Settembre 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2024



Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky e i programmi esclusivi da non perdere. Il mese di settembre 2024 ( e in streaming su NOW ). si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!

Settembre 2024 è un mese ricco di novità per gli amanti delle serie su Sky, con titoli attesissimi e grandi ritorni che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Tra le serie da non perdere a settembre, troviamo The Penguin, senza dubbio una delle più attese dell’anno. Ambientata una settimana dopo gli eventi del film The Batman (2022), la serie racconta l'ascesa al potere di Oswald “Oz” Cobblepot nel turbolento mondo criminale di Gotham City. Protagonista il candidato premio Oscar® Colin Farrell. La serie sarà disponibile dal 20 settembre in esclusiva su Sky.

Torna anche The Equalizer con la quarta stagione, in cui Queen Latifah riprende il ruolo di Robyn McCall, l'ex agente della CIA che usa le sue abilità per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi. La nuova stagione, in arrivo dal 10 settembre, promette azione, suspense e una protagonista sempre più carismatica. Per chi ama i legal drama, tutte le 9 stagioni di Suits saranno disponibili su Sky dal 2 settembre. Le vicende di Harvey Specter, il brillante e cinico avvocato di New York, e del suo giovane associato Mike Ross, che pur non essendo laureato in legge, stupisce tutti grazie alla sua memoria fotografica. Nel cast anche Katherine Heigl e Meghan Markle.

Per gli amanti del crime, settembre segna anche il ritorno di CSI: Miami, con tutte e dieci le stagioni disponibili dal 30 settembre in un boxset completo. La serie, che ha definito un'epoca nel genere poliziesco, si concentra sulle indagini del Dipartimento di Polizia di Miami, guidato dal carismatico tenente Horatio Caine, e utilizza la scienza forense per risolvere i casi più complessi e inquietanti. Infine, tra gli appuntamenti da non perdere, The Emmy Awards 2024 – Live che si svolgerà il 16 settembre. La 76esima edizione dei Primetime Emmy Awards onorerà il meglio della programmazione televisiva americana. Tra i candidati di quest'anno le serie The Gilded Age, Curb Your Enthuasiam, Fargoe True Detective: Night Country. Inoltre, Robert Downey Jr. è nominato per il suo ruolo ne Il Simpatizzante.

Settembre 2024 su Sky sarà un mese straordinario per gli amanti del cinema, con una serie di film imperdibili che trasformeranno l'inizio dell'autunno in una stagione ricca di emozioni e avventure. Cominciamo con John Wick 4, disponibile dal 2 settembre. Keanu Reeves torna a vestire i panni del leggendario assassino in una nuova, adrenalinica battaglia per la libertà. Questa volta, John Wick affronta il potentissimo marchese de Gramont in una sfida all’ultimo respiro contro nemici letali e amici pericolosi. Un vero e proprio tour de force di azione e spettacolo da non perdere. Dall’11 settembre arriva su Sky Confidenza, un dramma avvincente con Elio Germano. La trama ruota attorno a Pietro, un professore di liceo la cui vita viene sconvolta da un segreto che confida a Teresa, una sua ex allieva. Quando la loro relazione si conclude, quel segreto torna a tormentarlo, minacciando di distruggere tutto ciò che ha costruito. Un film intenso e psicologicamente profondo, che esplora le ombre del cuore umano.

Il 16 settembre, prepariamoci a immergerci nelle profondità dell’oceano con Aquaman e il Regno Perduto. Jason Momoa torna come il carismatico re di Atlantide in un’avventura epica contro il temibile Black Manta. Questa volta, Aquaman dovrà mettere da parte vecchi rancori e collaborare con il fratello Orm per salvare non solo il regno di Atlantide, ma l’intero mondo. Settembre su Sky porta anche una storia potente con Vangelo secondo Maria, disponibile dal 29 settembre in esclusiva su Sky. Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann sono i protagonisti del nuovo film Sky Original, una storia di amore universale, antica e al contempo originalissima diretta da Paolo Zucca e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Per le famiglie, Sky propone Prendi il Volo, un film d'animazione in arrivo il 5 settembre. La storia segue le avventure della famiglia Mallard, un gruppo di anatre che decide di abbandonare il loro stagno per esplorare il mondo e intraprendere un viaggio indimenticabile verso la Giamaica. Una storia dolce e colorata che parla di scoperta, coraggio e unità familiare.

