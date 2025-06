Guida TV Sky Cinema e NOW: Uncharted, Domenica 1 Giugno 2025

Domenica 1 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Uncharted su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) porta in scena l’azione pura ispirata al celebre videogioco, con Tom Holland e Mark Wahlberg nei panni di due cacciatori di tesori pronti a tutto per scoprire l’oro perduto di Magellano. Avventura, adrenalina e colpi di scena scandiscono la lotta contro Santiago Moncada, interpretato da Antonio Banderas. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) si cambia registro con La La Land, il musical romantico che ha conquistato Hollywood: Ryan Gosling ed Emma Stone danno vita a un amore sospeso tra ambizione e sogno, diretto da Damien Chazelle con eleganza visiva e una colonna sonora memorabile. Il cinema d’autore trova spazio su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con Killers of the Flower Moon, capolavoro di Martin Scorsese tratto da una storia vera. Una narrazione potente ambientata nell’Oklahoma degli anni ’20, dove avidità e sangue segnano la persecuzione del popolo Osage. Il racconto per tutta la famiglia va in onda su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Mio fratello rincorre i dinosauri, film italiano commovente con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, che affronta con delicatezza il tema dell’inclusione attraverso gli occhi di un adolescente e del suo fratellino speciale.

L’azione si scatena su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con Run All Night - Una notte per sopravvivere, dove Liam Neeson interpreta un ex killer costretto a proteggere il figlio da una vendetta mafiosa. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) torna il classico Caccia a Ottobre Rosso, thriller della Guerra Fredda con Sean Connery e Alec Baldwin, tra tensioni nucleari e piani di diserzione. La commedia romantica prende il sopravvento su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con Se scappi, ti sposo, cult con Julia Roberts e Richard Gere, che tornano a recitare insieme in una storia d’amore imprevedibile. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) arriva Nuovomondo di Emanuele Crialese, epopea migrante poetica e struggente ambientata agli inizi del Novecento, mentre le risate si fanno largo su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Una poltrona per due, la celebre commedia natalizia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, tra scambi di identità, satira sociale e gag senza tempo.

Infine, su Sky Cinema +24, in onda su Sky e NOW, Iddu - L’ultimo padrino (Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, ore 21.15) racconta in chiave drammatica la caccia a Matteo Messina Denaro, tra intrighi e verità nascoste. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) Ore 15:17 - Attacco al treno di Clint Eastwood ricostruisce con realismo l’eroismo spontaneo di tre ragazzi che impedirono una strage su un treno europeo.

Uncharted

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La La Land

6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dirige questo potente dramma storico, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma vive nell’opulenza grazie alla scoperta del petrolio sulle proprie terre, ma la loro ricchezza scatena la violenza dei colonizzatori.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilità del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jaume Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida il crimine organizzato irlandese per salvare il figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caccia a Ottobre Rosso

Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di "Pretty Woman". Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Nuovomondo

Leone d'argento per Emanuele Crialese che dirige Charlotte Gainsbourg in un dramma sull'immigrazione. Inizi del '900: una famiglia siciliana parte per l'America in cerca di fortuna.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una poltrona per due

John Landis dirige Eddie Murphy e Dan Aykroyd nella piu' classica delle commedie natalizie. Per una scommessa, due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Iddu - L'ultimo padrino

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza presentano questo titolo drammatico, ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. L'ex sindaco Catello, condannato per collusione, collabora con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, ultimo grande latitante di Cosa Nostra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ore 15:17 - Attacco al treno

Clint Eastwood narra la storia vera di tre eroi che sfidarono il terrorismo. 21 agosto 2015: tre ragazzi americani in vacanza sventano un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)