Sky Sport Serie A 20a Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti

Tra sabato 18 e lunedì 20 gennaio la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 20^giornata del campionato; saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky.

Le restanti tre partite, Napoli-Fiorentina (sabato, ore 20.45), Milan-Udinese (domenica, ore 12.30) e Bologna-Verona (domenica, ore 15), saranno trasmesse da DAZN anche sul canale DAZN1 disponibile al 209 di Sky per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD. L’incontro in onda live in 4K HDR con Sky Q satellite sarà Juventus-Parma, in programma domenica alle 20.45, da seguire anche su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Inoltre, sabato, alle 23.30 su Sky Sport Uno, nuovo appuntamento con Sky Sport Room - Allenare la mente con lo sport, il talk show condotto da Fabio Tavelli, con Paolo Condò e Flavio Tranquillo. Puntata dal titolo “IBRA, ANZI NO”, disponibile anche su Sky Q, con approfondimenti e contenuti inediti.

In campo anche la Serie A di calcio femminile. Calcio d’inizio allo stadio Carlo Castellani domenica alle ore 12.30 per Empoli-Juventus, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Per vivere tutti i temi della giornata di campionato, appuntamento sabato con Marco Cattaneo, a “Sky Calcio Live”,domenica con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, a “Sky Calcio Show”, e con Fabio Caressa, a “Sky Calcio Club”.

Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’app Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea.

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 20a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 20a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

Sabato 18 Gennaio 2020:

Studio - Sky Calcio Live ore 14:30 - 17:00 - 20:00

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Daniele Adani e Matteo Marani

Lazio vs Sampdoria ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

La Lazio non perde uno scontro diretto all'Olimpico dal gennaio 2005 (1-2 per i blucerchiati): da allora 10 successi e 3 pareggi. La Lazio potrebbe diventare la 5ª squadra nella storia della Serie A TIM a far registrare una striscia di più di 10 successi consecutivi dopo Inter, Juventus (4 volte), Napoli e Roma (2 volte). L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella potrebbe trovare il gol in 2 presenze consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal maggio 2019: per lui 7 gol in carriera contro la Lazio, inclusa una rete nell'ultima sfida disputata all'Olimpico.

Sassuolo vs Torino ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Il Sassuolo ha vinto solo 2 delle 13 sfide di Serie A TIM giocate contro il Torino, l'ultima nell'aprile 2016: completano il bilancio 6 successi granata e 5 pareggi. Il Sassuolo è la squadra che il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha affrontato più volte da allenatore in Serie A TIM senza mai perdere (7, frutto di 5 successi e 2 pareggi). Il primo gol di Francesco Caputo con il Sassuolo in Serie A TIM è arrivato proprio contro il Torino alla 1ª giornata di questo campionato: quella piemontese potrebbe diventare la seconda squadra (dopo la SPAL) contro cui l'attaccante neroverde trova il gol in 3 differenti sfide nella competizione.

Studio - Sky Saturday Night ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 24 (canale 200)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 481) e Sky Sport 24 (SD can. 483, HD can. 471)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Conduce: Roberta Noè e Stefano Meloccaro

In studio: Riccardo Trevisani, Stefano De Grandis Sebastien Frey, Marco Nosotti e dalle 22.30 Carolina Morace, Marco Bucciantini

Napoli vs Fiorentina ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Studio - Sky Sport Room, allenare la mente con lo Sport ore 23:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201)

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Tavelli - In studio: Paolo Condò e Flavio Tranquillo

A Sky Sport Room, su Sky Sport Uno, sabato 18 gennaio dalle 23.30, arriva Ibra. Il salvatore dei destini milanisti oppure il vecchio purosangue sulla via del tramonto? Una puntata dedicata a Zlatan Ibrahimovic, ideale trampolino di lancio per una lunga serie di considerazioni. Tra queste: la differenza tra prestazione e risultato, orizzonte temporale della critica, la semplificazione di un fenomeno complesso. Ibra come operazione di marketing (?) oppure come operazione di che tipo? Altro tema molto sensibile ed attuale sarà anche quello del passare degli anni. Ibra, come moltissimi altri atleti in questo periodo, sembra poter riscrivere le regole sulla durata della carriera. Tanti momenti di riflessione anche sabato prossimo a Sky Sport Room, un’altra occasione per allenare la mente con lo sport.