Infine, da sabato 21 a lunedì 23 settembre arriva su Sky la collection Una Notte da Leoni con i 3 irriverenti capitoli della saga diretta da Todd Phillips, che ruota attorno alle catastrofiche disavventure di un gruppo di amici, alle prese con sbornie colossali e misteriosi eventi da ricostruire: Una Notte da Leoni, Una Notte da Leoni 2 e Una Notte da Leoni 3.

Settembre su Sky si preannuncia un mese di grande cinema, con una selezione di film che sapranno emozionare, coinvolgere e far riflettere. Un’occasione da non perdere per chi ama le storie potenti, i personaggi indimenticabili e le avventure straordinarie. Settembre 2024 su Sky sarà un mese entusiasmante anche per gli appassionati di programmi TV, con una serie di show che promettono di regalare emozioni, divertimento e tanta adrenalina. Prepara il telecomando e segna queste date sul calendario: le nuove uscite di settembre sono imperdibili!

Il 12 settembre segna il grande ritorno di uno degli show musicali più amati in Italia: X Factor 2024. Quest'anno, il talent show si rinnova completamente con unagiuria tutta nuovacomposta da Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. A guidare i concorrenti verso il sogno dei live show ci sarà Giorgia, la nuova conduttrice, pronta ad accompagnarli in ogni fase di questa emozionante avventura. Sarà una vera e propria festa della musica, con performance straordinarie e un livello di competizione altissimo. Ma le sorprese non finiscono qui: dal 29 agosto, non perdere lo speciale X Factor - La Nuova Banda, un viaggio in anteprima insieme al nuovo cast per scoprire le loro aspettative e gli obiettivi, ma anche per vederli scherzare tra loro prima dell’inizio della gara. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del programma!

Bruno Barbieri torna con una nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel, a partire dall’8 settembre. Il celebre chef ed esperto di hôtellerie riprende il suo viaggio attraverso l’Italia alla ricerca dei migliori hotel del Paese. Come sempre, Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte negli alberghi in gara, valutando location, camere, servizi, prezzo e colazione. Con il suo occhio critico e la sua passione per l’eccellenza, Bruno Barbieri ci porterà a scoprire le strutture più sorprendenti e affascinanti d’Italia, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile per gli amanti del turismo e dell’ospitalità.

Tra le ultime uscite di settembre 2024, non mancano i documentari. A partire dal 16 settembre, da non perdere Marmolada - Madre Roccia, un documentario Sky Original che esplora la leggendaria "Regina delle Dolomiti". L’impresa epica di tre noti alpinisti, Matteo Della Bordella, Maurizio Giordani e Massimo Faletti, affiancati dalla giovane climber Iris Bielli, mentre affrontano l’ardua sfida di aprire una nuova via sulla parete sud della Marmolada. Un viaggio mozzafiato che farà vivere le emozioni, le difficoltà e i pericoli affrontati da questi coraggiosi esploratori, il tutto sullo sfondo di una montagna che, dopo la tragica perdita del 3 luglio 2022, è diventata un simbolo del dibattito sul cambiamento climatico. Dal 5 settembre, in arrivo su Sky Prima della fine - Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, un docu-film intenso e toccante che commemora il 40° anniversario dalla scomparsa di uno dei politici più amati e influenti della storia italiana. Il documentario ripercorre gli ultimi sette giorni di vita di Enrico Berlinguer, a partire dal malore che lo colpì durante un comizio elettorale a Padova il 7 giugno 1984, fino alla sua morte l'11 giugno. Uno sguardo inedito su quegli eventi che sconvolsero l'Italia, culminando nel funerale più imponente della storia della Repubblica, con due milioni di persone scese in piazza a Roma.

Per gli amanti dell'arte, dal 26 settembre sarà disponibileHopper - una storia d'amore americana, un documentario che esplora la vita e l'opera di Edward Hopper, uno dei più grandi pittori americani del XX secolo. Conosciuto per dipinti iconici come "Nighthawks", Hopper ha catturato con la sua arte l'essenza della solitudine e dell'alienazione nella vita americana. Infine, dal 24 settembre, disponibile la docu-serie Sky Exclusive Chemsex - La droga dello stuproche affronta un tema estremamente delicato e urgente: la diffusione in Italia del GBL, una sostanza stupefacente nota come "droga dello stupro". Attraverso testimonianze e casi tristemente famosi, il documentario mette in luce l'uso e l'abuso di questa droga, le sue terribili conseguenze e il modo in cui ha cambiato il panorama del narcotraffico in Italia.

Settembre su Sky ( e in streaming su NOW ) offre una varietà di contenuti imperdibili per tutti i gusti, tra serie, film, programmi e documentari che sapranno conquistare ogni tipo di spettatore. Non resta che prepararsi a un mese di grande intrattenimento!

SKY ATLANTIC

THE EMMY AWARDS 2024 - LIVE

Lunedì 16 settembre alle 01.00, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La 76ª edizione dei Primetime Emmy Awards, trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, celebrerà il meglio della programmazione televisiva americana in prima serata.

THE PENGUIN

Da venerdì 20 settembre in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand da venerdì 20 settembre

In contemporanea assoluta con gli stati uniti la serie Sky Exclusive con protagonista il candidato premio Oscar® Colin Farrell nei panni della storica nemesi dell’eroe DC. Spin-off del film “The Batman” (2022), a una settimana di distanza dagli eventi narrati nel film, la serie segue in otto episodi l'ascesa al potere di Oz Cobblepot, “The Penguin”, nel mondo criminale di una Gotham City ancora allagata e in parte sott'acqua.

SUITS – DALLA PRIMA ALLA NONA STAGIONE

Da lunedì 2 settembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato, assume un giovane associato, Mike Ross, un giovane ragazzo estremamente intelligente, dotato di una prodigiosa memoria eidetica, che però non è laureato in legge. Mike non vuole assolutamente perdere l'occasione di lavorare in uno degli studi legali americani più importanti, il Pearson Hardman, e con impegno riesce a dimostrare giorno per giorno a Harvey le sue incredibili capacità e competenze, guadagnandosi la sua fiducia. Insieme affrontano importanti sfide sia a livello professionale che personale.

THE EQUALIZER – QUARTA STAGIONE

Da martedì 10 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Robyn McCall, una enigmatica donna afroamericana con un passato misterioso, utilizza le sue abilità per aiutare coloro che non hanno nessun altro a cui rivolgersi. Agendo come una sorta di giustiziera moderna, McCall bilancia la sua vita tra il ruolo di madre single e quello di vigilante, difendendo gli oppressi e portando giustizia dove le autorità non riescono ad arrivare.

CSI MIAMI – DALLA PRIMA ALLA DECIMA STAGIONE

Da lunedì 30 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie si concentra sulle investigazioni del Dipartimento di Polizia di Miami, guidata dal tenente Horatio Caine (David Caruso). Il team utilizza la scienza forense per risolvere casi complessi, spesso affrontando efferati omicidi e altri gravi crimini.

SKY CINEMA

Nel mese di settembre, il palinsesto televisivo si arricchisce di prime visioni che spaziano tra vari generi, offrendo un'ampia gamma di emozioni e storie avvincenti per soddisfare tutti i gusti.

Il 2 settembre, su Cinema Uno, andrà in onda "John Wick 4," un'azione/thriller del 2023 distribuito da Leone Film. Questo quarto capitolo della saga di John Wick vede il protagonista impegnato in una lotta senza esclusione di colpi contro il mondo del crimine organizzato, portando il suo viaggio di vendetta e redenzione a nuove vette di intensità e spettacolarità. Il 3 settembre, su Cinema Due, sarà trasmesso "Green Border," un drammatico del 2023 distribuito da Movies Inspired. Il film affronta temi sociali e politici delicati, seguendo la storia di individui in cerca di rifugio e di una vita migliore, in un mondo segnato da confini e divisioni inesorabili.

