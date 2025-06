Guida TV Sky e NOW 1 - 7 Giugno: The Walking Dead: Daryl Dixon, Speak No Evil

GUIDA TV SKY / NOW | 1 - 7 GIUGNO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 1° giugno si apre con il grande ritorno del Radio Zeta Future Hits Live, trasmesso in diretta su Sky Uno, TV8 e NOW dal Centrale del Foro Italico a Roma. Giunto alla quarta edizione, l’evento musicale dell’estate dedicato alla Generazione Zeta sarà condotto da Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, con una line-up ricca dei nomi più amati del momento, pronta ad animare la stagione più calda dell’anno.

Lunedì 2 giugno segna il debutto su Sky Atlantic e NOW di The Walking Dead: Daryl Dixon, atteso spin-off con Norman Reedus. Daryl si risveglia in una Francia post-apocalittica, privo di memoria, ma presto coinvolto in una missione inaspettata: scortare un bambino ritenuto speciale in un viaggio pericoloso e trasformativo. Nella stessa serata, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti, thriller psicologico con James McAvoy in cui due famiglie si ritrovano intrappolate in un’escalation di tensioni e violenze sotto una superficie di apparente normalità.

Martedì 3 giugno lo spazio è dedicato alla cultura: su Sky Arte alle 21.15 va in onda uno speciale con Roberto Bolle protagonista di un viaggio affascinante all’interno delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo. Un intreccio di danza, musica e arte che racconta le emozioni racchiuse nei grandi capolavori esposti. Alla stessa ora, su Sky Classica, omaggio a Georges Bizet con Carmen nell’allestimento iconico di Franco Zeffirelli dall’Arena di Verona: un’occasione imperdibile per rivivere la passione e la ribellione dell’opera simbolo del compositore francese.

Mercoledì 4 giugno, alle 22.15 su Sky Classica, le celebrazioni continuano con il concerto per l’84° compleanno di Martha Argerich, in cui la pianista argentina, affiancata da Daniel Barenboim, interpreta la potente Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók dal Teatro Colón di Buenos Aires.

Giovedì 5 giugno è la volta del cinema d’autore con Il giorno dell’incontro, in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Il film, che segna l’esordio alla regia di Jack Huston, racconta la storia di un ex pugile interpretato da Michael Pitt, che si prepara a tornare sul ring mentre ripercorre le strade della sua esistenza, accompagnato da un cast d’eccezione che include Joe Pesci, Ron Perlman e Steve Buscemi, sullo sfondo di una New York sospesa tra nostalgia e redenzione.

Venerdì 6 giugno, Sky Documentaries presenta in binge Scugnizzi per sempre, serie in sei episodi dedicata alla leggendaria squadra di basket casertana degli anni ’80 e ’90, simbolo di riscatto, passione e orgoglio meridionale. Su Sky Nature debutta invece Everglades – Stagioni selvagge, con due puntate in esclusiva dedicate alla straordinaria biodiversità del parco naturale più iconico della Florida, tra paesaggi primordiali e specie rare.

Sabato 7 giugno, doppio appuntamento speciale su Sky Cinema Collection e Sky Cinema Family. Parte la maratona Guardie e Ladri, una settimana di cinema tra furti, inseguimenti e truffe con oltre 30 film, dai classici come Colpo grosso e la trilogia di Ocean’s, a titoli come La rapina perfetta, Rapina a Stoccolma, The Code, Way Down, Stolen, Point Break e commedie italiane come (Im)perfetti criminali, Brave ragazze, Non si ruba a casa dei ladri e 3 donne al verde. Su Family prende il via DreamWorks – Il meglio dell’animazione, 9 giorni con i migliori titoli dello studio in vista dell’uscita al cinema del live action Dragon Trainer: in programmazione l’intera saga di Hiccup e Sdentato, tutti i film di Shrek, Kung Fu Panda, Baby Boss e il recente Il robot selvaggio.

MARTEDÌ 3 GIUGNO

ROBERTO BOLLE ALLA SCOPERTA DELLE GALLERIE D’ITALIA

Martedì 3 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un “viaggio” nella bellezza e nell’arte delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo: Milano, Vicenza, Napoli e Torino, insieme ad un protagonista d’eccezione, Roberto Bolle, il “padrone di casa” che accoglie idealmente i propri ospiti, musicisti e ballerini, oltre ad essere a sua volta performer ed interprete.

GEORGES BIZET - CARMEN

Martedì 3 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

Il 3 giugno 1875 il giovane e brillante compositore Georges Bizet muore improvvisamente a 37 anni, pochi mes idopo l’esordio presso l’Opéra-Comique della sua ultima opera: Carmen. Bizet era convinto di aver dato alla luce un capolavoro assoluto e si dice che la sua morte prematura – in circostanze mai del tutto chiarite, forse un suicidio – possa essere stata conseguenza dell’accoglienza gelida che la sua opera aveva ricevuto dallo spietato pubblico parigino. Pochi anni più tardi Carmen diventerà una delle opere più rappresentate al mondo e tale è rimasta sino ad oggi. In occasione del 150° anniversario della sua scomparsa, riviviamo la potenza e la bellezza della Carmen attraverso una recente esecuzione all’Arena di Verona, in una produzione firmata dal maestro Franco Zeffirelli.

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO

MARTHA ARGERICH E DANIEL BARENBOIM – BÉLA BARTÓL. SONATA PER DUE PIANOFORTI E PERCUSSIONI

Mercoledì 4 giugno alle 22.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione dell’84° compleanno di Martha Argerich il 5/06, nella suggestiva cornice del Teatro Cólon di Buenos Aires, Martha Argerich e Daniel Barenboim eseguono la Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók. Un capolavoro tellurico, che mette in risalto le caratteristiche percussive del re degli strumenti musicali in una scrittura di modernità dirompente.

