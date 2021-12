Sabato 25 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel sequel di Riccardo Milani. Tre anni dopo la fine della loro storia, Monica si rivolge a Giovanni per tirarsi fuori dai guai

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Oliver Twist

Classico di Charles Dickens adattato da Roman Polanski con Ben Kingsley. Nella Londra dell'800, un orfanello affronta le insidie della metropoli e viene assoldato dal losco Fagin.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Viaggio nell'isola misteriosa

Dwayne Johnson e Michael Caine in un'avventura dal romanzo di Jules Verne. Dopo aver decriptato un messaggio, un ragazzo e il suo patrigno scoprono un'isola abitata da incredibili animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Transformers 4 - L'era dell'estinzione

Mark Wahlberg nel quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro. Alcuni anni dopo la distruzione di Chicago, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Out of Time

Thriller con Denzel Washington ed Eva Mendes. Indagando su un duplice omicidio, uno stimato ufficiale di polizia si accorge che tutti gli indizi portano alla sua colpevolezza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

A Star is Born

Oscar alla migliore canzone per l'opera prima di Bradley Cooper, anche protagonista insieme a Lady Gaga. Un esperto musicista aiuta una cantante a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lezioni di persiano

Toccante pellicola ambientata in un campo di concentramento. L'ebreo Gilles evita la morte fingendosi persiano, ma viene incaricato di insegnare la lingua farsi a un gerarca nazista

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga

Seconda fantastica avventura per il coniglio creato da Beatrix Potter. Stufo di essere la 'pecora nera' della famiglia, Peter decide di compiere le sue marachelle altrove.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ombra delle spie

Benedict Cumberbatch in un thriller targato Sky Original tratto da una storia vera. 1960: un uomo d'affari inglese, spia per conto della CIA, viene coinvolto in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Interstellar

Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra. Da diversi decenni l'umanita' e' in crisi e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. L'ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la NASA e' ancora attiva in gran segreto. Cosi' viene a sapere che la Terra sta per esaurirsi, ma vi e' un cunicolo spazio-temporale vicino a Saturno, che conduce ad un'altra galassia. Andare e tornare e' l'unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Wonder Woman

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un'isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprira' i suoi poteri e il suo vero destino. Con Gal Gadot, Chris Pine

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Quasi Amici

La vita derelitta di Driss, tra carcere, ricerca di sussidi statali e un rapporto non facile con la famiglia, subisce un'impennata quando, a sorpresa, il miliardario paraplegico Philippe lo sceglie come proprio aiutante personale. Incaricato di stargli sempre accanto per spostarlo, lavarlo, aiutarlo nella fisioterapia e via dicendo Driss non tiene a freno la sua personalita' poco austera e contenuta. Diventa cosi' l'elemento perturbatore in un ordine alto borghese fatto di regole e paletti, un portatore sano di vitalita' e scurrilita' che stringe un legame di sincera amicizia con il suo superiore, cambiandogli in meglio la vita. Con O. Sy, F. Cluzet.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il Primo Natale

Commedia degli equivoci diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Sicilia, 2019: Salvo e' un goffo ladro d'arte sacra mentre don Valentino e' un prete pignolo fissato con la realizzazione del presepe vivente. Quando Salvo tenta il furto del Bambin Gesu' e il Valentino lo insegue, dopo aver attraversato un canneto, si ritrovano catapultati nell'anno zero, in Palestina, ai tempi di Erode. I due iniziano cosi' la ricerca della capanna di Gesu' per riuscire a farsi concedere dalla Madonna il miracolo di tornare nella Palermo dei giorni nostri, ma "il vero miracolo lo fanno le persone". La loro fuga dalla Palestina e il loro approdo in Italia e' una metafora degli sbarchi clandestini nella nostra penisola: il duo comico affianca infatti, al clima spensierato natalizio, il tema della poverta' e dei migranti. Il loro viaggio nel tempo, alla ricerca di Giuseppe e Maria, che culmina con la nascita di Gesu', trascorre tra incomprensioni ed equivoci esilaranti.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)