Il 5 settembre, su Family, verrà trasmesso "Prendi il Volo," un film di animazione/avventura del 2023 distribuito da Universal. Questa avventura per tutta la famiglia racconta la storia di un giovane e coraggioso uccellino che si imbarca in un viaggio epico per trovare la sua strada e il suo posto nel mondo. Il 7 settembre, su Cinema Uno, sarà la volta di "Flaminia," una commedia del 2024 distribuita da Vision. Il film, ambientato in una vivace città italiana, segue le esilaranti avventure di un gruppo di amici e le loro vicende amorose e professionali, dipingendo un ritratto affettuoso e divertente della vita urbana.

Il 9 settembre, sempre su Cinema Uno, verrà trasmesso "E All'Improvviso Arriva l'Amore," una commedia/romantico del 2023 distribuita da Universal. Questa storia d'amore racconta di due persone che, nonostante le differenze e gli imprevisti, scoprono il potere del vero amore in modi inaspettati e toccanti. L'11 settembre, su Cinema Uno, sarà presentato "Confidenza," un drammatico del 2024 distribuito da Vision. Il film esplora le dinamiche complesse di un gruppo di amici che devono affrontare segreti e verità nascoste, portando a galla tensioni e rivelazioni sorprendenti.

Il 15 settembre, su Cinema Due, sarà trasmesso "Gloria!," un drammatico/storico del 2024 distribuito da 01. Il film racconta la vita di una figura storica, tra lotte e sacrifici, mettendo in luce la forza e la determinazione necessarie per affrontare le avversità e lasciare un'impronta indelebile nella storia. Il 16 settembre, su Cinema Uno, andrà in onda "Aquaman e il Regno Perduto," un film di azione/fantastico del 2023 distribuito da Warner. In questo attesissimo sequel, Aquaman deve difendere il suo regno e il mondo intero da una nuova minaccia che mette in pericolo la pace e l'equilibrio degli oceani.

Il 20 settembre, sempre su Cinema Uno, sarà la volta di "Night Swim," un horror/thriller del 2024 distribuito da Universal. Questo inquietante film segue la storia di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa, solo per scoprire che la loro piscina nasconde un oscuro segreto che metterà a rischio le loro vite. Il 21 settembre, su Family, verrà trasmesso "Lassie - Una Nuova Avventura," un drammatico/famiglia del 2023 distribuito da Lucky Red. Questa nuova avventura di Lassie vede il celebre cane affrontare una serie di sfide per salvare la sua famiglia e dimostrare ancora una volta il suo coraggio e la sua lealtà.

Il 23 settembre, su Cinema Uno, andrà in onda "Hypnotic," un film di azione/fantascienza del 2023 distribuito da Leone Film. La trama segue un detective che si trova coinvolto in una cospirazione ipnotica che lo spinge ai limiti della realtà, mentre cerca di risolvere un mistero che minaccia il destino dell'umanità. Il 24 settembre, su Cinema Uno, sarà trasmesso "Which Brings Me to You - Storia di una Confessione," un drammatico/romantico del 2023 distribuito da Universal. Questo film esplora la complessità delle relazioni umane attraverso la storia di due persone che si incontrano casualmente e decidono di condividere i segreti più profondi delle loro vite.

Il 28 settembre, su Cinema Due, sarà la volta di "Marcello Mio," una commedia del 2024 distribuita da Lucky Red. Il film racconta la storia di un uomo che, attraverso una serie di eventi buffi e toccanti, riscopre il significato della famiglia e dell'amicizia. Il 29 settembre, su Cinema Uno, sarà trasmesso "Vangelo Secondo Maria," un drammatico del 2024 distribuito da Vision. Il film offre una reinterpretazione moderna e provocatoria della storia biblica, esplorando temi di fede, speranza e redenzione attraverso gli occhi di Maria.

Infine, il 30 settembre, su Cinema Uno, andrà in onda "Zamora," una commedia del 2024 distribuita da 01. Questo film racconta le avventure comiche di un gruppo di amici che, tra malintesi e situazioni assurde, cercano di realizzare i loro sogni, offrendo una conclusione divertente e leggera al mese di settembre.

