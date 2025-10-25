Sabato 25 ottobre in diretta su Rai Sport: sci da Soelden, motori da Monza e volley da Novara

In vista del weekend, Sabato 25 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.
Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.
La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.
LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)
- ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
dallo studio TV1 - Milano
- ore 18:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
dallo studio SR5 - Roma
- ore 18:05 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Rubrica - Dribbling (diretta)
Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni
Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.
- ore 23:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
dallo studio TV2 - Milano
Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.
PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 25 Ottobre 2025
- ore 06:00 Automobilismo Rally Camp. Italiano | Sanremo - gara 1 (replica)
da Sanremo [Imperia]
- ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
- ore 07:30 Speciale TG Sport: Zazzeri (replica)
- ore 07:45 Rubrica: Radiocorsa (replica)
Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche, alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike, etc.), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.
- ore 08:55 Ginnastica Artistica Mondiali - Finali di Specialità - 2a giornata (diretta)
da Jakarta [Indonesia]
Telecronaca: Andrea Fusco e Igor Cassina
- ore 09:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 09:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)
da Soelden [Austria]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
Interviste: Simone Benzoni
Riparte il Circo Bianco femminile in Austria sulle nevi di Soelden con lo slalom gigante.
ore 10:55 Rubrica: Studio Sci (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 11:10 Ginnastica Artistica Mondiali - Finali di Specialità - 2a giornata (diretta)
da Jakarta [Indonesia]
Telecronaca: Andrea Fusco e Igor Cassina
- ore 12:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 13:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante femminile - 2a manche (diretta)
da Soelden [Austria]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
Interviste: Simone Benzoni
Seconda manche del primo gigante stagionale a Soelden, in Austria.
- ore 14:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)
dallo studio TV5 - Milano
Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
- ore 14:15 Rugby. Serie A Elite maschile: 3a giornata: Fiamme Oro Roma - Petrarca Padova (diretta)
da Roma
Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti
L'impianto romano di Ponte Galeria ospita l'importante incontro tra le Fiamme Oro, squadra della Polizia di Stato, e i campioni veneti del Petrarca.
- ore 16:15 Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint - Monza gara 1 (diretta)
da Monza
Telecronaca: Federico Pasanisi
- ore 17:15 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo
Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.
- ore 17:20 Rubrica: Perle di Sport - Pechino 2008 (replica)
- ore 17:50 Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2025/26 2a giornata: Grottazzolina - Verona (diretta)
da Porto Sangiorgio [Fermo]
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
Grottazzolina - Verona apre la seconda giornata della SuperLega. I pronostici sono tutti a favore degli scaligeri.
- ore 20:20 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 5a giornata: Novara - Conegliano (diretta)
da Novara
Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
Il Pala Igor di Novara ospita la sfida per il vertice della classifica tra le padrone di casa e le campionesse di Conegliano.
- ore 23:00 Ciclismo su pista - Mondiali - 4a giornata (diretta)
da Santiago del Cile [Cile]
Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati
- ore 02:10 Ginnastica Artistica: Camp. Mondiali Jakarta 2025 Finali di Specialità - 2a giornata (replica)
[dalle 3 entra in vigore l'Ora Solare]
- ore 03:58 Rubrica: Memory - Valanga Azzurra
- ore 04:00 Rugby. Serie A Elite maschile: 3a giornata: Fiamme Oro Roma - Petrarca Padova (replica)
*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***
LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING
- 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
- ore 08:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Ginnastica Artistica Mondiali - Finali di Specialità - 2a giornata (diretta)
da Jakarta [Indonesia]
Telecronaca: Andrea Fusco e Igor Cassina
- ore 12:45 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Automobilismo - Campionato Europeo Formula Regional - Monza gara 1 (diretta)
da Monza
Telecronaca: Federico Pasanisi
- ore 16:05 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint - Monza gara 1 (diretta)
da Monza
Telecronaca: Federico Pasanisi
- ore 22:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Ciclismo su pista - Mondiali - 4a giornata (diretta)
da Santiago del Cile [Cile]
Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati
