Sabato 18 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Synchronic

Synchronic

Fanta-thriller con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La scomparsa della figlia costringe un paramedico a indagare su una nuova droga sintetica in grado di alterare la percezione del tempo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Suffragette

Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep nella storia del primo movimento femminista. Londra, 1912: alcune operaie rivendicano i loro diritti in un mondo del lavoro maschilista.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I rubacchiotti

John Goodman in una pellicola fantastica sui personaggi creati da Mary Norton. Un avvocato vuole demolire la casa in cui i minuscoli Rubacchiotti vivono in sintonia con la famiglia Lender.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il primo cavaliere

Sean Connery e Richard Gere in un'avventura ambientata nel Medioevo. Lancillotto viene incaricato da Re Artu' di salvare la sua promessa sposa Ginevra, rapita dal perfido Malagant.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Lo stolker della stanza accanto

Angoscia e tensione per un thriller che trasforma un luogo sicuro nel peggiore degli incubi. Stanca della loro relazione, Mel caccia Ben da casa. Iniziera' presto a sentirsi minacciata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quel mostro di suocera

Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l'uomo ideale, ma l'invadente futura suocera fara' di tutto per renderle la vita un inferno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Waves - Le onde della vita

Trey Edward Shults dirige un intenso dramma con Kelvin Harrison Jr. e Lucas Hedges. La vita perfetta di un di un astro nascente della lotta viene stravolta da una tragica fatalita'.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Moschettieri del re: La penultima missione

Giovanni Veronesi dirige Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea nella commedia sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il caso Minamata

Johnny Depp nel biopic Sky Original. 1971: il fotografo Eugene Smith indaga sui casi di avvelenamento in un villaggio giapponese, causati dall'inquinamento delle industrie chimiche.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310 e SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.45/canale 311)

Mechanic: Resurrection

Sequel de "Professione assassino" con Jason Statham e Jessica Alba. Arthur Bishop, il piu' pericoloso assassino del mondo, pensava di essersi lasciato alle spalle il passato criminale quando torna a tormentarlo il suo peggior nemico di sempre per rapire l'amore della sua vita. Costretto a viaggiare in giro per il mondo, dovra' portare a termine alcuni omicidi impossibili e fare cio' che gli riesce meglio: farli apparire come incidenti.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

15 minuti - Follia omicida a New York

Thriller con Robert De Niro. Due poliziotti inseguono pericolosi criminali, che vogliono vendere le immagini delle loro "imprese" alla televisione.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Matrimonio con l'ex

Commedia con Glenn Close, John Malkovich e Patrick Stewart (Jean-Luc Picard in "Star Trek"). Eve Wilde e' un'attrice affermata che si e' da tempo ritirata dalle scene e sta per sposarsi per la quarta volta con Harold. Durante i preparativi e in prossimita' delle nozze, riunisce tutta la sua famiglia compreso Laurence, il suo primo marito e padre dei suoi figli, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto, per un fine settimana in campagna. Il luogo dove si svolgera' il matrimonio e' una bellissima casa di campagna. La presenza di altri invitati porta allegria e una serie di equivoci e accoppiamenti, compreso quello del promesso sposo con una venticinquenne, peraltro ripreso con una telecamera.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Quo Vado?

Commedia incentrata sulla satira dei vizi dell'italiano medio: il culto parassitario del "posto fisso", il mammismo, il bamboccismo, la maleducazione civile, il qualunquismo, il razzismo, il machismo omofobico. Ma anche racconto di formazione in chiave comica: storia di un'educazione civile, morale e sentimentale narrata attraverso un fuoco di fila di battute e gag esilaranti. Checco ha un lavoro sicuro come dipendente statale nell'ufficio caccia e pesca. Un giorno tutto cambia quando la riforma della pubblica amministrazione prevede un risparmio sui dipendenti pubblici, eliminandone molti. Convocato dal ministero dalla dottoressa Sironi per convincerlo a lasciare gli viene allora proposto un trasferimento e lui accetta. Comincia cosi' una "guerra" tra la dirigente e Checco che viene continuamente trasferito in diverse localita', a ricoprire ruoli sempre piu' improbabili e pericolosi, ma Checco resiste e si adatta a ogni situazione, e in Norvegia trova pure l'amore, la bella Valeria.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)