Rai Sport HD | Sci Alpino, Pallavolo, Rugby, Ippica, Ciclocross - Domenica 28 Gennaio 2024

In vista del weekend, Domenica 28 Gennaio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Dlle 10:20 su RAIDUE HD, non perderti la diretta dello Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24: Super G femminile direttamente da Cortina D'Ampezzo, Belluno. Enrico Cattaneo e Guido Bosca saranno ai microfoni per guidarti attraverso l'azione, mentre le interviste saranno curate da Simone Benzoni. .Successivamente, alle 16:00 la rubrica RAI Sport Live condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso trasmetterà dalla sede SR5 a Roma. All'interno di questo programma, avremo la copertura in diretta della finale della Coppa Italia maschile di Pallavolo tra Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia, direttamente dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta saranno i telecronisti mentre Francesco Pancani e Fabio Vullo condurranno lo studio in questa entusiasmante sfida per il titolo. La serata prosegue con il TG Sport Sera della Domenica alle 18:05, seguito da Novantesimo Minuto alle 18:25, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, che analizzerà gli anticipi del sabato, le immagini della Serie A e le situazioni arbitrali, con l'aggiunta delle ultime notizie dall'inviato durante la partita delle 20:45. Alle 22:45, La Domenica Sportiva, condotta da Simona Rolandi, racconterà l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che condivideranno i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS, condotta da Monica Matano e trasmessa dallo studio SR8 a Roma, approfondirà gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori con servizi, interviste ed anticipazioni a tutto campo.

ore 10:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24: Super G femminile (diretta)

da Cortina D'Ampezzo [Belluno]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Interviste: Simone Benzoni



HD: da Cortina D'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca Interviste: Simone Benzoni

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



- all'interno Pallavolo - Coppa Italia maschile: Finale Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Francesco Pancani e Fabio Vullo

Dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, l'atto finale della Coppa Italia 2023/24 di pallavolo maschile.



HD: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso - all'interno dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Studio: Francesco Pancani e Fabio Vullo Dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, l'atto finale della Coppa Italia 2023/24 di pallavolo maschile.

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



HD: dallo studio SR8 - Roma

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



HD: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



HD: dallo studio TV2 - Milano Conduce: Simona Rolandi

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 28 Gennaio 2024

La giornata sportiva del 28 Gennaio 2024 inizia con la replica della Del Monte Coppa Italia Maschile di Pallavolo, con la seconda semifinale tra Perugia e Milano, che si svolge presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta forniscono la telecronaca di questo entusiasmante incontro. Alle 06:30, Lorenzo Roata presenta la prima puntata del 2024 di "Sportabilia". Questo programma segna l'inizio del conto alla rovescia verso le Paralimpiadi di Parigi, con ospite in studio il giornalista Claudio Arrigoni, uno dei massimi esperti di storia del movimento paralimpico internazionale. Si concentra sull'atletica azzurra, dove le donne hanno ottenuto risultati straordinari. Si menzionano la capitana della Nazionale italiana Assunta Legnante e il Trio Meraviglia: Sabatini, Caironi e Contrafatto, considerate le più forti al mondo nella velocità. Luca Pancalli, presidente CIP, sottolinea che lo sport paralimpico è una rivoluzione culturale. Si discute anche della stagione del basket in carrozzina, con la speranza di qualificarsi per i Giochi francesi. Successivamente, alle 07:00, il TG Sport Mattina offre le ultime notizie sportive in diretta, seguito alle 07:30 dalla replica della terza tappa della Coppa del Mondo di Snowboard Cross da St Moritz, Svizzera, con commenti di Gianluca Gafforio. Alle 08:55, Giulio Guazzini cura la rubrica "L'uomo e Il Mare", esplorando il mare al di là dell'agonismo sportivo e i suoi valori culturali.

Alle 09:25, in diretta da Goms, Svizzera, si conclude il weekend di sci di fondo con la gara femminile di 20 km Mass Start a tecnica libera, commentata da Franco Bragagna. La replica della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, la gara femminile di 12.5 km Mass Start da Rasun Anterselva, Bolzano, è alle 10:35, con i commenti di Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. Alle 11:25, in diretta da Garmisch-Partenkirchen, Germania, la Coppa del Mondo di Sci Alpino presenta il Super G Maschile, con interviste a cura di Ettore Giovannelli. Alle 13:00, in studio, "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio Sci" offre approfondimenti sulla stagione sciistica, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Segue la replica della gara maschile di 15 km Mass Start di Biathlon da Rasun Anterselva, Bolzano, alle 13:05, con la telecronaca di Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer. La Serie A Elite Maschile di Rugby offre uno scontro diretto tra Rovigo e Colorno, in diretta da Rovigo alle 13:50, con la telecronaca di Vito Giannulo e Tommaso Visentin.