LE PRIME TV DEL MESE:

Lun 2 SET - CINEMA UNO : JOHN WICK 4 [Leone Film, 2023] - 1aTv Sky Azione/Thriller

[Leone Film, 2023] Azione/Thriller Mar 3 SET - CINEMA DUE : GREEN BORDER [Movies Inspired, 2023] - 1aTv Drammatico

[Movies Inspired, 2023] Drammatico Gio 5 SET - FAMILY : PRENDI IL VOLO [Universal, 2023] - 1aTv Animazione/Avventura

[Universal, 2023] Animazione/Avventura Sab 7 SET - CINEMA UNO : FLAMINIA [Vision, 2024] - 1aTv Commedia

[Vision, 2024] Commedia Lun 9 SET - CINEMA UNO : E ALL'IMPROVVISO ARRIVA L'AMORE [Universal, 2023] - 1aTv Commedia/Romantico

[Universal, 2023] Commedia/Romantico Mer 11 SET - CINEMA UNO : CONFIDENZA [Vision, 2024] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2024] Drammatico Dom 15 SET - CINEMA DUE : GLORIA! [01, 2024] - 1aTv Drammatico/Storico

[01, 2024] Drammatico/Storico Lun 16 SET - CINEMA UNO : AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO [Warner, 2023] - 1aTv Azione/Fantastico

[Warner, 2023] Azione/Fantastico Ven 20 SET - CINEMA UNO : NIGHT SWIM [Universal, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[Universal, 2024] Horror/Thriller Sab 21 SET - FAMILY : LASSIE - UNA NUOVA AVVENTURA [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico/Famiglia

[Lucky Red, 2023] Drammatico/Famiglia Lun 23 SET - CINEMA UNO : HYPNOTIC [Leone Film, 2023] - 1aTv Sky Azione/Fantascienza

[Leone Film, 2023] Azione/Fantascienza Mar 24 SET - CINEMA UNO : WHICH BRINGS ME TO YOU - STORIA DI UNA CONFESSIONE [Universal, 2023] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Universal, 2023] Drammatico/Romantico Sab 28 SET - CINEMA DUE : MARCELLO MIO [Lucky Red, 2024] - 1aTv Commedia

[Lucky Red, 2024] Commedia Dom 29 SET - CINEMA UNO : VANGELO SECONDO MARIA [Vision, 2024] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2024] Drammatico Lun 30 SET - CINEMA UNO : ZAMORA [01, 2024] - 1aTv Commedia

COLLEZIONE: FILM DA LEONI

Sky Cinema Due, da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in prima e seconda serata

Collezione FILM DA LEONI - In occasione dell’81. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre in prima e seconda serata su Sky Cinema Due in programmazione 18 film premiati nelle edizioni precedenti, tra cui spicca la prima visione GREEN BORDER (Premio Speciale della Giuria 2023), il racconto potente e brutale della crisi dei rifugiati al confine polacco firmato dalla regista Agnieszka Holland, in onda martedì 3 settembre alle 21:15. Aprono il ciclo la prima visione LA VERITÀ SECONDO MAUREEN K. in omaggio a Isabelle Huppert, Presidente della Giuria 2024, e THE WAY BACK diretto da Peter Weir, che quest’anno riceverà il Leone d’oro alla carriera. All’interno della collezione, oltre a PRISCILLA, sono da non perdere: IO CAPITANO, l’odissea contemporanea firmata Matteo Garrone, Leone d’argento 2023 per la regia a Matteo Garrone, e interpretata da Seydou Sarr che aveva ottenuto il Premio Marcello Mastroianni; le pellicole di Emanuele Crialese NUOVOMONDO, Leone d’argento 2006, e TERRAFERMA, Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011; la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance. Ma ancora STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012; e la crime story HOLLYWOODLAND, Coppa Volpi migliore interpretazione maschile a Ben Affleck. Si prosegue con PHILOMENA (miglior sceneggiatura 2013); THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt) e MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem).

