Martedi 5 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, Radioactive

L'ultimo Samurai

Tom Cruise in un kolossal con Ken Watanabe. 1870: un capitano della cavalleria americana accetta di andare in Giappone per insegnare l'arte della guerra alle truppe dell'Imperatore,

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Radioactive

Rosamund Pike nella biografia di Marie Curie. La vita della scienziata, due volte premio Nobel, che ha cambiato il mondo con le sue scoperte, salendo in cattedra in una societa' maschile

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fatman

Thriller con Mel Gibson nei panni di un Babbo Natale particolare. Santa Claus e' in crisi e deve salvarsi dal killer assoldato da un perfido ragazzino, scontento del suo regalo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pinocchio

5 David di Donatello e 6 Nastri d'Argento per lo spettacolare successo di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Underwater

Survival movie con Kristen Stewart e Vincent Cassel. Un terremoto all'interno di una base di lavoro subacquea costringe alcuni scienziati ad affrontare terribili mostri marini

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il traditore tipo

Dal romanzo di John le Carre', un thriller con Ewan McGregor e Naomie Harris. In vacanza in Marocco, due coniugi inglesi vengono trascinati nel mondo dello spionaggio da un gangster russo

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Baby Boom

Diane Keaton e Harold Ramis in una divertente commedia su carriera e maternita'. L'improvviso affido di una bambina sconvolge la vita lavorativa di una rampante manager newyorkese

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Strange But True

Dal produttore di “La La Land”, un oscuro mistery-thriller che viaggia sul filo del soprannaturale. Una ragazza incinta si presenta a casa della famiglia del fidanzato, morto cinque anni prima in un incidente, sostenendo che sia lui il padre del bambino che sta portando in grembo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sono solo fantasmi

Christian De Sica dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Napoli: tre fratelli squattrinati si improvvisano 'ghostbusters' per incassare un'eredita'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Charlie's Angels

Elizabeth Banks dirige e interpreta il reboot del celebre action al femminile con Kristen Stewart. Scaltre e addestrate, le tre agenti devono salvare il mondo da un'arma letale

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Curioso Caso di Benjamin Button

3 Oscar al film di David Fincher con Brad Pitt e Cate Blanchett, dal racconto di F.S. Fitzgerald. Benjamin nasce con l'aspetto di un anziano, ma ringiovanisce con il passare degli anni

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Joker

"Ho sempre pensato alla mia vita come una tragedia. Adesso vedo che e' una commedia". Thriller psicologico che si sofferma sulla discesa agli inferi di Arthur Fleck, un attore comico fallito, ignorato e torturato dalla societa', affetto da una rara malattia neurologica che gli provoca una risata incontrollata e sulla sua trasformazione sofferta e drammatica in uno dei piu' pericolosi criminali della Gotham dei primi anni Ottanta, "Joker". In un accesso d'ira dopo aver appreso la verita' sul suo passato, Arthur prendera' una decisione sbagliata che scatenera' una reazione a catena di eventi. Vincitore di due premi Oscar: miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora. Leone d'oro al miglior film. Nel cast anche Robert De Niro.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Legend of Tarzan

Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianita' viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove e' cresciuto, riaffrontando questioni del passato. Con A. Skarsgard, C. Waltz.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il piccolo principe

Raffinata versione animata del celebre classico di Antoine de Saint-Exupery e diretta da Mark Osborne, già regista di "Kung Fu Panda".

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Mamma o papa?

Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d'accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti dei genitori. L'unico punto su cui non trovano un'accordo e' la custodia dei tre figli: nessuno dei due vuole prendersene cura.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)