Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Fast & Furious - Hobbs & Shaw, esplosivo spin-off della saga con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Gli agenti Hobbs e Shaw, rivali storici, sono costretti a collaborare per affrontare un supercriminale potenziato ciberneticamente deciso a diffondere un virus capace di annientare l'umanità. Tra inseguimenti spettacolari e battute fulminanti, il film mescola ironia e azione in puro stile Fast & Furious. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21:15, Dennis Quaid interpreta l'ex presidente americano nel biopic Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, insieme a Penelope Ann Miller e Jon Voight. Il film ripercorre l'intera parabola di Ronald Reagan, dall'infanzia nell'Illinois agli anni a Hollywood, fino alla conquista della Casa Bianca, tra ideali, potere e scelte che segnarono un'epoca. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) spazio alla commedia fantastica italiana con Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo. Due fidanzati in attesa di un bambino si preparano a presentare le rispettive famiglie, scoprendo che entrambe nascondono un segreto… mostruoso. Una favola surreale e brillante che mescola ironia, magia e buoni sentimenti.

Su Sky Cinema Family (canale 304), alle 21:00, il gran finale della saga di Harry Potter con I Doni della Morte - Parte 2. Dopo la distruzione di quasi tutti gli horcrux, Harry torna a Hogwarts per affrontare Lord Voldemort nella battaglia definitiva tra luce e oscurità. Effetti speciali spettacolari e un'emozione intensa per l'epilogo di una delle saghe più amate di sempre. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305), Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson porta sullo schermo un universo visionario e colorato con Cara Delevingne e Dane DeHaan. Due agenti governativi vengono inviati nella metropoli intergalattica Alpha per impedire una minaccia che rischia di distruggere l'intero cosmo. Un viaggio visivo straordinario tra fantascienza e avventura.Il brivido classico torna su Sky Cinema Suspense (canale 306) con L'inferno di cristallo, film cult del 1974 con Paul Newman e Steve McQueen, premiato con tre Oscar e due Golden Globe. Durante l'inaugurazione di un grattacielo ultramoderno a San Francisco, un incendio devastante trasforma la festa in un incubo. Un caposaldo del genere catastrofico, che ha fatto scuola.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Nove lune e mezza, commedia sentimentale diretta e interpretata da Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Due sorelle legate da un affetto profondo nascondono un segreto: Livia accetta di portare in grembo il figlio della sorella, ma l'inganno rischia di travolgere le loro vite. Su Sky Cinema Drama (canale 308), sempre alle 21:00, torna il toccante Il bambino con il pigiama a righe, tratto dal romanzo di John Boyne. Durante la Seconda guerra mondiale, l'amicizia tra Bruno, figlio di un ufficiale nazista, e Shmuel, un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento, si trasforma in una parabola di innocenza e dolore, simbolo di umanità contro l'orrore. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), Dany Boon dirige e interpreta Ti presento i tuoi, commedia brillante in cui un architetto parigino, deciso a nascondere le proprie umili origini, vede la sua farsa crollare quando i genitori si presentano all'improvviso nella capitale. Una storia di equivoci, affetto e riconciliazione familiare con il tipico humour francese.

Per chi segue la programmazione differita, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Paternal Leave con Luca Marinelli, tenero viaggio nel rapporto tra padri e figli diretto da Alissa Jung, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) è prevista la replica di Apollo 13 di Ron Howard, l'emozionante racconto della missione spaziale che trasformò il disastro in una leggenda di coraggio e ingegno.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba nel primo spin-off della saga. Gli agenti Hobbs e Shaw si alleano per fermare un terrorista che minaccia di decimare la razza umana con un virus.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Reagan: Un Presidente sotto i riflettori

Dennis Quaid, Penelope Ann Miller e Jon Voight nel biopic che ripercorre la vita privata e politica di Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti negli anni 80. Dall'infanzia in Illinois, alla carriera hollywoodiana fino al palcoscenico mondiale come capo della Casa Bianca.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una famiglia mostruosa

Commedia dal tocco fantastico di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo. Due fidanzati aspettano un figlio e si preparano a conoscere le rispettive famiglie... mostruose.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2

Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Valerian e la città dei mille pianeti

Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'inferno di cristallo

3 Oscar e 2 Golden Globe al film precursore del genere catastrofico con Paul Newman e Steve McQueen. L'inaugurazione di un grattacielo a San Francisco rischia di trasformarsi in tragedia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nove lune e mezza

Michela Andreozzi dirige e interpreta una commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella, all'insaputa dei rispettivi fidanzati.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il bambino con il pigiama a righe

Dal bestseller di John Boyne, la commovente storia dell’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento i tuoi

Il regista di "Giu' al Nord", Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Paternal Leave

Luca Marinelli in un tenero ed energico ritratto, diretto dalla moglie Alissa Jung. La giovane Leo intraprende un viaggio in Italia per incontrare il padre mai conosciuto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apollo 13

2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)