Anelli”, che lo scorso anno divertì e intrattenne i telespettatori al termine di ogni giornata olimpica. Anche in questa circostanza il format della trasmissione prevede un mix tra l’approfondimento tecnico, tipico di ogni post partita, lo spazio del commento ma anche l’intrattenimento, con alternanza di ospiti, vip e non, per discutere di calcio, ma anche di cultura, di musica, di cinema e di tanto altro.

Perché, come dice José Mourinho, “chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio”.

Tutto il Mondiale minuto per minuto - Dalla partita inaugurale Qatar-Ecuador, domenica 20 novembre, fino alla finalissima di domenica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio tutta la Coppa del Mondo di calcio di Qatar 2022.

Tutto il Mondiale minuto per minuto sarà una grande offerta sportiva, completamente gratuita. I 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e al com­mento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale, che su Rai Radio1. In aggiunta, dal lunedì al venerdì, dopo il triplice fischio dell’ultima partita della giornata, dalle 22.05 alle 23.00, andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la fortunata trasmissione Torcida Radio 1 di quest’estate. Al microfono, il caporedattore della redazione sportiva Filippo Corsini e Guido Ardone. Per la parte musicale ci sarà Max De Tomassi. All’interno: la presentazione delle sfide, le formazioni, le curiosità, l’analisi tattica, le interviste ai protagonisti, i precedenti storici, i commenti degli esperti, le domande degli ascoltatori e gli approfondimenti dei temi più scottan­ti. Inoltre, durante tutta la manifestazione sportiva, sono previste incursioni all’interno degli altri programmi, in aggiunta ai servizi nelle pagine sportive delle principali edizioni dei Gr.

Un Mondiale digitale - La Coppa del Mondo di calcio godrà della massima visibilità su RaiPlay che, oltre a ospitare le dirette delle partite, avrà anche una sezione dedicata all’on demand, nella quale troveran­no spazio, subito dopo la conclusione, gli highlights del match e le interviste. Ogni partita, poi, sarà disponibile, dal fischio finale alla conclusione del Mondiale, anche in forma integrale e on demand, per chi non avesse avuto la possibilità di seguirla in diretta, per gli addetti ai lavori ma anche, semplicemente, per chi non sopporta l’idea di perdersi nemmeno un minuto dell’evento calcistico più importante dell’anno.

Le ragioni del tifo - Lo sappiamo, non c’è una ragione particolare per diventare tifosi di questa o di quella squadra, e vale, soprattutto, per le squadra di club. Perché ognuno di noi, ovviamente, ha l’Azzurro nel cuore. Quando, però, sfortunatamente, accade che al Mondiale l’Italia non ci sia bisogna tro­varsi per forza un nazionale da seguire con più calore. E per farlo, vi offriremo uno strumento speciale: “Dieci motivi per…”, ovvero le ragioni che vi faranno preferire la Francia alla Spagna, la Germania all’Inghilterra o l’Argentina al Brasile. E se alla fine, magari, sceglierete di tifare per il Marocco di Hakimi o per il Canada di Davies va benissimo lo stesso…

C’era una volta il 10 - Esiste un elemento, nella variegata iconografia del calcio, che più di ogni altro lo simboleggia: è il numero 10. Chi lo indossa, o lo ha portato sullo spalle, spesso, quasi sempre, ha attraver­sato la storia dalla porta principale. Per questo, proprio partendo dal numero 10, RaiPlay realiz­zerà un programma original che condurrà il pubblico del web al mondiale qatariota attraverso i Mondiali del passato. Un progetto che si svilupperà nella realizzazione di dieci clip della durata di 3 minuti ciascuna, realizzate interamente con immagini di repertorio presenti all’interno delle Teche Rai. Ogni clip sarà composta da dieci episodi – appunto - legati alla storia dei campionati del mondo: sarà, insomma, una sorta di Top ten degli avvenimenti che più di altri hanno segnato il torneo (i dieci gol, le dieci parate, i dieci episodi più curiosi, eccetera…). Un prodotto che sarà pubblicato in esclusiva su RaiPlay.

