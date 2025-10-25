Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 25 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Fast & Furious - Hobbs & Shaw, esplosivo spin-off della saga con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Gli agenti Hobbs e Shaw, rivali storici, sono costretti a collaborare per affrontare un supercriminale potenziato ciberneticamente deciso a diffondere un virus capace di annientare l'umanità. Tra inseguimenti spettacolari e battute fulminanti, il film mescola ironia e azione in puro stile Fast & Furious. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21:15, Dennis Quaid interpreta l'ex presidente americano nel biopic Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, insieme a Penelope Ann Miller e Jon Voight. Il film ripercorre l'intera parabola di Ronald Reagan, dall'infanzia nell'Illinois agli anni a Hollywood, fino alla conquista della Casa Bianca, tra ideali, potere e scelte che segnarono un'epoca. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) spazio alla commedia fantastica italiana con Una famiglia mostruosa di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo. Due fidanzati in attesa di un bambino si preparano a presentare le rispettive famiglie, scoprendo che entrambe nascondono un segreto… mostruoso. Una favola surreale e brillante che mescola ironia, magia e buoni sentimenti.

Su Sky Cinema Family (canale 304), alle 21:00, il gran finale della saga di Harry Potter con I Doni della Morte - Parte 2. Dopo la distruzione di quasi tutti gli horcrux, Harry torna a Hogwarts per affrontare Lord Voldemort nella battaglia definitiva tra luce e oscurità. Effetti speciali spettacolari e un'emozione intensa per l'epilogo di una delle saghe più amate di sempre. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305), Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson porta sullo schermo un universo visionario e colorato con Cara Delevingne e Dane DeHaan. Due agenti governativi vengono inviati nella metropoli intergalattica Alpha per impedire una minaccia che rischia di distruggere l'intero cosmo. Un viaggio visivo straordinario tra fantascienza e avventura.Il brivido classico torna su Sky Cinema Suspense (canale 306) con L'inferno di cristallo, film cult del 1974 con Paul Newman e Steve McQueen, premiato con tre Oscar e due Golden Globe. Durante l'inaugurazione di un grattacielo ultramoderno a San Francisco, un incendio devastante trasforma la festa in un incubo. Un caposaldo del genere catastrofico, che ha fatto scuola.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Nove lune e mezza, commedia sentimentale diretta e interpretata da Michela Andreozzi, con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Due sorelle legate da un affetto profondo nascondono un segreto: Livia accetta di portare in grembo il figlio della sorella, ma l'inganno rischia di travolgere le loro vite. Su Sky Cinema Drama (canale 308), sempre alle 21:00, torna il toccante Il bambino con il pigiama a righe, tratto dal romanzo di John Boyne. Durante la Seconda guerra mondiale, l'amicizia tra Bruno, figlio di un ufficiale nazista, e Shmuel, un bambino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento, si trasforma in una parabola di innocenza e dolore, simbolo di umanità contro l'orrore. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), Dany Boon dirige e interpreta Ti presento i tuoi, commedia brillante in cui un architetto parigino, deciso a nascondere le proprie umili origini, vede la sua farsa crollare quando i genitori si presentano all'improvviso nella capitale. Una storia di equivoci, affetto e riconciliazione familiare con il tipico humour francese.

Per chi segue la programmazione differita, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Paternal Leave con Luca Marinelli, tenero viaggio nel rapporto tra padri e figli diretto da Alissa Jung, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) è prevista la replica di Apollo 13 di Ron Howard, l'emozionante racconto della missione spaziale che trasformò il disastro in una leggenda di coraggio e ingegno.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba nel primo spin-off della saga. Gli agenti Hobbs e Shaw si alleano per fermare un terrorista che minaccia di decimare la razza umana con un virus.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Reagan: Un Presidente sotto i riflettori
Dennis Quaid, Penelope Ann Miller e Jon Voight nel biopic che ripercorre la vita privata e politica di Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti negli anni 80. Dall'infanzia in Illinois, alla carriera hollywoodiana fino al palcoscenico mondiale come capo della Casa Bianca.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una famiglia mostruosa
Commedia dal tocco fantastico di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Lillo. Due fidanzati aspettano un figlio e si preparano a conoscere le rispettive famiglie... mostruose.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2
Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione...
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Valerian e la città dei mille pianeti
Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'inferno di cristallo
3 Oscar e 2 Golden Globe al film precursore del genere catastrofico con Paul Newman e Steve McQueen. L'inaugurazione di un grattacielo a San Francisco rischia di trasformarsi in tragedia.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Nove lune e mezza
Michela Andreozzi dirige e interpreta una commedia con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella, all'insaputa dei rispettivi fidanzati.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il bambino con il pigiama a righe
Dal bestseller di John Boyne, la commovente storia dell’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento i tuoi
Il regista di "Giu' al Nord", Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Paternal Leave
Luca Marinelli in un tenero ed energico ritratto, diretto dalla moglie Alissa Jung. La giovane Leo intraprende un viaggio in Italia per incontrare il padre mai conosciuto.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Apollo 13
2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Sky Cinema Halloween: da “Wicked” a “Beetlejuice Beetlejuice”, una settimana con tutti i film da paura

    Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di brividi di puro terrore cinematografico. Da sabato 25 a venerdì 31 ottobre, il canale si trasforma in Sky Cinema Halloween, con una programmazione da urlo che propone oltre 50 titoli "da paura", tra avventure dark, film per tutta la famiglia e grandi classici horror. Il pezzo forte della rassegna è la prima visione di "WICKED", in attesa dell'uscita in sala del...
    S
    Sky Italia
    sabato, 25 ottobre 2025

  • Dal ghiacciaio di Sölden a Milano-Cortina 2026: su Eurosport inizia la nuova stagione dello sci alpino

