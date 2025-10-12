Diretta Rai Sport Domenica 12 Ottobre 2025 Ciclismo Parigi > Tours, Barcolana, Basket, Volley e altro

In vista del weekend, Domenica 12 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Trofeo Baracchi 2025 Valdengo > Oropa (diretta)

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

Torna il leggendario Trofeo Baracchi, una delle prove più iconiche della storia del ciclismo. Gara a cronometro per coppie, il Trofeo unisce tecnica, affiatamento e potenza in una sfida contro il tempo che ha segnato intere generazioni di campioni. Un appuntamento che celebra la tradizione e l'essenza pura del ciclismo, dove ogni secondo conta e il lavoro di squadra fa la differenza.



Ciclismo - Parigi > Tours 2025 (diretta)

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

La Parigi–Tours 2025 torna a regalare emozioni lungo uno dei percorsi più affascinanti del calendario internazionale. Conosciuta come la "classica dei sprinter", la corsa francese combina tratti pianeggianti e settori in ghiaia che mettono alla prova resistenza e strategia. Dalla partenza nella capitale francese fino all'arrivo a Tours, i corridori si sfidano in un finale spesso incerto, dove tattica e potenza decidono la vittoria. Una gara dal sapore storico, tra velocità, tradizione e spettacolo.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



ore 23:35 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Speciale - La Domenica Sportiva: 70 anni in 70 minuti

L'11 ottobre 1953 andava in onda la prima puntata de "La Domenica Sportiva": si trattava ancora di una fase sperimentale delle trasmissioni televisive, il cui inizio ufficiale sarebbe avvenuto soltanto il successivo 3 gennaio. In omaggio alla trasmissione più longeva della televisione italiana, Rai Teche pubblica un filmato che raccoglie alcuni dei momenti più belli della storia del programma, ricco di immagini rarissime provenienti dagli archivi Rai.



PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 12 Ottobre 2025

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 Tour di Notte - 9a tappa (replica)

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Nuoto Acque Libere. Coppa del Mondo Golfo degli Aranci: 4a tappa- 3 km knockout Sprint femminile (differita)

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

ore 08:30 Nuoto Acque Libere. Coppa del Mondo Golgo degli Aranci: 4a tappa- 3 km knockout Sprint maschile (differita)
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

ore 10:00 Vela 2025: La Barcolana (diretta)
Telecronaca: Gianluca Gafforio

Telecronaca: Gianluca Gafforio

ore 12:20 Pallacanestro. Serie A2 Old Wild West: 5a giornata: Avellino - Brindisi (diretta)
Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Attesissimo derby del Sud, tra squadre che non hanno nascosto ambizioni di salto di categoria. La Valtur Brindisi ci arriva nel folto gruppo delle capoliste, dopo l'importante successo nel big-match con Scafati. Avellino punta a battere i pugliesi per l'aggancio, in una classifica molto compatta di questa A2 dominata dall'equilibrio.

ore 14:30 Calcio Nazionale A: Qualif. Mondiali 2026 7a giornata: Estonia - ITALIA (replica)
Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani
Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla
Pitch Studio: Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni
L'Italia affronta l'Estonia in una sfida decisiva per consolidare il cammino verso il Mondiale.

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla

Pitch Studio: Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni

L'Italia affronta l'Estonia in una sfida decisiva per consolidare il cammino verso il Mondiale.

ore 17:20 Ippica: Derby del Trotto (diretta)
Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

ore 17:50 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 2a giornata: Chieri - Milano (diretta)
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
Chieri debutta al PalaFenera contro la Vero Volley di Paola Egonu.

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Chieri debutta al PalaFenera contro la Vero Volley di Paola Egonu.

da Chieri [Torino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Chieri debutta al PalaFenera contro la Vero Volley di Paola Egonu. ore 20:30 Ciclismo 2025: Trofeo Baracchi Femminile (differita)

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

Torna il leggendario Trofeo Baracchi, una delle prove più iconiche della storia del ciclismo. Gara a cronometro per coppie, il Trofeo unisce tecnica, affiatamento e potenza in una sfida contro il tempo che ha segnato intere generazioni di campioni. Un appuntamento che celebra la tradizione e l'essenza pura del ciclismo, dove ogni secondo conta e il lavoro di squadra fa la differenza.

ore 21:20 Reparto Corse Speciale Genova 2025
a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 21:50 Ciclismo 2025: Ciclismo 2025: Parigi - Tours (replica)

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

La Parigi–Tours 2025 torna a regalare emozioni lungo uno dei percorsi più affascinanti del calendario internazionale. Conosciuta come la "classica dei sprinter", la corsa francese combina tratti pianeggianti e settori in ghiaia che mettono alla prova resistenza e strategia. Dalla partenza nella capitale francese fino all'arrivo a Tours, i corridori si sfidano in un finale spesso incerto, dove tattica e potenza decidono la vittoria. Una gara dal sapore storico, tra velocità, tradizione e spettacolo.

ore 00:10 Nuoto Acque Libere. Coppa del Mondo Golfo degli Aranci: 3 km knockout Sprint (replica)

ore 02:30 Vela. Barcolana La Barcolana 2025 (replica)

ore 04:50 Ciclismo 2025: Trofeo Baracchi (Valdengo > Oropa) (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 14:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Trofeo Baracchi 2025 Valdengo > Oropa (diretta)

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

Torna il leggendario Trofeo Baracchi, una delle prove più iconiche della storia del ciclismo. Gara a cronometro per coppie, il Trofeo unisce tecnica, affiatamento e potenza in una sfida contro il tempo che ha segnato intere generazioni di campioni. Un appuntamento che celebra la tradizione e l'essenza pura del ciclismo, dove ogni secondo conta e il lavoro di squadra fa la differenza.



ore 16:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Trofeo Baracchi Donne 2025 (diretta)

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

Si disputa per la prima volta la corsa in linea femminile del Trofeo Baracchi.

