Ottobre 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | OTTOBRE 2024



Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky e i programmi esclusivi da non perdere.

Ottobre 2024 è un mese ricco di novità per gli amanti delle serie su Sky, con titoli attesissimi e grandi ritorni che terranno gli spettatori incollati allo schermo.Tra le serie da non perdere c’è Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, una serie Sky Original che ci riporta nella Pavia degli anni ’80 per raccontare la nascita di uno dei gruppi più iconici della musica italiana. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due amici uniti dalla passione per la musica, che riescono a trasformare i loro sogni in successo. Tuttavia, il trionfo della band metterà alla prova la loro amicizia. La serie sarà disponibile in esclusiva su Sky dall’11 ottobre.

Per gli appassionati di procedural crime, Law & Order – I due volti della giustizia torna con la sua ventitreesima stagione. Dal 6 ottobre in esclusiva su Sky, i detective di New York e i pubblici ministeri saranno nuovamente al centro delle indagini su crimini intricati, portando avanti uno dei franchise più longevi e amati della TV.

Continua anche a ottobre la serie The Penguin, lo spin-off del film "The Batman", che vede Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il Pinguino. La serie esplora l'ascesa del carismatico e spietato criminale nel mondo sotterraneo di Gotham City: da non perdere!

Infine, da non perdere tutte le stagioni della serie The Walking Dead: un gruppo di sopravvissuti lotta per la propria vita in un mondo devastato da un'apocalisse zombie che ha colpito l'intero pianeta. Guidati dallo sceriffo Rick Grimes, i superstiti attraversano il paese in cerca di un rifugio sicuro, lontano dalle implacabili orde di non morti. Dal 26 ottobre on demand e su un pop-up channel dedicato disponibile dal 26 ottobre all’8 novembre inclusi.

Anche ottobre 2024 sarà un mese imperdibile per gli amanti del cinema su Sky, con una selezione di film che sapranno intrattenere, emozionare e sorprendere.

Dal 7 ottobre, arriva Romeo è Giulietta, una commedia degli equivoci brillante e originale, diretta da Giovanni Veronesi e scritta con Pilar Fogliati, che ne è anche protagonista insieme a Sergio Castellitto. Nel cast spiccano anche Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Domenico Diele, con la partecipazione di Margherita Buy e Alessandro Haber. La storia segue Federico Landi Porrini, un famoso regista teatrale alla ricerca dei suoi "Romeo e Giulietta" per la produzione che segnerà la fine della sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria, esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere un ruolo, Vittoria si presenta sotto falsa identità come Otto Novembre e riesce ad assicurarsi la parte di Romeo, dando vita a una serie di situazioni divertenti e sorprendenti. Dal 9 ottobre, non perdere il film May December, un dramma psicologico diretto da Todd Haynes, con Julianne Moore e Natalie Portman, presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Elizabeth, un'attrice di successo, si trasferisce temporaneamente a casa di Gracie Atherton-Yoo, la donna che dovrà interpretare in un film biografico. Anni prima, Gracie era stata coinvolta in uno scandalo mediatico: a 36 anni, aveva iniziato una relazione con un ragazzo di appena 13 anni. Con il suo arrivo, Elizabeth riapre vecchie ferite, costringendo Gracie a confrontarsi con il suo passato.

Per gli amanti dell’avventura e del genere storico, dal 21 ottobre arriva I tre moschettieri – Milady, il secondo capitolo delle celebri avventure di D’Artagnan e dei suoi compagni, tratto dal romanzo di Alexandre Dumas. Tornano Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï nei panni dei moschettieri, affiancati da Eva Green e Louis Garrel. In questo episodio, D’Artagnan è alla disperata ricerca dell’amata Constance, scomparsa dopo un attentato fallito a Luigi XIII. Ma, al posto di lei, troverà la misteriosa Milady de Winter, una donna al servizio del cardinale Richelieu. Dal 14 ottobre, la commedia Volare di Margherita Buy ci racconta una storia dal sapore dolceamaro. Buy, qui al suo debutto alla regia, prende ispirazione dalla sua fobia del volo per costruire una trama incentrata su Anna, un'attrice affermata interpretata dalla stessa Buy, che soffre di aviofobia. Nel cast, anche Giulia Michelini, Anna Bonaiuto e Francesco Colella. Anna, costretta a partecipare a un film in Corea, deve affrontare le sue paure iscrivendosi a un corso antistress che la porterà a confrontarsi con i limiti che la sua fobia ha imposto alla sua vita professionale e personale.

Infine, per gli appassionati di thriller politici, dal 16 ottobre arriva The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un film Sky Original con John Cena, Brian Cox e Jodie Turner-Smith. La trama ruota attorno a una giovane giornalista che scopre una cospirazione politica legata a un candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Questa rivelazione potrebbe non solo cambiare l'esito delle elezioni, ma anche il futuro dell'intera nazione.

Ottobre 2024 su Sky sarà un mese da non perdere per gli appassionati di programmi TV, con grandi ritorni e nuove stagioni che sapranno intrattenere e divertire il pubblico. Prepara il telecomando per una serie di appuntamenti imperdibili!

Ripartono i Live di X Factor 2024, dal 24 ottobre al 5 dicembre. Sette puntate ricche di emozioni e colpi di scena, in cui i giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro si sfideranno per scoprire chi conquisterà il titolo di vincitore. Eliminazioni, grandi ospiti e la conduzione di Giorgia renderanno questa edizione davvero imperdibile, culminando con la finale nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Infine, il 27 ottobre segna l’episodio finale di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Il celebre chef ed esperto di hôtellerie riprende il suo viaggio alla scoperta degli hotel più sorprendenti d'Italia. In ogni puntata, i concorrenti si sfideranno valutando location, camere, servizi, prezzo e colazione. Con il suo stile inconfondibile, Barbieri saprà scovare le eccellenze e i difetti delle strutture in gara, regalando momenti di grande tensione e competizione.

Tra le ultime uscite di ottobre 2024, non mancano i documentari. Dal 4 ottobre, il documentario Sky Exclusive I Soprano – La vera storia ci porterà dietro le quinte di una delle serie televisive più influenti di sempre. Diretto da Alex Gibney, esplora la creazione de I Soprano e l'impatto che ha avuto sulla narrazione televisiva, con un focus speciale sul genio creativo del suo autore, David Chase. Tra interviste esclusive, filmati inediti e testimonianze dei protagonisti, il documentario celebra l’eredità di questa serie leggendaria.

Per gli amanti della natura, Super Shark – I signori degli abissi arriva in esclusiva su Sky dal 25 ottobre. Due squadre d’élite di scienziati seguono il più grande predatore dell’oceano, lo squalo, tracciandone i percorsi migratori e studiandone il comportamento sociale. Questo affascinante viaggio negli abissi fornirà nuove intuizioni sulla vita degli squali e sui luoghi cruciali per la loro riproduzione, evidenziando l'importanza della conservazione.

Dal 12 ottobre, la docu-serie Sky Original Manierismo – L’arte più pazza del mondo ci accompagnerà in un viaggio nell’arte più eccentrica del periodo degli Antichi Maestri. Il documentario sfida la visione tradizionale del Manierismo come semplice transizione tra Rinascimento e Barocco, svelando la sua vera grandezza e la creatività fuori dagli schemi degli artisti che ne hanno fatto parte. Infine, dal 6 ottobre in esclusiva su Sky, Blood & Money. Non solo una serie, ma un'analisi profonda delle questioni morali e sociali che affliggono la società contemporanea. Ideata da Dick Wolf, questa docu-serie esplora i veri crimini che hanno ispirato le storie iconiche di Law & Order, rivelando il lato oscuro dell'umanità. Attraverso ricostruzioni dettagliate e interviste esclusive, Blood & Money mette in luce le intricate connessioni tra potere, ricchezza e violenza.

Ottobre su Sky promette un'ampia selezione di contenuti imperdibili, dalle serie più appassionanti ai film emozionanti, passando per programmi e documentari di grande interesse. Qualunque siano i tuoi gusti, c’è qualcosa di speciale che ti aspetta. Prepara il telecomando: sarà un mese di intrattenimento straordinario!





Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY ATLANTIC

THE WALKING DEAD

Tutte le stagioni da sabato 26 ottobre su Sky e in streaming su NOW. In arrivo nei prossimi mesi gli spin off della serie

In arrivo su Sky e in streaming su NOW il boxset completo dell’iconica serie – dalla prima all’undicesima stagione - tratta dalla più famosa graphic novel di tutti i tempi, creata da Robert Kirkman. In un mondo post-apocalittico, un gruppo di sopravvissuti guidato dall’ex sceriffo, Rick Grimes, cerca di affrontare i pericoli dei morti viventi e i conflitti tra i vivi, che si rivelano spesso più pericolosi. Una reinterpretazione realistica dell'invasione zombie e dei profondi risvolti psicologici legati alla lotta per la sopravvivenza, dove, come nel fumetto, nessuno è al sicuro e chiunque può morire in qualsiasi momento. In arrivo nei prossimi mesi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche gli spinoff della serie: THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE, THE WALKING DEAD: DARYL DIXON e THE WALKING DEAD: DEAD CITY.

SEAL TEAM – DALLA PRIMA ALLA QUARTA STAGIONE

Giovedì 3 ottobre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bravo Team è l'unità d’élite dei Navy Seals, famosa per le sue operazioni speciali e il suo elevato livello di addestramento. La serie segue il team, guidato da Jason Hayes, mentre pianifica e intraprende pericolose missioni in tutto il mondo con poco preavviso, affrontando il peso emotivo e l’impatto psicologico che queste impongono a loro e alle loro famiglie.

