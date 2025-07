Guida TV Sky e NOW 20 - 26 Luglio: Nosferatu, 50 km all'ora, RDS Summer Festival

GUIDA TV SKY / NOW | 20 - 26 LUGLIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 21 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, debutta 50 km all’ora, la nuova commedia on the road diretta e interpretata da Fabio De Luigi insieme a Stefano Accorsi. La pellicola racconta l’improbabile viaggio di due fratelli molto diversi tra loro: Rocco, timido e riservato, e Guido, estroverso e lontano da casa da trent’anni. Dopo la morte del padre, i due si ritrovano per esaudire la sua ultima volontà: spargere le ceneri della madre sulla sua tomba a Cervia, in un percorso che li costringerà a fare i conti con il passato e con loro stessi.

Sempre da lunedì 21 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, prende il via Sky Cinema Collection – Revenge, rassegna dedicata ai film incentrati sulla vendetta, in programma fino a venerdì 25. Tra i titoli più attesi spiccano Furiosa: A Mad Max Saga con Anya Taylor-Joy, God Is a Bullet con Nikolaj Coster-Waldau, e i primi tre capitoli di John Wick con Keanu Reeves, senza dimenticare thriller come Prisoners, Vendetta, Monkey Man e The Rhythm Section.

Sempre lunedì 21 luglio, dalle 21.15 su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, prende il via Pop-Up: S.W.A.T. dalla prima alla settima stagione, maratona integrale della serie action tra le più amate. Infine, alle 22.00 in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, va in onda Le prigioni oscure, nuova docuserie che racconta la storia delle carceri più terribili del mondo, tra testimonianze di ex detenuti, guardie e storici.

Martedì 22 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva Bonnie – Storia della madrina di Hollywood, documentario firmato Simon Wallon dedicato a Bonnie Timmermann, la celebre casting director americana dietro successi come Una poltrona per due e Carlito’s Way. Un viaggio tra pubblico e privato che rende omaggio alla sua carriera e all’arte di riconoscere il talento.

Mercoledì 23 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, debutta Nosferatu, il visionario remake di Robert Eggers con Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult. Ambientato nel 1838, il film rievoca il mito del conte Orlok in un’atmosfera gotica e inquietante che rende omaggio all’originale di Murnau. Sempre mercoledì 23 luglio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, appuntamento con Noel Gallagher’s High Flying Birds, documentario musicale dedicato all’artista britannico e alla sua carriera post-Oasis, in occasione del reunion tour della band che ha segnato un’epoca.

Giovedì 24 luglio alle 21.15 su Sky Classica e disponibile anche on demand, va in onda Herbert Blomstedt – When Music Resounds, the Soul Is Spoken To, ritratto del grande direttore d’orchestra novantacinquenne, ancora oggi attivo sui palcoscenici mondiali. Il documentario ne ripercorre carriera, metodo e spiritualità musicale. Sempre da giovedì 24 luglio alle 21.15 in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, parte Sri Lanka – L’isola dei monsoni, avvincente documentario che esplora la straordinaria fauna dell’isola asiatica, tra giungle tropicali, zone aride e un ecosistema in continuo cambiamento.

Sabato 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast su TV8 e disponibile on demand, secondo appuntamento con l’RDS Summer Festival, per rivivere i concerti più attesi dell’estate firmati RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT. Sempre sabato 26 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, debutta Tigri – Caccia ai trafficanti, documentario con l’ex Royal Marine Aldo Kane impegnato a smascherare i responsabili del commercio illegale di tigri nel sud-est asiatico.

Infine, da sabato 26 a giovedì 31 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand, spazio a Sky Cinema Western, rassegna che celebra il genere con 17 film cult: dalla trilogia del dollaro di Sergio Leone a Django e The Hateful Eight, passando per Il mio nome è Nessuno, Il grinta, Horizon: An American Saga – Capitolo 1, Nella valle della violenza e altri classici intramontabili.

LUNEDÌ 21 LUGLIO

50 KM ALL’ORA

Lunedì 21 luglio alle 21.15 per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

La terza regia di Fabio De Luigi è uno spassoso road movie in cui recita al fianco di Stefano Accorsi. Rocco e Guido sono fratelli, ma molto diversi. Il primo è taciturno e timoroso e ha sempre vissuto in famiglia, accanto a un padre rancoroso, mentre l’altro è incontenibile e alla prima occasione è salito su una nave da crociera come intrattenitore. Alla morte del padre, Guido si ripresenta a casa dopo un’assenza di 30 anni e, insieme a Rocco, intraprende un viaggio per rispettare le volontà del defunto: spargere le sue ceneri sulla tomba della moglie a Cervia.

