Formula 1 GP Messico 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.
F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì prima sessione di prove libere alle 20.30, mentre la seconda è in programma a mezzanotte. Sabato, alle 19.30, la terza sessione di libere, preludio della lotta per la pole che scatta alle 23. Domenica, alle 21 al via la gara.
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
F1: IL GP DI CITTÀ DEL MESSICO
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025
- Ore 21.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk
VENERDI 24 OTTOBRE 2025
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 21.45: Paddock Live
- Ore 23.45: Paddock Live
- Ore 24: F1 - Prove Libere 2
- Ore 1: Paddock Live
- Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
SABATO 25 OTTOBRE 2025
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA OTTOBRE 2025
- ore 00:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche
- ore 00:30 Motori F1 GP Messico: Qualifiche
- ore 01:45 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- ore 19:45 Motori F1 GP Messico: Qualifiche
- ore 21:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara
- ore 22:30 Motori F1 GP Messico: Gara
- ore 00:15 Motori F1 Podio
- ore 00:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara
