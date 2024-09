Guida TV Sky e NOW 29 Settembre - 5 Ottobre: Vangelo Secondo Maria, Zamora, I Soprano

GUIDA TV SKY / NOW | 29 SETTEMBRE - 5 OTTOBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 29 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è il momento di "Vangelo secondo Maria", un nuovo film Sky Original con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann. Diretto da Paolo Zucca e ispirato all’omonimo romanzo di Barbara Alberti, la trama racconta una storia d’amore universale, che unisce elementi antichi a una narrazione originale. Maria, una giovane di Nazareth, vive in un contesto in cui tutto le è vietato, persino apprendere a leggere e scrivere. Nonostante ciò, nutre un forte desiderio di libertà e conoscenza, affascinandosi alle storie bibliche come don Chisciotte con i romanzi d’avventura. Attraverso la figura di Giuseppe, trova un maestro e un complice nel suo sogno di evasione. Tuttavia, il loro matrimonio, casto e solo apparente, si trasforma in qualcosa di più profondo. Prima di cedere alla passione, il loro destino si intreccia con l’Angelo dell’Annunciazione, creando conflitti tra i piani divini e le aspirazioni di Maria. Il film è disponibile anche on demand e sarà trasmesso anche su Sky Cinema Due alle 21:45, disponibile on demand in 4K.

Lunedì 30 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW Neri Marcorè debutta alla regia con "Zamora", un “feel good movie” che trae ispirazione dal romanzo di Roberto Perrone. Nel cast, insieme a Marcorè, ci sono Alberto Paradossi e Giovanni Storti. Ambientato negli anni '60, la storia segue Walter Vismara, contabile di una piccola fabbrica, che si trasferisce a Milano e viene coinvolto in una partita di calcio tra dipendenti. Mentre si trova in questa situazione, Walter dovrà affrontare il dilemma di dover finta di essere il portiere, cercando nel contempo una soluzione prima dell’incontro. Sempre lunedì 30 settembre, alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, inizia la maratona di "CSI Miami – Dalla prima alla decima stagione", dove il tenente Horatio Caine (David Caruso) e il suo team si avventurano nelle complessità della scienza forense per risolvere crimini efferati.

Martedì 1° ottobre alle 21:15, su Sky Serie e in streaming su NOW, arriva "The Good Fight – Dalla prima alla sesta stagione". Questa serie ambientata a Chicago segue Diane Lockhart, un’avvocatessa che deve ricominciare da capo dopo aver perso tutti i suoi risparmi in uno schema Ponzi.Mercoledì 2 ottobre, alle 21:00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, debutta "Home Education – Le regole del male". Questo originale horror d’atmosfera, diretto da Andrea Niada e con Julia Ormond e Rocco Fasano, racconta la storia di Rachel, una ragazza cresciuta in un contesto familiare complicato e affetto da segreti.

Sempre mercoledì 2 ottobre, alle 21:15, su Sky Serie e in streaming su NOW, si prosegue con "Fire Country", dove Bode Donovan, un giovane detenuto, cerca riscatto attraverso un programma antincendio, tornando nella sua città natale. Giovedì 3 ottobre, alle 21:15, su Sky Atlantic ein streaming su NOW, inizia la quarta stagione di "Seal Team", che segue le missioni del Bravo Team, un’unità d’élite dei Navy Seals, guidata da Jason Hayes.

Infine, venerdì 4 ottobre alle 21:15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è la volta di "Il gusto delle cose", il film diretto da Tran Anh Hung che celebra l’amore per la cucina e le relazioni, con Juliette Binoche e Benoît Magimel protagonisti. A seguire, venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21:15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, viene trasmesso il documentario "I Soprano – La vera storia", diretto da Alex Gibney, che esplora la creazione e l'impatto della storica serie HBO, con interviste e materiali esclusivi. Tutti i contenuti sono disponibili anche on demand.

DOMENICA 29 SETTEMBRE

VANGELO SECONDO MARIA

Domenica 29 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono i protagonisti del nuovo film Sky Original, una storia di amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura. Dall’audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l’Angelo dell’Annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due, disponibile on demand anche in 4K.

