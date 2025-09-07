Diretta Rai Sport Domenica 7 Settembre: finale Mondiale Volley Italia-Turchia, Eurobasket Italia-Slovenia

In vista del weekend, Domenica 7 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti Rai generaliste, la giornata sportiva prende il via su Rai 2 HD alle 10.20 con la diretta della finale per il terzo posto del Campionato Mondiale di pallavolo femminile 2025, che vede affrontarsi Giappone e Brasile in un palcoscenico incandescente a Bangkok, in Thailandia. La telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani restituisce ritmo e tensione di ogni scambio, accompagnata da un'accurata analisi tecnica delle azioni più spettacolari.

Il pomeriggio sportivo continua alle 14.00 su Rai 1 HD con la finale per il titolo mondiale tra Italia e Turchia dal palazzetto di Bangkok, raccontata dal collaudato duo Fantasia-Pisani, con Edi Dembinski a curare le interviste a bordo campo per trasmettere emozioni e commenti in diretta. Dallo studio, Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini e Consuelo Mangifesta offrono analisi e collegamenti costanti, guidando il pubblico verso l’epilogo di un Mondiale ricco di spettacolo. L’Italia arriva forte di trentacinque vittorie consecutive, due successi consecutivi in VNL e dell’oro olimpico di Parigi, mentre la Turchia, guidata da Daniele Santarelli e dal talento di Melissa Vargas, rappresenta un’avversaria di altissimo livello. Le premesse per un incontro memorabile ci sono tutte, con pathos, adrenalina e tecnica sopraffina.

Poco dopo, alle 15.05 su Rai 2 HD, si celebra il sessantacinquesimo anniversario delle Frecce Tricolori, trasmesso in diretta dalla storica base di Rivolto, in provincia di Udine. La telecronaca di Andrea Fusco accompagna le spettacolari evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, in una giornata che richiama migliaia di spettatori, appassionati e addetti ai lavori, celebrando decenni di acrobazie nei cieli e il tricolore simbolo di coraggio, professionalità e identità italiana. Al termine della partita di volley, la trasmissione si sposta per la parte finale su RAIUNO.

La programmazione sportiva chiude in seconda serata con “La Nuova DS”, dalle 22.45 su Rai 2 HD, in diretta dallo studio TV1 di Milano. Il programma, condotto da Simona Rolandi affiancata da Paolo Maggioni, propone un racconto a tutto tondo sull’attualità calcistica e sulle altre discipline, attraverso contributi video, dati, analisi e interviste esclusive. Lo studio, predisposto anche per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ospita nuovi commentatori come Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta, con il VAR spiegato da Mauro Bergonzi e un angolo social curato da Laura Barth. Raisport coordina la produzione tra Roma e Milano, garantendo una narrazione dinamica e autorevole che mantiene al centro lo sport come esperienza condivisa e racconto culturale.

Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Finale 3 Posto | Giappone - Brasile (diretta)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani



Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Finale 1 Posto | Italia - Turchia (diretta)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta

Ultimo atto di questo lungo ed entusiasmante Mondiale: Italia-Turchia. Da una parte l’Italia delle 35 vittorie consecutive, delle due VNL consecutive vinte e dell’oro Olimpico conquistato a Parigi, e dall’altra la Turchia del CT italiano Daniele Santarelli e della strepitosa Melissa Vargas. Sarà spettacolo in una finale che saprà regalare forti emozioni.



Aeronautica: 65° Anniversario delle Frecce Tricolori (diretta)

da Rivolto [Udine]

Telecronaca: Andrea Fusco

L'evento si svolge presso la storica base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, trasformandola in un punto d'incontro per migliaia di spettatori, addetti ai lavori e appassionati di aviazione. Da oltre 60 anni i valori più autentici della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno volato sulle ali di quei velivoli che si sono succeduti ai comandi dei piloti delle Frecce, sintetizzati in quel tricolore che campeggia sulle loro livree. Mezzi diversi, linee differenti, ma lo stesso spirito ispiratore: trasmettere l'orgoglio e l'emozione della nostra bandiera.



Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 7 Settembre 2025

La programmazione di Rai Sport HD per domenica 7 settembre 2025 accompagna gli spettatori con un flusso continuo di eventi e racconti sportivi, iniziando alle prime ore del mattino e proseguendo senza interruzioni fino a notte fonda. Alle 6.00 si riaccendono le emozioni del grande ciclismo con la replica dell’ottava tappa del Tour de France 2025, Saint-Méen-le-Grand–Laval Espace Mayenne, seguita alle 7.00 dal TG Sport Mattina in diretta. Alle 7.30 torna protagonista il Mondiale di pallavolo femminile con la replica della prima semifinale Giappone-Turchia da Bangkok, raccontata dalle voci di Marco Fantasia e Giulia Pisani che ne ricostruiscono dinamiche e momenti chiave.

La mattinata entra nel vivo con la diretta del Campionato Italiano Gold di beach volley da Bellaria, sulla riviera riminese: alle 10.00 la prima semifinale femminile, alle 11.00 la semifinale maschile e alle 12.00 la seconda semifinale femminile, tutte raccontate in presa diretta da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, che ne sottolineano tecnica, ritmo e spettacolarità. Alle 13.00 proseguono le immagini da Bellaria con un ulteriore match femminile della stessa tappa Gold, mantenendo l’atmosfera estiva tra sabbia e agonismo.

Dalle 14.00 lo spazio informativo torna con uno speciale del Tg Sport dedicato allo scudetto del Verona, prima di passare alle 14.50 alla Coppa del Mondo femminile di rugby dall’Inghilterra, con Italia-Brasile a York, chiusura della fase a gironi. Pur senza obiettivi di qualificazione, la partita mantiene un significato profondo per le Azzurre, che vogliono onorare la maglia e confermare impegno e orgoglio, con telecronaca di Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli.

Nel pomeriggio, alle 17.00, lo Speciale Tg Sport introduce l’ottavo di finale degli Europei di pallacanestro maschile tra Italia e Slovenia in diretta da Riga alle 17.20, narrata da Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, con commento tecnico e tattico dallo studio di Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda. Alle 19.30, da Debrecen in Ungheria, “Diretta Azzurra” raccoglie collegamenti e interviste sugli impegni degli atleti italiani.

La serata propone alle 20.15 la differita della terza giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 con Crotone-Cosenza dallo stadio Ezio Scida, accompagnata dalla telecronaca di Giuseppe Galati e Andrea Mantovani e dal bordocampo curato da Lucio Michieli. Alle 22.20 torna il ciclismo con il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, raccontato da Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, una classica che valorizza il meglio del movimento italiano sulle strade toscane.

A mezzanotte le telecamere si spostano in Svizzera per la differita della discesa élite dei Mondiali di mountain bike con Silvano Ploner. Seguono, alle 1.35, le immagini del Giro della Lunigiana da La Spezia con commento di Pancani e Petacchi, mentre alle 2.35 la terza tappa del Memorial Fanini da Montecatini Terme con la voce di Edoardo Chiozzi. La notte si chiude a Bellaria con le finali Gold di beach volley: alle 3.35 la maschile e alle 5.00 la femminile, ancora raccontate da Colantoni e Lucchetta, salutando una giornata fitta di sport.

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 8a tappa: Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a Semifinale: Giappone - Turchia (replica)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Bellaria [Rimini] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 14:00 Speciale Tg Sport: scudetto Verona

ore 14:50 Rugby. Coppa del Mondo Femminile Inghilterra: ITALIA - Brasile (diretta)

da York [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli

Ultimo banco di prova per le Azzurre in questa Coppa del Mondo: l'Italia chiude il proprio cammino nella fase a gironi affrontando il Brasile. Nonostante la mancata qualificazione alle fasi finali, la partita rappresenta un'occasione importante per onorare la maglia e salutare il torneo con determinazione e orgoglio.

ore 17:20 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 Ottavi di Finale ITALIA - Slovenia (diretta)

da Riga [Lettonia]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Studio: Francesca Spaziani Testa e Giacomo Galanda

dal Nagyerdei Stadion di Debrecen [Ungheria]

La diretta di Rai Sport per seguire da vicino gli atleti azzurri prima e dopo la partita in programma.

dallo stadio Ezio Scida di Crotone

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

da Larciano [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Classica del calendario ciclistico italiano, il Gran Premio di Larciano porta in gara i migliori specialisti su un percorso impegnativo tra salite e tratti pianeggianti.

