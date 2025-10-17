F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Va in scena questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª tappa del Mondiale di Formula 1, su un circuito che è ormai un classico moderno, molto amato dai piloti, il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, la città nota anche come “capitale della musica”. Quello texano sarà il quarto weekend Sprint dell’anno, e metterà quindi in palio 58 punti in totale.

La pista. Il tracciato del COTA misura 5.513 metri e offre un’interessante combinazione di curve ad alta, media e bassa velocità, due zone DRS e un dislivello di oltre 40 metri. La salita verso curva 1, quasi un tornantino verso sinistra, è un punto chiave per i sorpassi, così come le curve 12 e 13. Il settore finale presenta cambi di direzione impegnativi e tutta la pista richiede un’attenta gestione degli pneumatici. Le temperature possono superare i 40 gradi e mettono alla prova sia le power unit che le gomme, che devono fare i conti anche con le caratteristiche dell’asfalto e costituiscono pertanto una variabile importante di cui tenere conto nel pianificare le strategie, in qualifica come in gara.

L’importanza della preparazione. Arrivare alla gara forti di un programma dettagliato svolto al simulatore e nelle riunioni preliminari in fabbrica è sempre importante, ma come sempre diventa vitale quando il programma del weekend prevede il formato Sprint. A disposizione di piloti e costruttori ci sarà infatti una sola ora di prove libere prima di andare in pista per la Sprint Qualifying del venerdì pomeriggio.

Programma. L’attività in pista comincia venerdì con le prove libere alle 12.30 locali (19.30 CEST), seguite dalla Sprint Qualifying alle 16.30 (23.30 CEST). Sabato la gara Sprint prenderà il via alle 12 (19 CEST), seguita dalle qualifiche del Gran Premio alle 16 (23 CEST). Domenica la gara principale inizierà alle 14 (21 CEST): ci sono da percorrere 56 giri, per un totale di 308,728 chilometri.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC.

F1 NEGLI USA – Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con una nuova tappa del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio degli Stati Uniti, quarto GP della stagione con la Sprint da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 20.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 19.30, con le qualifiche Sprint in programma alle 23.30. Sabato, alle 19, si assegnano i primi punti con la Sprint, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DEGLI STATI UNITI

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 00.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19: F1 - Sprint

Ore 20: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 - Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 - Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.30: Debriefing

Ore 00: Notebook

Ore 00.15: Race Anatomy

WRC: RALLY DELL’EUROPA CENTALE

LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

Ore 18: TV Stage 1 (Sky Sport Max e NOW)

SABATO 18 OTTOBRE 2025

Ore 10.30: TV Stage 2 (Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW)

Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e NOW)

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Ore 10: TV Stage 4 (Sky Sport Max e NOW)

Ore 13: TV Stage 5 (Sky Sport Max e NOW)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

SABATO 18 OTTOBRE 2025

ore 16:45 Motori Aspettando il GP Aspettando gli Stati Uniti '25

ore 17:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Qualifiche Sprint

ore 18:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 19:00 Motori F1 GP Stati Uniti: Sprint DIRETTA

ore 20:00 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

ore 22:15 Motori F1 Warm Up DIRETTA

ore 22:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 23:00 Motori F1 Qualifiche: GP Stati Uniti DIRETTA

ore 00:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 22:30 Motori F1 Gara: GP Stati Uniti

ore 00:15 Motori F1 Podio

ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

