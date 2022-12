Mercoledi 7 Dicembre 2022 Sky Cinema, Fatima

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Equalizer - Il vendicatore

Denzel Washington in un action ispirato alla serie anni 80 'Un giustiziere a New York'. Un ex agente della CIA torna ad affrontare il crimine per salvare una giovane prostituta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Fatima

Marco Pontecorvo dirige un dramma sul potere della fede. Nel 1917 a Fatima in Portogallo, tre bambini riferiscono di aver visto la Vergine Maria. Migliaia di devoti accorrono sul posto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Vacanze ai Caraibi

Commedia a episodi di Neri Parenti guidata da Christian De Sica. Due coniugi in balia delle scelte della figlia; la passione di una coppia poco compatibile; un uomo su un'isola senza wi-fi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bugiardo bugiardo

La comicita' di Jim Carrey esplode in una commedia esilarante. Il piccolo Max esprime il desiderio che il papa', bugiardo cronico, non menta per 24 ore... Sara' una lunga giornata! .

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La maschera di Zorro

Antonio Banderas e' il leggendario spadaccino in un'avventura con Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins. Zorro trasforma un bandito nel suo erede per vendicarsi del governatore spagnolo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Out of Sight

George Clooney e Jennifer Lopez in un thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ange & Gabrielle - Amore a sorpresa

Romantica commedia degli equivoci con Isabelle Carre' e Patrick Bruel. Parigi: la vita di un seducente architetto viene scossa dall'annuncio inaspettato da parte di una furiosa madre single.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il grande spirito

Sergio Rubini dirige e interpreta una pellicola al fianco di Rocco Papaleo. Un rapinatore in fuga si rifugia a casa di uno strano individuo che afferma di appartenere alla tribu' dei Sioux.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un milione di modi per morire nel West

Commedia western di e con Seth MacFarlane affiancato da Charlize Theron. Per riconquistare la sua amata, un allevatore prende lezioni da una donna misteriosa che lo trasformera' in pistolero.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Batman

Robert Pattinson e' il supereroe di Gotham City nella versione noir di Matt Reeves, con Zoe Kravitz e Colin Farrell. Batman segue gli indizi misteriosi lasciati da un sadico serial killer.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A mano disarmata

Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli. La cronista de 'La Repubblica' indaga sulla criminalita' organizzata di Ostia. Le ritorsioni non tarderanno ad arrivare.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)