SKY SERIE

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883

Da venerdì 11 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie Sky Original di Sydney Sibilia, prodotta da Sky Studios e da Groenlandia, è una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che vede protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, a inizio anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale: gli 883. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, per un coming-of-age che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici anni ’90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose del duo di Pavia, che contro ogni aspettativa ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Alla fine degli anni Ottanta, Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. La serie è prodotta da Sky Studios e da Groenlandia.



THE GOOD FIGHT – DALLA PRIMA ALLA SESTA STAGIONE

Martedì 1° ottobre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin-off del popolare show “The Good WIfe”, la serie affronta temi politici e sociali contemporanei in modo unico e spesso ironico. Al centro c’è Diane Lockhart, interpretata da Christine Baranski, una avvocatessa di alto profilo costretta a ricominciare da capo e reinventarsi con eleganza e sagacia dopo aver perso tutti i suoi risparmi in uno schema Ponzi.

FIRE COUNTRY

Mercoledì 2 ottobre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bode Donovan, interpretato da Max Thieriot, è un giovane detenuto con un passato travagliato. Sperando di riscattarsi e abbreviare la sua pena, si unisce a un programma antincendio nel nord della California. Finisce per essere assegnato alla sua città natale, dove deve lavorare insieme a ex amici, altri detenuti e vigili del fuoco d'élite per spegnere gli enormi incendi che affliggono la regione.

LAW & ORDER – I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA – S.23

Da domenica 6 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una delle serie drammatiche più longeve della televisione americana. Ambientata a New York, la serie esplora il sistema di giustizia penale in due parti: la prima segue i detective della polizia di New York durante l’investigazione di crimini gravi, mentre la seconda si concentra sui pubblici ministeri che perseguono i casi in tribunale. Molti dei casi sono ispirati ad eventi di cronaca reale, con storie che riflettono problemi contemporanei. Famosa per i suoi personaggi iconici come l’investigatore Lennie Briscoe, interpretato da Jerry Orbach, e l’assistente procuratore Jack McCoy, interpretato da Sam Waterston.

SKY CINEMA

Mercoledì 2 ottobre su Suspense arriva in Prima TV "Home Education - Le regole del male" (Warner, 2023), un horror/thriller che racconta la storia di una giovane ragazza, cresciuta in isolamento e sotto rigide regole morali, che scopre che le lezioni impartite dai suoi genitori nascondono un oscuro segreto. Questa scoperta la spinge a mettere in discussione tutto ciò che credeva fosse vero. Venerdì 4 ottobre su Cinema Uno va in onda in Prima TV "Il gusto delle cose" (Lucky Red, 2023). Questo dramma romantico segue la vita di una chef che, dopo una dolorosa rottura sentimentale, cerca di ritrovare se stessa attraverso la cucina, trasformando una piccola trattoria in un rifugio per i cuori spezzati. Lunedì 7 ottobre, sempre su Cinema Uno, sarà trasmessa in Prima TV la commedia "Romeo è Giulietta" (Vision, 2024), una rilettura moderna dell’iconica storia shakespeariana. Ambientata in una grande città, la rivalità tra famiglie si trasforma in una lotta tra aziende tecnologiche, mentre Romeo e Giulietta cercano di far sopravvivere il loro amore nonostante le differenze.

Mercoledì 9 ottobre su Cinema Uno, arriva in Prima TV il dramma "May December" (Lucky Red, 2023), che esplora la relazione controversa tra una donna più anziana e un giovane uomo. La loro storia diventa oggetto di un film, portando a una riflessione sulle conseguenze sociali e personali della loro unione. Venerdì 11 ottobre su Cinema Uno debutta in Prima TV la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883" (Ep. 1-2, 2024), una biopic che narra la nascita e l'ascesa del celebre gruppo musicale 883, concentrandosi sulle dinamiche e i retroscena che hanno portato alla creazione dei loro più grandi successi. Domenica 13 ottobre su Cinema Due sarà trasmesso in Prima TV "Another End" (01, 2024), un dramma romantico che segue due persone che, dopo aver perso i loro partner in circostanze tragiche, trovano conforto l'uno nell'altro. Tuttavia, per andare avanti, devono prima affrontare i fantasmi del passato.

Lunedì 14 ottobre, su Cinema Uno, in Prima TV verrà trasmesso il dramma "Volare" (Fandango, 2023). Il film racconta la storia di un giovane aspirante pilota che deve confrontarsi con la sua paura di volare per realizzare il suo sogno e affrontare il suo passato traumatico. Mercoledì 16 ottobre su Cinema Uno, in Prima TV arriva "The Independent - Complotto per la Casa Bianca" (Sky, 2022), un crime thriller in cui un gruppo di giornalisti scopre un complotto per influenzare le elezioni presidenziali americane e deve decidere fino a che punto è disposto a spingersi per rivelare la verità. Venerdì 18 ottobre su Cinema Uno prosegue la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883" (Ep. 3-4, 2024) in Prima TV, continuando a esplorare i successi del gruppo e le difficoltà personali e professionali affrontate dai membri negli anni di massimo splendore.

Sabato 19 ottobre su Cinema Due, in Prima TV va in onda "Troppo Azzurro" (Vision, 2023). Dario, 25 anni, è aggrappato al suo equilibrio da adolescente: vive ancora a casa con i suoi e ha lo stesso gruppo di amici dal liceo. Quando nel torrido agosto romano inizia a frequentarsi prima con Caterina, una ragazza conosciuta per caso, e poi con Lara, la ragazza “irraggiungibile” che ha sempre amato, dovrà scegliere se restare nella sua comfort zone o lasciarsi finalmente andare. Lunedì 21 ottobre su Cinema Uno sarà trasmesso in Prima TV il film d'azione/avventura "I Tre Moschettieri - Milady" (Notorious, 2023). La trama si concentra su Milady de Winter, che ritorna per mettere alla prova la lealtà dei tre moschettieri mentre cerca di sventare un complotto che minaccia la Francia. Mercoledì 23 ottobre su Cinema Uno, in Prima TV, verrà trasmessa la commedia romantica "French Girl" (Paramount, 2024). La storia segue un giovane scrittore americano a Parigi che si innamora di una ragazza francese. Tuttavia, il loro amore viene messo alla prova dalle barriere linguistiche e dalle loro differenti visioni della vita.

Venerdì 25 ottobre su Cinema Uno continua la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883" (Ep. 5-6, 2024) in Prima TV, esplorando nuovi momenti iconici della carriera del gruppo, mentre emergono nuove sfide e opportunità. Lunedì 28 ottobre su Cinema Uno, in Prima TV, arriva "Race for Glory - Audi vs. Lancia" (Medusa, 2024), un film biografico e sportivo che racconta la rivalità tra i due leggendari team automobilistici negli anni '80 e '90, offrendo uno sguardo dietro le quinte delle loro epiche battaglie sui circuiti di rally.

LE PRIME TV DEL MESE

Mer 2 OTT - SUSPENSE : HOME EDUCATION - LE REGOLE DEL MALE [Warner, 2023] - 1aTv Horror/Thriller

[Warner, 2023] Horror/Thriller Ven 4 OTT - CINEMA UNO : IL GUSTO DELLE COSE [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Lucky Red, 2023] Drammatico/Romantico Lun 7 OTT - CINEMA UNO : ROMEO E' GIULIETTA [Vision, 2024] - 1aTv Commedia

[Vision, 2024] Commedia Mer 9 OTT - CINEMA UNO : MAY DECEMBER [Lucky Red, 2023] - 1aTv Drammatico

[Lucky Red, 2023] Drammatico Ven 11 OTT - CINEMA UNO : HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 [Ep. 1-2, 2024] - 1aTv Biografico/Commedia

[Ep. 1-2, 2024] Biografico/Commedia Dom 13 OTT - CINEMA DUE : ANOTHER END [01, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

[01, 2024] Drammatico/Romantico Lun 14 OTT - CINEMA UNO : VOLARE [Fandango, 2023] - 1aTv Drammatico

[Fandango, 2023] Drammatico Mer 16 OTT - CINEMA UNO : THE INDEPENDENT - COMPLOTTO PER LA CASA BIANCA [Sky, 2022] - 1aTv Crimine/Thriller

[Sky, 2022] Crimine/Thriller Ven 18 OTT - CINEMA UNO : HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 [Ep. 3-4, 2024] - 1aTv Biografico/Commedia

[Ep. 3-4, 2024] Biografico/Commedia Sab 19 OTT - CINEMA DUE : TROPPO AZZURRO [Vision, 2023] - 1aTv Commedia

[Vision, 2023] Commedia Lun 21 OTT - CINEMA UNO : I TRE MOSCHETTIERI - MILADY [Notorious, 2023] - 1aTv Azione/Avventura

[Notorious, 2023] Azione/Avventura Mer 23 OTT - CINEMA UNO : FRENCH GIRL [Paramount, 2024] - 1aTv Commedia

[Paramount, 2024] Commedia Ven 25 OTT - CINEMA UNO : HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 [Ep. 5-6, 2024] - 1aTv Biografico/Commedia

[Ep. 5-6, 2024] Biografico/Commedia Lun 28 OTT - CINEMA UNO: RACE FOR GLORY - AUDI VS. LANCIA [Medusa, 2024] - 1aTv Biografico/Sportivo

SKY CINEMA SHREK

Sky Cinema Collection, da sabato 28 settembre a mercoledì 2 ottobre Collezione SHREK disponibile on demand dal 28 settembre

Da sabato 28 settembre a mercoledì 2 ottobre Sky Cinema Collection ospita il franchise dedicato al simpatico orco verde, insieme al primo capitolo dello spin-off che vede protagonista il Gatto con gli Stivali. La saga si apre nel 2001 con il primo memorabile SHREK, capolavoro che ha rivoluzionato il mondo delle favole e che nel ha vinto l’Oscar® per il miglior film d'animazione. Racconta la storia di un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, che deve liberare la principessa Fiona, segregata in un castello, che gli farà battere il cuore. Il divertimento continua con il secondo capitolo campione d’incassi, SHREK 2. Questa volta Shrek e Fiona devono affrontare le ire dei genitori di lei, poco propensi ad accettare un “mostro” come genero. In SHREK TERZO nel regno di Molto Molto Lontano è morto il re e bisogna trovare il cugino di Fiona, Arthur, erede del trono per linea di successione. L’orco verde, insieme agli amici Ciuchino e Gatto, parte alla sua ricerca, ma una sorpresa li attende. Il quarto e ultimo capitolo della saga d'animazione, SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI, vede Shrek alle prese con i problemi di un padre di famiglia e una forte nostalgia dei vecchi tempi. Complice la trappola che gli tende il nano Tremotino, l’orco finirà per vivere un’altra avventura indimenticabile. Non manca infine il primo capitolo, IL GATTO CON GLI STIVALI, la rocambolesca animazione che vede protagonista il personaggio reso famoso dalla saga di Shrek. In questa divertente avventura l’amicizia fra il beffardo Gatto con gli Stivali e Humpty Dumpty si rompe in seguito a una rapina finita male, ma il destino li riunisce sulla strada verso la famigerata Oca dalle uova d’oro.

SKY CINEMA STAR TREK

Sky Cinema Collection, da giovedì 3 a venerdì 11 ottobre Collezione STAR TREK già disponibile on demand

Nato dall’immaginazione del grande Gene Roddenberry, l’universo di Star Trek ha debuttato nel 1966 con la serie tv, per poi ampliarsi ed espandersi nel corso dei decenni anche con una saga cinematografica composta da 13 film, interamente disponibile da giovedì 3 a venerdì 11 ottobre su Sky Cinema Collection. È il 1979, 12 anni dopo il debutto televisivo, quando il cast della serie approda al cinema nel primo film STAR TREK diretto da Robert Wise, mantenendo William Shatner nei panni dell’Ammiraglio Kirk e Leonard Nimoy in quelli di Spock, e candidato poi a 3 Oscar®; segue nel 1982 STAR TREK II – L’IRA DI KHAN, incentrato sul contrasto fra l’Ammiraglio Kirk e il suo acerrimo nemico Khan Noonien Singh, interpretato da Ricardo Montalbán; nel 1984 è la volta di STAR TREK III – ALLA RICERCA DI SPOCK, capitolo che vede Leonard Nimoy non solo come protagonista, ma anche come regista; nel 1986 si passa a STAR TREK IV – ROTTA VERSO LA TERRA, altro capitolo diretto da Nimoy che ottiene 4 nomination agli Oscar® (fotografia, suono, effetti sonori e colonna sonora originale); nel 1989 con STAR TREK V - L’ULTIMA FRONTIERA la regia passa da Nimoy a Shatner, che ne firma anche il soggetto; nel 1991 esce STAR TREK VI – ROTTA VERSO L’IGNOTO e la saga cinematografica prosegue con l’ultima avventura incentrata su Kirk e i personaggi della serie classica. Nei successivi 4 capitoli l’equipaggio storico lascia posto a quello della serie di successo The Next Generation comandato da Picard, interpretato da Patrick Stewart; nel 1994 infatti STAR TREK GENERAZIONI costituisce il “trait d’union” tra i due differenti cast e li vede entrambi presenti; nel 1996 è la volta di STAR TREK – PRIMO CONTATTO, il primo film diretto e interpretato da Jonathan Frakes, seguito poi nel 1998 dalla sua seconda regia STAR TREK – L’INSURREZIONE; dopo una pausa cinematografica di 4 anni, nel 2002 la saga cinematografica taglia il traguardo del decimo film con STAR TREK – LA NEMESI. Nel 2009 arriva il reboot della serie classica, che ottiene l’Oscar® per il miglior trucco, STAR TREK – IL FUTURO HA INIZIO diretto da J.J. Abrams dove incontriamo un giovane James T. Kirk, interpretato da Chris Pine, mentre

Zachary Quinto è Spock; nel 2013 si passa a INTO DARKNESS - STAR TREK, anche questa volta diretto da J.J. Abrams, che oltre a un altro successo ai botteghini, ottiene la nomination agli Oscar® per gli effetti visivi e vede nel cast anche Benedict Cumberbatch; infine, nel 2016, Chris Pine e Zachary Quinto tornano sull’Enterprise nel terzo capitolo del reboot STAR TREK BEYOND, questa volta diretti da Justin Lin, già noto per le regie di alcuni capitoli della saga Fast & Furious.