    Una nuova stagione di sport invernali prende il via dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach con la prima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2026: sabato 25 e domenica 26 ottobre lo Slalom Gigante di Söldenè in diretta su Eurosport 1, canale disponibile su discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. GIGANTE FEMMINILE sabato 25 ottobre LIVE alle 9:30 (1a manche) e alle 12:45 (2 a manche) su Eurosport 1 GIGANTE...
    S
    Sport
    sabato, 25 ottobre 2025

  • IT: Welcome to Derry con Sky e NOW. Esperienza immersiva OGGI a Milano per fan di Stephen King

    Sabato 25 ottobre, Milano si trasformerà in una scena uscita direttamente dal Maine del 1962. Sky e NOW portano nel cuore della città l'universo di IT: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata nei primi anni Sessanta e ispirata al romanzo cult di Stephen King, in arrivo dal 27 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW Dalle 18.00 fino a tarda sera, l'Alzaia Naviglio Grande diventerà la spettrale cittadina di Derry, teatro...
    S
    Sky Italia
    sabato, 25 ottobre 2025

  • Sky e Rai uniscono le forze: copertura totale per l’Italia Rugby nella Quilter Nations Series 2025

    Presentato a Milano il percorso autunnale della Nazionale Italiana maschile di Rugby per la stagione 2025/26, noto come Quilter Nations Series 2025. L'evento si è tenuto presso la sede di Vittoria Assicurazioni, partner che dal 2021 riveste il ruolo di main sponsor della FIR, a testimonianza di una collaborazione basata sui principi di sostegno reciproco che caratterizzano il rugby stesso. Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada guiderà i suoi Azzurri in un cammino che...
    S
    Sport
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Questi sono solo alcuni temi che introducono la 9a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di...
    S
    Sport
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Sky e NOW accendono il weekend sportivo: MotoGP Malesia, Formula 1 Messico e big match di Serie A

    I più grandi eventi sportivi mondiali saranno in direttassu Sky e in streaming su NOW, notte e giorno. Dal primo fine settimana di NBA all’inizio della World Series di MLB. Dal doppio appuntamento con i motori (MotoGP in Malesia e Formula 1 in Messico) fino alla Serie A e le partite di calcio internazionale, la Serie A di basket, tennis, padel e molto altro MotoGP, GP della Malesia, Sprint - sabato 25 ottobre alle 08.55 FIP Padel Euro Cup, Finale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Domenica 26 ottobre alle 17:15, lo Stadio San Nicola ospiterà l’ultimo match valido per la 9ª giornata di Serie BKT tra Bari e Mantova, due squadre determinate a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Il Bari, guidato da Fabio Caserta, vuole...
    D
    DAZN
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Cannavacciuolo e Rosval superstar: trionfa l’Ottava Arte gourmet alle Guide de L’Espresso 2026

    Presentata la 46esima edizione de “Le Guide de L’Espresso 2026” L’OTTAVA ARTE AL CENTRO DELLA SCENA: UN OMAGGIO ALL’ENOGASTRONOMIA ITALIANA Al Teatro degli Arcimboldi, Le Guide de L’Espresso hanno premiato 21 ristoranti con 5 cappelli e 7 cantine con 110 cum laude Per la prima volta Cannavacciuolo conquista 5 Cappelli, Rosval tra le top chef donne, Casanova di Neri trionfa come miglior produttore Under 40 e Gipponi outsider...
    E
    Economia
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Giorgia e Annalisa infiammano X Factor 2025: record di voti e Live Show da urlo su Sky e NOW

    X Factor 2025, debutto da record su Sky e NOWoltre 2,2 milioni di voti e boom sui social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   I Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera, ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Luca Marinelli e il debutto di Alissa Jung: “Paternal Leave” emoziona in prima tv su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV PATERNAL LEAVE, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, PATERNAL LEAVE segna il debutto nel lungometraggio della regista e sceneggiatrice tedesca Alissa Jung,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Emma Stone illumina Cielo: in prima tv “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos conquista l’Italia

    Venerdì 24 ottobre, in occasione dell'uscita nelle sale italiane dell'ottava opera di Yorgos Lanthimos, "Bugonia", Cielo presenta il ciclo "Lo sguardo di Lanthimos", che si apre con la prima visione assoluta della commedia grottesca "Povere Creature!" del 2023, in onda alle 21.15. Il film vanta un cast d'eccezione, con Willem Dafoe, Mark Ruffalo e una magnetica Emma Stone, da anni collaboratrice del regista greco. Grazie a questa...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 24 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 23 Ottobre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA alle 21 ROMA - VICTORIA PLZENApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieriGiovedi...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP. F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti....
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video

    Amazon e la National Football League (NFL) hanno annunciato che Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Chicago Bears, con inizio previsto alle 21.00 (ora italiana). La partita sarà il primo evento NFL trasmesso in tutto il mondo su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori. "Siamo...
    S
    Sport
    giovedì, 23 ottobre 2025

  • X Factor 2025 Live Show su Sky e NOW: squadre, giudici, ospiti e tutte le novità con Giorgia

    Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 23 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 25 ottobre in diretta su Rai Sport: sci da Soelden, motori da Monza e volley da Novara

    In vista del weekend, Sabato 25 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 25 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Fast & Furious - Hobbs & Shaw, esplosivo spin-off della saga con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Gli agenti Hobbs e Shaw, rivali storici, sono costretti a collaborare per affrontare un supercriminale potenziato ciberneticamente ...
     sabato, 25 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (24 - 26 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e  in streaming su NOW . Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky Sport Uno) e Newcastle-Fulham (Sky Sport C...
     venerdì, 24 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 24 - 30 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 24 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Messico 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP. F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. ...
     venerdì, 24 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