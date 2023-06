SkyWeek, 18 - 24 Giugno 2023 Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 18 - 24 GIUGNO 2023

AND JUST LIKE THAT… - SECONDA STAGIONE

Da venerdì 23 giugno alle 21:15 su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna con l’attesissima seconda stagione il nuovo capitolo del cult HBO “Sex and the City”. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Inoltre, il 18 giugno in prima serata su Sky Documentaries e in simulcast su Sky Serie arriva AND JUST LIKE THAT… IL DOCUMENTARIO, disponibile anche on demand e in streaming. Alla fine degli anni Novanta, "Sex and the City" ha preso d'assalto la televisione con la sua visione originale, onesta e divertente dell'amore, delle relazioni e del sesso, guadagnando legioni di fan in tutto il mondo. Oltre vent’anni dopo, questo documentario esclusivo offre uno sguardo unico dietro le quinte delle riprese del nuovo capitolo And Just Like That…, includendo filmati e interviste inedite, tra cui quelle a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Con membri storici del cast e nuovi arrivati, oltre a scrittori, costumisti, produttori e troupe, questo emozionante tributo celebra il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda mentre continuano a consolidare la loro amicizia e la loro vita a New York City.

SKY SERIE MARATONE – SEX AND THE CITY (25° ANNIVERSARIO)

A celebrare i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio di Sex and the City, che ha segnato la storia del piccolo schermo rivoluzionando la rappresentazione delle donne in TV e della sessualità femminile, dal 18 al 23 giugno al canale 113 si accende SKY SERIE MARATONE – SEX AND THE CITY (25° ANNIVERSARIO): tutte le sei stagioni del cult HBO, una al giorno, riproposte integralmente. Tutte le stagioni sono ovviamente disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

L’OMBRA DI CARAVAGGIO

Lunedì 19 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Riccardo Scamarcio veste i panni del geniale e sovversivo artista nel film diretto e interpretato da Michele Placido, vincitore di due David di Donatello 2023. Nel cast anche Louis Garrel, Micaela Ramazzotti e Isabelle Huppert. Napoli, 1609. Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, trova rifugio presso la famiglia Colonna in attesa della grazia papale che gli permetterebbe di sfuggire alla decapitazione per omicidio. La Chiesa gli mette alle calcagna una sorta di inquisitore che ha il compito di indagare sul suo passato e di mettersi in contatto con le persone a lui più vicine: in primis la marchesa Costanza Colonna e il nipote del Papa, Scipione Borghese. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama

NOPE

Mercoledì 21 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo Scappa – Get Out e Noi, Jordan Peele scrive, dirige e produce il suo terzo film che vede protagonisti Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), Keke Palmer e Steven Yeun (Minari). Dopo la morte del padre, avvenuta in circostanze misteriose, OJ e Emerald Haywood ereditano un ranch, non lontano da Hollywood, la cui attività consiste nell’addestramento di cavalli selvaggi per l’industria del cinema. Mentre OJ cerca di vendere i propri cavalli a Jupiter, ex attore divenuto proprietario di un parco dei divertimenti western, avvengono fatti sempre più strani e inspiegabili al ranch, tanto da far pensare a una presenza ostile. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Sci-Fi

Con NOW l'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming

DOMENICA 18 GIUGNO

L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE

Domenica 18 giugno alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sam Ali è un giovane siriano sensibile e impulsivo che ha lasciato il suo Paese per il Libano per sfuggire agli orrori della guerra. Per poter viaggiare in Europa e raggiungere l'amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più controversi del mondo. Trasformando il suo corpo in una straordinaria opera d'arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe significare tutt'altro che libertà. Questo docu-film è l’incontro tra arte contemporanea e le sofferenze dei rifugiati: due mondi chiusi che sono governati da codici completamente diversi. Da un lato abbiamo un mondo fatto di élite in cui libertà è la parola chiave, dall’altro un mondo fatto di sopravvivenza influenzato dagli eventi attuali in cui l'assenza di scelta è la preoccupazione quotidiana dei rifugiati. Il contrasto tra questi due mondi, nel documentario, mostra una riflessione sulla libertà. Il film è un patto faustiano tra privilegiati e dannati: Sam Ali accetta di vendere la schiena al diavolo perché non ha scelta, ed entra così nella sfera elitaria e iper-codificata dell'arte contemporanea in un modo improbabile. Di fronte a un destino eccezionale, in preda a un conflitto interno straziante, Sam Ali cercherà di riconquistare la sua dignità e la sua libertà.

LA VITA SEGRETA DEGLI OCEANI

Da domenica 18 giugno alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In questa docu-serie ci immergeremo nell’oceano Pacifico e nell’oceano Indiano, alla scoperta di numerose meraviglie acquatiche. Viaggeremo attraverso una terra di opposti, dove le creature marine trovano rifugio e si nutrono. A partire da un giro delle Isole Snares, dove si riposano pinguini, petrelli e leoni marini, passeremo poi per la penisola di Otago per ammirare il genio rigenerativo della vita marina di questa zona. A seguire ci godremo un tour del golfo di Hauraki – incontrando alcuni personaggi degli abissi – e del lontano arcipelago del Pacifico – dove prospera un variegato zoo sottomarino, per poi ammirare uno spaccato di un ecosistema in delicato equilibrio che riflette il nostro passato evolutivo. Siete pronti a questo ad esplorare le incredibili creature che abitano le acque che circondano la Nuova Zelanda?

LUNEDI 19 GIUGNO

SKY CINEMA SCI-FI

Sky Cinema Collection, da lunedì 19 a domenica 25 giugno

Da lunedì 19 a domenica 25 giugno torna Sky Cinema Sci-Fi, il canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro e ipotizzare scenari diversi per il nostro pianeta, in occasione della prima visione NOPE (mercoledì 21 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) con oltre 40 titoli in programmazione. Il pericolo arriva dallo Spazio in DEEP IMPACT con Morgan Freeman, Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave quando un meteorite si trova in rotta di collisione con la Terra, e in MOONFALL, diretto da Roland Emmerich e interpretato da Halle Berry e Patrick Wilson, dove due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa. Sempre dallo Spazio arrivano altre forme di vita, non sempre amichevoli, come in questi titoli: MARS ATTACKS!, l’omaggio al cinema di fantascienza anni 50 di Tim Burton che dirige un super cast capitanato da Jack Nicholson e Glenn Close; tre capitoli della saga “galattica” in cui Will Smith e Tommy Lee Jones sono una coppia agenti supersegreti che sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra e la proteggono dalle minacce, MEN IN BLACK, MIIB - MEN IN BLACK II e MEN IN BLACK 3; e lo spettacolare EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI con Tom Cruise nei panni di un soldato che, intrappolato in un loop temporale, rivive più volte il combattimento contro una stirpe di alieni. Non possono mancare pellicole tratte dai geniali scritti di fantascienza dello scrittore Philip K. Dick: MINORITY REPORT diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise; PAYCHECK di John Woo con Ben Affleck e Uma Thurman; e il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer BLADE RUNNER. Ritroviamo Harrison Ford anche in ENDER’S GAME al comando di una nave in un’avventura spaziale; mentre nel viaggio spaziale di PASSENGERS troviamo Jennifer Lawrence e Chris Pratt, diretti da Morten Tyldum (The Imitation Game). Infine sono da segnalare ELYSIUM con Matt Damon e Jodie Foster, fanta-action ambientato nel 2154 in cui un operaio si ribella all’ordine stabilito per cui le classi ricche vivono in una stazione spaziale di prestigio, mentre il resto dell’umanità sopravvive sulla Terra, e il blockbuster di Luc Besson VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI con Cara Delevingne e Dane DeHaan nei panni di due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l’universo.

LOSING SIGHT OF SHORE -SFIDA AL PACIFICO

Lunedì 19 giugno alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario segue lo straordinario viaggio di quattro coraggiose donne - conosciute come Coxless Crew - che si preparano a remare per nove mesi attraverso l'Oceano Pacifico dall'America all'Australia. Le quattro donne si fanno forza l'un l'altra mentre cercano di stabilire due record mondiali, affrontando sfide mentali e fisiche estreme e remando per oltre 8. 000 miglia, con turni di due ore, a prescindere dalle condizioni: onde di quattro piani, una tempesta tropicale e una distesa infinita di acqua tutt'intorno. L’intrepida Coxless Crew intraprende questo viaggio per sostenere due organizzazioni benefiche, Breast Cancer Care e Walking with the Wounded. Oltre a questo, le donne vogliono dimostrare quanto può essere potente lo spirito umano, raggiungendo un obiettivo che nessuna squadra aveva mai raggiunto e esplorando parti della Terra che nessun uomo aveva mai visitato. Questa è una storia di perseveranza e di amicizia, capace di dare prova del potere dello spirito umano. L'equipaggio di Coxless ci mostra di cosa siamo capaci quando siamo spinti al limite, dimostrando che niente è impossibile.