Il Mondiale di Rai News - Per ognuno dei 29 giorni nel corso dei quali si svilupperà la Coppa del Mondo 2022 i telespettatori Rai, sintonizzandosi sul canale 48 del Digitale Terrestre di Rai News24, o collegandosi al sito rainews.it, avranno la possibilità di trovare gli HL delle partite, le interviste, i contenuti esclusivi di un’offerta che non è mai stata così ricca in chiave Mondiale di calcio. Non solo: ogni giorno, nei tradizionali appuntamenti con Sport24, in palinsesto alle 12.30 e alle 19.30, uno spazio di quindici minuti sarà dedicato esclusivamente alla Coppa del Mondo, con immagini, interviste e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenti live con lo studio di Rai Sport allestito all’interno dell’IBC di Doha, l’International Broadcasting Center che, tra il 20 novembre e il 18 dicembre, sarà la cittadella planetaria dell’informazione in chiave calcistica.

MONDIALI QATAR 2022 IN ESCLUSIVA RAI - IL PROGRAMMA DI OGGI

Il Portogallo [pts. 6] è già agli ottavi e arriverà primo in caso di pareggio o vittoria contro la Corea del Sud. In caso di sconfitta dovrà confrontare la differenza gol con il Ghana, se dovesse vincere.

[pts. 6] è già agli ottavi e arriverà primo in caso di pareggio o vittoria contro la Corea del Sud. In caso di sconfitta dovrà confrontare la differenza gol con il Ghana, se dovesse vincere. Il Ghana [pts. 3] passerà in caso di vittoria con l'Uruguay. In caso di pareggio, passeranno se la Corea del Sud non batterà il Portogallo. Se gli asiatici dovessero vincere, si guarderebbe alla differenza reti per stabilire il secondo classificato.

[pts. 3] passerà in caso di vittoria con l'Uruguay. In caso di pareggio, passeranno se la Corea del Sud non batterà il Portogallo. Se gli asiatici dovessero vincere, si guarderebbe alla differenza reti per stabilire il secondo classificato. L'Uruguay [pt. 1] e la Corea del Sud [pt. 1] non potranno qualificarsi senza una vittoria. L'Uruguay passerà con una vittoria se la Corea del Sud non dovesse battere il Portogallo, altrimenti Uruguay e Corea del Sud dovranno confrontarsi sulla differenza reti per il secondo posto.

ore 15:40 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 3a Giornata Gruppo H | Corea del Sud vs Portogallo (diretta)

da Education City Stadium di Al Rayyan [Qatar]

Telecronaca: Stefano Bizzotto - Commento: Daniele Adani

Studio da Doha [Qatar]: Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio

ore 15:45 - RAI SPORT + HD:

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 3a Giornata Gruppo H | Ghana vs Uruguay (diretta)

da Al Janoub Stadium di Al Wakrah [Qatar]

Telecronaca: Luca De Capitani - Commento: Sebino Nela

Studio da Doha [Qatar]: Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro



Il Brasile [pts. 6] è già passato e finirebbe in testa al gruppo in caso di pareggio o vittoria. Se il Brasile perde e la Svizzera vince, il primo posto sarà deciso dalla differenza reti tra queste due squadre.

[pts. 6] è già passato e finirebbe in testa al gruppo in caso di pareggio o vittoria. Se il Brasile perde e la Svizzera vince, il primo posto sarà deciso dalla differenza reti tra queste due squadre. La Svizzera [pts. 3] sarebbe fuori con una sconfitta contro la Serbia e passerebbe con una vittoria. In caso di vittoria, si contenderebbe il primo posto del girone con il Brasile per differenza reti, se la Selecao dovesse perdere contro il Camerun. Se la Svizzera pareggia, passerebbe se il Brasile vincesse o pareggiasse, ma se il Camerun battesse il Brasile si contenderebbe per differenza reti con la Svizzera il secondo posto del girone.

