Martedi 20 Dicembre 2022 Sky Cinema, Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Midnight in the Switchgrass - Caccia al serial killer

Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch in un thriller di Randall Emmett. Florida: due agenti dell'FBI collaborano con un poliziotto locale nell'indagine su un serial killer di donne.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Downton Abbey II - Una nuova era

Secondo film dedicato all'omonima serie. La famiglia Crawley si trasferisce in Costa Azzurra, mentre Lady Mary rimane nella tenuta di Downton Abbey, scelta come location per un film.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Indovina chi viene a Natale?

Commedia natalizia di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Una famiglia allargata si riunisce per le feste in una localita' di montagna, scatenando equivoci e incomprensioni.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tre noci per Cenerentola

Insolita versione della celebre fiaba sullo sfondo di incantevoli foreste innevate. Armata di arco e frecce, Cenerentola combatte la matrigna malvagia per incontrare il principe azzurro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hunger Games: il canto della rivolta - Parte 1

Jennifer Lawrence nella prima parte del terzo capitolo della saga. Sopravvissuta agli Hunger Games, Katniss si risveglia nel distretto 13, in fermento per l'insurrezione contro Snow (USA 2014)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Escobar

Benicio del Toro e' il boss del narcotraffico nell'opera prima di Andrea Di Stefano. Un surfista americano si innamora della nipote di Pablo Escobar e finisce in un vortice di violenza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Per tutta la vita

Commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio e' stato annullato e devono ripresentarsi davanti all'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Madres paralelas

2 Nomination Oscar 2022 e Coppa Volpi per Penelope Cruz nel film di Pedro Almodovar. Due donne, sole e molto diverse, partoriscono insieme in ospedale. Un evento che annodera' le loro vite.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti rovino le vacanze

Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ambulance

Action senza sosta di Michael Bay con Jake Gyllenhaal. Los Angeles: braccati dalla polizia, un reduce di guerra e suo fratello fuggono a bordo di un'ambulanza dopo aver rapinato una banca.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La prima cosa bella

Paolo Virzi' dirige Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli. Un insegnante torna nella natia Livorno al capezzale della madre tuffandosi nei ricordi della sua infanzia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)