Domenica 19 Gennaio 2020:

Milan vs Udinese ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Serie A Femminile - Empoli vs Juventus ore 12:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Serie A HD (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472) e Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gaia Brunelli - commento Martina Angelini

In studio: Alessia Tarquinio, Carolina Morace e Giancarlo Padovan

Sky Calcio Show ore 14:00 - 17:00 - 20:00

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Alessandro Bonan - In studio: Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Brescia vs Cagliari: Daniele Barone

Daniele Barone Lecce vs Inter: Riccardo Gentile

Lecce vs Inter ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi

Il Lecce ha guadagnato 4 punti nelle ultime 2 sfide casalinghe contro l’Inter: i giallorossi non sono mai rimasti imbattuti per 3 gare interne consecutive contro i nerazzurri. L'Inter è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti (917), essendo anche stata solo 107 minuti sotto nel punteggio (solo la Juventus con 102 ha fatto meglio). Nel girone di andata della passata stagione i nerazzurri erano rimasti sopra nel punteggio solo per 578 minuti complessivi. L’attaccante del Lecce Khouma Babacar ha segnato 4 gol contro l’Inter in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio: ai nerazzurri ha realizzato anche la sua ultima doppietta nel massimo campionato, nell’aprile 2017.

Brescia vs Cagliari ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Il Cagliari ha vinto 12 delle 19 sfide in Serie A TIM con il Brescia (2 pareggi, 5 sconfitte): tra le squadre affrontate almeno 5 volte in Serie A TIM, la formazione lombarda è quella contro cui i sardi hanno vinto in percentuale più incontri (63%). In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto al Cagliari (7), mentre nessuna ne ha incassati di più del Brescia con questo fondamentale (8). L’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha segnato in tutte le ultime 3 partite di Serie A TIM contro il Cagliari dopo una serie di 5 sfide senza reti.

Bologna vs Hellas Verona ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Genoa vs Roma ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re e Angelo Mangiante

La Roma ha ottenuto 27 punti sui 33 disponibili nelle ultime 11 sfide giocate contro il Genoa in Serie A TIM: dal 2014/15 i giallorossi hanno ottenuto più punti solo contro l’Udinese (30). La Roma è la squadra che ha concesso meno conclusioni in questo campionato (212), oltre a essere la 4ª per tiri tentati (322). Il nuovo attaccante del Genoa Mattia Destro ha giocato 57 partite con la maglia della Roma in Serie A TIM, segnando in tutto 24 gol: alla sua ex squadra ha realizzato 2 gol in 8 sfide di campionato, uno con la maglia del Bologna e uno con quella del Milan.

Juventus vs Parma ore 20:45 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti

Dalla stagione 2011/12 in poi il Parma ha subito 23 gol dalla Juventus in Serie A TIM, solo contro il Milan ha incassato più reti (25): sempre contro i bianconeri è arrivata la peggior sconfitta nella storia dei gialloblù nel massimo campionato (0-7 nel novembre 2014). La Juventus è imbattuta da 30 partite casalinghe in Serie A TIM (25 vittorie, 5 pareggi): escludendo questa striscia, la serie aperta più lunga nel massimo campionato è di 10 gare interne senza sconfitte della Lazio. Da quando è al Parma Gervinho ha segnato 3 gol contro la Juventus, contro nessuna squadra ha realizzato altrettante reti nel massimo campionato.

Sky Calcio Club ore 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Caressa

In studio: Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Luigi Di Biagio, Stefano De Grandis e Dalila Setti

Lunedi 20 Gennaio 2020:

Studio - Sky Calcio Live ore 20:15

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Postpartita dalle 22:45 in CalcioMercato - L'originale con Alessandro Bonan e Alessandro Costacurta

Atalanta vs SPAL ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni

L’Atalanta ha vinto le ultime 2 partite di Serie A TIM contro la SPAL e non è mai arrivata a 3 successi consecutivi contro gli estensi. L’Atalanta ha vinto le ultime 2 partite casalinghe con il punteggio di 5-0: solo nel 1952 era riuscita a ottenere 2 successi interni di fila con almeno 5 gol di scarto, non arrivando mai a 3. L’unica squadra a raggiungere questa quota in casa in Serie A TIM è stata il Torino nel 1948 (4 match in quel caso). L’attaccante della SPAL Andrea Petagna ha segnato in tutte le sue 3 sfide all’Atalanta in Serie A TIM: 4 reti per lui, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Con la maglia nerazzurra ha disputato 63 partite nel massimo campionato realizzando 9 gol.