[pts. 3] sarebbe fuori con una sconfitta contro la Serbia e passerebbe con una vittoria. In caso di vittoria, si contenderebbe il primo posto del girone con il Brasile per differenza reti, se la Selecao dovesse perdere contro il Camerun. Se la Svizzera pareggia, passerebbe se il Brasile vincesse o pareggiasse, ma se il Camerun battesse il Brasile si contenderebbe per differenza reti con la Svizzera il secondo posto del girone. La Serbia [pt. 1] e il Camerun [pt. 1] devono entrambi vincere per avere ancora possibilità di avanzare. Se entrambe vincessero, si contenderebbero il secondo posto per differenza reti. Ma se la Serbia vincesse contro la Svizzera e il Camerun non vincesse, la Serbia passerebbe il turno.

ore 19:45 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 3a Giornata Gruppo G | Camerun vs Brasile (diretta)

da Lusail Iconic Stadium di Lusail [Qatar]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Collegamenti ed interviste: Stefano Rizzato

Studio da Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli e Daniele Adani

ore 19:45 - RAI SPORT + HD:

Calcio: Campionati Mondiali 2022 - 3a Giornata Gruppo G | Serbia vs Svizzera (diretta)

da Stadium 974 di Doha [Qatar]

Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento: Andrea Stramaccioni

Studio da Doha [Qatar]: Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio

ore 22:00 - RAIPLAY (GUARDA QUI LA DIRETTA)

Rubrica: Il Circolo dei Mondiali | 2 Dicembre 2022 (diretta)

dallo studio TV3 - Milano

In studio: Alessandra De Stefano, Sara Simeoni (con cartonato), Jury Chechi, Diego Antonelli

Intervengono: Fulvio Collovati, Amerigo Menghi, Alessandro Antinelli, Daniele Adani, Umberto Martini

Il Circolo dei Mondiali racconta l'evento in Qatar utilizzando il calcio come una lente globale per leggere la società contemporanea. Sport, informazione e intrattenimento si fondono per un nuovo racconto di questi mondiali così particolari, per la prima volta giocati in autunno. Al tavolo con la conduttrice anche il cast fisso composto da Sara Simeoni, Jury Chechi e Diego Antonelli. In ogni puntata si aggiunge anche un grande ospite a sorpresa, protagonista delle discussioni e delle "sfide" in studio.

ore 22:00 - RAIUNO HD: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT - 210 Tivùsat]

Rubrica: Bobo TV - Speciale Qatar

Con: Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola

Schierata in formazione tipo – Vieri, Adani, Cassano e Ventola – la Bobo TV racconta a suo modo i Mondiali: non più solo su Twitch ma anche su Rai1 e RaiPlay attraverso 22 pillole da 4 minuti circa, in onda al termine delle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima. Una linea diretta Italia/Qatar all'insegna dell'intrattenimento sul calcio.

Tutte le partite dei Mondiali di calcio 2022 saranno trasmesse anche in altissima definizione, ovvero in 4K, con una novità. Non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet (con almeno HbbTV versione 2.0.1 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT – avvio diretto – oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione “Canali TV”, attivo all'interno del multiplex RAI A. Uno sforzo tecnologico supplementare, quello della Rai, per garantire ai telespettatori la migliore fruizione possibile di un evento planetario come la Coppa del Mondo di calcio.

Palinsesto RAI 4K (can. 101 DTT - 210 Tivùsat) del 2 Dicembre 2022

ore 06:00 Programmazione Rai 4K

ore 15:40 Calcio Mondiali Qatar 2022: Corea del Sud vs Portogallo (diretta)

ore 18:25 Game Show: L'Eredità - Sfida Mondiale

ore 19:30 Notiziario: TG1

ore 19:45 Calcio Mondiali Qatar 2022: Camerun vs Brasile (diretta)

ore 22:00 Rubrica: BoboTV - Speciale Qatar

ore 22:05 Programmazione Rai 4K

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

