Sabato 21 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Scappo a casa

Aldo Baglio per la prima volta 'da solista' in una commedia di Enrico Lando. Un meccanico razzista perde i documenti durante un viaggio a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Io, Leonardo (anche in 4K HDR con Sky Q SAT)

Luca Argentero nel film d'arte Sky con la voce narrante di Francesco Pannofino. A 500 anni dalla morte, un viaggio coinvolgente nella mente e nella vita di Leonardo Da Vinci

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man: Far From Home

Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson nel cinecomic da oltre un miliardo di dollari d'incasso. l'Uomo Ragno affronta gli Elementali al fianco dell'eroe di una terra parallela.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Avventura campione d'incassi con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman. Clara si inoltra in un regno fantastico per poter aprire il regalo della madre

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Salt

Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor in uno spy-action. Un'agente della CIA, accusata di tradimento, affronta una corsa contro il tempo per provare la sua innocenza

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Confessioni di una mente pericolosa

George Clooney dirige Julia Roberts, Sam Rockwell e Drew Barrymore nello spy-thriller tratto dall'autobiografia di Chuck Barris, guru della tv anni 60 e spietato agente segreto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se solo fosse vero

Reese Witherspoon e Mark Ruffalo in una commedia romantica venata di soprannaturale. Un architetto vedovo trasloca in una nuova casa e si innamora del fantasma della precedente inquilina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell'America razzista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La scuola serale

Kevin Hart scatena la sua comicita' in una commedia spassosa. Rimasto senza lavoro, Teddy torna a scuola per ottenere il diploma e scopre che il suo storico rivale e' diventato preside.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Amici di letto

Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Entrambi reduci da una relazione fallita, Jamie e Dylan decidono di condire la loro amicizia con il sesso, ma tutto si complica.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Parlami di te

Fabrice Luchini in una commedia sulla fragilita' della vita. Un uomo d'affari, costretto a una lunga degenza per un grave malore, rivaluta ogni aspetto di se' con l'aiuto di una logopedista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Inception

Scritto e diretto da C. Nolan, con un cast di prim'ordine e vincitore di 4 Premi Oscar. Dom Cobb e' in grado di inserirsi nei sogni altrui, per prelevare i segreti nascosti nel piu' profondo del subconscio.Viene contattato da Saito, un potentissimo industriale giapponese, il quale gli chiede di tentare l'operazione opposta: inserire un'idea, che si radichi nella mente di una persona.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Il Corriere - The Mule

Film diretto ed interpretato da C. Eastwood, scritto da N. Schenk ("Gran Torino"). Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni solo e al verde che sta affrontando il pignoramento della sua impresa quando gli viene offerto un lavoro per il quale deve solo guidare. Sembra semplice ma, a sua insaputa, Earl e' stato appena ingaggiato come corriere della droga da un cartello messicano. Lavora bene, cosi' bene che il suo carico aumenta esponenzialmente e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Ma non si tratta dell'unico a tenere d'occhio Earl; il nuovo misterioso "mulo" della droga ha anche attirato l'attenzione dell'efficiente agente della narcotici Colin Bates, interpretato dal premio Oscar Bradley Cooper.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Legend of Tarzan

Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianita' viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove e' cresciuto, riaffrontando questioni del passato. Con A. Skarsgard, C. Waltz.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Dr. Knock

L'ex truffatore Knock, Omar Sy ("Quasi amici"), dopo essersi laureato, si trasferisce a Saint Maurice per sostituire il medico del paese. L'aria pulita della cittadina aiuta gli abitanti a rimanere in salute, cosi' Knock, abile manipolatore, inizia a diagnosticare malanni ad ognuno di loro.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Din Don - Il ritorno

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato e' tornato a fare il manager. All'improvviso riceve una telefonata: don Dino e' volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l'ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino dove Don Dino prestava servizio per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l'ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire cio' che lui non ha potuto concludere.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)