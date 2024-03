Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - Dead Reckoning, Sabato 30 Marzo 2024

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, non perderti "Mission: Impossible - Dead Reckoning", dove Tom Cruise torna nei panni dell'agente Ethan Hunt per salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, potrai goderti "La vita straordinaria di David Copperfield", un adattamento del romanzo di Dickens con Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton, che narra le avventure del giovane David nell'Inghilterra vittoriana. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, c'è "Che bella giornata", la seconda commedia di successo con Checco Zalone, dove un ingenuo addetto alla sicurezza del Duomo di Milano si lascia ingannare da una terrorista araba, innescando una serie di esilaranti malintesi.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, potrai divertirti con "Pets 5 - Vita da animali", dove Max, un tranquillo cagnolino domestico, si trova a vivere una nuova avventura quando la sua padroncina Katie porta a casa un cagnone peloso di nome Duke. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, verrà trasmesso "American Sniper", un'action di Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller, che racconta la storia di un cecchino infallibile diventato una leggenda in Iraq. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "Caccia al ladro", un thriller di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly, dove un ex ladro di gioielli collabora con la polizia per smascherare un imitatore.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, c'è "Scrivimi una canzone", una romantica commedia con Hugh Grant e Drew Barrymore, dove un cantante pop degli anni '80 potrebbe tornare al successo componendo un brano per la star del momento. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, verrà trasmesso "Le otto montagne", vincitore del David di Donatello e del Premio della giuria a Cannes, che racconta la storia di amicizia tra Pietro e Bruno e il loro legame con la montagna. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, c'è "Campioni", una commedia diretta da Bobby Farrelly con Woody Harrelson, che parla di redenzione e inclusività, dove un irascibile coach di basket condannato ai servizi sociali deve allenare una squadra di ragazzi con disabilità intellettive.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310 e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, verranno ritrasmessi rispettivamente "Call My Agent - Italia Ep. 3 e 4" e "Blade Runner 2049".

Mission: Impossible - Dead Reckoning

Per la settima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise deve salvare l'umanità da un'Intelligenza Artificiale onnipotente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La vita straordinaria di David Copperfield

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David subisce i soprusi del crudele patrigno, ma riesce a ribellarsi (GBR 2019)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Che bella giornata

Seconda commedia di successo con Checco Zalone. Milano: un ingenuo addetto alla sicurezza del Duomo si lascia ingannare da una terrorista araba e innesca una serie di esilaranti malintesi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pets 5 - Vita da animali

Max è un tranquillo cagnolino domestico. Vive a New York con la sua padroncina Katie e trascorre le giornate in compagnia degli altri animali che popolano il suo condominio. Un giorno, però, quando Katie rincasa dal lavoro porta con sé un cagnone peloso di nome Duke.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Sniper

1 Oscar all'action di Clint Eastwood con Bradley Cooper e Sienna Miller. Un cecchino infallibile, diventato una leggenda in Iraq, torna in America e affronta le conseguenze della guerra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia al ladro

Oscar alla fotografia per un thriller di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly. Un ex ladro di gioielli collabora con la polizia per smascherare un ‘collega’ che imita i suoi furti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scrivimi una canzone

Romantica commedia con Hugh Grant e Drew Barrymore. Un cantante pop degli anni 80 potrebbe tornare al successo componendo un brano per la star del momento. Lo aiuterà una frizzante ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le otto montagne

Miglior film ai David di Donatello e Premio della giuria a Cannes per la storia di amicizia tra Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi) e il loro legame con la montagna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Campioni

Bobby Farrelly dirige Woody Harrelson in una commedia sul tema della redenzione e dell'inclusività. Un irascibile e frustrato coach di basket, condannato ai servizi sociali, deve allenare una squadra di ragazzi con disabilità intellettive. Una sfida che lo cambierà per sempre.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Call My Agent - Italia Ep. 3 e 4

Claudio Santamaria è disposto a tutto pur di ottenere il ruolo di Giordano Bruno in un importante film internazionale. Anche a diventare un bad guy. Una stressante intervista di coppia rischia di mettere in crisi una delle coppie più solide del cinema italiano: Serena Rossi e Davide Devenuto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)