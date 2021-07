Martedi 27 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, The Kelly Gang

Poveri ma ricchissimi

Fausto Brizzi dirige Christian De Sica ed Enrico Brignano nel sequel di 'Poveri ma ricchi'. I Tucci entrano in politica e indicono un referendum per sancire l'indipendenza del loro borgo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Kelly Gang

Biopic di un fuorilegge con George MacKay, Russell Crowe e Nicholas Hoult. Australia, XIX secolo: dall'infanzia brutale allo scontro con l'impero britannico, la vita del bandito Ned Kelly.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una notte da leoni 2

Dal regista di 'Joker', Bradley Cooper nel celebre sequel di sbornie e avventura. Riunitasi in Thailandia per le nozze di Stu, la gang si ritrova catapultata in una spirale di disastri.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Believe - Il sogno si avvera

Storia di speranza per tutta la famiglia con Brian Cox e Natascha McElhone. Un ex allenatore con un tragico passato aiuta un giovanissimo calciatore a sviluppare la fiducia in se stesso .

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Presa mortale

La star del wrestling John Cena in un action sulla vendetta. Un reduce della guerra in Iraq ingaggia una battaglia senza esclusione di colpi contro i criminali che hanno rapito sua moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Terminal

Thriller con Margot Robbie, Simon Pegg e Mike Myers. Un criminale lavora nell'ombra per intrecciare il destino di due assassini con quello di una cameriera dalla doppia vita.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

500 giorni insieme

Un'originale commedia romantica con Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel. Un ragazzo timido e sognatore rievoca la sua love story con una ragazza, dall'innamoramento alla rottura.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il mio profilo migliore

Amori, gelosie e tradimenti in epoca social con Juliette Binoche. Una donna crea un falso profilo su facebook e inizia una relazione virtuale con un fotografo molto piu' giovane di lei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il grande passo

Antonio Padovan dirige una commedia con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi e Flavio Bucci. In Veneto, un uomo costruisce un'astronave per inseguire il folle sogno di andare sulla Luna.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Blackbird - L'ultimo abbraccio

Toccante film Sky Original con i premi Oscar Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia, ma i conflitti irrisolti destabilizzano l'ultimo saluto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310 e SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.45/canale 311)

Confidence - La truffa perfetta

Jake Vig e' un maestro nell' arte della truffa. Un giorno imbroglia per qualche migliaio di dollari quello che in seguito si rivela il contabile del capo di una delle peggiori bande criminali. Per cercare di risarcire il boss, Jake e il suo gruppo cerca di portare a buon fine una truffa clamorosa, ma non tutto sembra andare per il verso giusto...

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Chronicles of Riddick

Tornato alla civilta' Riddick (Diesel) approda sul pianeta Helion Prime e si ritrova coinvolto in una guerra contro i Necromongers, potente razza di conquistatori guidata dallo spietato Lord Marshal.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Match Point

"La gente ha paura di ammettere che una gran parte della vita dipende dalla fortuna. E' terrorizzante pensare che molto e' fuori dal nostro controllo". Chris e' un giovane insegnante di tennis in un esclusivo club di Londra, amante di Dostoevskij e della musica lirica. Qui conosce il ricco Tom Hewett e sua sorella Chloe che si innamora subito di lui ricambiata. Ma quando Tom gli presenta Nola, la sua bellissima fidanzata americana aspirante attrice, Chris perde la testa e tra i due scoppia la passione. Nel frattempo pero' tra Chris e Chloe il rapporto si fa serio e cominciano a pianificare di avere un bambino. Ma quando Nola propone a Chris di lasciare la fidanzata e fuggire con lei, che e' incinta, come reagira' il giovane uomo? Rinuncera' a una vita di agi e ricchezza per amore di Nola?

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Immaturi - Il Viaggio

Il regista di "Perfetti sconosciuti" torna a dirigere un cast d'eccezione per il sequel di "Immaturi". I nostri ex immaturi Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora hanno superato gli esami di Stato, e decidono di partire per il meritato viaggio premio che non erano riusciti a fare anni prima. Passeranno una settimana nella localita' di Paros, in Grecia. Tra situazioni esilaranti e drammi personali, i 5 amici si scopriranno ancora piu' uniti di prima. Con Raul Bova, Ricky Memphis e Ambra Angiolini.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)