Diretta Rai Sport Sabato 23 Agosto 2025 Mondiali Canoa, Rugby Femminile, Ginnastica, Nuoto Junior

Diretta Rai Sport Sabato 23 Agosto 2025 Mondiali Canoa, Rugby Femminile, Ginnastica, Nuoto JuniorIn vista del weekend, Sabato 23 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano   
     
  • ore 14:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Canoa: Camp. Mondiali Milano 2025: Finali A (diretta)
    dall'Idroscalo di Milano
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto
    Interviste: Stefano De Agostini
     
  • ore 18:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 19:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Ginnastica Ritmica - Mondiali 2025 - All Around squadre: 5 Nastri + 3 Palle/2 Cerchi (diretta)
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
    Tornano le "Farfalle", reduci dal recente successo agli Europei di Tallinn. Nel concorso individuale, l'Italia schiererà le stelle Sofia Raffaeli e Tara Dragas.
     
  • ore 23:20  - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 23 Agosto 2025

  • ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 19a tappa: Biella > Champoluc (replica)
    Tappone alpino. caratterizzato da tre salite con pendenze anche notevoli da 16 km ciascuna: Col Tzecore (fino 15%), Col Saint-Pantaléon e Col de Joux. Una delle ultime occasioni per gli uomini di classifica per sfilare la maglia rosa a Isaac Del Toro.
  • ore 07:00 Ciclismo. Giro Notte 20a tappa: Verres > Sestriere Via Lattea (replica)
    Tappa decisiva del Giro prima dell'arrivo a Roma. Si ripercorre gran parte della cavalcata solitaria di Chris Froome al Giro 2018 con l'avvicinamento dalla Valle d'Aosta alle valli di Lanzo. Scalata del Colle del Lys come antipasto del Colle delle Finestre, la Cima Coppi con i suoi 8 km di sterrato al 9%. Breve discesa e salita fino allo storico traguardo di Sestriere.
  • ore 08:00 Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finali All Around gruppo B (replica)
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
    A Rio de Janeiro i Mondiali di Ginnastica Ritmica: eleganza, precisione e tecnica in gara per il titolo iridato.
    ore 08:55 Canoa. Mondiali Sprint Milano:  Semifinali Canoa e Paracanoa (diretta)
    dall'Idroscalo di Milano
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto
    Interviste: Stefano De Agostini
  • ore 11:50 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MX2 - gara 2 (replica)
    da Uddevalla [Svezia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
  • ore 12:55 Canoa. Mondiali Sprint Milano - Qualif./Semifinali (diretta)
    dall'Idroscalo di Milano
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto
    Interviste: Stefano De Agostini
  • ore 14:00 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a giornata gruppo B: ITALIA - Slovacchia (replica)
    da Phuket [Thailanda]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Interviste: Edi Dembinski
    L'Italia debutta nel torneo affrontando la Slovacchia, in una sfida importante per iniziare con il piede giusto il cammino iridato. Le Azzurre puntano a partire forte e confermare le ambizioni di alta classifica.
  • ore 16:25 Ciclismo. GP Capodarco GP Capodarco 2025 (replica)
    da Capodarco [Macerata]
    Telecronaca: Umberto Martini
    Una delle classiche del calendario nazionale giovanile, con i migliori talenti del ciclismo italiano in gara per la vittoria e la maglia di prestigio.
  • ore 16:55 Nuoto. Mondiali Junior Otopeni Otopeni - Finali 5a giornata (diretta)
    da Otopeni [Romania]
    Telecronaca: Davide Novelli e Aglaia Pezzato
  • ore 19:45 Tiro a Volo. Finale Gran Mondiale Perazzi Lonato del Garda Tiro a Volo. Finale Gran Mondiale Perazzi (replica)
    da Lonato del Garda [Brescia]
    Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
  • ore 20:30 Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali 2025 All Around squadre: 5 Nastri + 3 Palle/2 Cerchi (diretta)
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
    Tornano le "Farfalle", reduci dal recente successo agli Europei di Tallinn. Nel concorso individuale, l'Italia schiererà le stelle Sofia Raffaeli e Tara Dragas.
  • ore 21:00 Rugby Femminile: Coppa del Mondo Inghilterra 2025 girone D: Francia - ITALIA (diretta)
    da Exeter [Gran Bretagna]
    Telecronaca: Vito Giannulo e Michela Tondinelli
    Inizia il cammino della Nazionale italiana femminile guidata da Fabio Roselli: nella prima partita del girone D l'Italia affronta la Francia, dando il via a un percorso ricco di sfide nella Coppa del Mondo 2025.
  • ore 23:25 Rally. Mondiale Finlandia Rally. Mondiale Finlandia (replica)
    Telecronaca: Gianfranco Mazzoni
    Tappa iconica del Campionato del Mondo Rally (WRC), il Rally di Finlandia è uno degli eventi più spettacolari e attesi della stagione. Conosciuto per le sue velocità elevate, i salti mozzafiato e le strade sterrate immerse nei boschi nordici, rappresenta una sfida unica per piloti e navigatori.
  • ore 00:00 Ginnastica Ritmica: Camp. Mondiali Rio de Janeiro 2025 Finali All Around: Nastro Cerchio e Palla differita della giornata
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
  • ore 02:00 Speciale TG Sport: Caivano
  • ore 02:10 Nuoto. Mondiali Junior Otopeni Otopeni - Finali 5a giornata (replica)
  • ore 04:05 Rugby Femminile: Coppa del Mondo Inghilterra 2025 girone D: Francia - ITALIA (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 21:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Ginnastica Ritmica - Mondiali 2025 - Finali All Around: Nastro Cerchio e Palla (diretta)
    da Rio de Janeiro [Brasile]
    Telecronaca: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio
    Le finali All Around con le prove di nastro, cerchio e palla per il titolo mondiale.