SKY CINEMA COLLECTION - REVENGE

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio Sky Cinema Collection propone 28 film Sky Cinema Collection propone 28 film che rappresentano al meglio il tema della vendetta, dove i torti subiti diventano una promessa per farsi giustizia da sé. Protagonisti tormentati, segnati da un passato che non prevede il perdono, sono al centro di titoli come: le pellicole targate Sky Original GOD IS A BULLET di Nick Cassavetes con Nikolaj Coster-Waldau pronto a infiltrarsi in una setta satanica per salvare la figlia, e l’adrenalinico HONEST THIEF con Liam Neeson che interpreta un rapinatore di banche che vuole cambiare vita, ma un gruppo di poliziotti corrotti vuole incastrarlo; UN UOMO TRANQUILLO, dove ritroviamo Neeson nei panni di un pacifico autista di uno spazzaneve che diventa giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio; il thriller di Denis Villeneuve PRISONERS in cui Hugh Jackman è un padre indaga per conto proprio quando le sue bambine scompaiono; il film ispirato a una storia vera VENDETTA con Christopher Walken; l’esordio alla regia di Dev Patel MONKEY MAN, in cui interpreta un lottatore clandestino in cerca gli assassini di sua madre; il thriller con Russell Crowe IL GIORNO SBAGLIATO dove una donna scatena la rabbia di un autista psicopatico che inizia a perseguitarla; e JOHN WICK, JOHN WICK – CAPITOLO 2 e JOHN WICK – PARABELLUM, i primi 3 capitoli della saga che vede Keanu Reeves nei panni di un ex killer, la cui furia omicida viene risvegliata. Donne sopravvissute che hanno deciso di risalire dal fondo dell’abisso sono le protagoniste di film come: lo spettacolare prequel di George Miller FURIOSA: A MAD MAX SAGA con Anya Taylor-Joy che giura vendetta contro chi ha ucciso sua madre e rovinato la sua infanzia; il thriller psicologico RETURN TO SENDER - RESTITUIRE AL MITTENTE in cui Rosamund Pike è un’infermiera che ordisce un diabolico piano dopo aver subito un’aggressione; l’action diretto da Walter Hill e interpretato da Sigourney Weaver e Michelle Rodriguez, NEMESI che racconta la storia di Rachel, un diabolico chirurgo plastico, che sottopone il killer di suo fratello a un cambiamento di sesso; il thriller sui crimini di guerra THE SECRET - LE VERITÀ NASCOSTE dove Noomi Rapace è una donna sopravvissuta ai lager che prende in ostaggio un uomo, convinta che sia il suo carnefice; e l’action-thriller con Blake Lively e Jude Law, THE RHYTHM SECTION in cui una ragazza va in cerca dei colpevoli che hanno sterminato la sua famiglia in un incidente.

POP-UP: S.W.A.T. DALLA PRIMA ALLA SETTIMA STAGIONE

Da lunedì 21 luglio al 2 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

LE PRIGIONI OSCURE

Da lunedì 21 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalle torri medievali alla massima sicurezza moderna: queste sono le storie oscure delle prigioni più temute del pianeta. Ex detenuti, guardie e storici raccontano le torture, l’ingegno e la lotta per la sopravvivenza in un viaggio claustrofobico dove ogni sbarra narra potere, miseria e leggendarie icone criminali.

MARTEDÌ 22 LUGLIO

BONNIE – STORIA DELLA MADRINA DI HOLLYWOOD

Martedì 22 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bonnie, un documentario diretto da Simon Wallon, racconta la storia di Bonnie Timmermann, una delle più note casting director del cinema americano. Il film esplora sia il suo percorso professionale sia gli aspetti più intimi della sua vita privata. Viene messa in luce la sua straordinaria abilità, che potremmo definire quasi un'arte, nel selezionare e mettere insieme i cast dei film, un talento che ha contribuito al successo di pellicole iconiche come Una poltrona per due e Carlito's Way. Questo documentario è allo stesso tempo un tributo alla figura di Timmermann e un omaggio all’arte della recitazione.

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

NOSFERATU

Mercoledì 23 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Robert Eggers (The Witch, The Northman) porta sul grande schermo con successo il remake del film omonimo di Murnau del 1922, con Willem Dafoe e un grande cast di giovani star: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e il trasformista Bill Skarsgård. Wisborg (Germania), 1838. Thomas Hutter è il novello sposo della bellissima Ellen, che ultimamente è tormentata da incubi. Inviato dall’agenzia immobiliare per cui lavora in una remota residenza dei Carpazi, Thomas viene ospitato nel castello del conte Orlok e ben presto ne scopre la natura di non-morto…

NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

Mercoledì 23 luglio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del reunion tour degli Oasis dal 4 luglio, assistiamo ad un concerto live di Noel Gallagher. Documentario che traccia il percorso di Noel Gallagher, dalle sue origini come autore degli inni Britpop degli Oasis alla rinascita creativa con gli High Flying Birds. La band, dopo aver ottenuto un notevole successo commerciale e il plauso della critica con il loro album di debutto, è pronta a infiammare il pubblico della Baloise Session di Basilea.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

HERBERT BLOMSTEDT When Music resounds, the Soul is spoken to

Giovedì 24 luglio alle 21.15, su Sky Classica e disponibile anche on demand

Herbert Blomstedt è onnipresente sui palcoscenici di tutto il mondo. Mentre altri si godono la pensione da decenni, il 95enne continua a girare il mondo come direttore di numerose orchestre di alto livello e, nel farlo, sembra sfidare le leggi biologiche. Il suo esprit per la direzione d'orchestra sembra addirittura essere cresciuto nel corso degli anni; la sua arte, la sua etica musicale e la sua empatia nel trattare con le persone in generale e con gli orchestrali in particolare, lo hanno reso da tempo una leggenda vivente. Il ritratto When Music Resounds, the Soul Is Spoken To è stato realizzato tra il suo 90° e 95° compleanno. Il film accompagna Herbert Blomstedt nel lavoro con alcune orchestre rappresentative della sua lunga carriera, e osserva il talentuoso comunicatore durante le prove e i concerti. Blomstedt trasmette in modo vivido le sue idee interpretative, trasformando ogni prova d'orchestra in un'esperienza. Il documentario ripercorre la carriera di questo musicista cosmopolita, di origine americana, e cresciuto in Svezia dove ha avuto una formazione (musicale e non) di forte impronta cristiana e che ha conquistato conquistare le sale da concerto internazionali. Nel corso del documentario Blomstedt condivide con lo spettatore esperienze personali, apre uno spiraglio sul suo mondo musicale, sui suoi pensieri e sulla sua vita, e trasmette spunti profondamente umani di una carriera di oltre 70 anni.

SRI LANKA – L’ISOLA DEI MONSONI

Da giovedì 24 luglio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Avventuriamoci nelle umide giungle e nelle aride zone secche dello SriLanka, un luogo dove una spettacolare fauna selvatica vive sullo sfondo di paesaggi mozzafiato e un clima imprevedibile. Durante la stagione estiva andiamo alla scoperta di isole selvagge e poco esplorate dove incontreremo: leopardi, elefantini, coccodrilli, ragni e uccelli.

SABATO 26 LUGLIO

RDS SUMMER FESTIVAL - SECONDA PUNTATA

Sabato 26 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8. Disponibile on demand

Per un’estate all'insegna della grande musica, RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT presentano l'RDS SUMMER FESTIVAL: due imperdibili serate con il meglio dei concerti live di quest’estate con incredibili artisti.

TIGRI – CACCIA AI TRAFFICANTI

Sabato 26 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L'ex Royal Marine, Aldo Kane, ha una missione: smascherare i terribili segreti del commercio illegale di tigri nel sud-est asiatico e i potenti che ne traggono profitto.

SKY CINEMA WESTERN

Da sabato 26 a giovedì 31 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da sabato 26 a giovedì 31 luglio Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con 17 titoli.

Non possono mancare i capolavori del maestro Sergio Leone, a cominciare dalla “trilogia del dollaro” con Clint Eastowood composta da PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, oltre a C’ERA UNA VOLTA IL WEST con Henry Fonda e Claudia Cardinale, GIÙ LA TESTA con James Coburn e Rod Steiger e il film prodotto da Leone e diretto da Tonino Valerii IL MIO NOME È NESSUNO con Terence Hill e Henry Fonda. Sono inoltre da non perdere DJANGO, il western all’italiana di Sergio Corbucci, con protagonista Franco Nero, da cui trae ispirazione il regista Quentin Tarantino per il film vincitore di 2 Oscar® e 2 Golden Globe, DJANGO UNCHAINED con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio, previsto in programmazione. Inoltre, si segnalano: THE HATEFUL EIGHT, l’altro capolavoro western di Tarantino, premiato agli Oscar® per la colonna sonora di Ennio Morricone, con un grande cast capitanato da Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh e Kurt Russell; il remake dei fratelli Coen, IL GRINTA con uno straordinario Jeff Bridges nel ruolo che fu di John Wayne; il primo capitolo della saga western scritta, diretta e interpretata da Kevin Costner, HORIZON: AN AMERICAN SAGA - CAPITOLO 1; NELLA VALLE DELLA VIOLENZA con Ethan Hawke e John Travolta; L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD con Casey Affleck e Brad Pitt, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia; mentre il West è visto dagli occhi dei nativi americani in L’ULTIMO PELLEROSSA con Aidan Quinn.