SKY CINEMA COLLECTION – KEANU REEVES MANIA

Sky Cinema Collection, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre

Collezione - In occasione del compleanno di Keanu Reeves, che compie 60 anni il 2 settembre, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre Sky Cinema Collection dedica 7 giorni di programmazione con 13 imperdibili titoli della filmografia dell’attore. La collezione include per la prima volta la saga completa di John Wick con tutti e quattro i film in cui Reeves veste i panni del vendicativo killer: JOHN WICK, JOHN WICK - CAPITOLO 2, JOHN WICK 3 – PARABELLUM e l’ultimo, in onda esattamente il giorno del compleanno dell’attore lunedì 2 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 su Sky Cinema Collection), JOHN WICK 4. Ma non finisce qui: nella collezione sono presenti altre pietre miliari di Keanu Reeves come il thriller soprannaturale “L’avvocato del diavolo” con Al Pacino e Charlize Theron; il fanta-horror tratto dal fumetto “Hellblazer”, “Constantine” con Rachel Weisz e Shia LaBeouf; il cult della regista premio Oscar® Kathryn Bigelow, “Point Break – Punto di rottura” con Patrick Swayze; l’action intriso di mitologia giapponese, “47 Ronin”; e il suo esordio alla regia “Man of Tai Chi” con Tiger Chen. Infine, non possono mancare i primi tre film della saga di fantascienza firmata da Lilly e Lana Wachowski, in cui Reeves interpreta il ruolo del mitico Neo a fianco di Laurence Fishburne e Carrie-Ann Moss: “Matrix”, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”.

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Sky Cinema Collection, da sabato 14 a venerdì 20 settembre

Collezione DC SUPERHEROES disponibile on demand dal 14 settembre - Da sabato 14 a venerdì 20 settembre, una collezione interamente dedicata all’universo DC con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati. Oltre 20 i titoli in programmazione: il secondo cinecomic sull’irriverente supereroe, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI, con Zachary Levi e Helen Mirren; il viaggio nel multiverso di THE FLASH, con Ezra Miller e Michael Keaton; e il debutto del supereroe latino-americano, BLUE BEETLE, che nel cast vede anche Susan Sarandon. Non mancheranno inoltre le grandi eroine dell’universo DC: Gal Gadot, indossa le vesti dell’iconica WONDER WOMAN, diretta da Patty Jenkins; Margot Robbie è Harley Quinn in SUICIDE SQUAD al fianco di Jared Leto e Will Smith; e Halle Berry veste i panni della donna dai superpoteri felini in CATWOMAN, con Sharon Stone e Benjamin Bratt. Tutti presenti i sette film dedicati all’Uomo pipistrello, ovvero i due diretti da Tim Burton (BATMAN, BATMAN – IL RITORNO), i due da Joel Schumacher (BATMAN FOREVER, BATMAN & ROBIN), e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO, IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO). E per finire i lungometraggi dedicati al supereroe più celebre della storia: SUPERMAN e SUPERMAN II con Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman; SUPERMAN RETURNS con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; e il più recente capitolo firmato da Zack Snyder, L’UOMO D’ACCIAIO, con Henry Cavill, Russel Crowe e Amy Adams.

SKY CINEMA COLLECTION – UNA NOTTE DA LEONI

Sky Cinema Collection, da sabato 21 a lunedì 23 settembre

Collezione UNA NOTTE DA LEONI disponibile on demand dal 21 settembre - Da sabato 21 a lunedì 23 settembre arrivano su Sky Cinema Collection i 3 irriverenti capitoli della saga diretta da Todd Phillips, che ruota attorno alle catastrofiche disavventure di un gruppo di amici, conosciuti come “Wolfpack”, alle prese con sbornie colossali e misteriosi eventi da ricostruire. Ciò che assicura a questa amata saga l’enorme successo al botteghino e l’immediata classificazione come cult sono l’umorismo demenziale, la forte caratterizzazione dei personaggi e l’escamotage dell’hangover come strumento narrativo, per giocare con flashbacks e ricostruzioni degne di una detective story. Nei ruoli principali del “Wolfpack”, troviamo: Bradley Cooper, nei panni di Phil Wenneck, un insegnante carismatico e sicuro di sé, leader indiscusso del gruppo; Ed Helms interpreta Stu Price, un dentista cauto e ansioso che si trova sempre catapultato in situazioni imbarazzanti e al limite dell’inverosimile; e Zach Galifianakis è Alan Garner, l’eccentrico cognato dello sposo della prima avventura, che con il suo comportamento disinibito dà il via alle situazioni più strambe. Nel primo capitolo UNA NOTTE DA LEONI, uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, il gruppo di amici si reca a Las Vegas per l’addio al celibato dell’amico Doug ma, dopo una notte di festeggiamenti sfrenati, tutti si svegliano senza memoria, con uno sposo scomparso e una serie di imprevisti bizzarri da risolvere. Nel 2011 arriva il sequel, UNA NOTTE DA LEONI 2, il “Wolfpack” si riunisce in Tailandia per il matrimonio di Stu, ma dopo un’altra notte di dissolutezza, si risveglia a Bangkok senza ricordare nulla e i tre amici ancora una volta devono ricostruire la catena di eventi che li ha portati lì. Nel terzo capitolo uscito in sala nel 2013, UNA NOTTE DA LEONI 3, lo strano comportamento di Alan, a seguito dell’interruzione di una terapia, insospettisce gli amici, che decidono di portarlo in un centro di cura, ma a causa di un inaspettato sequestro, finiscono un’altra volta a Las Vegas.

