Domenica 26 Ottobre diretta Rai Sport HD: Sci Alpino Soelden, Venezia Marathon, Volley, Ciclismo Pista

Domenica 26 Ottobre diretta Rai Sport HD: Sci Alpino Soelden, Venezia Marathon, Volley, Ciclismo PistaIn vista del weekend, Domenica 26 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 17:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 22:45 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.
     
  • ore 00:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - L'Altra DS (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 26 Ottobre 2025

  • ore 06:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante femminile - 2a manche (replica)
    da Soelden [Austria]
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
    Interviste: Simone Benzoni
    Seconda manche del primo gigante stagionale a Soelden, in Austria.
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Automobilismo. C.to Italiano GT Sprint Monza 4a prova - gara 1 (differita)
    da Monza
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 08:30 Rubrica - Il Sabato al 90° (reèòoca)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.
  • ore 09:35 Atletica - Venice Marathon (diretta)
    da Venezia
    Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato
  • ore 09:55 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
  • ore 10:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)
    da Soelden [Austria]
    Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Al via la Coppa del Mondo di sci alpino maschile stagione 2025-2026. Le nevi di Soelden, in Austria, ospitano la prima tappa del Circo Bianco.
    ore 11:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
  • ore 11:10 Atletica - Venice Marathon (diretta)
    da Venezia
    Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato
  • ore 12:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
  • ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)
    da Soelden [Austria]
    Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Seconda manche del primo gigante stagionale maschile di Coppa del Mondo.
  • ore 14:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
  • ore 14:20 Automobilismo: Rally. Mondiale Europa (replica)
    da Passau [Germania]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
  • ore 14:55 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 5a giornata: San Giovanni in Marignano - Scandicci (diretta)
    da Cervia [Ravenna]
    Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
    Scandicci, reduce dalla convincente vittoria contro Milano, va ospite della neo promossa San Giovanni.
  • ore 17:30 Ciclismo su pista - Mondiali - 5a giornata (diretta)
    da Santiago del Cile [Cile]
    Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati
  • ore 21:20 Pallavolo: Serie A1 maschile - 2a giornata: Perugia-Civitanova (diretta)
    da Perugia
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    La sfida di cartello della seconda giornata della SuperLega si disputa sul campo di Perugia tra i padroni di casa e la Lube Civitanova.
  • ore 23:00 Automobilismo. C.to Europeo Formula Regional Monza - 10a prova differita Gara 1 e 2 (differita)
    da Monza
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 00:30 Biliardo. Stecca NBC 1a prova Rho: Gran Premio Filotto 60 (differita)
    da Arese [Milano]
    Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola
  • ore 03:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (replica)
  • ore 04:00 Atletica Leggera 2025: Venice Marathon (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 09:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica - Venice Marathon (diretta)
    da Venezia
    Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato
     
  • ore 13:25 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint - Monza gara 2 (diretta)
    da Monza
    Telecronaca: Federico Pasanisi
     
  • ore 14:45 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Automobilismo - Campionato Europeo Formula Regional gara 2 (diretta)
    da Monza
    Telecronaca: Federico Pasanisi
     
  • ore 19:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Biliardo - Gran Premio Nazionale Filotto 60 (diretta)
    da Arese [Milano]
    Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola
     
  • ore 20:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo: Serie A1 maschile - 2a giornata: Perugia-Civitanova (diretta)
    da Perugia
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    La sfida di cartello della seconda giornata della SuperLega si disputa sul campo di Perugia tra i padroni di casa e la Lube Civitanova.

