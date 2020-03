SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 22 - 28 Marzo 2020

SEGNALAZIONI SKY 22 - 28 MARZO 2020

CETTO C'È SENZADUBBIAMENTE

Lunedì 23 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy

Antonio Albanese porta al cinema per la terza volta con successo il suo indimenticabile personaggio Cetto La Qualunque. Cetto ha lasciato la politica e l'Italia per trasferirsi in Germania, dove ha messo su famiglia e avviato una catena di ristoranti. Quando la zia che l'ha cresciuto lo chiama al capezzale, gli rivela che è l'erede del principe Luigi Buffo di Calabria. Cetto decide di rimanere al Sud e godere dei privilegi del ruolo di sovrano "assolutista".

E POI C'È CATTELAN

Dal 24 marzo, ogni martedì alle 21.15 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Il 24 marzo su Sky e NOW TV al via la nuova stagione di "E poi c'è Cattelan". Alessandro Cattelan torna alla guida dell'unico, irresistibile late night show della tv italiana, su Sky Uno tutti i martedì, in prima serata. Lo show di Sky, che negli anni si è consolidato come fenomeno televisivo, una fabbrica di instant cult amatissimi su web e social, torna con i monologhi politicamente scorretti e dissacranti di Ale, le gag imprevedibili, le irriverenti e originali interviste con ospiti dello spettacolo, dello sport e dell'attualità, momenti cult che diventano subito virali. Tutto realizzato con l'ormai inconfondibile stile di EPCC e del suo padrone di casa Alessandro Cattelan.

DOMENICA 22 MARZO

JULIET, NAKED - TUTTA UN'ALTRA MUSICA

Domenica 22 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Duncan e Annie stanno insieme da 15 anni. Lei vorrebbe un figlio, mentre lui è ossessionato da un musicista ritiratosi misteriosamente dalle scene, Tucker Crowe. Quando un giorno Annie riesce a mettersi in contatto con Crowe, il rocker entra nelle loro vite e le crepe tra Duncan e Annie diventano insanabili.

(S)CAMBIO CASA S.3

Dal 22 marzo, ogni domenica con un doppio episodio alle 21.15 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Due famiglie provenienti da opposte condizioni sociali ed economiche scambieranno case, budget e status sociale nel tentativo di scoprire se il denaro compri davvero la felicità. Non si incontreranno mai, ma dopo una settimana in cui avranno vissuto l'una la vita dell'altra, quante cose scopriranno di avere in comune? E quanto valore daranno al denaro?

LA MILANO DEGLI IMPERI

Domenica 22 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Spagnoli, austriaci e francesi per tre secoli hanno occupato Milano lasciando tracce profonde, nel bene come nel male. Oggi la diversità di Milano che segni porta di quell'eredità? In occasione delle Cinque Giornate di Milano, il documentario, in tre puntate, racconta gli anni delle dominazioni straniere. Su tutto un testimone silenzioso prima e dopo, il Duomo di Milano. Per 500 anni sulle acque del Naviglio i barconi hanno trasportato il marmo di Candoglia, per la sua infinita costruzione. La cattedrale ha visto scorrere la storia della città. Da Gian Galeazzo Visconti, che pose la prima pietra nel 1386, agli Spagnoli di Carlo V d'Asburgo, da Maria Teresa d'Austria, che volle la Madonnina d'oro sulla guglia più alta, all'imperatore francese Napoleone Bonaparte che qui divenne re d'Italia. A condurci in questo viaggio nella storia di Milano è la voce di Alarico Salaroli.

THE AQUARIUM

Dal 22 marzo, ogni domenica alle ore 21.55 in prima visione assoluta su Discovery Channel

La serie documenta la vita dietro le quinte del Georgia Aquarium, uno degli acquari più grandi e importanti del mondo e che, tra l'altro, gioca un ruolo molto importante nella conservazione dell'habitat acquatico di molte parti del mondo. Conosceremo le giornate delle migliaia di specie di animali che vivono nei 10 milioni di galloni d'acqua (300000000 litri) di questo incredibile acquario che affascina grandi e piccini e dei biologi, ingegneri e ricercatori che si prendono cura degli animali.

LUNEDÌ 23 MARZO

OMAGGIO A BILLY WILDER

Da lunedì 23 a domenica 29 marzo ogni giorno tra le 11.00 e le 12.00 su Sky Cinema Due Collezione BILLY WILDER già disponibile on demand

Il 27 marzo 2002 moriva Billy Wilder, il grande regista e sceneggiatore che tra i tanti premi vinti in carriera ottenne anche 7 Oscar® (tra cui quello alla memoria) e Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia 1972. Per commemorarlo, Sky Cinema Due propone 7 film che portano la sua firma da lunedì 23 a domenica 29 marzo ogni giorno alle 11.00 circa. I titoli in ordine di messa in onda: la sublime commedia romantica SABRINA (lun. 23) con Audrey Hepburn, William Holden e Humphrey Bogart; TESTIMONE D'ACCUSA (mar. 24), film tratto da un racconto di Agatha Christie che vede protagonisti Tyrone Power e Marlene Dietrich; l'inimitabile capolavoro premiato con 1 Oscar® e 3 Golden Globe A QUALCUNO PIACE CALDO (mer. 25) con gli strepitosi Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis; la pluripremiata commedia (5 Oscar® e 3 Golden Globe) L'APPARTAMENTO (gio. 26) con Jack Lemmon e Shirley MacLaine; la sfrenata commedia NON PER SOLDI... MA PER DENARO (ven. 27) con Jack Lemmon e Walter Matthau, premiato con l'Oscar® per questo ruolo; VITA PRIVATA DI SHERLOCK HOLMES (sab. 28) in cui Wilder rilegge in chiave inedita il geniale detective; e PRIMA PAGINA, ancora una volta con l'impareggiabile coppia cinematografica Matthau- Lemmon. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand BILLY WILDER.

MARTEDÌ 24 MARZO

AMERICAN HANGMAN - COLPEVOLE O INNOCENTE

Martedì 24 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Un uomo non identificato pubblica sui social media un post nel quale mostra di aver rapito due estranei, uno dei quali interpretato da Donald Sutherland, e di volerne uccidere uno, prima che sopraggiunga la notte. Lo scopo è quello di condurre una sorta di processo online dove il pubblico connesso sarà il giudice insindacabile.

BATWOMAN

Dal 24 marzo, ogni martedì alle ore 21.15 in prima TV su Premium Action

In prima tv assoluta su Premium Action, arrivano le avventure della super eroina Batwoman. Spinta dalla passione per la giustizia sociale e dal talento nel dire la sua opinione, Kate Kane (Ruby Rose, apparsa in Orange is the New Black nei panni di Stella Carlin), plana sulle strade di Gotham con tanto di ali di pipistrello. Dichiaratamente lesbica e altamente preparata nel combattimento di strada, è pronta a polverizzare la feccia della città ormai sull'orlo del baratro. Per poter rispondere alla disperata chiamata di Gotham, Kate dovrà sconfiggere i propri demoni come avvenne per il suo predecessore Bruce Wayne aka Batman .La serie è prodotta da Greg Berlanti, già autore di Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow. Crisis on Infinite Earths è il titolo del maxi crossover che anche quest'anno vedrà riuniti i supereroi protagonisti delle serie dell'Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e DC's Legends of Tomorrow.

MERCOLEDÌ 25 MARZO

NOI

Mercoledì 25 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il regista e sceneggiatore premiato con l'Oscar® per Scappa - Get Out (migliore sceneggiatura originale), Jordan Peele, dirige Lupita Nyong'o (premio Oscar® per 12 Anni schiavo) in un horror sulle disparità sociali. Adelaide torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe e i due figli per una vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere la sua ossessione, finché questa non si materializza coinvolgendo la sua famiglia.

BUON COMPLEANNO SARAH JESSICA PARKER

Mercoledì 25 marzo in prima e seconda serata su Sky Cinema Uno

Il 25 marzo l'attrice statunitense Sarah Jessica Parker compie 55 anni. Sky Cinema Uno la festeggia con due commedie che la vedono protagonista: alle 21.15 MA COME FA A FAR TUTTO?, pellicola con Pierce Brosnan in cui interpreta una donna che si destreggia tra affari, impegni famigliari e un marito architetto; e in seconda serata è previsto CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, la commedia brillante con Hugh Grant, in cui una coppia viene inserita nel programma di protezione testimoni dopo aver assistito a un omicidio.

CHI HA UCCISO I NOSTRI BAMBINI?

Dal 25 marzo, ogni mercoledì alle ore 22.00 in prima TV con un doppio episodio su Crime Investigation

Detroit, 1976: un inverno freddo e nevoso viene sconvolto dalla morte di 4 ragazzini tra i 10 e 12 anni. Di chi sono quei piccoli corpi nella neve? Sono stati uccisi? C'è un serial killer? Queste e altre le domande che accendono nella comunità di Oakland County la paura che tra le strade della città si aggiri un mostro a caccia di bambini. Children of the snow riapre quello che era stato archiviato come un caso senza colpevole e che viene ora riaperto per raccontare una delle più grandi cacce all'uomo che l'America ricordi. Seguiamo un instancabile detective che attraverso testimonianze, interviste, indizi a sorpresa e nuove prove, affronta un viaggio oscuro in cui si intrecciano storie di disperazione, abusi, pedofilia speranza e giustizia, per trovare una risposta, prima che sia troppo tardi, alla domanda "Chi ha ucciso quei bambini?"

YO! MTV RAPS

Dal 25 marzo, ogni mercoledì alle ore 22.00 in prima visione assoluta su MTV

Lo storico music entertainment show di MTV Yo!MTV Raps! torna in una veste rivisitata e splendente. Ogni puntata sarà un mix di video rap, interviste con artisti della scena ed esibizioni live in studio. Yo! MTV Raps mostrerà cosa c'è di più caldo nella scena hip-hop, rap e trap italiana di oggi! Alla conduzione Emis Killa e Valentina Pegorer.

GIOVEDÌ 26 MARZO

DREDD - IL GIUDICE DELL'APOCALISSE

Giovedì 26 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Karl Urban interpreta il giudice dei celebri fumetti in un film action con Lena Heady (Il trono di spade). Dredd è il giudice più duro e temuto della metropoli Mega City. Durante l'addestramento del giudice Anderson, i due vengono a conoscenza di un delitto in un quartiere dove i colleghi non osano minimamente entrare, una cittadella sotto il controllo della signora della droga Ma-Ma e del suo spietato clan.

BUON COMPLEANNO KEIRA KNIGHTLEY

Giovedì 26 marzo in prima serata su Sky Cinema Due

Il 26 marzo l'attrice britannica Keira Knightley compie 35 anni. Per l'occasione Sky Cinema Due propone alle 21.15 la versione cinematografica di Joe Wright del capolavoro di Lev Tolstoi, ANNA KARENINA, film premiato con l'Oscar® per i migliori costumi, in cui la Knightley è affiancata da Jude Law che interpreta Alexei Karenin.

BUON COMPLEANNO JAMES CAAN

Giovedì 26 marzo in prima serata su Sky Cinema Suspense

Il 26 marzo l'attore statunitense James Caan compie 80 anni. Per l'occasione Sky Cinema Suspense propone in prima serata MISERY NON DEVE MORIRE il thriller tratto dal romanzo di Stephen King, per cui l'attore è stato candidato agli Oscar® come miglior attore protagonista, mentre l'attrice Kathy Bates ha ottenuto sia la statuetta sia il Golden Globe.

INCREDIBILI VIAGGI IN TRENO

Dal 26 marzo, ogni giovedì alle ore 22.10 in prima visione assoluta su LaF

Il viaggio di Philippe e di laF sulle rotaie di tutto il mondo prosegue con nuovi incontri in zone sconosciute e remote della terra. I treni incredibili su cui Philippe si sposta diventano dei momenti d'incontro con la popolazione locale e un mezzo per raccontare la loro più intima umanità e i luoghi del cuore: dalla storia di uno sconosciuto in treno può nascere la scoperta di una cultura e un paesaggio ignoti. Dagli angoli nascosti del Marocco e della Tanzania a quelli più sorprendenti del Giappone, dal fuoco della Nuova Zelanda al calore della Grecia fino alla nostra Italia, continuiamo a seguire Philippe nel suo unico e lungo viaggio in treno intorno al mondo, in questi nuovi episodi.

ROBERTO BOLLE- L'ARTE DELLA DANZA

Giovedì 26 marzo, alle ore 22.30 in prima visione assoluta su Classica HD

In occasione del 45° compleanno di Roberto Bolle Classica HD ripropone il documentario scritto e diretto da Francesca Pedroni, un viaggio intimo alla scoperta delle grandi interpretazioni di Roberto Bolle. Con immagini esclusive dal palcoscenico e dal backstage di "Roberto Bolle and Friends" attraverso tre luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano: l'Arena di Verona, il Teatro Grande di Pompei, le Terme di Caracalla a Roma. "La danza è il fuoco che ho dentro. Mi ha formato, mi ha dato un'identità. L'uomo che sono ora lo devo alla danza". -Roberto Bolle. Ma chi è Roberto Bolle? E come è diventato un personaggio icona, un artista di tendenza, un uomo amato e seguito da milioni di fan? "Roberto Bolle. L'arte della Danza" è un viaggio con l'artista in occasione dell'esclusivo tour in favolosi teatri all'aperto, vanto del patrimonio culturale del nostro paese. Un tour con Roberto Bolle e i suoi "Friends", dieci eccezionali danzatori di tutto il mondo scelti dallo stesso Bolle per avvicinare la danza a un pubblico di migliaia di spettatori: Nicoletta Manni, del Teatro alla Scala, Melissa Hamilton, Eric Underwood, Matthew Golding del Royal Ballet di Londra, i gemelli Jiri e Otto Bubemcek, rispettivamente del Semperoper Ballet di Dresda e dell'Hamburg Ballett, Anna Tsygankova del Dutch National Ballet di Amsterdam, Maria Kochetkova e Joan Boada del San Francisco Ballet, Alexandre Riabko dell'Hamburg Ballett. Tappe di questo viaggio sono il Teatro Grande di Pompei, un luogo che grazie a Bolle si è aperto al balletto e alla danza, l'Arena di Verona, con la sua straordinaria platea di 14.000 persone, il Teatro delle Terme di Caracalla a Roma, con le sue secolari, imponenti rovine a fare da scenografia alla performance.

LO STRAORDINARIO CANALE DI GUMBALL

Dal 26 marzo al 5 aprile pop up channel su Cartoon Network + 1

È in arrivo su Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) un appuntamento davvero speciale che tutti i fan del gatto blu più simpatico e irriverente di sempre non potranno perdere. Per undici giorni Cartoon Network+1 sarà interamente dedicato alle avventure di Gumball, Darwin e tutti gli altri protagonisti dello serie cult, che continua ad affascinare grandi e piccoli, con una selezione degli episodi più spassosi tratti dalle sei stagioni. All'interno della programmazione non mancherà, inoltre, lo speciale IL DIARIO DI DARWIN, spin- off della serie. LO STRAORDINARIO CANALE DI GUMBALL racconta le avventure giornaliere di Gumball alle prese con la scuola, l'adolescenza e la sua famiglia del tutto anticonvenzionale. Attorno a loro ruotano gli amici, personaggi fuori dell'ordinario eppure vicinissimi all'immaginario quotidiano di ogni bambino. Tra i compagni di scuola ci sono: un tyrannosaurus rex, una nocciolina cheerleader e una banana, mentre una buffa scimmia è la bisbetica direttrice della scuola. Prodotta nel Regno Unito, presso gli studi di Cartoon Network EMEA di Londra, la serie è diventata una hit globale sin dal suo lancio nel 2010. Lo show è realizzato con una tecnica mista che fonde animazione tradizionale, tridimensionale e sfondi in live action. LO STRAORDINARIO CANALE DI GUMBALL si è aggiudicato nel corso degli anni numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui 3 BAFTA.

VENERDÌ 27 MARZO

SKY CINEMA MEN IN BLACK

Da venerdì 27 a martedì 31 marzo sul canale 303 e in streaming su NOW TV

Da venerdì 27 a martedì 31 marzo Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Men in Black e dà spazio alla saga cinematografica che mescola commedia e fantascienza, basata sull'omonimo fumetto di Lowell Cunningham. È da non perdere la prima visione MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, prevista lunedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Men in Black, che 22 anni dopo il primo capitolo torna a farci divertire con gli agenti segreti che si occupano di extraterrestri che questa volta hanno i volti di Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Spazio poi ai primi tre film dal successo planetario: MEN IN BLACK, MEN IN BLACK II e MEN IN BLACK 3. Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand MEN IN BLACK.

KUSAMA - INFINITY

Venerdì 27 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il viaggio dell'artista Yayoi Kusama dall'educazione conservatrice in Giappone alla sua notorietà in America negli anni '60. L'artista Yayoi Kusama è nata in una famiglia conservatrice nel Giappone rurale e si è fatta strada in America dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Senza appigli e con un inglese stentato, si è dedicata alla sua arte sfidando un mondo dominato dal razzismo e dal sessismo. Spesso definita come la maggiore rivale di Andy Warhol, a 88 annni Kusama vive in un istituto psichiatrico di Tokyo, un luogo che da oltre trent'anni è divenuto la sua casa. In questo film l'artista svela sé stessa mentre disegna i suoi grandi punti colorati, in maniera compulsiva. Quei pallini per cui oggi è riconosciuta in tutto il mondo come una delle artiste più costose sul mercato.

KIDS' CHOICE AWARDS 2020

Venerdì 27 marzo alle ore 20.00 su Nickelodeon

A fine marzo arriva una nuova edizione dei Kids' Choice Awards, lo show americano che premia le migliori star della televisione, del cinema e della musica, votate dagli spettatori di tutto il mondo e presentate dal misterioso host dello show, che ogni anno è una star diversa! I KCA porteranno tanto divertimento, risate, performance live e riuniranno le più importanti star del momento, ricoprendole di verdissimo slime! Da non perdere anche i vincitori delle categorie italiane votate direttamente dai ragazzi italiani.

SABATO 28 MARZO

ARRIVEDERCI PROFESSORE

Sabato 28 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Un'ottima prova attoriale per Johnny Depp nei panni di un uomo che, messo con le spalle al muro dalla vita, riesce a vedere la sua vita con occhi nuovi. Quando Richard, professore universitario cinquantenne, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di godersi il tempo che gli rimane. La sua complicata vita matrimoniale e la poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un brusco cambiamento.

RELAZIONI PERICOLOSE

Da sabato 28 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Cosa succede quando due artisti si innamorano? Scopriamo le storie d'amore tormentate, sfrenate e appassionate tra gli artisti del secolo scorso, amori che hanno resistito contro ogni avversità. Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani, Gerda Taro e Robert Capa, Lee Miller e Man Ray sono solo alcune delle coppie protagoniste di questa serie in cinque episodi.

WILL&GRACE

Dal 28 marzo, ogni sabato alle ore 21.45 in prima TV su Premium Stories

Torna con una nuova stagione il revival di Will&Grace che tra il 2018 e il 2019 ha già fatto ottenere alla serie otto nominations agli Emmy Awards. Nella stagione precedente avevamo lasciato i protagonisti in un momento di crisi, dovuta alla decisione del padre di Grace e della madre di Will di sposarsi. Anche Jack aveva ricevuto una proposta di matrimonio, mentre Karen era decisa a concentrarsi pienamente sulla sua unione con Stan, senza più avere amanti. La terza stagione riparte proprio da Karen, che, a sorpresa, riceve dal marito una richiesta di divorzio, mentre Grace si trova a vivere un intreccio romantico con un personaggio interpretato da David Schwimmer (Ross di Friends). Anche Will ha un corteggiatore d'eccezione: un anchorman interpretato da Matt Bomer. Entra nel cast della nuova stagione anche la comica Chelsea Handler nel ruolo di una cliente di Grace.