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

IL GIORNO DELL’INCONTRO

Giovedì 5 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attore Jack Huston, nipote del grande John, esordisce alla regia con la storia di un antieroe in cerca di riscatto con Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi. Film presentato al Festival di Venezia. Mikey Flanaghan, ex pugile di successo, decide di tornare a combattere un incontro al Madison Square Garden. Nell’attesa di risalire sul ring, Mikey trascorre la giornata per le strade di New York ripensando agli errori del suo passato e incontrando le persone più importanti della sua vita.

VENERDÌ 6 GIUGNO

SCUGNIZZI PER SEMPRE

Venerdì 6 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In 6 puntate in binge, l'esperienza umana e sportiva di un gruppo di scugnizzi casertani che, nell'Italia degli anni '80 e '90, osò sfidare l'Olimpo della pallacanestro italiana.

Sky Exclusive: EVERGLADES – STAGIONI SELVAGGE

Da venerdì 6 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo, in 2 puntate in binge, le straordinarie creature e il clima delle Everglades in Florida.

SABATO 7 GIUGNO

SKY CINEMA COLLECTION – GUARDIE E LADRI

Da sabato 7 a venerdì 13 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection porta lo spettatore nell’avvincente mondo di furti, truffe e rapine, in cui poter scoprire gli astuti piani dei ladri e le brillanti strategie della polizia. Sono oltre 30 gli “heist movie” in programmazione che raccontano storie ricche di ingegno, tradimenti, doppi giochi, adrenalina, ma anche tanto divertimento. La realtà supera la fantasia nei film che ricostruiscono due storici colpi: quello del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, raccontato ne LA RAPINA PERFETTA con Jason Statham, e quello del 1973 che diede il nome alla famosa sindrome, RAPINA A STOCCOLMA con Ethan Hawke e Noomi Rapace. È, invece, l’immaginazione delle sorelle Giussani che ha dato vita a DIABOLIK, portato sul grande schermo dai Manetti bros. con Luca Marinelli nei panni del seducente ladro, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko.Intriganti piani e azioni mozzafiato sono al centro di film come: THE CODE, con Morgan Freeman nei panni di esperto ladro internazionale che recluta uno più giovane (Antonio Banderas) per mettere a segno l’ultimo colpo della sua carriera; STOLEN in cui Nicolas Cage, appena tornato in libertà, deve trovare 10 milioni di dollari per salvare la figlia rapita; il cult movie di Kathryn Bigelow POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA, dove l’agente FBI Keanu Reeves si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche, capitanata da Patrick Swayze; e l’action targato Sky Original WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA in cui Freddie Highmore è uno studente di ingegneria escogita un piano per rubare un leggendario tesoro da un’inviolabile banca. Non possono mancare poi George Clooney, Brad Pitt e i loro compari nella celebre trilogia diretta da Steven Soderbergh OCEAN’S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO, OCEAN’S TWELVE e OCEAN’S THIRTEEN, che si rifà al cult del genere in programmazione, COLPO GROSSO con Frank Sinatra e Dean Martin. Infine, il divertimento è assicurato seguendo le rocambolesche traversie di ladri improvvisati come in questi titoli: l’action-comedy Sky Original (IM)PERFETTI CRIMINALI con Filippo Scicchitano e Fabio Balsamo, dove quattro guardie giurate progettano un colpo in gioielleria per aiutare uno di loro; la commedia di Michela Andreozzi BRAVE RAGAZZE con Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico nei panni di quattro donne in difficoltà che si travestono da uomini per rapinare una banca; il travolgente 3 DONNE AL VERDE con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes, che interpretano tre impiegate di banca che vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito; e il film di Carlo Vanzina NON SI RUBA A CASA DEI LADRI dove Vincenzo Salemme è un uomo che, finito in povertà, organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato.

SKY CINEMA FAMILY – DREAMWORKS

Da sabato 7 a domenica 15 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Family e disponibile on demand

In occasione dell’uscita cinema del remake live action di DRAGON TRAINER prevista per venerdì 13 giugno, Sky Cinema Family propone 9 giorni di programmazione interamente dedicata ai film di successo della DreamWorks Animation, che comprende anche i 3 film di animazione del franchise DRAGON TRAINER. Tra i 15 film previsti in programmazione segnaliamo i 3 capitoli animati del franchise sulle avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato: DRAGON TRAINER, in cui il goffo Hiccup incontra il cucciolo di furia buia Sdentato e tra i due nasce un’amicizia indissolubile; DRAGON TRAINER 2, che vede Hic e l’amico Sdentato alle prese con un drago avido di potere che minaccia la pace tra due popoli; DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO, spettacolare capitolo conclusivo della trilogia, candidato al premio Oscar® e Golden Globe come Miglior Film di Animazione. Sono, inoltre, da non perdere: il film candidato agli Oscar® 2025 come Miglior film di animazione IL ROBOT SELVAGGIO; tre capitoli della saga fiabesca che ruota attorno al simpatico panda pronto a diventare il Guerriero Dragone, ossia il più grande maestro di kung fu KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 3 e KUNG FU PANDA 4; tutti i capitoli del franchise d’animazione che vede protagonista l’orco più famoso di Hollywood, SHREK, SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI; e BABY BOSS candidato agli Oscar® 2018, che con ironia e tenerezza descrive la nascita di un fratellino.