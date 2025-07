Guida TV Sky e NOW 13 - 19 Luglio: The Walking Dead, Il Gladiatore 2, Anora, RDS Summer Festival

GUIDA TV SKY / NOW | 13 - 19 LUGLIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 13 luglio alle 22.00 in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, debutta Sei in arresto!, nuova serie che racconta gli arresti più assurdi e imbarazzanti avvenuti negli Stati Uniti. Tra ladri che si addormentano durante i colpi, malviventi traditi da un'insaziabile voglia di formaggio o rapinatori che non resistono alla tentazione di prepararsi una pizza, ogni episodio raccoglie storie vere di crimini finiti nel modo più imprevedibile.

Lunedì 14 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva The Walking Dead: Dead City. Lo spin-off dell’iconica serie vede protagonisti Maggie e Negan, interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, in un’inedita alleanza in una Manhattan post-apocalittica, dove i vaganti non sono l’unico pericolo. In parallelo, sempre lunedì 14 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, debutta Il Gladiatore II. Ridley Scott torna a raccontare l’epica Roma antica con Paul Mescal nei panni del prigioniero Annone, diventato gladiatore per vendicare la morte della sua amata. Al suo fianco Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen, ancora una volta nel ruolo di Lucilla.

Martedì 15 luglio su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, parte la quarta stagione di Avvocati di Famiglia. Abigail Bianchi e la sua complicata famiglia di legali affrontano nuovi casi e sfide personali, tra drammi familiari e intricati casi giudiziari che riflettono la complessità delle relazioni umane.

Mercoledì 16 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, va in onda Anora, vincitore di 5 Premi Oscar® 2025 e della Palma d’oro a Cannes. Il film diretto da Sean Baker racconta la storia di una ballerina russa che si innamora del figlio di un oligarca e finisce in un turbine di amore, interessi e inganni tra New York e Las Vegas.

Venerdì 18 luglio alle 21.15 in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, va in onda 13 ore per sopravvivere, documentario mozzafiato che racconta la lotta per la vita nelle pozze di marea, dove ogni creatura marina è costretta a resistere contro il tempo, i predatori e l’ambiente ostile.

Sabato 19 e sabato 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche su TV8 e disponibile on demand, è il momento dell’RDS Summer Festival. Due serate all’insegna della musica dal vivo con i concerti più attesi dell’estate firmati RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT. Sempre sabato 19 e domenica 20 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, appuntamento imperdibile con la maratona Sky Cinema Ritorno al Futuro, per rivivere tutta la saga cult di Robert Zemeckis a 40 anni dal debutto del primo capitolo con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

DOMENICA 13 LUGLIO 2025

SEI IN ARRESTO!

Da domenica 13 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ladri che si addormentano sulla scena del crimine, fuggiaschi traditi dal loro amore per il formaggio e intrusi che durante una rapina hanno il disperato bisogno di stendere e cuocere una pizza: questi sono tutti casi veri, e sono solo alcuni degli arresti più bizzarri che ogni anno vengono compiuti negli Stati Uniti d’America.

LUNEDI 14 LUGLIO 2025

THE WALKING DEAD: DEAD CITY stagione 1

Da lunedì 14 luglio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Arriva su Sky The Walking Dead: Dead City, il primo spin-off di The Walking Dead, uno dei franchise televisivi più longevi della serialità moderna che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi, tra cui Saturn Awards, Emmy Awards e diversi riconoscimenti ai MTV Movie & TV Awards. Protagonisti di questa nuova avventura sono Lauren Cohan, che torna nel ruolo di Maggie Greene, e Jeffrey Dean Morgan, nel celebre ruolo di Negan. A loro si aggiunge un cast di nuovi talenti come Zeljko Ivanek, Gaius Charles e Mahina Napoleon, che arricchiscono l’universo narrativo della serie. Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City ritrova Maggie e Negan: due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.​

IL GLADIATORE II

Lunedì 14 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Dopo più di 20 anni dal primo capitolo, Ridley Scott ci riporta nell’Antica Roma con un nuovo film di successo che vede protagonista Paul Mescal, al fianco di Pedro Pascal e Denzel Washington, e in cui ritroviamo Connie Nielsen nelle vesti di Lucilla. Roma è sotto il governo tirannico e corrotto dei fratelli Geta e Caracalla, quando arriva in città il prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell’Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui aspira è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte della sua amata sposa.

MARTEDI 15 LUGLIO 2025

AVVOCATI DI FAMIGLIA stagione 4

Da martedì 15 luglio su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Abigail Bianchi è alle prese con nuovi intriganti casi, mentre si destreggia tra lavoro, famiglia e vita sentimentale. Il padre di Abigail, Harry, e i fratellastri Daniel e Lucy affrontano sfide uniche, bilanciando le loro vite professionali e personali sempre più complicate. La famiglia di avvocati continua a confrontarsi con casi non convenzionali, tra cui la maternità surrogata, la responsabilità dei genitori e le «famiglie in affitto». Il contesto di uno studio legale fa da sfondo all’esplorazione delle relazioni familiari, spesso intricate e disfunzionali. La miscela di casi legali e drammi personali della famiglia dà vita ad una narrazione dinamica e coinvolgente. Con Jewel Staite, Victor Garber, Brett Kelly, Genelle Williams e Zach Smadu.

MERCOLEDI 16 LUGLIO 2025

ANORA

Mercoledì 16 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

5 Premi Oscar® 2025, tra cui miglior film, miglior regia e migliore attrice a Mikey Madison, e Palma d’oro a Cannes 2024 al film di Sean Baker (Un sogno chiamato Florida) che mescola sapientemente i generi, regalando momenti di pungente umorismo a momenti struggenti. Anora è una ballerina erotica di origine russa. Una sera, al locale in cui lavora, conosce Ivan, il figlio di un oligarga russo che sembra non riuscire a fare a meno della sua compagnia. Così Anora viene invitata prima nella villa di Ivan e poi a Las Vegas, dove i due ragazzi si sposano. Ma la felicità di Anora dura poco, perché presto una squadra mandata dalla famiglia di Ivan bussa alla loro porta con l’intento di far annullare il matrimonio. Inizia così un’avventura tragicomica.

VENERDI 18 LUGLIO 2025

13 ORE PER SOPRAVVIVERE

Da venerdì 18 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Lasciamoci travolgere da una lotta gladiatoria per la sopravvivenza mentre l’oceano si ritira e creature marine di ogni tipo si dibattono tra la vita e la morte nelle pozze di marea. Tratteniamo il fiato mentre l’amore persevera e i ladri imperversano in un luogo dove la sopravvivenza non è mai garantita.

SABATO 19 LUGLIO 2025

RDS SUMMER FESTIVAL

Sabato 19 e 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8. Disponibile on demand

Per un’estate all’insegna della grande musica, RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT presentano l’RDS SUMMER FESTIVAL: due imperdibili serate con il meglio dei concerti live di quest’estate con incredibili artisti.

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Sabato 19 e domenica 20 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nel luglio del 1985 il primo capitolo della saga con Michael J. Fox spopolava nelle sale statunitensi. A 40 anni di distanza, sabato 19 a domenica 20 luglio, torna su Sky Cinema la saga cult diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.