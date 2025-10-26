Domenica 26 Ottobre diretta Rai Sport HD: Sci Alpino Soelden, Venezia Marathon, Volley, Ciclismo Pista

In vista del weekend, Domenica 26 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.



: dallo studio TV2 - Milano Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano. ore 00:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - L'Altra DS (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 26 Ottobre 2025

ore 06:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante femminile - 2a manche (replica)

da Soelden [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini

Interviste: Simone Benzoni

Seconda manche del primo gigante stagionale a Soelden, in Austria.

da Soelden [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini Interviste: Simone Benzoni Seconda manche del primo gigante stagionale a Soelden, in Austria. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Automobilismo. C.to Italiano GT Sprint Monza 4a prova - gara 1 (differita)

da Monza

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Monza Telecronaca: Federico Pasanisi ore 08:30 Rubrica - Il Sabato al 90° (reèòoca)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

dallo studio TV2 - Milano Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola. ore 09:35 Atletica - Venice Marathon (diretta)

da Venezia

Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato

da Venezia Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato ore 09:55 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 1a manche (diretta)

da Soelden [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Al via la Coppa del Mondo di sci alpino maschile stagione 2025-2026. Le nevi di Soelden, in Austria, ospitano la prima tappa del Circo Bianco.

ore 11:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Soelden [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli Al via la Coppa del Mondo di sci alpino maschile stagione 2025-2026. Le nevi di Soelden, in Austria, ospitano la prima tappa del Circo Bianco. ore 11:00 dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:10 Atletica - Venice Marathon (diretta)

da Venezia

Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato

da Venezia Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato ore 12:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Soelden [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Seconda manche del primo gigante stagionale maschile di Coppa del Mondo.

da Soelden [Austria] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Interviste: Ettore Giovannelli Seconda manche del primo gigante stagionale maschile di Coppa del Mondo. ore 14:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:20 Automobilismo: Rally. Mondiale Europa (replica)

da Passau [Germania]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

da Passau [Germania] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 14:55 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 5a giornata: San Giovanni in Marignano - Scandicci (diretta)

da Cervia [Ravenna]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Scandicci, reduce dalla convincente vittoria contro Milano, va ospite della neo promossa San Giovanni.

da Cervia [Ravenna] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Scandicci, reduce dalla convincente vittoria contro Milano, va ospite della neo promossa San Giovanni. ore 17:30 Ciclismo su pista - Mondiali - 5a giornata (diretta)

da Santiago del Cile [Cile]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

da Santiago del Cile [Cile] Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati ore 21:20 Pallavolo: Serie A1 maschile - 2a giornata: Perugia-Civitanova (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

La sfida di cartello della seconda giornata della SuperLega si disputa sul campo di Perugia tra i padroni di casa e la Lube Civitanova.

da Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta La sfida di cartello della seconda giornata della SuperLega si disputa sul campo di Perugia tra i padroni di casa e la Lube Civitanova. ore 23:00 Automobilismo. C.to Europeo Formula Regional Monza - 10a prova differita Gara 1 e 2 (differita)

da Monza

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Monza Telecronaca: Federico Pasanisi ore 00:30 Biliardo. Stecca NBC 1a prova Rho: Gran Premio Filotto 60 (differita)

da Arese [Milano]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola

da Arese [Milano] Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola ore 03:00 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2025/26 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (replica)

ore 04:00 Atletica Leggera 2025: Venice Marathon (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica - Venice Marathon (diretta)

da Venezia

Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato



da Venezia Telecronaca: Luca Di Bella e Orlando Pizzolato ore 13:25 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - Campionato Italiano GT Sprint - Monza gara 2 (diretta)

da Monza

Telecronaca: Federico Pasanisi



da Monza Telecronaca: Federico Pasanisi ore 14:45 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - Campionato Europeo Formula Regional gara 2 (diretta)

da Monza

Telecronaca: Federico Pasanisi



da Monza Telecronaca: Federico Pasanisi ore 19:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Biliardo - Gran Premio Nazionale Filotto 60 (diretta)

da Arese [Milano]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola



da Arese [Milano] Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Giuggiola ore 20:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo: Serie A1 maschile - 2a giornata: Perugia-Civitanova (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

La sfida di cartello della seconda giornata della SuperLega si disputa sul campo di Perugia tra i padroni di casa e la Lube Civitanova.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog