Guida TV Sky Cinema e NOW: 50 km all'ora, Lunedi 21 Luglio 2025

Stasera in TV, Lunedi 21 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

50 km all’ora apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.45) con una commedia dolceamara on the road. Due fratelli, a lungo separati, si ritrovano al funerale del padre e decidono di compiere insieme un viaggio in motorino verso il cimitero di Cervia per spargerne le ceneri. Il percorso, fatto di soste, ricordi e battibecchi, diventa l’occasione per confrontarsi con il passato, superare i rancori e riscoprire il valore della famiglia. Un racconto intimo che alterna ironia e malinconia, tra paesaggi di provincia e dialoghi sentiti. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15), First Man - Il primo uomo ricostruisce con straordinaria intensità la storia vera dell’impresa che portò Neil Armstrong sulla Luna. Diretto da Damien Chazelle e interpretato da un misurato e magnetico Ryan Gosling, il film racconta il lato più umano e privato dell’astronauta, offrendo uno sguardo inedito sulla preparazione della missione Apollo 11 e sulle conseguenze psicologiche dell’esplorazione spaziale. Un’opera raffinata e potente, premiata con un Oscar e un Golden Globe.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette The Rhythm Section, action-thriller dai toni cupi e personali. Blake Lively veste i panni di una donna devastata dalla morte della sua famiglia in un attentato aereo, che scopre non essere stato un incidente. Addestrata da un ex agente dei servizi (interpretato da Jude Law), intraprende una missione solitaria di vendetta e redenzione. Suspense, adrenalina e un approccio drammatico alla figura dell’eroina d’azione. Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Minions, spin-off animato della saga di "Cattivissimo Me". I piccoli, gialli e irresistibilmente goffi Minions attraversano i secoli alla ricerca di un cattivo da servire, fino ad arrivare alla Londra anni ’60, dove si alleano con la perfida Scarlett Sterminator. Umorismo slapstick, ritmo frenetico e animazione travolgente per grandi e piccoli. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone The Outpost, un dramma bellico ad alta tensione ispirato a una vicenda reale. In un avamposto isolato dell’Afghanistan, un manipolo di 54 soldati americani resiste all’assalto di centinaia di talebani. Con Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson, il film ricostruisce con realismo e intensità una delle battaglie più dure della guerra.

Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) offre The Conjuring - Il Caso Enfield, secondo capitolo dell’universo horror creato da James Wan. I coniugi Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, sono chiamati a indagare su una famiglia perseguitata da forze demoniache in una casa di Londra. Tra presenze inquietanti e manifestazioni paranormali, un horror che mescola possessioni e indagini sovrannaturali con ritmo incalzante. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) torna agli anni ’90 con Proposta indecente, dramma erotico e psicologico firmato Adrian Lyne. Una coppia in crisi economica accetta la proposta di un miliardario: un milione di dollari in cambio di una notte con la moglie. Il triangolo interpretato da Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford dà vita a un gioco ambiguo di desideri, gelosie e limiti morali. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) manda in onda Bob Marley: One Love, biopic sul leggendario re del reggae. La pellicola esplora la sua vita, la musica e l’impegno politico nella Giamaica degli anni Settanta, tra persecuzioni, attentati e il sogno di unire il Paese attraverso le note. Un ritratto vibrante e appassionato di un’icona intramontabile.

Per chi se lo fosse perso, Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Ready Player One di Steven Spielberg, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) manda in onda L’ombra del giorno con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, per chi si fosse perso i titoli principali del giorno precedente.

50 km all'ora

Due fratelli da tempo separati si rivedono al funerale del padre e partono in direzione del cimitero di Cervia per spargere le ceneri del genitore. Un viaggio fra nostalgia e ironia che potrebbe finalmente mettere fine ai loro dissapori

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Rhythm Section

Action-thriller sul tema della vendetta con Blake Lively e Jude Law. Quando scopre la verita' sull'incidente che ha sterminato la sua famiglia, Stephanie va in cerca dei colpevoli

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Minions

Dagli autori di "Cattivissimo me", lo spin-off che ripercorre la storia dei buffi personaggi, sempre alla ricerca di un cattivo da servire: dalla Preistoria fino alla Londra degli anni 60.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Outpost

Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson in un war movie basato su una storia vera. Afghanistan 2009: 54 soldati americani subiscono l'agguato di centinaia di combattenti talebani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Conjuring - Il Caso Enfield

James Wan dirige Patrick Wilson e Vera Farmiga nel secondo capitolo della saga horror. I coniugi Warren cercano di proteggere una famiglia dagli spiriti che infestano la loro casa londinese.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Proposta indecente

Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford nell'indimenticabile pellicola di Adrian Lyne. Una coppia in difficoltà economiche va in crisi per la proposta di un miliardario.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Bob Marley: One Love

Sullo sfondo della tumultuosa Giamaica degli anni 70, la vita, la carriera e il messaggio di pace del leggendario musicista reggae, animato da uno spirito popolare e rivoluzionario

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ready Player One

Steven Spielberg adatta il romanzo di fantascienza di Ernest Cline. Anno 2045: un giovane entra in un videogioco per sfidare gli altri partecipanti a una caccia al tesoro virtuale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ombra del giorno

Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)