MARTEDI 20 GIUGNO

NEIL ARMSTRONG – IL PRIMO UOMO SULLA LUNA

Martedì 20 giugno alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

‘’Questo è un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità’’: una frase indimenticabile, pronunciata dall’astronauta Neil Armstrong che, dall’infanzia nelle campagne dell’Ohio ai combattimenti aerei in Corea, è arrivato fin sulla Luna. È la storia di un uomo calmo e determinato che è diventato aviatore, astronauta, marito, padre ed eroe riluttante. Il documentario include filmati inediti girati dallo stesso Armstrong e sequenze ritraenti i luoghi chiave della sua vita, raccoglie rare interviste alla sua famiglia, ad un cast eccezionale di colleghi astronauti e a coloro che lo hanno conosciuto nell’arco della sua esistenza. Nella versione originale la voce narrante è del famoso attore – nonché appassionato di aviazione – Harrison Ford. Drammatico, commovente e perspicace, il documentario racconta la storia della vita di Neil Armstrong e lo status di celebrità indesiderato che ne è derivato.

MERCOLEDI 21 GIUGNO

LADY GAGA – LA NUOVA REGINA DEL POP

Mercoledì 21 giugno alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dal pianoforte, al burlesque, al Monster Ball. Lady Gaga è una delle popstar più iconiche e originali. Cantautrice, compositrice, attrice e attivista, ha conquistato i riflettori ed è diventata un’icona grazie anche ai suoi look e alle sue apparizioni in pubblico molto eccentriche. Artista di fama internazionale, Lady Gaga ha viaggiato nel tempo con la sua musica in continua evoluzione, reinventandosi per ogni album, cerimonia di premiazione e red carpet. Con questo documentario ripercorriamo l’ascesa verso il successo di una delle più grandi pop star dei nostri tempi.

VENERDI 23 GIUGNO

FOREVER YOUNG - LES AMANDIERS

Venerdì 23 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Valeria Bruni Tedeschi dipinge un nostalgico affresco della gioventù negli anni 80, intriso di ricordi autobiografici. Nel cast i giovani talenti Nadia Tereszkiewicz e Sofiane Bennacer, insieme a Louis Garrel. Solo pochi fortunati vengono ammessi alla prestigiosa scuola di recitazione del Théâtre des Amandiers, diretta da Patrice Chéreau. Tra loro ci sono la bella Stella e il tormentato Etienne. Loro due, come i loro compagni, sono posseduti dal sacro fuoco della recitazione e dall’energia vitale dei ventenni, ma lo spettro dell’AIDS comincia a farsi strada. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2022.

PIANETA ARCOBALENO

Venerdì 23 giugno alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Se pensate di conoscere la natura, ripensateci. Unitevi a noi in un viaggio per esplorare la ricca diversità della sessualità animale: incontreremo alcuni dei coraggiosi scienziati che stanno mettendo in discussione il concetto tradizionale di ciò che è natura equando si tratta di sesso e genere. Per decenni, le prove di comportamenti omosessuali in natura sono state sepolte o giustificate. Il punto di vista morale del passato ha distorto la nostra prospettiva e portato alla credenza diffusa che la queerness sia innaturale e unicamente umana. Ma, grazie agli scienziati di oggi e a un cambiamento nella cultura moderna, stanno emergendo sempre più prove che rivelano l'incredibile diversità del mondo naturale e provano che la vita è tutt'altro che bianca o nera. Un cast di esperti ci guida attraverso una serie di storie che guardano la natura attraverso una nuova lente: da sgargianti fenicotteri omosessuali, ai primati pansessuali, ai pesci pagliaccio mutevoli, ai funghi multigender. Con questo documentario scopriremo che la natura è davvero un arcobaleno di colori e apriremo gli occhi all'incredibile bellezza del queer planet in cui tutti abitiamo.

SABATO 24 GIUGNO

PLANET SEX CON CARA DELEVIGNE

Da sabato 24 giugno alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un’innovativa docu-serie alle prese con l'analisi e l'esplorazione della sessualità a trecentosessanta gradi, scandita da inaspettate dichiarazioni rilasciate dalla modella e attrice Cara Delevingne. Cara Delevingne, che ha costruito la sua carriera sulla passerella, è una popolare icona LGBTQ+ pluripremiata. In questo viaggio originale e coinvolgente va alla ricerca di risposte sulla sua mente e sul suo corpo, con l’intento di esplorare la sessualità, passando perle dinamiche del desiderio, la monogamia, l'identità di genere, la masturbazione e la pornografia. Autentico e senza filtri, con questo documentario scopriremo che Cara è disposta a spingersi oltre ogni limite per esplorare e comprendere i nostri desideri più profondi.