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

da La Spezia

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

da Montecatini Terme [Pistoia]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Il palinsesto streaming della Rai per le gare in diretta offre una copertura capillare dell’intera giornata, permettendo di seguire le competizioni senza interruzioni. Sul canale digitale Rai Sport HD è disponibile ventiquattro ore su ventiquattro la trasmissione live della programmazione televisiva, garantendo accesso immediato a ogni evento in onda.

Dalle 14.40 su Rai Play Sport 2 il ciclismo diventa protagonista assoluto con la diretta del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, tradizionale appuntamento del calendario italiano che, tra salite e tratti pianeggianti, richiama alcuni dei migliori specialisti del gruppo. La telecronaca è affidata a Francesco Pancani e Alessandro Petacchi, duo ormai rodato nel raccontare con passione e precisione le dinamiche di corsa.

Alle 15.00 l’azione si sposta sulla sabbia del tracciato turco di Afyonkarahisar per la seconda manche del Mondiale Motocross MX2, trasmessa in diretta su Rai Play Sport 3 con i commenti di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. È una sfida ad alta intensità che vede in pista i giovani talenti della disciplina, decisi a sfruttare ogni metro del circuito anatolico.

Il beach volley ritorna protagonista alle 15.50 su Rai Play Sport 1 con la finale femminile del Campionato Italiano Gold 2025 da Bellaria, raccontata dalla coppia Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, che restituiscono ritmo e dettagli tecnici di ogni scambio.

Dalle 16.00 Rai Play Sport 3 torna sul tracciato di Afyonkarahisar per la seconda manche della MXGP di Turchia, la classe regina del Mondiale motocross, sempre con la narrazione di Gafforio e Milani, mentre alle 16.50 su Rai Play Sport 1 è tempo della finale maschile del Campionato Italiano Gold, con Colantoni e Lucchetta pronti a seguire la tensione del punto a punto sulla sabbia riminese.

La giornata live streaming si completa alle 17.20 su Rai Play Sport 2 con la diretta della terza giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26: Crotone-Cosenza dallo stadio Ezio Scida. Giuseppe Galati e Andrea Mantovani ne seguono la telecronaca, con Lucio Michieli al bordocampo per interviste e impressioni a caldo, offrendo così una copertura totale dell’evento calcistico e chiudendo un pomeriggio denso di sport in diretta su tutte le piattaforme Rai.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 14:40 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Gran Premio Industria e Artigianato Larciano 2025 (diretta)

da Larciano [Pistoia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

Classica del calendario ciclistico italiano, il Gran Premio di Larciano porta in gara i migliori specialisti su un percorso impegnativo tra salite e tratti pianeggianti.



Mondiale Motocross - MX2 di Turchia - gara 2 (diretta)

da Afyonkarahisar [Turchia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Dal tracciato turco la seconda manche del Mondiale MX2, con i giovani talenti della specialità impegnati in una sfida ad alta intensità.



Beach Volley - Campionato Italiano Gold 2025 - Bellaria: Finale femminile (diretta)

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



Mondiale Motocross - MXGP di Turchia - gara 2 (diretta)

da Afyonkarahisar [Turchia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

La classe regina del Mondiale scende in pista per la seconda manche in Turchia, con i protagonisti del motocross pronti a darsi battaglia sul tracciato anatolico.



Beach Volley - Campionato Italiano Gold 2025 - Bellaria: Finale maschile (diretta)

da Bellaria [Rimini]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta



Calcio: Camp. Italiano Serie C Sky Wifi 2025/26 3a giornata Crotone - Cosenza (diretta)

dallo stadio Ezio Scida di Crotone

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Mantovani

Bordocampo ed interviste: Lucio Michieli