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Sky Cinema Collection, da sabato 12 a lunedì 14 ottobre Collezione RITORNO AL FUTURO già disponibile on demand

Da sabato 12 a lunedì 14 ottobre torna su Sky Cinema la saga cult diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Pronti quindi a montare sulla mitica DeLorean DMC-12, rimodellata dallo stravagante scienziato Emmett “Doc” Brown, per finire nella Hill Valley del 1955 a evitare il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty McFly nel primo capitolo RITORNO AL FUTURO (l’Oscar® per il miglior montaggio sonoro); nel 2015 per impedire l’arresto del figlio di Marty nel secondo capitolo RITORNO AL FUTURO - PARTE II e per rendere impossibile l’omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero nel Far West del 1885 nel terzo capitolo RITORNO AL FUTURO - PARTE III.

SKY CINEMA COLLECTION – TOM HANKS MANIA

Sky Cinema Collection, da martedì 15 a venerdì 18 ottobre Collezione TOM HANKS disponibile on demand dal 15 ottobre

Da martedì 15 a venerdì 18 ottobre i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono sul talento indiscusso dell’attore due volte premio Oscar® Tom Hanks. Tra i 15 titoli in programmazione sono da non perdere: il remake del film svedese Mr. Ove, NON COSÌ VICINO, con Mariana Treviño; i due capolavori diretti da Robert Zemeckis, FORREST GUMP, per cui Hanks ottenne l’Oscar® come miglior attore protagonista nel 1995, e la memorabile avventura su un’isola deserta, CAST AWAY, per cui vinse il Golden Globe nel 2001; il dramma carcerario tratto dal romanzo di Steven King, IL MIGLIO VERDE; le commedie firmate da Stephen Spielberg, PROVA A PRENDERMI con Leonardo DiCaprio e THE TERMINAL con Stanley Tucci e Catherine Zeta-Jones; oltre al film biografico diretto da Clint Eastwood, SULLY con Aaron Eckhart. Infine, non possono mancare le pellicole dirette da Ron Howard: il dramma sulla sfortunata missione spaziale, premiato con 2 Oscar®, APOLLO 13; e la trilogia nata dalla penna di Dan Brown, in cui Tom Hanks veste i panni del professore di simbologia Robert Langdon: IL CODICE DA VINCI, ANGELI E DEMONI e INFERNO.

SKY CINEMA ADVENTURE

Sky Cinema Collection, da sabato 19 a venerdì 25 ottobre Collezione ADVENTURE disponibile on demand dal 19 ottobre

Da sabato 19 a venerdì 25 ottobre, Sky Cinema Collection propone un concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato con una selezione dei migliori film d’avventura. Il canale propone più di 40 titoli, tra i quali segnaliamo: la prima visione I TRE MOSCHETTIERI - MILADY (lun. 21 ott. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), preceduta dal primo capitolo della saga diretta da Martin Bourboulon, I TRE MOSCHETTIERI - D’ARTAGNAN, con Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï; non possono poi mancare gli altri celebri adattamenti del romanzo di Dumas: la saga diretta da Giovanni Veronesi, MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo; e la rilettura in chiave “steampunk” di Paul W.S. Anderson, I TRE MOSCHETTIERI con Logan Lerman, Milla Jovovich e Orlando Bloom. Tra gli altri titoli in programmazione, sono da non perdere: la saga diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas, che vede Harrison Ford nei panni del famoso professore di archeologia: I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO; la saga JUMANJI, iniziata nel 1995, con un Robin Williams intrappolato nei pericolosi labirinti del gioco da tavolo, e ripresa nel 2017 e 2019 con i sequel JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA e JUMANJI – THE NEXT LEVEL con Dwayne Johnson e Kevin Hart. E i cult adatti a tutta la famiglia: I GOONIES, diretto da Richard Donner, e interpretato dai volti ancora giovanissimi di Sean Astin e Josh Brolin; e il film vincitore di 3 Oscar® e 2 Golden Globe, E.T. firmato da Steven Spielberg. Infine, citiamo alcuni capisaldi del genere: LA MUMMIA, con protagonista l’attore premio Oscar® Brendan Fraser; il reboot da 3 Oscar®, firmato Peter Jackson, KING KONG con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody; e gli adattamenti dalla narrativa d’avventura: VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA con Dwayne Johnson e Michael Caine; il kolossal di Ron Howard HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth; e THE LEGEND OF TARZAN, con Alexander Skarsgård, nei panni dell’uomo della giungla, e Margot Robbie in quelli dell’amata Jane.

