Mercoledi 25 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Nove lune e mezza

Michela Andreozzi dirige e interpreta una commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella, all'insaputa dei rispettivi fidanzati.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Noi

Il regista di 'Scappa - Get Out' dirige Lupita Nyong'o in un horror sul tema del doppio. Durante le vacanze estive, i componenti di una famiglia vengono perseguitati dai loro sosia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man: Homecoming

Tom Holland interpreta l'Uomo Ragno nel film con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanita' dagli artigli dell'Avvoltoio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Zoo - Un Amico Da Salvare

Emozionante storia vera accaduta durante la Seconda guerra mondiale. In una Belfast colpita dai bombardamenti nazisti, il dodicenne Tom e i suoi amici vogliono salvare un piccolo elefante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Bourne Ultimatum dello sciacallo

Matt Damon nel terzo capitolo della saga action di Paul Greengrass, vincitore di 3 Oscar. Inseguito dagli ex colleghi della Cia, Jason Bourne rincorre la verita' sul proprio passato

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Altitude - Pura ad alta quota

Suspense nei cieli in un thriller con Dolph Lundgren e Denise Richards. Un'agente dell'FBI riceve una proposta milionaria per salvare una banda di criminali a bordo di un aereo dirottato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritorno a Cold Mountain

Oscar e Golden Globe a Renee Zellweger per una love story con Nicole Kidman e Jude Law. Guerra di Secessione: un soldato ferito affronta un duro viaggio per tornare dalla sua donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lawrence d'Arabia [Versione Restaurata]

7 Oscar e 6 Golden Globe per il kolossal con Peter O'Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif. 1916: un agente inglese viene mandato al Cairo per guidare la rivolta degli arabi contro i turchi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un tuffo nel passato

Divertente viaggio nel tempo per John Cusack e Chevy Chase. Durante un bagno in una Jacuzzi un gruppo di quarantenni, nostalgici delle follie giovanili, si ritrova negli anni Ottanta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

American Hangman - Colpevole o Innocente

Il web diventa un'aula di tribunale in un thriller con Donald Sutherland. Un uomo prende in ostaggio due estranei e invita gli utenti di Internet a deciderne la sorte.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Nelle tue mani

Lambert Wilson e Kristin Scott Thomas in una commedia sul riscatto da una vita difficile. Un ragazzo delle banlieu stupisce il Conservatorio di Parigi con la sua abilita' da pianista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Adele e l'enigma del Faraone

La sera del 4 novembre 1911 avvengono fenomeni strani a Parigi. Uno pterodattilo fuoriuscito dal museo del Jardin des Plantes attacca la vettura che trasporta un'importante figura politica facendola precipitare nella Senna. Questo evento e' misteriosamente collegato ad Adele Blanc-Sec, intrepida avventuriera e scrittrice di romanzi d'appendice, che in quel momento si trova in Egitto per recuperare il sarcofago contenente la mummia di un importante medico alla corte del Faraone.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Die Hard - Duri a Morire

Terzo capitolo della saga con B. Willis e S. L. Jackson. Un'organizzazione di terroristi tiene in ostaggio l'intera citta' di New York grazie al piano dello psicopatico Simon. L'unico modo per evitare una strage e' obbedire alla sua voce, che propone crudeli indovinelli al telefono, la cui soluzione servira' ogni volta a evitare un'esplosione. La pedina di questo folle gioco e' il cop piu' duro del cinema, John McClane.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Act of Valor

In missione per liberare un agente della CIA rapito, una squadra d'elite scopre un temibile un complotto terroristico contro gli Stati Uniti. I suoi membri affrontano uno straziante scontro tra dovere e affetti per salvare il paese.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Romanzo Criminale

Roma anni Settanta. Tre giovani della piccola malavita romana, il Libanese, il Freddo e il Dandi, si accordano cercando di formare una fitta rete di alleanze tra tutti i 'pesci piccoli'. Il primo atto del gruppo e' il sequestro e l'uccisione del Barone Rosellini, un ricco possidente. Investono poi i soldi del riscatto nel traffico dell'eroina mettendo in piedi una vera organizzazione criminale che riesce in poco tempo ad assumere il controllo assoluto del traffico di droga.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Indovina chi sposa mia figlia!

Un ragazzo tedesco e la sua fidanzata, figlia di emigrati pugliesi, decidono di sposarsi nel paesino d'origine del padre di lei. Con L. Banfi.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)