SKY CINEMA COLLECTION – MEL GIBSON MANIA

Sky Cinema Collection, da martedì 24 a venerdì 27 settembre

Collezione MEL GIBSON disponibile on demand dal 24 settembre - Da martedì 24 a venerdì 27 settembre il protagonista assoluto di Sky Cinema Collection è il poliedrico attore e regista premio Oscar® Mel Gibson con 13 titoli della sua filmografia. Tra i film in programmazione sono da non perdere: il war movie tratto da una storia vera e premiato con 2 Oscar® LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, dove troviamo la nostra star in veste di regista e Andrew Garfield in quella del protagonista; lo troviamo solo in veste di attore nei 4 capitoli dell’adrenalinica saga firmata da Richard Donner, ARMA LETALE, ARMA LETALE 2, ARMA LETALE 3 e ARMA LETALE 4 con Danny Glover; nell’action comedy con Goldie Hawn, DUE NEL MIRINO; e nel travolgente action carcerario VIAGGIO IN PARADISO. Non possono poi mancare i thriller al cardiopalma, che lo vedono protagonista: FUORI CONTROLLO, con Ray Winstone; DANGEROUS – PERICOLOSO, con Scott Eastwood; e le due produzioni targate Sky Original ON THE LINE, dove veste i panni di un conduttore radiofonico minacciato in diretta da un assassino, e lo scanzonato OMICIDIO A LOS ANGELES, con Charlie Hunnam, in cui Gibson interpreta un eccentrico attore, indagato per l’omicidio della moglie.

SKY UNO

BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL – SETTIMA STAGIONE

Da domenica 8 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bruno Barbieri ricomincia a esplorare e a giudicare l’accoglienza e l’ospitalità made in Italy in otto nuove appassionanti sfide. Lo Chef stellato torna protagonista della gara che mette in competizione gli hotel e i rispettivi albergatori, che devono sapersi distinguere all’interno del “match” oltre che nei rispettivi territori per le loro idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. Albergatori di tutta Italia messi a “durissima” prova da Bruno: nessuno come lui riesce a mettere in difficoltà responsabili e personale delle strutture con le sue richieste, nessuno è in grado quanto lui di adocchiare anche il difetto più nascosto. Ma soprattutto, Bruno è l’unico che può giudicare con eleganza, severità e precisione il loro stile e il loro modo di fare accoglienza, il vero biglietto da visita dell’Italia. Un viaggio ipnotico tra la Sardegna con Cagliari e la costa meridionale, Genova, la zona del Lago di Bolsena, la Riviera del Brenta, Napoli, la Valdobbiadene e il Trentino.

X FACTOR SELEZIONI

Da giovedì 12 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Anche quest’anno centinaia di artisti si presenteranno alle Audizioni col sogno di creare un percorso il più lungo possibile. La giuria inizierà il proprio intensissimo lavoro con le varie fasi delle selezioni: all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico come “quinto giudice” della gara, i quattro, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro – apparsi sin da subito affiatati e brillanti – ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle Audizioni durante le quali ai ragazzi serviranno i tre fatidici sì per proseguire il proprio percorso. Potrebbe però bastarne anche solo uno per conquistare lo step successivo: da quest’anno, infatti, i giudici avranno in mano uno speciale X Pass, un bonus da assegnare a un solo artista ciascuno per concedergli la possibilità di accedere direttamente al Bootcamp con la certezza di averlo nella propria squadra. Alla conduzione, la talentuosa Giorgia guiderà gli aspiranti artisti nel loro emozionante percorso verso i live.

