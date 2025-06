Guida TV Sky Cinema e NOW: Mia moglie è un fantasma, Martedi 3 Giugno 2025

Martedi 3 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Mia moglie è un fantasma, commedia brillante e surreale con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench. Uno scrittore in crisi creativa si affida a una medium per ritrovare l’ispirazione, ma finisce per evocare lo spirito della sua prima moglie, che torna a infestare la sua quotidianità e a mettere in crisi il nuovo matrimonio. Il risultato è un mix di equivoci, gelosie paranormali e humor british. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) spazio al cinema biografico con J. Edgar, film di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio nei panni del controverso direttore dell’FBI. Tra segreti, potere e ossessioni, la pellicola ricostruisce la vita pubblica e privata di un uomo che ha plasmato la sicurezza nazionale americana, ma a caro prezzo. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) va in onda Donnie Brasco, intenso gangster movie tratto da una storia vera. Johnny Depp interpreta un agente FBI sotto copertura che si infiltra nella mafia newyorkese, conquistando la fiducia di Lefty, interpretato da Al Pacino. Ma più si avvicina al cuore dell’organizzazione, più rischia di smarrire sé stesso.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) c’è La musica nel cuore - August Rush, storia commovente in cui un bambino prodigio della musica vaga per New York seguendo il richiamo delle note nel tentativo di ritrovare i suoi genitori. Con Freddie Highmore e Robin Williams, il film è un omaggio alla speranza, all’amore e alla forza invisibile dell’arte. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna uno dei capitoli più amati del Cavaliere Oscuro: Il cavaliere oscuro. Christian Bale affronta il Joker di Heath Ledger, premiato con l’Oscar postumo, in un confronto epico tra giustizia e caos che ridefinisce il cinecomic in chiave cupa e psicologica. Il brivido prosegue su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) con Night Hunter - Il cacciatore, thriller con Henry Cavill e Ben Kingsley. Una squadra cerca di fermare un serial killer intelligente e disturbato, capace di cambiare personalità e sfuggire costantemente alle indagini. Un gioco di inganni e ambiguità dove nulla è come sembra.

Romanticismo ed eleganza su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con Shakespeare in Love, vincitore di 7 Oscar. Nel cuore dell’Inghilterra elisabettiana, un giovane William Shakespeare in crisi creativa trova nuova ispirazione e un amore impossibile grazie all’incontro con Viola, musa e donna anticonformista. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Favolacce, favola nera e disturbante dei fratelli D’Innocenzo ambientata in una periferia apparentemente ordinaria ma carica di tensioni latenti. Elio Germano guida un cast corale in un racconto spietato sulla rabbia e sul malessere sociale. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) c’è Beata ignoranza, scontro generazionale e culturale tra due professori di liceo. Alessandro Gassmann e Marco Giallini si confrontano su amore, passato e social network, in una commedia che riflette sul rapporto tra tecnologia e relazioni umane.

Infine, tra le proposte di Sky Cinema +24, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna il thriller Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, con James McAvoy, dove un weekend in campagna si trasforma in una trappola psicologica. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) invece si può rivedere Napoli velata, noir sensuale di Ferzan Ozpetek che intreccia passione e mistero in una città simbolica e magnetica.

