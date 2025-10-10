Guida TV Sky Cinema e NOW: Quando, Venerdi 10 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Quando, il film di Walter Veltroni con Neri Marcorè e Valeria Solarino. Una storia delicata e toccante sul tempo perduto e sulle seconde possibilità: un uomo entra in coma nel 1984, durante i funerali di Enrico Berlinguer, e si risveglia dopo 31 anni in un mondo completamente diverso, dove dovrà imparare di nuovo a vivere e ad amare. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda A Beautiful Mind, capolavoro di Ron Howard vincitore di 4 Oscar e 4 Golden Globe. Russell Crowe interpreta il matematico John Nash, genio affetto da schizofrenia paranoide, la cui mente brillante e tormentata dà vita a una delle biografie più intense e commoventi della storia del cinema. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) torna Nessuno mi può giudicare, la commedia che ha consacrato Paola Cortellesi e Raoul Bova. Alice, donna dell'alta borghesia rimasta improvvisamente vedova e sul lastrico, è costretta a reinventarsi facendo l'escort, scoprendo un mondo inaspettato e un nuovo modo di guardare alla vita e all'amore.

Per le famiglie, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) prosegue la magia con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Nel terzo capitolo della saga, diretto da Alfonso Cuarón, Harry affronta la minaccia del fuggitivo Sirius Black, scoprendo verità sconvolgenti sul proprio passato. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 adrenalina pura con Redemption Day, action con Gary Dourdan e Andy Garcia. Un eroe di guerra deve salvare la moglie rapita in Marocco, affrontando un'organizzazione terroristica in una corsa contro il tempo. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in scena La memoria dell'assassino, con Michael Keaton nei panni di un killer in lotta con la perdita della memoria e con i fantasmi del proprio passato. Un thriller teso e drammatico che unisce azione e introspezione.

Romanticismo e destino si intrecciano su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21:00 con Serendipity - Quando l'amore è magia, con Kate Beckinsale e John Cusack. Due sconosciuti si incontrano per caso a New York e si lasciano guidare dal fato per ritrovarsi, anni dopo, in una delle storie d'amore più amate del cinema moderno. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) torna il kolossal per eccellenza, I dieci comandamenti di Cecil B. DeMille, con Charlton Heston e Yul Brynner. Un viaggio epico nella fede e nella libertà attraverso la vita di Mosè e la fuga del popolo ebraico verso la Terra Promessa. Per una serata di risate e ritmo hollywoodiano, alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) c'è C'era una truffa a Hollywood, Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Due produttori in bancarotta organizzano una finta produzione cinematografica per truffare la mafia, ma il piano prenderà pieghe imprevedibili.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Jack Reacher - La prova decisiva, con Tom Cruise, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 viene riproposto Hurricane - Il grido dell'innocenza, con un memorabile Denzel Washington nel ruolo del pugile Rubin Carter.

