Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

DAZN
venerdì, 29 agosto 2025 | Ore: 21:01

Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.  

Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo, intrattenimento e approfondimento si fondono in un racconto sportivo moderno, che mette i tifosi al centro dell’esperienza. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo. 

UNA SQUADRA STELLARE:
TORNA LA DAZN SQUAD, SI AGGIUNGONO NUOVE LEGEND 

DAZN si prepara a scendere in campo con tante novità: volti nuovi e nomi iconici si uniscono alla squadra storica per accompagnare i tifosi in un racconto del campionato sempre più profondo, emozionante e vicino al pubblico.  

Confermati i protagonisti del grande calcio su DAZN, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli.  Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva - Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche. 

Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di DAZN come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguete il “Profeta” Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero. 

Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.  

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

IL WEEKEND DIVENTA UN GRANDE SHOW
CON I NUOVI PROGRAMMI DELLA DOMENICA E DEL SABATO. 

LA GRANDE NOVITÀ DELLA DOMENICA: “FUORICLASSE – SERIE A SHOW”

Grande novità della stagione è “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare. 

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,ProfetaHernanes.  

Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone. 

 IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato.  Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause. 

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.  

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ 

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta. 

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE. 

  • OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN, affiancata da Gianluca Rocchi, che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).

  • BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo, torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM “chiamano” i tifosi direttamente in campo, rivelando retroscena mai visti e sentiti: le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un’esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio. 

  • MY SKILLS  - Torna l’amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

 DAZN SERIE A DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 29 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Cremonese vs Sassuolo (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Emanuele Giaccherini
    Reporter: Giovanni Barsotti
    Lo scorso maggio Cremonese e Sassuolo si sfidavano in Serie B nella 37esima giornata campionato, pochi mesi dopo sono entrambe in Serie A. Se Grosso è rimasto alla guida dei neroverdi, Davide Nicola ha invece preso il posto di Stroppa: come andrà il confronto tra i due?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:55
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Lecce vs Milan (diretta)
         Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin
    Reporter: Federica Zille
    Il nuovo Lecce di Eusebio Di Francesco debutta davanti al proprio pubblico. Partenza complicata, contro il Milan di Massimiliano Allegri: lo scorso anno, con due diverse guide tecniche, fu spettacolo, con i rossoneri che vinsero rimontando due gol nell'ultima mezz'ora.
    Collegamento con lo stadio alle ore 19:55: Marco Russo

SABATO 30 AGOSTO 2025

  • ore 17:40 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della seconda giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Alberto Santi.
     
  • ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Parma vs Atalanta (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel
    Parma e Atalanta sono ripartite da due nuove guide tecniche: Juric ha raccolto la pesante eredità di Gasperini, mentre Cuesta è diventato il più giovane allenatore della Serie A dal dopoguerra a oggi. Come andrà il primo confronto tra i due?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:10
     
  • ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Bologna vs Como (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Gabriele Giustiniani
    Sono le due principali candidate ad essere sorpresa dell'anno. Da una parte il Bologna, ormai da tre anni nella parte alta della classifica, forte anche della vittoria in Coppa Italia; dall'altra il Como, che dopo l'ottima prima stagione in A adesso punta ancora più in alto. Chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:10
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della seconda giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Ricky Buscaglia e Alberto Santi.
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Napoli vs Cagliari (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini
    Dopo essere stata lo scorso maggio la partita che ha regalato agli azzurri il quarto Scudetto della propria storia, Napoli-Cagliari segna anche il ritorno al Diego Armando Maradona della squadra di Conte nella stagione 2025/26. Come andrà la prima in casa?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:25
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Pisa vs Roma (diretta)
         Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani
    Giornata storica per il Pisa, che ritrova la Serie A all’Arena Garibaldi a 34 anni proprio da un Roma-Pisa del 26 maggio 1991. Quel giorno un gol di Roberto Muzzi decise la sfida in favore dei giallorossi di Ottavio Bianchi poi vincitori della Coppa Italia: come andrà stavolta?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:25 

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

  • ore 17:40 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della seconda giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Gabriele Giustiniani.
     
  • ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Genoa vs Juventus (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Emanuele Giaccherini
    È la sfida nella sfida tra Patrick Vieira e Igor Tudor. Un passato bianconero in comune, ma non condiviso: Vieira, ora allenatore del Genoa, arrivò nell'estate 2005 e salutò un anno dopo, mentre Tudor, confermato sulla panchina della Juve, rientrò in bianconero proprio quell'anno. 
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:10
     
  • ore 18:30 Serie A 2a Giornata: Torino vs Fiorentina (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Budel - Commento: Alessandro Budel
    Lo scorso anno un gol di Moise Kean consentì alla Fiorentina di espugnare l'Olimpico Grande Torino. Quest'anno è un nuovo Toro, con Marco Baroni che debutta in A davanti al proprio pubblico. Come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:10
     
  • ore 19:55 Serie A 2a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della seconda giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Gabriele Giustiniani.
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Inter vs Udinese (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni
    Dopo il Torino, per l’Inter di Chivu c’è già un altro appuntamento a San Siro contro l’Udinese. I nerazzurri vogliono partire forte in questo nuovo ciclo per cancellare le delusioni del finale della scorsa stagione: ci riusciranno
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:25
     
  • ore 20:45 Serie A 2a Giornata: Lazio vs Hellas Verona (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca:  Dario Mastroianni - Commento: Christian Brocchi
    A un anno e mezzo da Lazio-Udinese e le dimissioni del marzo 2024, Maurizio Sarri ritrova l’abbraccio dello stadio Olimpico nella sfida contro l’Hellas Verona. In casa i biancocelesti hanno ottenuto una sola vittoria in questo anno solare: riusciranno a sfatare il tabù già alla seconda giornata?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:25