SKY CINEMA HALLOWEEN

Sky Cinema Collection, da sabato 26 a giovedì 31 ottobre Collezione HALLOWEEN disponibile on demand dal 21 ottobre

Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di qualche brivido di terrore. Il canale, infatti, da sabato 26 a giovedì 31 ottobre diventa Sky Cinema Halloween e prevede oltre 60 titoli “da paura” che spaziano nei generi: avventure a tinte dark, titoli per tutta la famiglia e horror. Tra i titoli in programmazione segnaliamo la prima visione LA GUERRA DEL TIBURTINO III (sab. 26 ore 21.15 su Sky Cinema Collection) la commedia italiana grottesca con Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Francesco Pannofino e Carolina Crescentini, che vede protagonista un gruppo di ragazzi del quartiere Tiburtino III, scelto da mostruosi alieni come punto di approdo per la conquista del mondo. Sullo stesso tono tra commedia e atmosfere da brividi, segnaliamo: i cult anni 80 GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI e GHOSTBUSTERS II con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis, e GREMLINS diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg; l’action scritto e interpretato da Quentin Tarantino DAL TRAMONTO ALL’ALBA con George Clooney e Harvey Keitel; e RENFIELD, ideato dal creatore di The Walking Dead, con Nicolas Cage nei panni di Dracula. Nella varietà dell’offerta e nel pieno dell’atmosfera di Halloween, il canale propone: SPLIT di M. Night Shyamalan, con protagonista un formidabile James McAvoy; il reboot del personaggio creato da Mike Mignola, HELLBOY, con David Harbour e Milla Jovovich, e il disaster movie di Marc Forster, WORLD WAR Z con Brad Pitt, intento a salvare il mondo da mostri affamati di carne umana. Ma anche i più giovani possono avere la loro dose di brivido con i film per tutta la famiglia, come: la commedia fantastica su un tenero spettro, CASPER con Christina Ricci e Bill Pullman; l’animazione in stop motion LA SPOSA CADAVERE di Tim Burton; i primi due capitoli della saga dedicata a Dracula e alla sua famiglia, HOTEL TRANSYLVANIA e HOTEL TRANSYLVANIA II; e il vincitore del premio Oscar® per il trucco, LEMONY SNICKET -UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI con Jim Carrey e Meryl Streep. Mentre dalla seconda serata, per tutta la notte, domina il genere horror con i successi della scorsa stagione cinematografica: l’adattamento dell’omonimo videogioco, FIVE NIGHTS AT FREDDY'S con Josh Hutcherson; il ritorno della suora demoniaca, THE NUN II, spin-off di L’EVOCAZIONE - THE CONJURING, in programmazione insieme al secondo capitolo THE CONJURING – IL CASO ENFIELD; i sequel dei cult L’ESORCISTA - IL CREDENTE, diretto da David Gordon Green, e LA CASA - IL RISVEGLIO DEL MALE, quinto capitolo in ordine cronologico del franchise La Casa; non possono poi mancare i classici intramontabili del genere: l’horror psicologico di Stanley Kubrick, THE SHINING con un terrificante Jack Nicholson, e il thriller firmato dal maestro della suspense Alfred Hitchcock, PSYCO con le indimenticabili interpretazione di Janet Leigh e Anthony Perkins.

SKY UNO

X FACTOR 2024 – LIVE SHOW

Da giovedì 24 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Al via gli attesissimi Live Show di X Factor 2024. Dopo sei settimane di selezioni – fatte da lunghe Audizioni, tesissimi Bootcamp e Home Visit dall’esito incerto fino all’ultimo – i 12 artisti divisi nelle squadre capitanate dai quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono pronti per sfidarsi frontalmente, brano dopo brano, in diretta sul palco del Teatro Repower di Milano. A tenere le fila di tutto e a dettare i ritmi dello show, la conduzione di Giorgia. Settimana dopo settimana, durante i Live Show che come da tradizione saranno pieni di grande spettacolo e di ospiti straordinari, sarà sempre più forte anche la suspense per i cantanti in gara che faranno di tutto per conquistare un posto nella finalissima dello show, prevista per il 5 dicembre. Un ultimo atto che sarà più spettacolare che mai, per la prima volta nella storia internazionale del format in esterna, incorniciato nella meravigliosa Piazza del Plebiscito a Napoli.



X FACTOR DAILY

Dal 18 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 19.30, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il giorno dopo la composizione ufficiale del cast dei 12 concorrenti di X Factor 2024, inizia l’appuntamento - da lunedì a venerdì - con il Daily, una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso. Un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor.

SKY DOCUMENTARIES

I SOPRANO – LA VERA STORIA

Venerdì 4 e sabato 5 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario in due parti diretto da Alex Gibney che esplora la creazione e l'impatto della rivoluzionaria serie HBO "I Soprano". Offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera del suo creatore, David Chase e come la serie abbia trasformato il racconto televisivo. Include testimonianze dirette, nastri di provini inediti, interviste e filmati esclusivi, celebrando l'impatto della serie.