SKY DOCUMENTARIES

PRIMA DELLA FINE – L’ULTIMO GIORNO DI BERLINGUER

Giovedì 5 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Era il 7 giugno 1984 quando Enrico Berlinguer, durante un comizio elettorale a Padova, avverte un malore evidente. Porta in fondo il suo discorso, ma di lì a poco entra in coma per quattro giorni, fino alla morte, l’11 giugno. Il 13 giugno ha luogo a Roma il funerale politico più imponente della storia della Repubblica: in due milioni scendono in piazza. Il film propone un’accurata e rinnovata ricostruzione narrativa e visiva di quei 7 giorni che sconvolsero l’Italia. Racconta con una prospettiva nuova un momento di passaggio e una fine: quella di un politico amato, di un intero partito, di un’idea di Paese, forse addirittura la fine di un’epoca.

GENOA COMUNQUE E OVUNQUE

Sabato 7 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il film evento racconta, attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende e personalità del club e dirigenti, l’essenza e la storia del club rossoblù. Il film non indugia sugli aspetti strettamente sportivi ma vuole andare ad approfondire il senso profondo dell’essere genoani, la passione che avvicina persone con storie e provenienze diverse, la gioia del tifare come atto di fede.

BRANDY HELLVILLE – L’INFERNO DEL FAST FASHION

Sabato 14 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo alla cultura tossica del marchio per adolescenti Brandy Melville, questo documentario di vasta portata mette in luce i danni universali della moda veloce e il vasto sistema di sfruttamento all'interno dell'industria della moda globale.

SKY ARTE

B.E.V.I – QUARTA STAGIONE

Da martedì 10 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio in dieci episodi attraverso l'Italia per raccontare l'eccellenza vinicola del nostro Paese. Un connubio di vino, arte e architetture dove tradizione e innovazione si uniscono.

HOPPER – UNA STORIA D’AMORE AMERICANA

Giovedì 26 settembre alle 21,15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopri i segreti dietro le opere più iconiche ed enigmatiche di Edward Hopper. Conosciuto per "Nighthawks" e altri dipinti evocativi della vita americana, Hopper ha lasciato un'impronta duratura sulla nostra cultura. Scopriamo come il suo matrimonio con l'artista Josephine Nivison Hopper abbia plasmato la sua arte e carriera.

SKY CRIME

LA DROGA DELLO STUPRO: CHEMSEX

Martedì 24 e mercoledì 25 settembre alle 22.55, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli ultimi anni, in Italia, si è assistito alla diffusione di una sostanza stupefacente che ha modificato il mercato delle droghe nel nostro paese: il GBL, reperibile semi-legalmente sul web e propagatasi nei circoli edonistici e in ambienti insospettabili. Ribattezzata “droga dello stupro”, in quanto se somministrata di nascosto induce un’arrendevolezza emotiva anticamera di violenze sessuali.

SKY NATURE

L’ARENA DEI GRANDI FELINI

Venerdì 13 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tre grandi felini occupano la cima della catena alimentare, ma devono competere per le prede e il territorio in uno dei luoghi più selvaggi dell'Africa. Il documentario esamina come questi letali rivali sopravvivono in un paesaggio in cui continuano a scontrarsi.

MARMOLADA – MADRE ROCCIA

Lunedì 16 settembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario Sky Original segue, per un intero anno, l’emozionante impresa di tre noti alpinisti, coadiuvati da una giovane e aspirante climber, sulla parete sud della Marmolada, la leggendaria "Regina delle Dolomiti”. Matteo della Bordella, Maurizio Giordani, Massimo Faletti e Iris Bielli si uniscono per aprire una nuova via, sfidando i loro limiti e i pericoli di una montagna che è entrata nel dibattito sul cambiamento climatico dopo la tragica perdita umana del 3 luglio 2022.

