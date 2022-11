Domenica 27 Novembre 2022 Sky Cinema, Sposa in rosso

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Illusioni perdute

Storia di formazione dal romanzo di Honore' de Balzac, con Benjamin Voisin e Gerard Depardieu. Francia, XIX secolo: un giovane poeta disperde le sue ambizioni nella corruzione parigina (FRA 2021)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Way Down - Rapina alla Banca di Stato

Action targato Sky Original di Jaume Balaguero' con Freddie Highmore. Uno studente di ingegneria escogita un piano per rubare un leggendario tesoro dall'inviolabile Banca di Spagna.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre

Commovente sequel con Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Costretto a separarsi dalla sua piccola amica umana, il cane Bailey decide che nelle sue prossime vite la trovera' e la proteggera'.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Moonfall

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Insomnia

Dal regista di 'Tenet,' Christopher Nolan, un thriller con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Un detective di Los Angeles si reca in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se mi lasci ti cancello

Oscar alla sceneggiatura per il cult di Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet. Per cancellare la sua ex, Joel si fa rimuovere i ricordi. Ma si accorge di essere ancora innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Temple Grandin - Una donna straordinaria

Toccante e pluripremiato biopic HBO con Claire Danes. Affetta da autismo, Temple Grandin trascorre un'infanzia difficile ma, grazie alla sua tenacia, diventera' una brillante scienziata.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scuola di polizia

Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo

War movie con Mel Gibson e Greg Kinnear. Vietnam: un ufficiale americano guida 400 soldati contro migliaia di vietcong in una delle piu' grandi battaglie della 'sporca guerra'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'mon C'mon

Road movie con Joaquin Phoenix. Impegnato in un progetto di interviste itineranti, un giornalista stringe un forte legame con il nipote di 9 anni, in un viaggio attraverso gli Stati Uniti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)