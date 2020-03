Venerdi 27 Marzo sui canali Sky Cinema HD

SKY #IoRestoACasa | Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, fino al 3 aprile 2020, dà la possibilità a TUTTI gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto ovvero i pacchetti Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.



Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

Men in Black

La commedia 'galattica' con Will Smith e Tommy Lee Jones premiata con 1 Oscar. Una coppia di agenti supersegreti sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra camuffati da umani.

Gli incredibili 2

Tornano i supereroi della Disney Pixar in una nuova avventura. Mentre gli Incredibili cercano di riconquistare la fiducia dell'opinione pubblica, Elastigirl sfida un criminale mascherato.

Rocky IV

Sylvester Stallone sfida Dolph Lundgren nel quarto capitolo. L'avversario di Rocky e' il gigantesco pugile sovietico Ivan Drago, che ha ucciso Apollo Creed in un match di esibizione.

L'uomo di Mezzanotte

Thriller co-diretto e interpretato da Burt Lancaster. Scontati tre anni in carcere, il guardiano notturno di un college si trova coinvolto nell'omicidio di una studentessa.

Che Cosa Aspettarsi Quando Si Aspetta

Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick in una romantica commedia corale. Cinque coppie in dolce attesa si preparano alle gioie e alle preoccupazioni del loro futuro da genitori.

The Water Diviner

Esordio alla regia per Russell Crowe, star di un dramma con Olga Kurylenko. 1919: dopo la battaglia di Gallipoli, un contadino australiano cerca in Turchia i figli dati per dispersi.

Truffatori in erba

Action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto.

Dredd - Il giudice dell'Apocalisse

Karl Urban e Lena Headey nella fedele trasposizione action del fumetto cult. Il giustiziere di Mega City One indaga su un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, la regina della droga.

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

Attenti al gorilla

Spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero ("Benvenuti al Sud", "Benvenuti al Nord"). Frank Matano veste i panni di Lorenzo, un avvocato fallito che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della citta', e la vince. Ma e' costretto a portarsi a casa Peppe, un gorilla.

Wonder Woman

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un'isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprira' i suoi poteri e... il suo vero destino.

La mummia

Tom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell'omonima pellicola del 1932. Nick Morton, un mercenario che collabora con l'esercito, risveglia inavvertitamente una creatura millenaria, la mummia della principessa Ahmanet che, designata al trono d'Egitto, si lascio' accecare dall'ira stipulando un patto con il dio della morte Seth. Tornata in vita, Ahmanet progetta di servirsi di Nick per riacquistare i poteri e lanciare la sua terribile maledizione sull'intera umanita'.

A piedi nudi

Commedia con Evan Rachel Wood ("Basta che funzioni"). Uno scapestrato decide di portare una finta fidanzata al matrimonio del fratello.

Sapore di te

Commedia balneare e spensierata, sequel di "Sapore di Mare", firmata da Carlo Vanzina. 1984: amori estivi e tradimenti a Forte dei Marmi. Con S. Autieri, N. Brilli.