L’UOMO CHE SCHERZAVA COL FUOCO: UN’INDAGINE DI STIEG LARSSON

Da mercoledì 9 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docuserie Sky Original in quattro episodi che, a quasi 30 anni dopo l'assassinio di Olof Palme, racconta la scoperta del lavoro di Stieg Larsson su questo mistero convince un uomo che le risposte sono a portata di mano. Man mano che i file di Stieg Larsson vengono esaminati emerge un quadro complesso di Olof Palme e l'archivio porta a tre persone che potrebbero essere state coinvolte.

A MODO MIO – PATTY PRAVO

Lunedì 14 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario ripercorre la vita privata e i successi discografici di una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. L'artista ritorna nei luoghi della sua infanzia e si racconta attingendo al repertorio della sua memoria privata e professionale.

I MAGNIFICI QUATTRO DELLA RISATA

Sabato 26 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella storia della comicità del cinema italiano c'è un prima e un dopo. E loro sono lo spartiacque. I Magnifici 4 della Risata ricostruisce, attraverso gags, backstage e interviste, quella stagione del nostro cinema e i meccanismi di quella comicità che decretò l'enorme successo di Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone. I Magnifici 4 della Risata intende analizzare un fenomeno tutto italiano, che ha cambiato per sempre il nostro approccio alla commedia, che ha rivoluzionato il mercato dei film, e che ha modificato il nostro modo di ridere.

SKY ARTE

EMILIO ISGRÒ, AUTOCURRICULUM SOTTO IL SOLE

Domenica 6 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il docufilm – come afferma lo stesso regista Davide Bassanesi – è frutto di un pedinamento paziente e discreto dell’artista che consente allo spettatore di penetrare il processo creativo e le preziose relazioni dell’artista, di scoprire come la cancellatura, dall’immenso potere evocativo e visivo, sia insita nella stessa dialettica siciliana della sua terra (dove acquisita una cosa poi la si cancella) e sia per un artista che cancella da 60 anni un modo per stare tra le cose del mondo, tra l’essere della parola e il suo sparire, il suo non essere.

MANIERISMO – L’ARTE PIÙ PAZZA DEL MONDO

Da sabato 12 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra i movimenti artistici del Periodo degli Antichi Maestri, il più bizzarro e il più emozionante è sicuramente il Manierismo, che ha prodotto un’arte meravigliosa sfidando le regole.

Temporalmente si colloca a metà tra due periodi artistici importanti: il Rinascimento prima e il Barocco anni dopo. Per questo motivo il Manierismo è stato spesso erroneamente interpretato come un mero momento di passaggio. Per sfatare tale concezione svalutante del Manierismo, che non gli rende affatto giustizia, la serie in Sky Original ambisce nel corso di tre episodi a presentarlo al mondo sotto una luce diversa e con una nuova chiave di lettura, restituendone una narrazione nel dettaglio. Lo scopo, infatti, è quello di mostrare quale grandiosa e suggestiva arte abbia prodotto il Manierismo.

ITALY FOR MOVIES

Da martedì 29 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La docu-serie racconta il territorio italiano attraverso luoghi divenuti iconici – perché set di grandi o piccoli progetti cinematografici – e location inedite al grande schermo, tutte da scoprire e conoscere. Le 10 puntate ci racconteranno alcuni luoghi della nostra Italia attraverso la loro storia, i legami culturali, aneddoti e peculiarità. Una cartolina del nostro paese in cui sono coinvolti registi, scenografi, sceneggiatori, scrittori, fotografi, architetti, esperti e studiosi d’arte.

SKY CRIME

BLOOD & MONEY

Domenica 6 ottobre alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie in dieci episodi creata da Dick Wolf, il genio dietro la storica serie di Law & Order.Una produzione esclusiva che riporta in vita storie di crimini spietati e delle intricate indagini che hanno ispirato la celebre serie. Attraverso interviste esclusive e ricostruzioni dettagliate, Blood & Money esplora il lato oscuro della giustizia, svelando i legami tra potere, ricchezza e violenza.

SKY NATURE

SUPER SHARK – I SIGNORI DEGLI ABISSI

Da venerdì 25 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In una spedizione di ricerca senza precedenti, due squadre d'élite conducono il pubblico in un viaggio in sei episodi che traccia il più grande predatore degli oceani lungo rotte di migrazione degli squali remote e inesplorate. Il progetto fornisce agli scienziati dati cruciali per svelare i misteri dei movimenti degli squali, catturare comportamenti di caccia mai visti prima, comprendere meglio le gerarchie sociali degli squali e identificare i santuari di riproduzione fondamentali per la sopravvivenza di questa affascinante specie.