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

ZAMORA

Lunedì 30 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Neri Marcorè debutta dietro la macchina da presa con un “feel good movie” che si ispira al romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone. Nel cast, accanto a Marcorè, Alberto Paradossi e la partecipazione di Giovanni Storti. Anni 60. Walter Vismara è il contabile di una piccola fabbrica di provincia. Trasferitosi per necessità a Milano si trova a lavorare in un’azienda il cui proprietario è un amante del calcio e tiene tantissimo al fatto che i suoi dipendenti disputino ogni anno una partita. A una delle due squadre che dovranno affrontarsi manca però il portiere e Walter, per assecondare i voleri del boss, finge di esserlo. Dovrà però cercare di trovare una soluzione prima dell’incontro.

CSI MIAMI – DALLA PRIMA ALLA DECIMA STAGIONE

Da lunedì 30 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie si concentra sulle investigazioni del Dipartimento di Polizia di Miami, guidata dal tenente Horatio Caine (David Caruso). Il team utilizza la scienza forense per risolvere casi complessi, spesso affrontando efferati omicidi e altri gravi crimini.

MARTEDÌ 1° OTTOBRE

THE GOOD FIGHT – DALLA PRIMA ALLA SESTA STAGIONE

Martedì 1° ottobre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ambientata a Chicago, la serie segue Diane Lockhart, una avvocatessa esperta costretta a ricominciare da capo dopo aver perso tutti i suoi risparmi in uno schema Ponzi.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

HOME EDUCATION – LE REGOLE DEL MALE

Mercoledì 2 ottobre alle 21.00, su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Andrea Niada esordisce alla regia con un originale horror d’atmosfera con Julia Ormond e Rocco Fasano (Skam Italia). Rachel è una ragazza introversa che vive con i genitori, Carol e Philip, in una casa nel bosco. La ragazza viene educata a casa dalla madre, mentre il padre è costretto a letto dalla malattia, per lo meno questo è quello che Carol dichiara al telefono al capo del marito. In realtà Philip è morto, e madre e figlia sono convinte che l’uomo risorgerà. Le cose si complicano quando il giovane Dan, figlio del principale di Philip, manifesta interesse per Rachel.

FIRE COUNTRY

Mercoledì 2 ottobre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bode Donovan è un giovane detenuto con un passato travagliato. Sperando di riscattarsi e abbreviare la sua pena, si unisce a un programma antincendio nel nord della California. Finisce per essere assegnato alla sua città natale, dove deve lavorare insieme a ex amici, altri detenuti e vigili del fuoco d'élite per spegnere gli enormi incendi che affliggono la regione.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

SEAL TEAM – DALLA PRIMA ALLA QUARTA STAGIONE

Giovedì 3 ottobre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bravo Team è l'unità d’élite dei Navy Seals. La serie segue il team, guidato da Jason Hayes, mentre pianifica e intraprende pericolose missioni in tutto il mondo con poco preavviso, affrontando il peso che queste impongono a loro e alle loro famiglie.

VENERDÌ 4 OTTOBRE

IL GUSTO DELLE COSE

Venerdì 4 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Miglior regia al Festival di Cannes 2023 a Tran Anh Hung che dirige Juliette Binoche, Benoît Magimel (Piccole bugie tra amici) e Galatéa Bellugi (L’apparizione, Gloria!) in una pellicola romantica che esalta l’amore per la cucina. Francia, 1885: Eugénie, cuoca sopraffina, e Dodin-Bouffant, famoso gastronomo, lavorano fianco a fianco da vent’anni. Il loro è un rapporto di reciproca fiducia che progressivamente si è trasformato in una relazione sentimentale. Eugénie rifiuta l’idea che si consolidi in un matrimonio. Lui però non ha intenzione di arrendersi.



I SOPRANO – LA VERA STORIA

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario in due parti diretto da Alex Gibneyche che esplora la creazione e l'impatto della rivoluzionaria serie HBO "I Soprano". Offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera del suo creatore, David Chase e come la serie abbia trasformato il racconto televisivo. Include testimonianze dirette, nastri di provini inediti, interviste e filmati esclusivi, celebrando l'impatto della serie.