Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Mercoledi 29 Ottobre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

mercoledì, 29 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre un mosaico di cinema che spazia dall'azione al dramma biografico, fino alla commedia più spensierata. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Contraband, un adrenalinico thriller con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale. Un ex contrabbandiere, costretto a tornare nel mondo criminale per saldare un debito, si ritrova coinvolto in un pericoloso traffico internazionale che da New Orleans lo porta fino a Panama, tra inseguimenti, tradimenti e colpi di scena. Più intenso e visivamente potente il film in onda su Sky Cinema Due (canale 302), Frida, vincitore di due Oscar e un Golden Globe, con una straordinaria Salma Hayek nei panni della pittrice messicana Frida Kahlo. La pellicola racconta la vita tormentata dell'artista, segnata da dolore fisico, passioni travolgenti e incontri cruciali con figure che hanno segnato la storia del Novecento, da Diego Rivera a Leon Trotsky. Il tocco gotico e ironico di Tim Burton domina la serata su Sky Cinema Collection (canale 303) con Beetlejuice Beetlejuice, sequel attesissimo che riporta sullo schermo Michael Keaton nei panni del fantasma più caotico del cinema. Quando la giovane Astrid apre per sbaglio un portale per l'Aldilà, Beetlejuice torna a seminare il caos tra vivi e morti in una girandola visiva degna del suo creatore.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Smallfoot - Il mio amico delle nevi, un film d'animazione che ribalta la leggenda dello Yeti raccontandola dal suo punto di vista. Tra risate, musica e messaggi sull'accettazione del diverso, il film conquista piccoli e grandi spettatori con una storia di amicizia e scoperta. Azione pura su Sky Cinema Action (canale 305) con un grande classico del genere, Bullitt, dove Steve McQueen interpreta il tenente Frank Bullitt, deciso a proteggere un testimone chiave della mafia. Ambientato nella San Francisco degli anni Sessanta, il film è passato alla storia per l'incredibile inseguimento automobilistico tra le strade della città, rimasto una pietra miliare del cinema d'azione. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) la tensione sale con Scomparsa, thriller psicologico che segue Jill Parrish (Amanda Seyfried), una giovane donna convinta che il serial killer che l'aveva rapita due anni prima sia tornato per colpire ancora. La polizia non le crede, e Jill decide di affrontare da sola il suo passato e la verità nascosta dietro la sparizione della sorella.

Il fascino d'altri tempi torna su Sky Cinema Romance (canale 307) con In amore niente regole, ambientato nel Sud degli Stati Uniti del 1925. George Clooney, anche regista, interpreta Dodge Connolly, un giocatore di football sfrontato e affascinante che sfida le convenzioni e le regole del suo tempo, tra sport, scandali e un'irresistibile storia d'amore con una giornalista. Su Sky Cinema Drama (canale 308) spazio al cinema italiano con Veloce come il vento, di Matteo Rovere, interpretato da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una giovane pilota si ritrova a fare i conti con un fratello problematico ma geniale, in una storia di riscatto, passione e velocità che fonde dramma familiare e adrenalina da pista. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) risate assicurate con Vacanze ai Caraibi, commedia a episodi diretta da Neri Parenti e guidata da Christian De Sica, che racconta con leggerezza amori, disavventure e imprevisti di un gruppo di personaggi tra paradisi tropicali, equivoci e tecnologia impazzita.

Per chi volesse recuperare le proposte di ieri, Sky Cinema Uno +24 (canale 310) ripropone Il giorno più bello, commedia con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, mentre Sky Cinema Due +24 (canale 311) manda in onda Red Snake, potente dramma tutto al femminile ambientato nel cuore del conflitto in Kurdistan.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Contraband
Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurrà a Panama.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Frida
2 Oscar e 1 Golden Globe alla biografia della pittrice messicana Frida Kahlo, con Salma Hayek. Una vita scandita da relazioni controverse e incontri cruciali con personaggi storici
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Beetlejuice Beetlejuice
Michael Keaton torna nei panni del fantasma Beetlejuice nel sequel diretto da Tim Burton. Quando la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, Beetlejuice è pronto a scatenare di nuovo il caos tra i vivi… e i morti.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Smallfoot - Il mio amico delle nevi
Favola d'animazione che cambia il punto di vista di un'antica leggenda. Un gruppo di Yeti scopre l'esistenza di una specie considerata finora solo un'invenzione: gli esseri umani.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Bullitt 
Frank Bullitt, tenente della squadra omicidi di San Francisco, viene incaricato da Walter Chalmers, un politicante, di sorvegliare in una stanza d'albergo un certo Johnny Ross, un elemento dell'organizzazione mafiosa, che, fuggito con alcuni milioni di dollari della stessa, è pronto a testimoniare contro i suoi capi. 
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Scomparsa
Tornando a casa una sera e trovando il letto di sua sorella vuoto, Jill Parrish è convinta che il serial killer che l'aveva rapita due anni prima sia tornato. Gli investigatori della polizia non le credono e Jill è si vede costretta ad affrontare la situazione da sola.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

In amore niente regole
South Carolina, 1925. Dodge Connolly è un esuberante giocatore di football americano e un'adorabile canaglia. Irriverente delle regole e sfrontato con l'avversario, Dodge è capitano dei Duluth Bulldogs, una squadra di avvinazzati attaccabrighe che perde in una sola partita sponsor e ingaggio.  
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Veloce come il vento
Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una ragazza appassionata di motori ritrova suo fratello, pilota provetto diventato tossicodipendente.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Vacanze ai Caraibi
Commedia a episodi di Neri Parenti guidata da Christian De Sica. Due coniugi in balia delle scelte della figlia; la passione di una coppia poco compatibile; un uomo su un'isola senza wi-fi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il giorno più bello
Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Violante Placido in una commedia di Andrea Zalone. Un wedding planner indebitato deve organizzare un matrimonio impeccabile, ma nulla andrà come previsto.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Red Snake
Un cast femminile per entrare nel cuore del conflitto in Kurdistan. Venduta come schiava del sesso a un combattente dell’Isis, una ragazza yazida si unisce a un gruppo di guerrigliere.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