Alle 16:00, in diretta da Parigi, Francia, l'Ippica Gran Prix d'Amérique presenta diciotto cavalli di livello internazionale sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Mario Viggiani. Segue in differita alle 16:30 la finale di Coppa Italia di basket in carrozzina da Porto Torres, Sassari, commentata da Edi Dembinski e Stefano Rossetti. Alle 18:30, la rubrica "Speciale Tg Sport - L'altra Caivano" offre approfondimenti a cura di Luca Cardinalini. Alle 18:50, in diretta da Cuneo, la Serie A1 Tigotà di Pallavolo Femminile presenta il match tra la Honda Olivero San Bernardo Cuneo e la Trasportipesanti Casalmaggiore, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La giornata continua con la differita della Marcialonga di Sci di Fondo da Moena, Trento, alle 21:30, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa, seguita dalla replica della gara maschile di 20 km Mass Start a tecnica libera di Sci di Fondo da Goms, Svizzera, alle 22:30, con i commenti di Franco Bragagna.

Infine, vengono trasmesse in differita le gare di Ciclocross Elite Donne e Uomini da Hoogerheide, Olanda, rispettivamente alle 23:30 e alle 00:30, commentate da Andrea De Luca ed Enrico Martello. La giornata si conclude con le repliche delle gare di Sci di Fondo e Pallacanestro in Carrozzina.

ore 06:00 Pallavolo Maschile : Del Monte Coppa Italia Maschile 2a Semifinale: Perugia - Milano (replica)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata

ore 07:30 Snowboard : Coppa del Mondo Cross (replica)

da St Moritz [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

da St Moritz [Svizzera] Telecronaca: Gianluca Gafforio ore 08:55 Rubrica: L'uomo e Il Mare

a cura di Giulio Guazzini

a cura di Giulio Guazzini

da Goms [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Goms [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Rasun Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Garmisch-Partenkirchen [Germania]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

da Garmisch-Partenkirchen [Germania] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Rasun Anterselva [Bolzano] Telecronaca: Luca Di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Rovigo

Telecronaca: Vito Giannulo e Tommaso Visentin

da Rovigo Telecronaca: Vito Giannulo e Tommaso Visentin

da Parigi [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

da Parigi [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

da Porto Torres [Sassari]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

da Porto Torres [Sassari] Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

a cura di Luca Cardinalini

a cura di Luca Cardinalini

da Cuneo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Cuneo Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Moena [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Moena [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Goms [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

Si chiude con la 20 Km mass start a tecnica libera il weekend svizzero di Goms, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024.

da Goms [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna Si chiude con la 20 Km mass start a tecnica libera il weekend svizzero di Goms, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024.

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

Ceylin Del Carmen Alvarado, già vincitrice della Coppa del Mondo di ciclocross, si confronta con Lucinda Brand e Puck Pieterse in vista dell'appuntamento mondiale.

da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello Ceylin Del Carmen Alvarado, già vincitrice della Coppa del Mondo di ciclocross, si confronta con Lucinda Brand e Puck Pieterse in vista dell'appuntamento mondiale.

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

ore 02:55 Coppa del Mondo sci di Fondo 20 Km Mass Start Tecnica Libera Maschile (replica)

