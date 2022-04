SkyWeek, dal 17 al 23 Aprile 2022 canali Sky e in streaming NOW

DIAVOLI - ST. 2

Da venerdì 22 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Torna l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic. In contemporanea anche su Sky Cinema Uno

BELLI CIAO

Domenica 17 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Dopo aver lanciato il successo cinematografico di Checco Zalone, Gennaro Nunziante dirige i comici Pio e Amedeo, che tornano al cinema dopo 7 anni da Amici come noi. Dopo l’esame di maturità, le strade degli amici d’infanzia Pio e Amedeo si separano. Il primo insegue il successo a Milano, il secondo rimane in Puglia dove gestisce un negozio di articoli sanitari e collabora, come assessore, con il sindaco del suo paese per fermare la fuga dei giovani dal Sud. Quando Pio torna dopo 20 anni, sembra una benedizione, infatti può aiutare il paese pugliese a ottenere un finanziamento. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy

LA MALA – BANDITI A MILANO

Domenica 17 aprile dalle 19:15 tutti gli episodi in maratona, in prima visione su Sky Documentaries e disponibili on demand e in streaming su NOW dalla mattina

Milano, tra il 1970 e il 1984, è brutta, sporca e cattiva. Non è una semplice città, è l’università del crimine. Ma com’è possibile che quella che oggi è conosciuta come la capitale della moda, del design e della finanza fosse, solo pochi decenni fa, una delle città più pericolose al mondo? Tutti conoscono nomi e soprannomi dei re di Milano: Francis “faccia d’angelo” Turatello, Renato “il bel Renè” Vallanzasca, Angelo “il Tebano” Epaminonda. Per criminali di ferro occorrono sbirri e magistrati d’acciaio. Uomini di Stato, in una città dove viene commesso ogni tipodi crimine e dove, in alcuni casi, ne vengono inventati di nuovi. In bilico tra i due mondi ci saranno giornalisti come Marinella Rossi e Umberto Gay, e personaggi ambigui, come un misterioso proprietario di night club con amicizie tra boss e presidenti del Consiglio, e uno scienziato del riciclaggio diventato poi collaboratore di giustizia. Spariti dalla memoria ma non dalla Storia, per la prima volta raccontano la loro versione e tanti segreti tenuti nascosti con cura. La Milano che raccontiamo è una città dove tutto ha un colore falsato, dove il confine tra giusto e sbagliato, sbirro e fuorilegge, è labile come una lama di luce.

UOMO E TERRA – UN SOLO DESTINO

In prima visione su Sky Nature, in occasione del weekend dedicato alla Terra, anche disponibile on demand e in streaming su NOW

Dopo la morte della sorella a causa del cancro, Jennifer Abbot disegna intimi paralleli tra il dolore per la sua perdita e la sofferenza del pianeta. ll film ci porta in giro per il mondo al cospetto di un pianeta in crisi: dai catastrofici incendi australiani, alla Grande Barriera Corallina morente, fino all’isola di Kiribati, condannata a sparire a causa dell’innalzamento del livello del mare. A Nunatsiavut, in Canada, lo scioglimento dei ghiacci altera permanentemente il paesaggio, mentre nella foresta pluviale amazzonica gli indigeni combattono una battaglia disperata contro le compagnie petrolifere e minerarie.

DOMENICA 17 APRILE

LA PASQUA NELL’ARTE

Domenica 17 aprile alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

La Pasqua nell’Arte offre un approfondimento sull’iconografia della Pasqua nella storia della pittura. I temi della morte e risurrezione di Cristo hanno dominato la cultura occidentale negli ultimi 2000 anni, rivelandosi uno degli eventi di maggior impatto di tutti i tempi, come raccontato dai Vangeli e come rappresentato dai più grandi artisti della storia occidentale. Questo docu-film esplora le rappresentazioni della Pasqua dai tempi dei primi cristiani sino ai giorni nostri. Girato tra Gerusalemme, gli Stati Uniti e l’Europa, La Pasqua nell’arte esplora i diversi modi in cui gli artisti hanno rappresentato la morte e la rinascita attraverso i secoli: chi in maniera trionfante, chi in modo più intimo e primitivo.

LUNEDI 18 APRILE

LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI

Lunedì 18 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Alessandro Haber e la giovane influencer Zoe Massenti nel prequel della commedia campione d’incassi. Paola è un’orfana che sopravvive grazie a furtarelli. Un giorno accidentalmente si trova a ostacolare i piani del Barone De Michelis, un uomo malvagio, avido e che odia le streghe. Sarà solo grazie a Dolores, una gentile e potente strega, se Paola riesce a salvarsi da un rogo. L’incontro tra Dolores e Paola darà il via a una serie di rocambolesche avventure che segneranno il futuro della ragazza. Nel cast anche Corrado Guzzanti ed Herbert Ballerina. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Family

IN INDIA CON I BEATLES

Lunedì 18 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nel febbraio del 1968, spronati da George Harrison, i Beatles arrivarono nel nord dell’India per apprendere l’arte della meditazione trascendentale. È in questo luogo ascetico che avviene l’incontro con il regista canadese Paul Saltzman che oggi ripercorre le tappe di un viaggio spirituale che cambiò per sempre la sua vita. Fu infatti proprio a Rishikesh che Saltzman studiò meditazione, frequentando John, Paul, George e Ringo con le rispettive mogli e compagne. La storia di quell’incontro straordinario sulle rive del fiume Gange è racchiusa in IN INDIA CON I BEATLES, il documentario di Saltzman con la voce narrante di Morgan Freeman. Il film vede anche la partecipazione straordinaria del celebre storico dei Beatles Mark Lewisohn, che ripercorre col regista i momenti salienti di quel viaggio.

XENEIZES – LA LEGGENDA DEL BOCA JUNIORS

Lunedì 18 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il fenomeno migratorio genovese in Argentina ha origini antiche, si verifica con una certa continuità dalla prima meta del XIX secolo. Il calcio è una metafora forte per dire il carattere di un popolo e della sua terra, ci permette di entrare facilmente in una realtà profonda, fatta di passioni, rivalità e orgoglio per le loro origini, elementi che si intrecciano e mostrano una sorta di cordone ombelicale. Tra Genova e Buenos Aires, tra gli appassionati di Genova e la Sampdoria, e quelli di Boca Juniors, i Xeneizes.

MARTEDI 19 APRILE

GRETA

Martedì 19 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Neil Jordan dirige Isabelle Huppert e Chloë Grace Moretz in un intenso thriller dalle venature ossessive. Rimasta sola, Greta prende a benvolere la giovane e fragile Frances, che in un primo momento apprezza l’aiuto e le attenzioni della donna. Presto Frances scopre aspetti inquietanti di Greta e vorrebbe interrompere ogni contatto, ma la donna non ha la minima intenzione di permetterlo…

SKY CINEMA COLLECTION – INDIANA JONES

Da martedì 19 a venerdì 22 aprile su Sky Cinema Collection, disponibile on demand e in streaming su NOW

Da martedì 19 a venerdì 22 aprile Sky Cinema Collection tiene lo spettatore con il fiato sospeso grazie alle avventure del celebre archeologo Indiana Jones, protagonista assoluto del canale con i 4 film che compongono la saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas. È il 1981 quando il pubblico cinematografico fa la conoscenza con il professore di archeologia Henry “Indiana” Jones con il film I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, ambientato nel 1936 e in cui Indiana, insieme alla sua vecchia fiamma Marion (Karen Allen) e all’amico Sallah, parte alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza contenente le Tavole di Mosè, un tesoro inestimabile che fa gola anche ai nazisti. Dopo il successo del primo capitolo, nel 1984 esce in sala INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, premiato con l’Oscar® per gli effetti speciali. Le vicende di Indiana Jones, in questa seconda avventura, iniziano un anno prima rispetto al precedente film e vedono lo spericolato archeologo partire per l’India sulle tracce di una pietra miracolosa, insieme alla cantante Willie Scott (Kate Capshaw) e al suo aiutate, il piccolo Short. Nel 1989 esce il terzo capitolo INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA, Oscar® per i migliori effetti speciali sonori, che vede il grande ingresso in scena di Sean Connery nel ruolo dell’archeologo Henry Jones, il padre di Indiana. L’azione si svolge nel 1938 quando Indiana, dopo aver liberato il padre misteriosamente scomparso, parte con lui alla ricerca del leggendario Santo Graal, ma sono costretti a vedersela con i nazisti. Il pubblico ha dovuto aspettare fino al 2008 per la quarta avventura INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO che nel cast vede anche Cate Blanchett, Shia LaBeouf e il ritorno di Karen Allen nei panni di Marion. Siamo negli anni 50 e Indy, pedinato dai sovietici, deve ritrovare una preziosa reliquia dai poteri soprannaturali.

MERCOLEDI 20 APRILE

IO RIMANGO QUI

Mercoledì 20 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Road movie tratto dall’omonimo romanzo che è stato un caso letterario in Germania. Finito il liceo, Steffi si appresta a intraprendere la carriera di poliziotta, quando le viene diagnosticata una malattia terminale. Il programma di partire insieme agli amici e al fidanzato alla volta di Parigi salta e sua madre le sequestra soldi e documenti affinché si sottoponga al percorso chemioterapico. Steffi però fugge e incontra Steve, un motociclista che ha altrettanta voglia di fuggire dalla sua routine. Insieme intraprendono in viaggio che diventa un percorso di crescita. Nel cast anche Til Schweiger (Bastardi senza gloria).

ADRIENNE

Mercoledì 20 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Da musa dei classici indie di Hal Hartley a sceneggiatrice/regista, Adrienne Shelly è stata una stella splendente nel firmamento del cinema indipendente. Ha anche scritto e diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, tra cui l'acclamato Waitress. Tuttavia, Shelly non visse abbastanza per vedere l'uscita del film e ascoltare il plauso della critica. È stata uccisa alla fine del 2006, lasciando dietro di sé il marito devastato e la figlia di due anni Sophie. Adrienne accompagna gli spettatori nel toccante viaggio del marito per condividere la storia della vita di Adrienne e onorare la sua eredità, offrendo al contempo una rara finestra su come una famiglia affronta una tragedia insondabile.

GIOVEDI 21 APRILE

IL PROCESSO PERCY

Giovedì 21 aprile alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Christopher Walken, Christina Ricci e Zach Braff in una pellicola ispirata a una storia vera. Nel 1988 il 70enne Percy Schmeiser, agricoltore di una piccola cittadina, scende in guerra contro una multinazionale quando nelle sue colture viene rinvenuta della colza geneticamente modificata, messa in commercio dalla grossa società. Sfidando l’azienda, si renderà conto di rappresentare migliaia di altri contadini nella sua stessa condizione, diventando un eroe nella disperata battaglia in difesa dei diritti degli agricoltori.

SKIN: A HISTORY OF NUDITY IN THE MOVIES

Giovedì 21 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

La storia del nudo nei lungometraggi dai primi giorni del muto ai giorni nostri, studiando i cambiamenti morali che hanno portato all'uso della nudità nei film e sottolineando i cambiamenti politici, sociologici e artistici che hanno plasmato quella storia. Skin studierà anche la disuguaglianza di genere nella presentazione di immagini di nudo nei film e seguirà la rivoluzione che ha creato l'uguaglianza di genere nei film di oggi. Si conclude con una discussione sulla rappresentazione delle scene di nudo nell'era del movimento #METOO e con uno sguardo ai futuri sviluppi tecnologici che permetterannola rappresentazione del corpo in maniera virtuale.

VENERDI 22 APRILE

EARTH DAY

Venerdì 22 aprile, dalle 13:05 su Sky Cinema Family, 7 film dedicati alla Giornata Mondiale della Terra, anche disponibili on demand e in streaming su NOW

In occasione della 52^ Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Sky Cinema Family propone una maratona composta da film per tutta la famiglia che hanno al centro la tematica ambientale e le meraviglie della Natura, dalle 13.05 alla seconda serata. Questi i titoli in programmazione: l’esilarante animazione che ci porta dal Polo Nord a Manhattan IL VIAGGIO DI NORM; il documentario premio Oscar® nel 2006 LA MARCIA DEI PINGUINI e il suo sequel LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO; la coinvolgente animazione sulla vita marina DEEP – UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE, dai creatori di Madagascar; l’animazione che vede protagonista un pinguino HAPPY FEET, film vincitore dell’Oscar® per il miglior film d’animazione e del Golden Globe alla canzone di Prince; la seconda avventura animata della saga BIGFOOT FAMILY in cui il giovane Adam e il suo super papà peloso decidono usare la sua fama per salvare il pianeta; e BERNIE IL DELFINO che vede protagonista una piccola studiosa dell’oceano, in grado di parlare con i delfini.



DOMANI

Venerdì 22 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, anche disponibile on demand e in streaming su NOW

5 capitoli: agricoltura, energia, economia, democrazia, istruzione. In Domani si parla di orti urbani e agricoltura sostenibile, di permaculture, di fonti energetiche rinnovabili, di compostaggio, di città come Copenghagen nella quale il 65% dei cittadini non usa l'automobile, di revisione di un modello economico che mira alla crescita indefinita, di monete locali per ecosistemi economici complementari, di leggi della Terra e di diritti umani, di un modello educativo basato su fiducia e tolleranza e collaborazione.

SABATO 23 APRILE

100% LUPO

Sabato 23 aprile alle 19:20 in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW

L’orgoglio di un lupo mannaro in un film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo. Freddy Lupin, discendente di una potente dinastia di licantropi, è destinato a diventarne l’esemplare più valoroso di tutti i tempi. Ma, nel giorno del suo compleanno, di fronte alla Luna si trasforma inaspettatamente in un soffice barboncino.

SKY CINEMA COLLECTION - HEROES

Da sabato 23 aprile a venerdì 6 maggio aprile su Sky Cinema Collection, disponibile on demand e in streaming su NOW

Tra gli altri film che appartengono all’universo DC Comics sono da non perdere: WONDER WOMAN 1984 il secondo capitolo in cui Gal Gadot è Diana Prince, questa volta diretta da Patty Jenkins; il fanta-action AQUAMAN sulle origini dell’eroe interpretato da Jason Momoa; il kolossal JUSTICE LEAGUE dove troviamo radunati supereroi come Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) e Aquaman (Jason Momoa); e SHAZAM! che vede Zachary Levi portare il mantello del più ironico, magico e ingenuo degli eroi. Tra quelli appartenenti al mondo Marvel segnaliamo VENOM: LA FURIA DI CARNAGE con Tom Hardy (in prima visione sabato 16 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno), e due capitoli dedicati al gigantesco umanoide dalla pelle verde HULK di Ang Lee, dove è interpretato da Eric Bana, e L’INCREDIBILE HULK con Edward Norton. Sono inoltre previsti in programmazione: la fedele trasposizione action del fumetto cult con Karl Urban e Lena Headey DREDD - IL GIUDICE DELL’APOCALISSE; il lungometraggio che celebra il precursore di tutti i robot giapponesi MAZINGA Z - INFINITY; SCONTRO TRA TITANI dove troviamo Sam Worthington, nei panni di Perseo, scendere in battaglia contro Medusa e il Kraken per salvare la principessa Andromeda; KICK-ASS con Nicolas Cage, in cui un ragazzo (Aaron Taylor-Johnson) decide di usare la sua passione per i fumetti come fonte d’ispirazione per diventare un eroe nella vita reale; e SUCKER PUNCH di Zack Snyder, in cui seguiamo le avventure della giovane Babydoll che per fuggire da una clinica per malattie mentali scivola con l’immaginazione in un mondo fantastico, dove sfuma il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA

Sabato 23 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

1600 anni dopo la sua leggendaria fondazione, Venezia continua a essere unica: per l’ambiente urbano, per la sua storia, ma soprattutto per la sua capacità di tenere insieme il fascino della decadenza e la frenesia dell’avanguardia. Il film documentario prende avvio dall’immenso patrimonio veneziano per raccontare i palazzi che ospitano capolavori e oggetti storici, le connessioni artistiche e culturali, i nessi visivi che, viaggiando tra le epoche, vanno a comporre il ritratto di una città futuribile. È Carlo Cecchi, maestro del teatro italiano, a consegnarci la memoria della città. Oltre a lui vediamo muoversi per i luoghi di Venezia una giovane, talentuosa pianista polacca, Hania Rani: cerca ispirazione e suggestioni per comporre la colonna sonora del film, in un gioco di rimandi e riflessi tra musei, calli e meraviglie veneziane. A tenere il filo tra questi due diversi sguardi e, soprattutto, tra due diverse generazioni c’è la voce narrante di Lella Costa.