Guida TV Sky Cinema e NOW: The Image of You, Giovedi 3 Aprile 2025

Giovedi 3 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, The Image of You è un thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Nel tentativo di risparmiare alla sorella l'ennesima delusione d'amore, Zoe innesca un gioco che si rivela pericoloso e ricco di colpi di scena. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Pulp Fiction è il capolavoro di Quentin Tarantino, vincitore di 1 Oscar, 1 Golden Globe e della Palma d'oro a Cannes. Con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis, il film intreccia storie criminali memorabili, dialoghi iconici e un cast stellare. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Sherlock Holmes riporta in scena il celebre detective con il volto di Robert Downey Jr., affiancato dal fedele Watson interpretato da Jude Law. Un’indagine tra scienza e occulto porta i due a sfidare un nemico che sembra tornato dall'aldilà.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre è un commovente sequel con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Il cane Bailey, costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, decide che nelle sue prossime vite la ritroverà e la proteggerà, in una storia di amicizia e fedeltà senza confini. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, The Gunman è un action infuocato con Sean Penn e Javier Bardem. Un ex agente speciale dal passato torbido si ritrova braccato e costretto a lottare per la sua vita in una caccia senza tregua. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Un tranquillo weekend di paura è un cult con Jon Voight e Burt Reynolds. Quattro amici partono per un weekend nella natura incontaminata degli Appalachi, ma il loro viaggio si trasforma in un incubo fatto di sopravvivenza e tensione crescente.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Ti presento Patrick è una commedia romantica con protagonista un irresistibile cagnolino. Sarah, insegnante single, eredita il pestifero Patrick e la convivenza si rivela più difficile del previsto, ma sarà proprio il suo nuovo amico a guidarla verso l’amore. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Il ladro di giorni è un intenso road movie diretto da Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio. Dopo anni di prigione, Vincenzo tenta di riallacciare il rapporto con il figlio portandolo in un viaggio dal nord fino in Puglia, tra ricordi, segreti e redenzione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco è un colpo grosso a Las Vegas con un cast d’eccezione: George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon guidano una banda di specialisti in una rapina spettacolare al caveau di un casinò.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Il cacciatore di giganti trasporta il pubblico in un’avventura fantasy mozzafiato con Nicholas Hoult ed Ewan McGregor. Grazie a dei fagioli magici, un giovane contadino si ritrova in un regno abitato da colossali creature ostili. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, American Beauty è il film simbolo degli anni ’90 che ha conquistato 5 Oscar, diretto da Sam Mendes con Kevin Spacey e Annette Bening. La storia di un uomo in crisi esistenziale che si lascia travolgere da una pericolosa ossessione, in un racconto sulla bellezza nascosta dietro le apparenze della vita quotidiana.

