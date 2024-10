Guida TV Sky Cinema e NOW: Troppo azzurro, Sabato 19 Ottobre 2024

Sabato 19 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

John Wick 4 su Sky Cinema Uno HD alle 21:15. In questo capitolo, Keanu Reeves torna a vestire i panni del leggendario sicario in una missione che lo porterà a viaggiare da New York a Parigi, passando per Giappone e Germania, in un crescendo di azione e riflessione. La regia di Chad Stahelski è garanzia di adrenalina pura e coreografie spettacolari. Per chi cerca un tono più intimo, Sky Cinema Due HD propone alla stessa ora Troppo azzurro, un ritratto dei dilemmi della generazione dei ventenni attraverso la storia di Dario, che trova nuovi stimoli e direzioni grazie a incontri significativi durante un'estate romana. Questo film esplora le incertezze e le possibilità di crescita personale, accompagnando il protagonista in un percorso di cambiamento. L'epica di Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, invece, si sviluppa su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, dove Ron Howard dirige Chris Hemsworth in una battaglia per la sopravvivenza contro una gigantesca balena e le insidie dell'oceano. Il film unisce avventura e introspezione, dipingendo un dramma marittimo che riflette la lotta dell'uomo contro la natura e i propri limiti.

Alle 21:00, su Sky Cinema Family HD, il pubblico più giovane potrà seguire l'avventura animata di Mister Link, un viaggio alla ricerca di una famiglia perduta, tra momenti divertenti e significativi che esplorano l'amicizia e il senso di appartenenza. Sky Cinema Action HD alle 21:00 trasmette Suicide Squad, il cinecomic che unisce azione e humor in una squadra di supercriminali pronti a tutto per una missione disperata. Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto animano una trama ricca di sorprese, con effetti visivi spettacolari e una dose di ironia. Gli amanti del brivido troveranno su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 The Lodge, un horror psicologico che gioca con la tensione e i misteri in un'ambientazione isolata e claustrofobica. Con una tempesta di neve fuori e strani eventi all'interno, le paure dei protagonisti diventano sempre più reali.

Su Sky Cinema Romance HD, One True Loves - Amare per due esplora alle 21:00 le complicazioni dell'amore e della perdita. Una donna è costretta a scegliere tra il marito creduto morto e il nuovo amore che ha trovato, in un viaggio tra emozioni contrastanti e scelte difficili. In alternativa, Sky Cinema Drama HD racconta la storia vera di A Private War alle 21:00, con Rosamund Pike nei panni della giornalista Marie Colvin. Il film è un'intensa esplorazione della vita di una reporter che ha rischiato tutto per portare la verità dai luoghi più pericolosi del mondo. Gli spettatori che cercano leggerezza potranno sintonizzarsi su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, dove va in onda La casa di famiglia, una commedia italiana che gioca con le dinamiche familiari e i disastri che ne derivano quando i fratelli cercano di riappropriarsi della villa venduta dopo il risveglio del padre.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15, vanno in onda gli episodi 3 e 4 di Hanno ucciso l'uomo ragno, dove i protagonisti Max e Mauro si trovano a dover fare una scelta tra l'invito a suonare in TV e gli esami di maturità, mettendo alla prova la loro amicizia e i loro sogni. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD sempre alle 21:15, Changeling di Clint Eastwood offre un dramma toccante con Angelina Jolie, che interpreta una madre alla ricerca della verità su suo figlio, in una storia di corruzione e lotta contro un sistema che cerca di zittirla.