ore 04:05 Pallacanestro in Carrozzina Finale Coppa Italia (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 11:30 su Rai Play 3, potrai seguire la diretta della finale della Coppa Italia di Basket in Carrozzina, che si svolgerà a Porto Torres, Sassari. Edi Dembinski e Stefano Rossetti saranno i telecronisti direttamente dal palasport "Alberto Mura" di Porto Torres, dove si disputerà questa emozionante partita. Successivamente, alle 12:15 su Rai Play, potrai gustarti lo Snowboard con lo slalom gigante parallelo da Simonhöhe, Austria. Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ti accompagneranno nella telecronaca mentre gli azzurri, dopo il trionfo di Daniele Bagozza nel primo gigante parallelo di Simonhohe, cercheranno di replicare il successo di fronte ai forti contendenti austriaci. Alle 13:40 su Rai Play 2, ci sposteremo ad Hoogerheide, Olanda, per la diretta dell'Elite donne nel ciclocross. Andrea De Luca ed Enrico Martello saranno i telecronisti di questa sfida che vede Ceylin Del Carmen Alvarado, già vincitrice della Coppa del Mondo di ciclocross, confrontarsi con Lucinda Brand e Puck Pieterse in vista dell'appuntamento mondiale. Successivamente, alle 15:10 su Rai Play 2, potrai seguire l'ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di ciclocross con l'Elite uomini, da Hoogerheide, Olanda. Andrea De Luca ed Enrico Martello ti guideranno attraverso la competizione dove Mathieu Van der Poel cercherà di testare la resistenza di avversari come Eli Iserbyt e Joris Nieuwenhuis. Infine, alle 15:30 su Rai Play 3, sarà trasmessa la finale della Coppa Italia maschile di Pallavolo tra Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia, direttamente dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta saranno i telecronisti mentre Francesco Pancani e Fabio Vullo condurranno lo studio in questa entusiasmante sfida per il titolo.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Basket in Carrozzina - Coppa Italia: Finale (diretta)

da Porto Torres [Sassari]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

Dal palasport "Alberto Mura" di Porto Torres, la finale di Coppa Italia di basket in carrozzina.



da Porto Torres [Sassari] Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti Dal palasport "Alberto Mura" di Porto Torres, la finale di Coppa Italia di basket in carrozzina.

Snowboard - Simonhohe: Slalom gigante parallelo (diretta)

da Simonhöhe [Austria]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Dopo il trionfo del nostro Daniele Bagozza nel primo gigante parallelo di Simonhohe, gli azzurri puntano nuovamente a fare bottino pieno davanti ai fortissimi padroni di casa austriaci.



da Simonhöhe [Austria] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti Dopo il trionfo del nostro Daniele Bagozza nel primo gigante parallelo di Simonhohe, gli azzurri puntano nuovamente a fare bottino pieno davanti ai fortissimi padroni di casa austriaci.

Ciclocross - Hoogerheide: Elite donne (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

Ceylin Del Carmen Alvarado, già vincitrice della Coppa del Mondo di ciclocross, si confronta con Lucinda Brand e Puck Pieterse in vista dell'appuntamento mondiale.



da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello Ceylin Del Carmen Alvarado, già vincitrice della Coppa del Mondo di ciclocross, si confronta con Lucinda Brand e Puck Pieterse in vista dell'appuntamento mondiale.

Ciclocross - Hoogerheide: Elite uomini (diretta)

da Hoogerheide [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

Ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di ciclocross con il fenomeno Mathieu Van der Poel a testare la resistenza di avversari come Eli Iserbyt e Joris Nieuwenhuis.



da Hoogerheide [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello Ultima prova di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di ciclocross con il fenomeno Mathieu Van der Poel a testare la resistenza di avversari come Eli Iserbyt e Joris Nieuwenhuis.

Pallavolo - Coppa Italia maschile: Finale Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia (diretta)

dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno [Bologna]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Studio: Francesco Pancani e Fabio Vullo

Dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, l'atto finale della Coppa Italia 2023/24 di pallavolo maschile.

LO SPORT ALLA RADIO:

L’appuntamento con “Domenica Sport” del 28 gennaio sempre su Rai Radio1 sarà condotto da Giacomo Prioreschi. La puntata comincerà alle 12.30 e subito la linea passerà a Manuel Codignoni ed Enzo Melillo per l’anticipo di Serie A, Genoa – Lecce. Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto” per minuto condotto da Filippo Corsini. In scaletta due partite di Serie A e una di Serie B: Verona - Frosinone (Giovanni Scaramuzzino), Monza – Sassuolo (Daniele Fortuna) e, dalle 16.15, Cittadella – Sampdoria (Dario Giordo). Dalle 16 la finale di Coppa Italia Volley con la radiocronaca di Manuel Collazzo. Dalle 18 l’anticipo di Serie A Lazio - Napoli (Diego Carmignani e Massimo Orlando) e, in contemporanea, il basket con Milano – Sassari (Massimo Barchiesi). Dalle 20 la conduzione passerà a Nico Forletta. Fiorentina - Inter, posticipo di Serie A, delle 20.45 sarà raccontata da Francesco Repice e Sara Meini. In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltat

