SkyWeek, il meglio in onda sui canali Sky 6 - 13 Maggio 2018

SEGNALAZIONI SKY DAL 6 AL 12 MAGGIO 2018

IL MIRACOLO

Da martedì 8 maggio, alle 21.15 su Sky Atlantic HD

La serie evento di Niccolò Ammaniti che narra del ritrovamento, durante un’operazione di polizia, di una statuetta della Madonna che piange sangue. Al mistero non c’è risposta, ma la potenza di quell’enigma farà deragliare le vite di tutti quelli che entrano a contatto con questo evento. DOPPIO EPISODIO

BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

Lunedì 7 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Edgar Wright (Ant-Man) dirige Ansel Elgort (Colpa delle stelle), Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm e Jamie Foxx in una raffinata e spettacolare crime story. Baby è un ragazzo che, alla guida di un auto, è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Abilità che viene sfruttata da Doc, un criminale con il quale ha un conto aperto da saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha tirato su e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Riuscirà staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra?

SKY CINEMA ALIEN

Da sabato 12 a domenica 20 maggio (canale 304 di Sky)

Nel lontano 1979 un letale alieno xenomorfo che si insinuava nei corpi umani dava il via ad Alien, una delle migliori saghe fantascientifiche del cinema che, dopo una serie di sequel e crossover, è arrivata fino ai giorni nostri con due prequel. Alla regia del primo geniale ALIEN c’era il grande Ridley Scott, la protagonista della tenebrosa avventura ambientata sull’astronave Nostromo era una memorabile Sigourney Weaver nei panni del tenente Ellen Ripley, mentre i due geni degli effetti speciali, Hans Ruedi Giger e Carlo Rambaldi, davano vita al temibile alieno ottenendo l’Oscar® nel 1980.

SETTE MERAVIGLIE – NUOVA STAGIONE

Da lunedì 7 maggio, dalle 21.15 su Sky Arte HD

Sette Meraviglie torna su Sky Arte. Un viaggio speciale tra arte, storia e natura per condurre il grande pubblico alla scoperta di altri sette grandi simboli del patrimonio artistico italiano. Attraverso immagini esclusive, realizzate grazie all’ausilio delle più moderne tecniche di ripresa, e alle illustrazioni storiche che da sempre caratterizzano questa serie, si racconteranno da un punto di vista particolare luoghi emblematici del nostro Paese, regalando allo spettatore un’esperienza unica. In questa quinta stagione di Sette Meraviglie andremo alla scoperta delle Necropoli Etrusche, gireremo tra le vie della Roma Barocca e San Gimignano, ci sposteremo dalla Toscana al Veneto alla scoperta delle Ville Medicee e delle Ville Palladiane e conosceremo i segreti di due importanti siti archeologici: Paestum e il Nuraghe di Barumini.

SKY UNO IN LOVE

Da venerdì 11 maggio a domenica 3 giugno su Sky Uno+1

Sky Uno in Love è il primo temporary channel dedicato all’amore, alle relazioni e ai matrimoni. Dal 11 maggio al 3 giugno, Sky Uno+ 1 (canale 109) si tinge di rosa con tre settimane di programmazione dedicate al tema amore: dalle migliori produzioni italiane ai reality più divertenti, ma anche i film, le serie tv e i documentari più amati.

GENIUS: PICASSO

Dal 10 maggio, dalle 20.55 su National Geographic HD (canale 403 di Sky)

Torna su National Geographic, dopo il successo della prima stagione, la serie antologica GENIUS. Protagonista quest’ anno il celebre pittore spagnolo Pablo Picasso, la serie esplorerà dunque la carriera artistica, durata per più di ottanta dei suoi novantuno anni. Gran parte di questa vita si è svolta in Francia, la sua seconda casa. Picasso ha immaginato e interpretato il mondo in un modo totalmente nuovo e decisamente poco ortodosso, alle prese con la reinvenzione costante della nostra percezione dell'arte e della creatività. L'artista ha creato oltre cinquantamila lavori. La sua natura appassionata andava di pari passo con la sua vita che ha visto diversi matrimoni, numerose relazioni e cambi costanti di alleanze politiche e amicizie personali. interpretarlo Antonio Banderas, attore spagnolo di fama mondiale, nato e cresciuto a Malaga proprio come Picasso.

DOMENICA 6 MAGGIO

LA NOTTE CHE MIA MADRE AMMAZZÒ MIO PADRE

Domenica 6 maggio, alle 21.00 su Sky Cinema Uno HD

La star spagnola Belén Rueda (Mare dentro, I segreti del settimo piano) è al centro di una commedia dall’humor nero. L’attrice Isabel e il marito scrittore Ángel invitano a cena Isabel, regista ed ex moglie di Ángel, e il celebre attore argentino Diego Peretti. Lo scopo per Isabel è quello di entrare nel cast del prossimo film di Ángel e Susana e scritturare Peretti e la cena dovrebbe essere l’occasione per un’audizione. Ma gli imprevisti saranno molti.

LUNEDÌ 7 MAGGIO

PENNY ON M.A.R.S.

Dal 7 maggio, dalle 20.10 su Disney Channel HD (canale 612 di Sky)

Penny riesce a superare le selezioni per accedere al liceo M.A.R.S. una delle più esclusive scuole di performing arts del mondo. Il M.A.R.S. ha regole severe ed è molto competitivo: per Penny e i suoi compagni, ogni giorno c'è una prova da superare. Ma Penny è speciale ha un segreto che deve custodire ad ogni costo: è la figlia di Bakìa, una delle più grandi pop star del momento. Bakìa ha fatto in modo che nessuno sapesse dell'esistenza di sua figlia, relegandola in un collegio in Svizzera: perché avesse un'infanzia "normale", e non intralciasse la sua carriera. Ora Penny sta crescendo e vuole seguire il suo sogno: frequentare il M.A.R.S. insieme a Camilla, la sua amica del cuore e vivere finalmente come fanno tutte le ragazze della sua età; Per questo si è iscritta al M.A.R.S. sotto falso nome, vuole mettere alla prova il suo talento e farcela con le sue forze, senza dover fare i conti con l'ingombrante successo di sua madre. L'unica che al M.A.R.S. conosce la sua vera identità è Camilla, sono come sorelle e nulla può separarle, o almeno è questo che pensano…finché a scuola s'innamorano dello stesso ragazzo, il fascinoso Sebastian.

MARTEDÌ 8 MAGGIO

CANNES CANNES

Da martedì 8 a sabato 19 maggio, in prima e seconda serata su Sky Cinema Cult HD

In occasione della 71. edizione del Festival di Cannes, Sky Cinema Cult da martedì 8 a sabato 19 maggio in prima e seconda serata, propone una ricca selezione di film premiati nelle edizioni precedenti. Tra i film proposti anche due prime visioni da non perdere: IO, DANIEL BLAKE, il ribelle, profondo e commovente film di Ken Loach che ha vinto come Miglior film 2016; e l’eccentrica commedia VI PRESENTO TONI ERDMANN, premio Fipresci 2016. Non mancano i titoli che, oltre ad essere stati premiati, hanno fatto la storia del cinema: TAXI DRIVER, I DUELLANTI, I GIORNI DEL CIELO, PULP FICTION, FARGO, FAHRENHEIT 9/11, DRIVE, TUTTO SU MIA MADRE e tanti altri.

LORD OF THE BIKES S.3: VESPA REVOLUTION

Da martedì 8 maggio, alle 22.20 su Sky Uno HD

La terza stagione di Lord of the Bikes ruoterà intorno alla Vespa Piaggio e alla sua storia. Dieci officine provenienti da tutta Italia si sfideranno nella customizzazione della Vespa. A giudicarli una giuria d’eccezione: Guido Meda, Diletta Leotta e Faso (Elio e le storie Tese). In ogni puntata vedremo due team alle prese con la lavorazione di una vespa a tema, avranno quindici giorni per realizzare la miglior customizzazione del modello di Vespa loro assegnato, chi uscirà vincitore dalle singole prove si sfiderà in un’ultima prova e solo uno si aggiudicherà il titolo di vero “Lord” delle vespe.

QUANTICO S.3

Dall’ 8 maggio, dalle 21.00 su Fox HD (canale 112 di Sky)

Si accendono i riflettori sulla terza stagione di Quantico, l’action thriller con protagonista Priyanka Chopra e nato dalla mente di Joshua Safran, l’autore di Gossip Girl e Smash. Sono passati tre anni da quando Alex Parrish ha messo la sua vita in pericolo per salvare ancora una volta il Paese, infiltrandosi in ambienti criminali grazie alla CIA. Dopo aver abbandonato l’agenzia, l’eroina ha deciso di trasferirsi in Italia per qualche tempo e di vivere finalmente un’esistenza tranquilla. Ma non durerà molto: Ryan infatti la convincerà ad aiutarlo a salvare Shelby, tenuta in ostaggio da un trafficante d’armi noto come The Widow. New entry nel cast sarà Marlee Matlin, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film Figli di un dio minore. L’attrice interpreterà Jocelyn Turner, un ex membro dell'FBI che ai tempi d'oro fu uno dei migliori agenti sotto copertura che il Bureau avesse mai avuto, finché non perse l'udito a causa di una bomba scoppiatale troppo vicino. DOPPIO EPISODIO

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO

Mercoledì 9 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Antonio de la Torre (Gli amanti passeggeri, Che Dio ci perdoni) e Luis Callejo (Kiki & i segreti del sesso) in un thriller teso, esordio alla regia per l’attore de La isla mínima, Raúl Arévalo. Un uomo trascorre 8 anni in carcere. Una volta uscito vuole rifarsi una vita ma incontra numerosi ostacoli.

PAUL SIMON

Mercoledì 9 maggio, alle 21.15 su Sky Arte HD

La storia di Paul Simon e dei concerti nei parchi è lunga. Dopo lo storico "Concert in Central Park", pubblicato nell'81 con Garfunkel, dopo il "Concert in the park", registrato sempre a NY ma da solista e pubblicato nel '91, ecco un nuovo capitolo: questo concerto registrato nel 2012, ma a Londra, ad Hyde Park. Riviviamo su Sky Arte un concerto di pura magia e musica ricca di timbri e sfumature, stili e ritmi. Il 5 giugno del 2012 Paul Simon pubblicò un box commemorativo per i 25 anni di Graceland. Poco più di un mese dopo, questo concerto nel parco londinese fu l'occasione per la reunion del gruppo di musicisti che incise quello storico disco.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO

IO, DANIEL BLAKE

Giovedì 10 maggio, alle 21.00 su Sky Cinema Cult HD

Miglior film a Cannes 2016 per il film diretto dal maestro Ken Loach che commuove e lascia il segno. Daniel Blake è sulla soglia dei sessant'anni e, dopo aver lavorato per tutta la vita, per la prima volta non può avere un’occupazione stabile in seguito a un attacco cardiaco. Fa richiesta del riconoscimento dell'invalidità con il relativo sussidio, ma viene respinta. Intanto, ha conosciuto una giovane madre che, senza lavoro, fatica ad andare avanti. Tra i due scatta una reciproca solidarietà.

VENERDÌ 11 MAGGIO

LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI

Venerdì 11 maggio, alle 22.10 su Sky Arte HD

Sky Arte ricorda Marco Ferreri nel giorno in cui ricorre il 90esimo anniversario dalla nascita del cineasta italiano. Questo docu-film, presentato alla 74 esima mostra del cinema di Venezia, porta la firma di Anselma Dell’Olio, che con lo stesso Marco Ferreri aveva lavorato nel 1977 per la realizzazione di Ciao maschio, appena tre anni dopo il lungometraggio per cui il regista si è impresso nella memoria del grande pubblico: La grande abbuffata, diretto nel 1973 con la partecipazione di interpreti del calibro di Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni.

PICCOLE DONNE

Da venerdì 11 maggio, ALLE 21.15 su Sky Uno HD

Piccole Donne, ispirato all’omonimo classico intramontabile, è la storia di una famiglia americana nel periodo della guerra di secessione. La famiglia è composta dal padre, cappellano; dalla madre, impegnata nella Società per l'assistenza ai soldati; Meg, la figlia maggiore, istitutrice; Jo, irrequieta e anticonformista, che fa la dama di compagnia ad una vecchia zia; Beth, che suona il pianoforte e Anny che ama il disegno e la pittura. Le quattro ragazzine, dai caratteri e dagli interessi completamente diversi, dovranno fronteggiare litigi, delusioni, innamoramenti, sensi di colpa e punizioni. Aldilà di tutte le incomprensioni, c'è l'amore che le lega, che spesso le fa soffrire e litigare ma che permette loro di affrontare anche le sfide più difficili.

SABATO 12 MAGGIO

I TRUFFATORI

Sabato 12 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Matt Dillon, Brendan Fraser (La mummia), Elijah Wood, Vincent D’Onofrio e il compianto Paul Walker in una action-comedy composta da tre storie che si intrecciano. Un uomo che sta cercando di salvare la moglie rapita, un ragazzo convinto della supremazia della razza bianca che deve incontrare due soci per una rapina e un sosia di Elvis che si ritrova senza un soldo confluiscono in un negozio di pegni nel sud degli Stati Uniti.

GUTENBERG – LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA

Sabato 12 maggio, alle 21.15 su Sky Arte HD

Non si conosce esattamente la data di nascita di Johann Gutenberg; sappiamo però che vide la luce verso la fine del 14° secolo nella città tedesca di Magonza. Veniva da una famiglia nobile, ma ben poco si sa della sua vita negli anni precedenti la sua grande invenzione, se non che di professione era soprattutto un orafo. Quello che è certo è che tra il 1436 e il 1440 utilizzò per la prima volta i caratteri a stampa, un‘invenzione che avrebbe completamente trasformato i meccanismi di diffusione della conoscenza e la cultura mondiale. Ma cosa sappiamo veramente di Gutenberg e del modo in cui ha creato la sua invenzione? Scopriamolo assieme in questo bellissimo documentario.