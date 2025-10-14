Guida TV Sky Cinema NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Martedi 14 Ottobre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) e in streaming su NOW arriva "La leggenda degli uomini straordinari", film d'avventura con Sean Connery nei panni di Allan Quatermain, celebre esploratore chiamato a guidare una squadra di eroi della letteratura - da Dorian Gray al Capitano Nemo - contro il folle piano di Phantom, deciso a scatenare una guerra mondiale. Azione, mistero e suggestioni steampunk in una spettacolare reinterpretazione dei grandi miti ottocenteschi. Su Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) debutta "La primavera della mia vita", esordio cinematografico del duo siciliano Colapesce e Dimartino, protagonisti di un surreale road movie punteggiato di ironia e malinconia. I due interpretano sé stessi in un viaggio attraverso una Sicilia visionaria, tra incontri improbabili e ricordi musicali, sulle note di "Splash", brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo e qui colonna sonora dei titoli di coda. La nostalgia anni Ottanta rivive su Sky Cinema Collection (canale 303, ore 21.15) con il cult "Ghostbusters - Acchiappafantasmi", mentre Sky Cinema Family (canale 304, ore 21.00) propone "Il giorno più bello del mondo" di e con Alessandro Siani, favola moderna che unisce comicità e tenerezza.

L'adrenalina è su Sky Cinema Action (canale 305, ore 21.00) con "Sicario" di Denis Villeneuve, potente immersione nella guerra al narcotraffico con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin, mentre il brivido psicologico arriva su Sky Cinema Suspense (canale 306, ore 21.00) con "The Image of You", dove un inganno amoroso diventa una trappola mortale. Su Sky Cinema Romance (canale 307, ore 21.00) va in onda "Priscilla" di Sofia Coppola, racconto intimo e struggente dell'amore tra Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, mentre Sky Cinema Drama (canale 308, ore 21.00) propone "Return to Sender - Restituire al mittente", con Rosamund Pike in un ruolo oscuro e vendicativo. Per chi cerca leggerezza, Sky Cinema Comedy (canale 309, ore 21.00) trasmette "Un fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni, divertente storia di amicizia e rinascita.

Completano la serata "Ghostbusters: Minaccia glaciale" su Sky Cinema Uno +24 (canale 310, ore 21.15) e l'omaggio a Diane Keaton con "Provaci ancora, Sam" su Sky Cinema Due +24 (canale 311, ore 21.15), parte della retrospettiva dedicata alla grande attrice americana.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

La leggenda degli uomini straordinari
L'avventuriero Allan Quatermain (Sean Connery) guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La primavera della mia vita
Segna l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni, Nel film commedia è presente il brano “Splash” che accompagna i titoli di coda del film e che ha vinto a Sanremo il Premio della Critica. Il road movie del duo siciliano è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. 
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi
Cult assoluto della commedia anni 80 con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. New York: tre scienziati fondano un'agenzia che si occupa di catturare fantasmi e sfidano il demone Zuul.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il giorno più bello del mondo
Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sicario
Acclamato action di Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Arruolata nella lotta al narcotraffico messicano, un'agente FBI scivola in una spirale infernale.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Image of You
Thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Nel tentativo di risparmiare alla sorella l'ennesima delusione d'amore, Zoe innesca un gioco che si rivela pericoloso
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Priscilla
Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Return to Sender - Restituire al mittente
Rosamund Pike e Nick Nolte in un avvincente thriller psicologico. Vittima di una crudele aggressione, una meticolosa infermiera ordisce un diabolico piano di vendetta
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un fantastico via vai
Leonardo Pieraccioni nel mondo dei 'laureati' in una commedia con Serena Autieri. Cacciato dalla moglie, un quarantenne si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ghostbusters: Minaccia glaciale
A New York, in piena estate, una forza malvagia scatena una nuova Era Glaciale. Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi uniscono le forze per salvare il mondo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Provaci ancora Sam
Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Diane Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Due e una collezione on demand che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate.  
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

